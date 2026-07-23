API del endpoint de Prometheus para obtener métricas de ClickHouse Cloud
Referencia de la API
Parámetros de la solicitud
|Método
|Ruta
|Descripción
|GET
https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/:organizationId/services/:serviceId/prometheus?filtered_metrics=[true | false]
|Devuelve las métricas de un servicio específico
|GET
https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/:organizationId/prometheus?filtered_metrics=[true | false]
|Devuelve las métricas de todos los servicios de una organización
|Nombre
|Ubicación
|Tipo
|ID de la organización
|endpoint
|uuid
|ID del servicio
|endpoint
|uuid (opcional)
|filtered_metrics
|Parámetro de consulta
|boolean (opcional)
Utiliza tu API key de ClickHouse Cloud para la autenticación básica:
Autenticación
Username: <KEY_ID>
Password: <KEY_SECRET>
Example request
export KEY_SECRET=<key_secret>
export KEY_ID=<key_id>
export ORG_ID=<org_id>
# Para todos los servicios en $ORG_ID
curl --silent --user $KEY_ID:$KEY_SECRET https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/prometheus?filtered_metrics=true
# Solo para un único servicio
export SERVICE_ID=<service_id>
curl --silent --user $KEY_ID:$KEY_SECRET https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/prometheus?filtered_metrics=true
Respuesta de ejemplo
# HELP ClickHouse_ServiceInfo Información sobre el servicio, incluido el estado del clúster y la versión de ClickHouse
# TYPE ClickHouse_ServiceInfo untyped
ClickHouse_ServiceInfo{clickhouse_org="c2ba4799-a76e-456f-a71a-b021b1fafe60",clickhouse_service="12f4a114-9746-4a75-9ce5-161ec3a73c4c",clickhouse_service_name="test service",clickhouse_cluster_status="running",clickhouse_version="24.5",scrape="full"} 1
# HELP ClickHouseProfileEvents_Query Número de consultas que se interpretarán y potencialmente ejecutarán. No incluye consultas que no se pudieron analizar o que fueron rechazadas por límites de tamaño de AST, límites de cuota o límites en el número de consultas en ejecución simultánea. Puede incluir consultas internas iniciadas por el propio ClickHouse. No cuenta las subconsultas.
# TYPE ClickHouseProfileEvents_Query counter
ClickHouseProfileEvents_Query{clickhouse_org="c2ba4799-a76e-456f-a71a-b021b1fafe60",clickhouse_service="12f4a114-9746-4a75-9ce5-161ec3a73c4c",clickhouse_service_name="test service",hostname="c-cream-ma-20-server-3vd2ehh-0",instance="c-cream-ma-20-server-3vd2ehh-0",table="system.events"} 6
# HELP ClickHouseProfileEvents_QueriesWithSubqueries Cuenta las consultas con todas sus subconsultas
# TYPE ClickHouseProfileEvents_QueriesWithSubqueries counter
ClickHouseProfileEvents_QueriesWithSubqueries{clickhouse_org="c2ba4799-a76e-456f-a71a-b021b1fafe60",clickhouse_service="12f4a114-9746-4a75-9ce5-161ec3a73c4c",clickhouse_service_name="test service",hostname="c-cream-ma-20-server-3vd2ehh-0",instance="c-cream-ma-20-server-3vd2ehh-0",table="system.events"} 230
# HELP ClickHouseProfileEvents_SelectQueriesWithSubqueries Cuenta las consultas SELECT con todas sus subconsultas
# TYPE ClickHouseProfileEvents_SelectQueriesWithSubqueries counter
ClickHouseProfileEvents_SelectQueriesWithSubqueries{clickhouse_org="c2ba4799-a76e-456f-a71a-b021b1fafe60",clickhouse_service="12f4a114-9746-4a75-9ce5-161ec3a73c4c",clickhouse_service_name="test service",hostname="c-cream-ma-20-server-3vd2ehh-0",instance="c-cream-ma-20-server-3vd2ehh-0",table="system.events"} 224
# HELP ClickHouseProfileEvents_FileOpen Número de archivos abiertos.
# TYPE ClickHouseProfileEvents_FileOpen counter
ClickHouseProfileEvents_FileOpen{clickhouse_org="c2ba4799-a76e-456f-a71a-b021b1fafe60",clickhouse_service="12f4a114-9746-4a75-9ce5-161ec3a73c4c",clickhouse_service_name="test service",hostname="c-cream-ma-20-server-3vd2ehh-0",instance="c-cream-ma-20-server-3vd2ehh-0",table="system.events"} 4157
# HELP ClickHouseProfileEvents_Seek Número de veces que se llamó a la función 'lseek'.
# TYPE ClickHouseProfileEvents_Seek counter
ClickHouseProfileEvents_Seek{clickhouse_org="c2ba4799-a76e-456f-a71a-b021b1fafe60",clickhouse_service="12f4a114-9746-4a75-9ce5-161ec3a73c4c",clickhouse_service_name="test service",hostname="c-cream-ma-20-server-3vd2ehh-0",instance="c-cream-ma-20-server-3vd2ehh-0",table="system.events"} 1840
# HELP ClickPipes_Info Siempre igual a 1. La etiqueta "clickpipe_state" contiene el estado actual del pipe: Stopped/Provisioning/Running/Paused/Failed
# TYPE ClickPipes_Info gauge
ClickPipes_Info{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="ClickPipes demo instace",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="Confluent demo pipe",clickpipe_source="confluent",clickpipe_status="Running"} 1
# HELP ClickPipes_SentEvents_Total Número total de registros enviados a ClickHouse
# TYPE ClickPipes_SentEvents_Total counter
ClickPipes_SentEvents_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="ClickPipes demo instace",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="Confluent demo pipe",clickpipe_source="confluent"} 5534250
# HELP ClickPipes_SentBytesCompressed_Total Total de bytes comprimidos enviados a ClickHouse.
# TYPE ClickPipes_SentBytesCompressed_Total counter
ClickPipes_SentBytesCompressed_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name
="ClickPipes demo instace",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="Confluent demo pipe",clickpipe_source="confluent"} 380837520
ClickPipes_SentBytesCompressed_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name
# HELP ClickPipes_FetchedBytes_Total Total de bytes sin comprimir obtenidos desde el origen.
# TYPE ClickPipes_FetchedBytes_Total counter
ClickPipes_FetchedBytes_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="ClickPipes demo instace",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="Confluent demo pipe",clickpipe_source="confluent"} 873286202
# HELP ClickPipes_Errors_Total Total de errores al ingestar datos.
# TYPE ClickPipes_Errors_Total counter
ClickPipes_Errors_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="ClickPipes demo instace",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="Confluent demo pipe",clickpipe_source="confluent"} 0
# HELP ClickPipes_SentBytes_Total Total de bytes sin comprimir enviados a ClickHouse.
# TYPE ClickPipes_SentBytes_Total counter
ClickPipes_SentBytes_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="ClickPipes demo instace",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="Confluent demo pipe",clickpipe_source="confluent"} 477187967
# HELP ClickPipes_FetchedBytesCompressed_Total Total de bytes comprimidos obtenidos desde el origen. Si los datos no están comprimidos en el origen, este valor será igual a ClickPipes_FetchedBytes_Total
# TYPE ClickPipes_FetchedBytesCompressed_Total counter
ClickPipes_FetchedBytesCompressed_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="ClickPipes demo instace",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="Confluent demo pipe",clickpipe_source="confluent"} 873286202
# HELP ClickPipes_FetchedEvents_Total Número total de registros obtenidos de la fuente.
# TYPE ClickPipes_FetchedEvents_Total counter
ClickPipes_FetchedEvents_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="ClickPipes demo instace",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="Confluent demo pipe",clickpipe_source="confluent"} 5535376
Todas las métricas tienen las siguientes etiquetas:
Etiquetas de métricas
En ClickPipes, las métricas también tendrán las siguientes etiquetas:
|Etiqueta
|Descripción
|clickhouse_org
|ID de la organización
|clickhouse_service
|ID del servicio
|clickhouse_service_name
|Nombre del servicio
|Etiqueta
|Descripción
|clickpipe_id
|ID de ClickPipe
|clickpipe_name
|Nombre de ClickPipe
|clickpipe_source
|Tipo de origen de ClickPipe
ClickHouse Cloud proporciona una métrica especial
Métricas de información
ClickHouse_ServiceInfo, que es un
gauge y siempre tiene el valor
1. Esta métrica contiene todas las Etiquetas de métricas, así como las siguientes etiquetas:
Las solicitudes para recuperar métricas no reactivarán un servicio inactivo. Si un servicio está en estado
|Label
|Description
|clickhouse_cluster_status
|Estado del servicio. Puede ser uno de los siguientes: [
awaking
running
degraded
idle
stopped]
|clickhouse_version
|Versión del servidor de ClickHouse que ejecuta el servicio
|scrape
|Indica el estado del último scrape. Puede ser
full o
partial
|full
|Indica que no hubo errores durante el último scrape de métricas
|partial
|Indica que hubo algunos errores durante el último scrape de métricas y que solo se devolvió la métrica
ClickHouse_ServiceInfo.
idle, solo se devolverá la métrica
ClickHouse_ServiceInfo.
Para ClickPipes, hay una métrica
gauge similar,
ClickPipes_Info, que además de las Etiquetas de métricas contiene las siguientes etiquetas:
|Label
|Description
|clickpipe_state
|El estado actual del pipe
El servidor Prometheus recopila métricas de los destinos configurados en los intervalos especificados. A continuación, se muestra un ejemplo de configuración para que el servidor Prometheus use el endpoint de Prometheus de ClickHouse Cloud:
Configuración de Prometheus
Ten en cuenta que el parámetro de configuración
global:
scrape_interval: 15s
scrape_configs:
- job_name: "prometheus"
static_configs:
- targets: ["localhost:9090"]
- job_name: "clickhouse"
static_configs:
- targets: ["api.clickhouse.cloud"]
scheme: https
params:
filtered_metrics: ["true"]
metrics_path: "/v1/organizations/<ORG_ID>/prometheus"
basic_auth:
username: <KEY_ID>
password: <KEY_SECRET>
honor_labels: true
honor_labels debe establecerse en
true para que la etiqueta de instancia se rellene correctamente. Además, en el ejemplo anterior
filtered_metrics está establecido en
true, pero debe configurarse según las preferencias del usuario.
Los usuarios disponen de dos formas principales de integrarse con Grafana:
Integración con Grafana
- Endpoint de métricas – Este enfoque tiene la ventaja de no requerir componentes ni infraestructura adicionales. Esta opción está limitada a Grafana Cloud y solo requiere la URL del endpoint de Prometheus de ClickHouse Cloud y las credenciales.
- Grafana Alloy - Grafana Alloy es una distribución agnóstica del proveedor del OpenTelemetry (OTel) Collector que sustituye a Grafana Agent. Puede usarse como scraper, implementarse en su propia infraestructura y es compatible con cualquier endpoint de Prometheus.
Grafana Cloud con endpoint de métricas
- Inicia sesión en tu cuenta de Grafana Cloud
- Añade una nueva conexión seleccionando el endpoint de métricas
- Configura la URL de scrape para que apunte al endpoint de Prometheus y usa autenticación básica para configurar la conexión con la API key/secret
- Prueba la conexión para asegurarte de que se establece correctamente
Una vez configurado, deberías ver las métricas en el menú desplegable, que puedes seleccionar para configurar dashboards:
Si usas Grafana Cloud, puedes instalar Alloy desde el menú Alloy en Grafana siguiendo las instrucciones en pantalla:
Grafana Cloud con Alloy
Esto debería configurar Alloy con un componente
prometheus.remote_write para enviar datos a un endpoint de Grafana Cloud con un token de autenticación. Después, solo tendrás que modificar la configuración de Alloy (ubicada en
/etc/alloy/config.alloy en Linux) para incluir un scraper para el endpoint de Prometheus de ClickHouse Cloud.
A continuación se muestra una configuración de ejemplo de Alloy con un componente
prometheus.scrape para recopilar métricas del ClickHouse Cloud Endpoint, junto con el componente
prometheus.remote_write configurado automáticamente. Ten en cuenta que el componente de configuración
basic_auth contiene el ID y el secreto de nuestra API key de Cloud como nombre de usuario y contraseña, respectivamente.
Tenga en cuenta que el parámetro de configuración
prometheus.scrape "clickhouse_cloud" {
targets = [{
__address__ = "api.clickhouse.cloud",
}]
scheme = "https"
metrics_path = "/v1/organizations/<clickhouse_org_id>/prometheus"
params = {
"filtered_metrics" = ["true"],
}
honor_labels = true
scrape_interval = "30s"
scrape_timeout = "25s"
basic_auth {
username = "<clickhouse_api_key_id>"
password = "<clickhouse_api_key_secret>"
}
forward_to = [prometheus.remote_write.grafana_cloud.receiver]
}
prometheus.remote_write "grafana_cloud" {
endpoint {
url = "https://<grafana_prometheus_url>/api/prom/push"
basic_auth {
username = "<grafana_username>"
password = "<grafana_api_token>"
}
}
}
honor_labels debe establecerse en
true para que la etiqueta de la instancia se rellene correctamente.
Los usuarios de Grafana autogestionado pueden encontrar las instrucciones para instalar el agente Alloy aquí. Suponemos que los usuarios han configurado Alloy para enviar métricas de Prometheus al destino deseado. El componente
Grafana autogestionado con Alloy
prometheus.scrape que aparece a continuación hace que Alloy recopile métricas del ClickHouse Cloud Endpoint. Suponemos que
prometheus.remote_write recibe las métricas recopiladas. Ajuste la clave
forward_to para que apunte al destino de destino si esta no existe.
Una vez configurado, deberías ver las métricas relacionadas con ClickHouse en el explorador de métricas:
// prometheus.scrape component causes Alloy to scrape the ClickHouse Cloud Prometheus endpoint.
// Adjust the forward_to key to match your remote_write receiver if it differs.
prometheus.scrape "clickhouse_cloud" {
targets = [{
__address__ = "api.clickhouse.cloud",
}]
scheme = "https"
metrics_path = "/v1/organizations/<organizationId>/prometheus"
params = {
"filtered_metrics" = ["true"],
}
honor_labels = true
basic_auth {
username = "<KEY_ID>"
password = "<KEY_SECRET>"
}
forward_to = [prometheus.remote_write.metrics_service.receiver]
}
Ten en cuenta que el parámetro de configuración
honor_labels debe establecerse en
true para que la etiqueta
instance se rellene correctamente.
Puedes usar el Agent de Datadog y la integración de OpenMetrics para recopilar métricas desde el endpoint de ClickHouse Cloud. A continuación se muestra un ejemplo sencillo de configuración para este agente y esta integración. No obstante, ten en cuenta que quizá te convenga seleccionar solo las métricas que más te interesen. El ejemplo genérico que aparece a continuación exportará muchos miles de combinaciones de métricas e instancias que Datadog tratará como métricas personalizadas.
Integración con Datadog
init_config:
instances:
- openmetrics_endpoint: 'https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/97a33bdb-4db3-4067-b14f-ce40f621aae1/prometheus?filtered_metrics=true'
namespace: 'clickhouse'
metrics:
- '^ClickHouse.*'
username: username
password: password
- Resumen de monitorización — Compare todos los enfoques de monitorización para ClickHouse Cloud
- Monitorización en Cloud Console — Paneles integrados que no requieren herramientas externas
- Integraciones de la comunidad y de socios — Integración con el agente de Datadog y soluciones de la comunidad
- Consulta de tablas del sistema — Acceso directo por SQL a las métricas del sistema
- endpoint de Prometheus de Managed Postgres — Extraiga métricas de sus servicios de Managed Postgres