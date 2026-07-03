Esta página explica cómo configurar filtros IP en ClickHouse Cloud para controlar el acceso a los servicios de ClickHouse.

​ Configurar filtros IP

Las listas de acceso IP filtran el tráfico hacia los servicios de ClickHouse o las claves API al especificar qué direcciones de origen tienen permiso para conectarse. Estas listas se pueden configurar para cada servicio y para cada clave API. Pueden configurarse durante la creación del servicio o de la clave API, o posteriormente.

Configure la lista de acceso IP de su servicio Cuando crea un servicio de ClickHouse Cloud, la configuración predeterminada de la lista de IP permitidas es ‘Permitir desde cualquier lugar’. Recomendamos encarecidamente restringir el acceso a direcciones o rangos IP específicos lo antes posible. Los servicios configurados con Permitir desde cualquier lugar pueden pasar periódicamente de un estado inactivo a uno activo debido a rastreadores y escáneres de internet que buscan IP públicas, lo que puede generar costos inesperados.

Antes de comenzar, recopile las direcciones o rangos de IP que deban añadirse a la lista de acceso. Tenga en cuenta a los trabajadores remotos, las ubicaciones del personal de guardia, las VPN, etc. La interfaz de usuario de la lista de acceso IP admite direcciones individuales y notación CIDR.

La notación Classless Inter-domain Routing (CIDR) le permite especificar rangos de direcciones IP más pequeños que los tamaños de máscara de subred tradicionales de Clase A, B o C (8, 6 o 24). ARIN y varias otras organizaciones ofrecen calculadoras CIDR si necesita una. Si desea más información sobre la notación CIDR, consulte el RFC Classless Inter-domain Routing (CIDR)

​ Crear o modificar una lista de acceso IP

Aplicable solo a conexiones fuera de PrivateLink DenyAll en la lista de IP permitidas. Las listas de acceso IP solo se aplican a conexiones desde la Internet pública, fuera de PrivateLink . Si solo quiere tráfico desde PrivateLink, establezcaen la lista de IP permitidas.

Lista de acceso IP para servicios de ClickHouse Cuando crea un servicio de ClickHouse, la configuración predeterminada de la lista de IP permitidas es ‘Permitir desde cualquier lugar.’ En la lista de servicios de ClickHouse Cloud, seleccione el servicio y luego Settings. En la sección Security, encontrará la lista de acceso IP. Haga clic en el botón Add IPs. Aparecerá una barra lateral con opciones para configurar: Permitir tráfico entrante desde cualquier lugar al servicio

Permitir acceso al servicio desde ubicaciones específicas

Denegar todo acceso al servicio

Lista de acceso IP para claves API Cuando crea una clave API, la configuración predeterminada de la lista de IP permitidas es ‘Permitir desde cualquier lugar.’ En la lista de claves API, haga clic en los tres puntos junto a la clave API en la columna Actions y seleccione Edit. En la parte inferior de la pantalla encontrará la lista de acceso IP y las opciones para configurarla: Permitir tráfico entrante desde cualquier lugar al servicio

Permitir acceso al servicio desde ubicaciones específicas

Denegar todo acceso al servicio

Esta captura de pantalla muestra una lista de acceso que permite tráfico desde un rango de direcciones IP, descrito como “rango de la oficina de NY”:

​ Posibles acciones

Para añadir una entrada adicional, puedes usar + Añadir nueva IP

Este ejemplo añade una única dirección IP, con la descripción London server :

Eliminar una entrada existente

Al hacer clic en la cruz (x), se puede eliminar una entrada.

Editar una entrada existente

Modificar la entrada directamente.

Cambiar para permitir el acceso desde Cualquier lugar

No se recomienda, pero está permitido. Recomendamos exponer al público una aplicación creada sobre ClickHouse y restringir el acceso al servicio back-end de ClickHouse Cloud.

Para aplicar los cambios realizados, debes hacer clic en Guardar.

Una vez creado el filtro, confirme la conectividad con un servicio desde dentro del rango y compruebe que se deniegan las conexiones desde fuera del rango permitido. Puede usar un comando curl sencillo para verificarlo:

Attempt rejected from outside the allow list curl https:// < HOSTNAM E > .clickhouse.cloud:8443

curl: (35) error:02FFF036:system library:func(4095):Connection reset by peer

o

curl: (35) LibreSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to HOSTNAME.clickhouse.cloud:8443

Attempt permitted from inside the allow list curl https:// < HOSTNAM E > .clickhouse.cloud:8443

Ok.