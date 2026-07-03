Registro de cambios de ClickHouse Cloud para 2022

Registro de cambios de Cloud - 2022

​ 20 de diciembre de 2022

Esta versión incorpora inicio de sesión sin fricciones para los administradores en la consola SQL, un mejor rendimiento en las lecturas en frío y un conector mejorado de Metabase para ClickHouse Cloud.

​ Cambios en la consola

Se habilitó el acceso sin interrupciones a la Consola SQL para los usuarios administradores

Se cambió el rol predeterminado de los nuevos invitados a “Administrator”

Se añadió una encuesta de incorporación

​ Fiabilidad y rendimiento

Se añadió lógica de reintento para consultas de inserción de larga duración a fin de recuperarse en caso de fallos de red

Se mejoró el rendimiento de lectura de datos en frío

​ Cambios en Integrations

El plugin de Metabase recibió la esperada e importante actualización a la versión v0.9.1. Ahora es compatible con la versión más reciente de Metabase y se ha probado exhaustivamente con ClickHouse Cloud.

​ 6 de diciembre de 2022 - disponibilidad general

ClickHouse Cloud ya está listo para producción con cumplimiento de SOC 2 Tipo II, SLA de tiempo de actividad para cargas de trabajo en producción y una página pública de estado. Esta release incluye importantes novedades, como la integración con AWS Marketplace, la consola SQL, un espacio de trabajo para explorar datos para los usuarios de ClickHouse, y ClickHouse Academy, aprendizaje a tu propio ritmo en ClickHouse Cloud. Obtén más información en este blog

​ Preparado para producción

Cumplimiento de SOC 2 Type II (detalles en el blog y en el Trust Center)

Página de estado pública de ClickHouse Cloud

SLA de tiempo de actividad disponible para casos de uso en producción

Disponible en AWS Marketplace

​ Principales novedades

Se presentó la consola SQL, el entorno de exploración de datos para los usuarios de ClickHouse

Se lanzó ClickHouse Academy, aprendizaje a tu propio ritmo en ClickHouse Cloud

​ Cambios en los precios y la medición

Se amplió el período de prueba a 30 días

Se introdujeron Servicios Development de capacidad fija y bajo costo mensual, ideales para proyectos iniciales y entornos de desarrollo/staging

Se introdujeron nuevos precios reducidos para los Servicios Production, a medida que seguimos mejorando el funcionamiento y la escalabilidad de ClickHouse Cloud

Se mejoraron la granularidad y la precisión al medir la capacidad de cómputo

​ Cambios en Integrations

Se habilitó la compatibilidad con los motores de integración de ClickHouse para Postgres / MySQL

Se añadió compatibilidad con funciones definidas por el usuario (UDFs) en SQL

Kafka Connect Sink pasó a estado Beta

Se mejoró la UI de Integrations incorporando metadatos detallados sobre versiones, estado de las actualizaciones y más

​ Cambios en la consola

Compatibilidad con autenticación multifactor en la consola de Cloud

Mejoras en la navegación de la consola de Cloud en dispositivos móviles

​ Cambios en la documentación

Se incorporó una sección específica de documentación para ClickHouse Cloud

​ Correcciones de errores

Se corrigió un problema conocido por el que la restauración desde una copia de seguridad no siempre funcionaba debido a la resolución de dependencias

​ 29 de noviembre de 2022

Esta versión incorpora el cumplimiento de SOC 2 Type II, actualiza la versión de ClickHouse a 22.11 y mejora varios clientes e integraciones de ClickHouse.

​ Cambios generales

Se logró el cumplimiento de SOC2 Type II (más detalles en el blog y en el Trust Center)

​ Cambios en la consola

Se añadió un indicador de estado «Inactivo» para mostrar que un servicio se ha puesto en pausa automáticamente

​ Actualización a la versión 22.11 de ClickHouse

Se añadió compatibilidad con los motores de tabla y las funciones de tabla de Hudi y DeltaLake

Se mejoró la exploración recursiva de directorios para S3

Se añadió compatibilidad con la sintaxis de intervalos de tiempo compuestos

Se mejoró la fiabilidad de insert con reintentos durante insert

Consulta el registro detallado de cambios de la versión 22.11 para ver la lista completa de cambios

Python client: compatibilidad con v3.11, mejora del rendimiento de inserción

Go client: corrección de la compatibilidad con DateTime e Int64

JS client: compatibilidad con autenticación SSL mutua

dbt-clickhouse: compatibilidad con DBT v1.3

​ Correcciones de errores

Se corrigió un error que mostraba una versión desactualizada de ClickHouse después de una actualización

Cambiar los privilegios de la cuenta “default” ya no interrumpe las sesiones

Las cuentas no administradoras recién creadas ya no tienen acceso a las tablas del sistema de forma predeterminada

​ Problemas conocidos en esta versión

Es posible que la restauración a partir de una copia de seguridad no funcione debido a un problema con la resolución de dependencias

​ 17 de noviembre de 2022

Esta versión permite usar diccionarios de tablas locales de ClickHouse y de fuentes HTTP, incorpora compatibilidad con la región de Mumbai y mejora la experiencia de usuario en la consola de Cloud.

​ Cambios generales

Se añadió compatibilidad con diccionarios de tablas locales de ClickHouse y fuentes HTTP

Se añadió compatibilidad con la región de Mumbai

​ Cambios en la consola

Mejorado el formato de las facturas

Optimizada la interfaz de usuario para introducir el método de pago

Añadido un registro de actividad más detallado para las copias de seguridad

Mejorado el manejo de errores al cargar archivos

​ Corrección de errores

Se corrigió un error que podía hacer fallar las copias de seguridad si había archivos individuales de gran tamaño en algunas partes

Se corrigió un error por el que la restauración desde una copia de seguridad no se completaba correctamente si se aplicaban cambios en la lista de acceso al mismo tiempo

​ Problemas conocidos

Es posible que la restauración desde una copia de seguridad no funcione debido a la resolución de dependencias

​ 3 de noviembre de 2022

Esta versión elimina las unidades de lectura y escritura de la estructura de precios (consulta la página de precios para obtener más información), actualiza la versión de ClickHouse a la 22.10, admite un mayor escalado vertical para los clientes de autoservicio y mejora la fiabilidad con valores predeterminados más adecuados.

​ Cambios generales

Se eliminaron las unidades de lectura y escritura del modelo de precios

​ Cambios en la configuración

Los ajustes allow_suspicious_low_cardinality_types , allow_suspicious_fixed_string_types y allow_suspicious_codecs (el valor predeterminado es false) ya no pueden ser modificados por los usuarios por motivos de estabilidad.

​ Cambios en la consola

Se aumentó a 720 GB de memoria el máximo de autoservicio para el escalado vertical para clientes de pago

Se mejoró el flujo de restauración desde copia de seguridad para configurar las reglas de la Lista de acceso IP y la contraseña

Se introdujeron listas de espera para GCP y Azure en el cuadro de diálogo de creación del servicio

Se mejoró la gestión de errores durante la carga de archivos

Se mejoraron los flujos de trabajo de administración de la facturación

​ Actualización a la versión 22.10 de ClickHouse

Se mejoraron los merges sobre almacenes de objetos al flexibilizar el umbral de “Too many parts” cuando hay muchas partes grandes (de al menos 10 GiB). Esto permite hasta petabytes de datos en una sola partición de una sola tabla.

Se mejoró el control de los merges con la configuración min_age_to_force_merge_seconds , que permite forzarlos tras un determinado umbral de tiempo.

, que permite forzarlos tras un determinado umbral de tiempo. Se añadió sintaxis compatible con MySQL para restablecer valores de configuración: SET setting_name = DEFAULT .

. Se añadieron funciones para la codificación de curvas de Morton, el hashing de enteros de Java y la generación de números aleatorios.

Consulta el changelog detallado de la versión 22.10 para ver la lista completa de cambios.

​ 25 de octubre de 2022

Esta versión reduce significativamente el consumo de recursos de cómputo en cargas de trabajo pequeñas, reduce el precio del cómputo (consulta la página de precios para obtener más detalles), mejora la estabilidad gracias a una mejor configuración predeterminada y mejora las vistas de Facturación y Uso en la consola de ClickHouse Cloud.

​ Cambios generales

Se redujo a 24G la asignación mínima de memoria del servicio

Se redujo el tiempo de inactividad del servicio de 30 minutos a 5 minutos

​ Cambios de configuración

Se redujo max_parts_in_total de 100k a 10k. El valor predeterminado de la configuración max_parts_in_total para las tablas MergeTree se ha reducido de 100.000 a 10.000. El motivo de este cambio es que observamos que una gran cantidad de partes de datos puede provocar tiempos de arranque lentos en los servicios en la nube. Una gran cantidad de partes suele indicar el uso de una clave de partición demasiado granular, algo que normalmente ocurre por error y debe evitarse. Este cambio en el valor predeterminado permitirá detectar estos casos antes.

​ Cambios en la consola

Se mejoraron los detalles del uso de créditos en la vista de facturación para los usuarios en período de prueba

Se mejoraron la información sobre herramientas y el texto de ayuda, y se añadió un enlace a la página de precios en la vista de uso

Se mejoró el flujo de trabajo al cambiar entre opciones de filtrado de IP

Se añadió un botón para reenviar el correo electrónico de confirmación en la consola de Cloud

​ 4 de octubre de 2022 - Beta

ClickHouse Cloud inició su beta pública el 4 de octubre de 2022. Consulta más información en este blog