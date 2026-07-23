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Esta función admite la integración con Prometheus para supervisar los servicios de ClickHouse Cloud. El acceso a las métricas de Prometheus se ofrece a través del endpoint de la ClickHouse Cloud API, que le permite conectarse de forma segura y exportar métricas a su collector de métricas de Prometheus. Estas métricas pueden integrarse con dashboards como Grafana y Datadog para su visualización. Para empezar, genere una API key. Si busca el endpoint equivalente para los servicios de Managed Postgres, consulte el endpoint de Prometheus de Managed Postgres.

API del endpoint de Prometheus para obtener métricas de ClickHouse Cloud

Referencia de la API

Parámetros de la solicitud

Autenticación

Utiliza tu API key de ClickHouse Cloud para la autenticación básica:

Respuesta de ejemplo

Etiquetas de métricas

Todas las métricas tienen las siguientes etiquetas: En ClickPipes, las métricas también tendrán las siguientes etiquetas:

Métricas de información

ClickHouse Cloud proporciona una métrica especial ClickHouse_ServiceInfo, que es un gauge y siempre tiene el valor 1. Esta métrica contiene todas las Etiquetas de métricas, así como las siguientes etiquetas: Las solicitudes para recuperar métricas no reactivarán un servicio inactivo. Si un servicio está en estado idle, solo se devolverá la métrica ClickHouse_ServiceInfo. Para ClickPipes, hay una métrica gauge similar, ClickPipes_Info, que además de las Etiquetas de métricas contiene las siguientes etiquetas:

Configuración de Prometheus

El servidor Prometheus recopila métricas de los destinos configurados en los intervalos especificados. A continuación, se muestra un ejemplo de configuración para que el servidor Prometheus use el endpoint de Prometheus de ClickHouse Cloud:
Ten en cuenta que el parámetro de configuración honor_labels debe establecerse en true para que la etiqueta de instancia se rellene correctamente. Además, en el ejemplo anterior filtered_metrics está establecido en true, pero debe configurarse según las preferencias del usuario.

Integración con Grafana

Los usuarios disponen de dos formas principales de integrarse con Grafana:
  • Endpoint de métricas – Este enfoque tiene la ventaja de no requerir componentes ni infraestructura adicionales. Esta opción está limitada a Grafana Cloud y solo requiere la URL del endpoint de Prometheus de ClickHouse Cloud y las credenciales.
  • Grafana Alloy - Grafana Alloy es una distribución agnóstica del proveedor del OpenTelemetry (OTel) Collector que sustituye a Grafana Agent. Puede usarse como scraper, implementarse en su propia infraestructura y es compatible con cualquier endpoint de Prometheus.
A continuación, proporcionamos instrucciones para usar estas opciones, centrándonos en los detalles específicos del endpoint de Prometheus de ClickHouse Cloud.

Grafana Cloud con endpoint de métricas

  • Inicia sesión en tu cuenta de Grafana Cloud
  • Añade una nueva conexión seleccionando el endpoint de métricas
  • Configura la URL de scrape para que apunte al endpoint de Prometheus y usa autenticación básica para configurar la conexión con la API key/secret
  • Prueba la conexión para asegurarte de que se establece correctamente

Una vez configurado, deberías ver las métricas en el menú desplegable, que puedes seleccionar para configurar dashboards:

Grafana Cloud con Alloy

Si usas Grafana Cloud, puedes instalar Alloy desde el menú Alloy en Grafana siguiendo las instrucciones en pantalla:
Esto debería configurar Alloy con un componente prometheus.remote_write para enviar datos a un endpoint de Grafana Cloud con un token de autenticación. Después, solo tendrás que modificar la configuración de Alloy (ubicada en /etc/alloy/config.alloy en Linux) para incluir un scraper para el endpoint de Prometheus de ClickHouse Cloud. A continuación se muestra una configuración de ejemplo de Alloy con un componente prometheus.scrape para recopilar métricas del ClickHouse Cloud Endpoint, junto con el componente prometheus.remote_write configurado automáticamente. Ten en cuenta que el componente de configuración basic_auth contiene el ID y el secreto de nuestra API key de Cloud como nombre de usuario y contraseña, respectivamente.
Tenga en cuenta que el parámetro de configuración honor_labels debe establecerse en true para que la etiqueta de la instancia se rellene correctamente.

Grafana autogestionado con Alloy

Los usuarios de Grafana autogestionado pueden encontrar las instrucciones para instalar el agente Alloy aquí. Suponemos que los usuarios han configurado Alloy para enviar métricas de Prometheus al destino deseado. El componente prometheus.scrape que aparece a continuación hace que Alloy recopile métricas del ClickHouse Cloud Endpoint. Suponemos que prometheus.remote_write recibe las métricas recopiladas. Ajuste la clave forward_to para que apunte al destino de destino si esta no existe.
Una vez configurado, deberías ver las métricas relacionadas con ClickHouse en el explorador de métricas:
Ten en cuenta que el parámetro de configuración honor_labels debe establecerse en true para que la etiqueta instance se rellene correctamente.

Integración con Datadog

Puedes usar el Agent de Datadog y la integración de OpenMetrics para recopilar métricas desde el endpoint de ClickHouse Cloud. A continuación se muestra un ejemplo sencillo de configuración para este agente y esta integración. No obstante, ten en cuenta que quizá te convenga seleccionar solo las métricas que más te interesen. El ejemplo genérico que aparece a continuación exportará muchos miles de combinaciones de métricas e instancias que Datadog tratará como métricas personalizadas.

Última modificación el 23 de julio de 2026