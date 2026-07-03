Las listas de acceso IP filtran el tráfico hacia los servicios de ClickHouse o las claves API al especificar qué direcciones de origen tienen permiso para conectarse. Estas listas se pueden configurar para cada servicio y para cada clave API. Pueden configurarse durante la creación del servicio o de la clave API, o posteriormente.
Configurar filtros IP
Antes de comenzar, recopile las direcciones o rangos de IP que deban añadirse a la lista de acceso. Tenga en cuenta a los trabajadores remotos, las ubicaciones del personal de guardia, las VPN, etc. La interfaz de usuario de la lista de acceso IP admite direcciones individuales y notación CIDR. La notación Classless Inter-domain Routing (CIDR) le permite especificar rangos de direcciones IP más pequeños que los tamaños de máscara de subred tradicionales de Clase A, B o C (8, 6 o 24). ARIN y varias otras organizaciones ofrecen calculadoras CIDR si necesita una. Si desea más información sobre la notación CIDR, consulte el RFC Classless Inter-domain Routing (CIDR).
Preparar
Crear o modificar una lista de acceso IP
Aplicable solo a conexiones fuera de PrivateLinkLas listas de acceso IP solo se aplican a conexiones desde la Internet pública, fuera de PrivateLink. Si solo quiere tráfico desde PrivateLink, establezca
DenyAll en la lista de IP permitidas.
Lista de acceso IP para servicios de ClickHouse
Lista de acceso IP para servicios de ClickHouse
Cuando crea un servicio de ClickHouse, la configuración predeterminada de la lista de IP permitidas es ‘Permitir desde cualquier lugar.’En la lista de servicios de ClickHouse Cloud, seleccione el servicio y luego Settings. En la sección Security, encontrará la lista de acceso IP. Haga clic en el botón Add IPs.Aparecerá una barra lateral con opciones para configurar:
- Permitir tráfico entrante desde cualquier lugar al servicio
- Permitir acceso al servicio desde ubicaciones específicas
- Denegar todo acceso al servicio
Esta captura de pantalla muestra una lista de acceso que permite tráfico desde un rango de direcciones IP, descrito como “rango de la oficina de NY”:
Lista de acceso IP para claves API
Lista de acceso IP para claves API
Cuando crea una clave API, la configuración predeterminada de la lista de IP permitidas es ‘Permitir desde cualquier lugar.’En la lista de claves API, haga clic en los tres puntos junto a la clave API en la columna Actions y seleccione Edit. En la parte inferior de la pantalla encontrará la lista de acceso IP y las opciones para configurarla:
- Permitir tráfico entrante desde cualquier lugar al servicio
- Permitir acceso al servicio desde ubicaciones específicas
- Denegar todo acceso al servicio
Posibles acciones
- Para añadir una entrada adicional, puedes usar + Añadir nueva IP
London server:
- Eliminar una entrada existente
- Editar una entrada existente
- Cambiar para permitir el acceso desde Cualquier lugar
Una vez creado el filtro, confirme la conectividad con un servicio desde dentro del rango y compruebe que se deniegan las conexiones desde fuera del rango permitido. Puede usar un comando
Verificación
curl sencillo para verificarlo:
Attempt rejected from outside the allow list
curl https://<HOSTNAME>.clickhouse.cloud:8443
o
curl: (35) error:02FFF036:system library:func(4095):Connection reset by peer
curl: (35) LibreSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to HOSTNAME.clickhouse.cloud:8443
Attempt permitted from inside the allow list
curl https://<HOSTNAME>.clickhouse.cloud:8443
Ok.
Limitaciones
- Actualmente, las listas de acceso por IP solo admiten IPv4