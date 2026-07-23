Esta función admite la integración con Prometheus para supervisar los servicios de ClickHouse Cloud. El acceso a las métricas de Prometheus se ofrece a través del endpoint de la ClickHouse Cloud API , que le permite conectarse de forma segura y exportar métricas a su collector de métricas de Prometheus. Estas métricas pueden integrarse con dashboards como Grafana y Datadog para su visualización.

​ API del endpoint de Prometheus para obtener métricas de ClickHouse Cloud

​ Referencia de la API

Método Ruta Descripción GET https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/:organizationId/services/:serviceId/prometheus?filtered_metrics=[true | false] Devuelve las métricas de un servicio específico GET https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/:organizationId/prometheus?filtered_metrics=[true | false] Devuelve las métricas de todos los servicios de una organización

Parámetros de la solicitud

Nombre Ubicación Tipo ID de la organización endpoint uuid ID del servicio endpoint uuid (opcional) filtered_metrics Parámetro de consulta boolean (opcional)

Utiliza tu API key de ClickHouse Cloud para la autenticación básica:

Username: < KEY_I D > Password: < KEY_SECRE T > Example request export KEY_SECRET =< key_secret > export KEY_ID =< key_id > export ORG_ID =< org_id > # Para todos los servicios en $ORG_ID curl --silent --user $KEY_ID : $KEY_SECRET https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/ $ORG_ID /prometheus?filtered_metrics= true # Solo para un único servicio export SERVICE_ID =< service_id > curl --silent --user $KEY_ID : $KEY_SECRET https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/ $ORG_ID /services/ $SERVICE_ID /prometheus?filtered_metrics= true

​ Respuesta de ejemplo

# HELP ClickHouse_ServiceInfo Información sobre el servicio, incluido el estado del clúster y la versión de ClickHouse # TYPE ClickHouse_ServiceInfo untyped ClickHouse_ServiceInfo{clickhouse_org="c2ba4799-a76e-456f-a71a-b021b1fafe60",clickhouse_service="12f4a114-9746-4a75-9ce5-161ec3a73c4c",clickhouse_service_name="test service",clickhouse_cluster_status="running",clickhouse_version="24.5",scrape="full"} 1 # HELP ClickHouseProfileEvents_Query Número de consultas que se interpretarán y potencialmente ejecutarán. No incluye consultas que no se pudieron analizar o que fueron rechazadas por límites de tamaño de AST, límites de cuota o límites en el número de consultas en ejecución simultánea. Puede incluir consultas internas iniciadas por el propio ClickHouse. No cuenta las subconsultas. # TYPE ClickHouseProfileEvents_Query counter ClickHouseProfileEvents_Query{clickhouse_org="c2ba4799-a76e-456f-a71a-b021b1fafe60",clickhouse_service="12f4a114-9746-4a75-9ce5-161ec3a73c4c",clickhouse_service_name="test service",hostname="c-cream-ma-20-server-3vd2ehh-0",instance="c-cream-ma-20-server-3vd2ehh-0",table="system.events"} 6 # HELP ClickHouseProfileEvents_QueriesWithSubqueries Cuenta las consultas con todas sus subconsultas # TYPE ClickHouseProfileEvents_QueriesWithSubqueries counter ClickHouseProfileEvents_QueriesWithSubqueries{clickhouse_org="c2ba4799-a76e-456f-a71a-b021b1fafe60",clickhouse_service="12f4a114-9746-4a75-9ce5-161ec3a73c4c",clickhouse_service_name="test service",hostname="c-cream-ma-20-server-3vd2ehh-0",instance="c-cream-ma-20-server-3vd2ehh-0",table="system.events"} 230 # HELP ClickHouseProfileEvents_SelectQueriesWithSubqueries Cuenta las consultas SELECT con todas sus subconsultas # TYPE ClickHouseProfileEvents_SelectQueriesWithSubqueries counter ClickHouseProfileEvents_SelectQueriesWithSubqueries{clickhouse_org="c2ba4799-a76e-456f-a71a-b021b1fafe60",clickhouse_service="12f4a114-9746-4a75-9ce5-161ec3a73c4c",clickhouse_service_name="test service",hostname="c-cream-ma-20-server-3vd2ehh-0",instance="c-cream-ma-20-server-3vd2ehh-0",table="system.events"} 224 # HELP ClickHouseProfileEvents_FileOpen Número de archivos abiertos. # TYPE ClickHouseProfileEvents_FileOpen counter ClickHouseProfileEvents_FileOpen{clickhouse_org="c2ba4799-a76e-456f-a71a-b021b1fafe60",clickhouse_service="12f4a114-9746-4a75-9ce5-161ec3a73c4c",clickhouse_service_name="test service",hostname="c-cream-ma-20-server-3vd2ehh-0",instance="c-cream-ma-20-server-3vd2ehh-0",table="system.events"} 4157 # HELP ClickHouseProfileEvents_Seek Número de veces que se llamó a la función 'lseek'. # TYPE ClickHouseProfileEvents_Seek counter ClickHouseProfileEvents_Seek{clickhouse_org="c2ba4799-a76e-456f-a71a-b021b1fafe60",clickhouse_service="12f4a114-9746-4a75-9ce5-161ec3a73c4c",clickhouse_service_name="test service",hostname="c-cream-ma-20-server-3vd2ehh-0",instance="c-cream-ma-20-server-3vd2ehh-0",table="system.events"} 1840 # HELP ClickPipes_Info Siempre igual a 1. La etiqueta "clickpipe_state" contiene el estado actual del pipe: Stopped/Provisioning/Running/Paused/Failed # TYPE ClickPipes_Info gauge ClickPipes_Info{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="ClickPipes demo instace",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="Confluent demo pipe",clickpipe_source="confluent",clickpipe_status="Running"} 1 # HELP ClickPipes_SentEvents_Total Número total de registros enviados a ClickHouse # TYPE ClickPipes_SentEvents_Total counter ClickPipes_SentEvents_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="ClickPipes demo instace",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="Confluent demo pipe",clickpipe_source="confluent"} 5534250 # HELP ClickPipes_SentBytesCompressed_Total Total de bytes comprimidos enviados a ClickHouse. # TYPE ClickPipes_SentBytesCompressed_Total counter ClickPipes_SentBytesCompressed_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name ="ClickPipes demo instace",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="Confluent demo pipe",clickpipe_source="confluent"} 380837520 ClickPipes_SentBytesCompressed_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name # HELP ClickPipes_FetchedBytes_Total Total de bytes sin comprimir obtenidos desde el origen. # TYPE ClickPipes_FetchedBytes_Total counter ClickPipes_FetchedBytes_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="ClickPipes demo instace",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="Confluent demo pipe",clickpipe_source="confluent"} 873286202 # HELP ClickPipes_Errors_Total Total de errores al ingestar datos. # TYPE ClickPipes_Errors_Total counter ClickPipes_Errors_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="ClickPipes demo instace",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="Confluent demo pipe",clickpipe_source="confluent"} 0 # HELP ClickPipes_SentBytes_Total Total de bytes sin comprimir enviados a ClickHouse. # TYPE ClickPipes_SentBytes_Total counter ClickPipes_SentBytes_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="ClickPipes demo instace",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="Confluent demo pipe",clickpipe_source="confluent"} 477187967 # HELP ClickPipes_FetchedBytesCompressed_Total Total de bytes comprimidos obtenidos desde el origen. Si los datos no están comprimidos en el origen, este valor será igual a ClickPipes_FetchedBytes_Total # TYPE ClickPipes_FetchedBytesCompressed_Total counter ClickPipes_FetchedBytesCompressed_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="ClickPipes demo instace",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="Confluent demo pipe",clickpipe_source="confluent"} 873286202 # HELP ClickPipes_FetchedEvents_Total Número total de registros obtenidos de la fuente. # TYPE ClickPipes_FetchedEvents_Total counter ClickPipes_FetchedEvents_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="ClickPipes demo instace",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="Confluent demo pipe",clickpipe_source="confluent"} 5535376

​ Etiquetas de métricas

Todas las métricas tienen las siguientes etiquetas:

Etiqueta Descripción clickhouse_org ID de la organización clickhouse_service ID del servicio clickhouse_service_name Nombre del servicio

En ClickPipes, las métricas también tendrán las siguientes etiquetas:

Etiqueta Descripción clickpipe_id ID de ClickPipe clickpipe_name Nombre de ClickPipe clickpipe_source Tipo de origen de ClickPipe

​ Métricas de información

ClickHouse Cloud proporciona una métrica especial ClickHouse_ServiceInfo , que es un gauge y siempre tiene el valor 1 . Esta métrica contiene todas las Etiquetas de métricas, así como las siguientes etiquetas:

Label Description clickhouse_cluster_status Estado del servicio. Puede ser uno de los siguientes: [ awaking running degraded idle stopped ] clickhouse_version Versión del servidor de ClickHouse que ejecuta el servicio scrape Indica el estado del último scrape. Puede ser full o partial full Indica que no hubo errores durante el último scrape de métricas partial Indica que hubo algunos errores durante el último scrape de métricas y que solo se devolvió la métrica ClickHouse_ServiceInfo .

Las solicitudes para recuperar métricas no reactivarán un servicio inactivo. Si un servicio está en estado idle , solo se devolverá la métrica ClickHouse_ServiceInfo .

Para ClickPipes, hay una métrica gauge similar, ClickPipes_Info , que además de las Etiquetas de métricas contiene las siguientes etiquetas:

Label Description clickpipe_state El estado actual del pipe

​ Configuración de Prometheus

El servidor Prometheus recopila métricas de los destinos configurados en los intervalos especificados. A continuación, se muestra un ejemplo de configuración para que el servidor Prometheus use el endpoint de Prometheus de ClickHouse Cloud:

global : scrape_interval : 15s scrape_configs : - job_name : "prometheus" static_configs : - targets : [ "localhost:9090" ] - job_name : "clickhouse" static_configs : - targets : [ "api.clickhouse.cloud" ] scheme : https params : filtered_metrics : [ "true" ] metrics_path : "/v1/organizations/<ORG_ID>/prometheus" basic_auth : username : <KEY_ID> password : <KEY_SECRET> honor_labels : true

Ten en cuenta que el parámetro de configuración honor_labels debe establecerse en true para que la etiqueta de instancia se rellene correctamente. Además, en el ejemplo anterior filtered_metrics está establecido en true , pero debe configurarse según las preferencias del usuario.

​ Integración con Grafana

Los usuarios disponen de dos formas principales de integrarse con Grafana:

Endpoint de métricas – Este enfoque tiene la ventaja de no requerir componentes ni infraestructura adicionales. Esta opción está limitada a Grafana Cloud y solo requiere la URL del endpoint de Prometheus de ClickHouse Cloud y las credenciales.

– Este enfoque tiene la ventaja de no requerir componentes ni infraestructura adicionales. Esta opción está limitada a Grafana Cloud y solo requiere la URL del endpoint de Prometheus de ClickHouse Cloud y las credenciales. Grafana Alloy - Grafana Alloy es una distribución agnóstica del proveedor del OpenTelemetry (OTel) Collector que sustituye a Grafana Agent. Puede usarse como scraper, implementarse en su propia infraestructura y es compatible con cualquier endpoint de Prometheus.

A continuación, proporcionamos instrucciones para usar estas opciones, centrándonos en los detalles específicos del endpoint de Prometheus de ClickHouse Cloud.

​ Grafana Cloud con endpoint de métricas

Inicia sesión en tu cuenta de Grafana Cloud

Añade una nueva conexión seleccionando el endpoint de métricas

Configura la URL de scrape para que apunte al endpoint de Prometheus y usa autenticación básica para configurar la conexión con la API key/secret

Prueba la conexión para asegurarte de que se establece correctamente

Una vez configurado, deberías ver las métricas en el menú desplegable, que puedes seleccionar para configurar dashboards:

​ Grafana Cloud con Alloy

Si usas Grafana Cloud, puedes instalar Alloy desde el menú Alloy en Grafana siguiendo las instrucciones en pantalla:

Esto debería configurar Alloy con un componente prometheus.remote_write para enviar datos a un endpoint de Grafana Cloud con un token de autenticación. Después, solo tendrás que modificar la configuración de Alloy (ubicada en /etc/alloy/config.alloy en Linux) para incluir un scraper para el endpoint de Prometheus de ClickHouse Cloud.

A continuación se muestra una configuración de ejemplo de Alloy con un componente prometheus.scrape para recopilar métricas del ClickHouse Cloud Endpoint, junto con el componente prometheus.remote_write configurado automáticamente. Ten en cuenta que el componente de configuración basic_auth contiene el ID y el secreto de nuestra API key de Cloud como nombre de usuario y contraseña, respectivamente.

prometheus.scrape "clickhouse_cloud" { targets = [{ __address__ = "api.clickhouse.cloud", }] scheme = "https" metrics_path = "/v1/organizations/<clickhouse_org_id>/prometheus" params = { "filtered_metrics" = ["true"], } honor_labels = true scrape_interval = "30s" scrape_timeout = "25s" basic_auth { username = "<clickhouse_api_key_id>" password = "<clickhouse_api_key_secret>" } forward_to = [prometheus.remote_write.grafana_cloud.receiver] } prometheus.remote_write "grafana_cloud" { endpoint { url = "https://<grafana_prometheus_url>/api/prom/push" basic_auth { username = "<grafana_username>" password = "<grafana_api_token>" } } }

Tenga en cuenta que el parámetro de configuración honor_labels debe establecerse en true para que la etiqueta de la instancia se rellene correctamente.

​ Grafana autogestionado con Alloy

prometheus.scrape que aparece a continuación hace que Alloy recopile métricas del ClickHouse Cloud Endpoint. Suponemos que prometheus.remote_write recibe las métricas recopiladas. Ajuste la clave forward_to para que apunte al destino de destino si esta no existe. Los usuarios de Grafana autogestionado pueden encontrar las instrucciones para instalar el agente Alloy aquí . Suponemos que los usuarios han configurado Alloy para enviar métricas de Prometheus al destino deseado. El componenteque aparece a continuación hace que Alloy recopile métricas del ClickHouse Cloud Endpoint. Suponemos querecibe las métricas recopiladas. Ajuste la clavepara que apunte al destino de destino si esta no existe.

// prometheus.scrape component causes Alloy to scrape the ClickHouse Cloud Prometheus endpoint. // Adjust the forward_to key to match your remote_write receiver if it differs. prometheus.scrape "clickhouse_cloud" { targets = [{ __address__ = "api.clickhouse.cloud", }] scheme = "https" metrics_path = "/v1/organizations/<organizationId>/prometheus" params = { "filtered_metrics" = ["true"], } honor_labels = true basic_auth { username = "<KEY_ID>" password = "<KEY_SECRET>" } forward_to = [prometheus.remote_write.metrics_service.receiver] }

Una vez configurado, deberías ver las métricas relacionadas con ClickHouse en el explorador de métricas:

Ten en cuenta que el parámetro de configuración honor_labels debe establecerse en true para que la etiqueta instance se rellene correctamente.

​ Integración con Datadog

Puedes usar el Agent de Datadog y la integración de OpenMetrics para recopilar métricas desde el endpoint de ClickHouse Cloud. A continuación se muestra un ejemplo sencillo de configuración para este agente y esta integración. No obstante, ten en cuenta que quizá te convenga seleccionar solo las métricas que más te interesen. El ejemplo genérico que aparece a continuación exportará muchos miles de combinaciones de métricas e instancias que Datadog tratará como métricas personalizadas.

init_config : instances : - openmetrics_endpoint : 'https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/97a33bdb-4db3-4067-b14f-ce40f621aae1/prometheus?filtered_metrics=true' namespace : 'clickhouse' metrics : - '^ClickHouse.*' username : username password : password