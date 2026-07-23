Esta versión incorpora una nueva región en GCP (us-east1), la posibilidad de configurar mediante autoservicio conexiones seguras a endpoints, compatibilidad con integraciones adicionales, incluido DBT 1.7, y numerosas correcciones de errores y mejoras de seguridad.
18 de diciembre de 2023
- ClickHouse Cloud ya está disponible en la región us-east1 (South Carolina) de GCP
- Ahora es posible configurar AWS Private Link y GCP Private Service Connect mediante OpenAPI
- Se habilitó el inicio de sesión sin interrupciones en consola SQL si tienes el rol Developer
- Se agilizó el flujo de trabajo para configurar los controles de inactividad durante el onboarding
- Conector de DBT: se añadió compatibilidad con DBT hasta la v1.7
- Metabase: se añadió compatibilidad con Metabase v0.48
- Conector de PowerBI: se añadió la posibilidad de ejecutarse en PowerBI Cloud
- Se hicieron configurables los permisos del usuario interno de ClickPipes
- Kafka Connect
- Se mejoró la lógica de deduplicación y la ingestión de tipos Nullable.
- Se añadió compatibilidad con formatos basados en texto (CSV, TSV)
- Apache Beam: se añadió compatibilidad con los tipos Boolean y LowCardinality
- Nodejs client: se añadió compatibilidad con el formato Parquet
Anuncios de seguridad
- Se corrigieron 3 vulnerabilidades de seguridad; consulta el changelog de seguridad para obtener más detalles:
- CVE 2023-47118 (CVSS 7.0) - una vulnerabilidad de desbordamiento de búfer en el heap que afecta a la interfaz nativa, que escucha de forma predeterminada en el puerto 9000/tcp
- CVE-2023-48704 (CVSS 7.0) - una vulnerabilidad de desbordamiento de búfer en el heap que afecta a la interfaz nativa, que escucha de forma predeterminada en el puerto 9000/tcp
- CVE 2023-48298 (CVSS 5.9) - una vulnerabilidad de underflow de enteros en el códec de compresión FPC
Esta versión actualiza la versión principal de la base de datos, mejora el proceso de inicio de sesión y autenticación, y añade compatibilidad con proxy para Kafka Connect Sink.
22 de noviembre de 2023
Actualización de la versión de ClickHouse
- Se mejoró drásticamente el rendimiento de lectura de archivos Parquet. Consulta el blog de la release 23.8 para obtener más información.
- Se añadió compatibilidad con la inferencia de tipos para JSON. Consulta el blog de la release 23.9 para obtener más información.
- Se incorporaron potentes funciones orientadas a analistas, como
ArrayFold. Consulta el blog de la release 23.10 para obtener más información.
- Cambio incompatible con versiones anteriores de cara al usuario: se deshabilitó de forma predeterminada la configuración
input_format_json_try_infer_numbers_from_stringspara evitar inferir números a partir de cadenas en formato JSON. Esto puede provocar posibles errores de análisis cuando los datos de muestra contienen cadenas similares a números.
- Decenas de nuevas funcionalidades, mejoras del rendimiento y correcciones de errores. Consulta los registros de cambios del núcleo de la base de datos para obtener más información.
- Se mejoró el flujo de inicio de sesión y autenticación.
- Se mejoraron las sugerencias de consultas basadas en IA para ofrecer mejor compatibilidad con esquemas de gran tamaño.
- Kafka Connect Sink: Se añadió compatibilidad con proxy, correspondencia
topic-tablenamey configuración de las propiedades de entrega exactly-once de Keeper.
- Node.js client: Se añadió compatibilidad con el formato Parquet.
- Metabase: Se añadió compatibilidad con la función
datetimeDiff.
- Python client: Se añadió compatibilidad con caracteres especiales en los nombres de columna. Se corrigió el enlace del parámetro de zona horaria.
Esta versión amplía la compatibilidad regional de los servicios Development en Asia, incorpora la funcionalidad de rotación de claves para las claves de cifrado gestionadas por el cliente, mejora la granularidad de la configuración fiscal en la consola de facturación e incluye varias correcciones de errores en los clientes compatibles para distintos lenguajes.
2 de noviembre de 2023
- Los servicios de Development ahora están disponibles en AWS para
ap-south-1(Mumbai) y
ap-southeast-1(Singapur)
- Se añadió compatibilidad con la rotación de claves para las claves de cifrado gestionadas por el cliente (CMEK)
- Se añadió la posibilidad de configurar ajustes fiscales detallados al agregar una tarjeta de crédito
- MySQL
- Se mejoró la compatibilidad con Tableau Online y QuickSight mediante MySQL
- Kafka Connector
- Se introdujo un nuevo StringConverter para admitir formatos basados en texto (CSV, TSV)
- Se añadió compatibilidad con los tipos de datos Bytes y Decimal
- Se ajustaron las excepciones reintentables para que ahora siempre se reintenten (incluso cuando errors.tolerance=all)
- Node.js client
- Se corrigió un problema por el que los datasets grandes transmitidos en streaming devolvían resultados corruptos
- Python client
- Se corrigieron los tiempos de espera en inserciones grandes
- Se corrigió un problema de Date32 con NumPy/Pandas - Golang client
- Se corrigieron la inserción de un map vacío en una columna JSON, la limpieza del búfer de compresión, el escape de consultas y un panic con cero/nil para IPv4 e IPv6
- Se añadió un watchdog para las inserciones canceladas
- DBT
- Se mejoró la compatibilidad con la tabla distribuida con pruebas
Esta versión incorpora mejoras de usabilidad y rendimiento en la Consola SQL, una mejor gestión del tipo de dato IP en el conector de Metabase y nuevas funcionalidades en los clientes de Java y Node.js.
19 de octubre de 2023
- Se mejoró la facilidad de uso de la consola SQL (p. ej., ahora se conserva el ancho de las columnas entre ejecuciones de consultas)
- Se mejoró el rendimiento de la consola SQL
- Cliente de Java:
- Se sustituyó la biblioteca de red predeterminada para mejorar el rendimiento y reutilizar las conexiones abiertas
- Se añadió compatibilidad con proxy
- Se añadió compatibilidad con conexiones seguras mediante Trust Store
- Cliente de Node.js: Se corrigió el comportamiento de keep-alive para las consultas INSERT
- Metabase: Se corrigió la serialización de la columna IPv4/IPv6
Esta versión incorpora la disponibilidad general de ClickPipes para Kafka, Confluent Cloud y Amazon MSK, así como de Kafka Connect ClickHouse Sink; un flujo de trabajo de autoservicio para proteger el acceso a Amazon S3 mediante roles de IAM; y sugerencias de consultas asistidas por IA (vista previa privada).
28 de septiembre de 2023
- Se añadió un flujo de trabajo de autoservicio para proteger el acceso a Amazon S3 mediante roles de IAM
- Se introdujeron sugerencias de consultas asistidas por IA en vista previa privada (si desea probarlas, póngase en contacto con el soporte de ClickHouse Cloud).
Cambios de integraciones
- Se anunció la disponibilidad general de ClickPipes, un servicio llave en mano de ingestión de datos, para Kafka, Confluent Cloud y Amazon MSK (consulte el blog de lanzamiento)
- Kafka Connect ClickHouse Sink pasó a disponibilidad general
- Se amplió el soporte para ajustes de ClickHouse personalizados mediante la propiedad
clickhouse.settings
- Se mejoró el comportamiento de deduplicación para tener en cuenta los campos dinámicos
- Se añadió soporte para
tableRefreshIntervalpara volver a obtener los cambios de la tabla desde ClickHouse
- Se amplió el soporte para ajustes de ClickHouse personalizados mediante la propiedad
- Se corrigió un problema de conexión SSL y de correspondencia de tipos entre PowerBI y los tipos de datos de ClickHouse
Esta versión incorpora la versión beta del conector oficial de PowerBI Desktop, una gestión mejorada de los pagos con tarjeta de crédito en India y múltiples mejoras en los clientes para los lenguajes compatibles.
7 de septiembre de 2023
- Se añadieron créditos restantes y reintentos de pago para permitir cargos desde India
- Kafka Connector: se añadió compatibilidad para configurar ajustes de ClickHouse y la opción de configuración error.tolerance
- PowerBI Desktop: se lanzó la versión beta del conector oficial
- Grafana: se añadió compatibilidad con el tipo geo Point, se corrigieron los paneles del dashboard Data Analyst y la macro timeInterval
- cliente de Python: compatible con Pandas 2.1.0, se eliminó la compatibilidad con Python 3.7 y se añadió compatibilidad con el tipo JSON Nullable
- cliente de Node.js: se añadió compatibilidad con el ajuste default_format
- cliente de Golang: se corrigió el manejo del tipo bool y se eliminaron los límites de String
Esta versión añade compatibilidad con la interfaz MySQL para la base de datos ClickHouse, incorpora un nuevo conector oficial para PowerBI, agrega una nueva vista de “Consultas en ejecución” en la consola de Cloud y actualiza la versión de ClickHouse a la 23.7.
24 de ago. de 2023
- Se añadió compatibilidad con el protocolo wire de MySQL, lo que (entre otros casos de uso) permite usar muchas herramientas de BI existentes. Póngase en contacto con el equipo de soporte para habilitar esta funcionalidad en su organización.
- Se incorporó un nuevo conector oficial para PowerBI
- Se añadió compatibilidad con la vista “Consultas en ejecución” en SQL Console
Actualización a la versión 23.7 de ClickHouse
- Se añadió compatibilidad con la función de tabla de Azure, los tipos de datos geoespaciales pasaron a ser aptos para producción y se mejoró el rendimiento de JOIN; consulta el blog de la versión 23.5 para obtener más detalles
- Se amplió la compatibilidad de la integración con MongoDB hasta la versión 6.0; consulta el blog de la versión 23.6 para obtener más detalles
- Se multiplicó por 6 el rendimiento de escritura en formato Parquet, se añadió compatibilidad con el lenguaje de consulta PRQL y se mejoró la compatibilidad con SQL; consulta la presentación de la versión 23.7 para obtener más detalles
- Decenas de nuevas características, mejoras del rendimiento y correcciones de errores; consulta los changelogs detallados de las versiones 23.5, 23.6 y 23.7
- Kafka Connector: Se añadió compatibilidad con los tipos Date y Time de Avro
- Cliente de JavaScript: Se lanzó una versión estable para entornos web
- Grafana: Se mejoró la lógica de filtro, el manejo del nombre de la base de datos y se añadió compatibilidad con TimeInteval con precisión de fracciones de segundo
- Cliente de Golang: Se corrigieron varios problemas de carga de datos asíncrona y por lotes
- Metabase: Compatibilidad con la v0.47, se añadió la suplantación en la conexión y se corrigieron las correspondencias de tipos de datos
Esta versión incorpora la vista previa privada de ClickPipes for Kafka, una nueva experiencia de carga de datos y la posibilidad de cargar un archivo desde una URL mediante la Cloud Console.
27 de julio de 2023
- Se presentó la vista previa privada de ClickPipes para Kafka, un motor de integración nativo de la nube que hace que ingestar grandes volúmenes de datos desde Kafka y Confluent Cloud sea tan sencillo como hacer clic en unos pocos botones. Inscríbase en la lista de espera aquí.
- Cliente de JavaScript: se lanzó compatibilidad con entornos web (navegador, workers de Cloudflare). Se ha refactorizado el código para permitir que la comunidad cree conectores para entornos personalizados.
- Kafka Connector: se añadió compatibilidad con esquemas inline con los tipos de Kafka Timestamp y Time
- Cliente de Python: se corrigieron problemas con la compresión de inserción y la lectura de LowCardinality
Cambios en la Consola
- Se añadió una nueva experiencia de carga de datos con más opciones de configuración para la creación de tablas
- Se incorporó la posibilidad de cargar un archivo desde una URL mediante la Cloud Console
- Se mejoró el flujo de invitaciones con opciones adicionales para unirse a otra organización y ver todas sus invitaciones pendientes
Esta versión incorpora la posibilidad de aprovisionar Dedicated Services, una nueva región de AWS en Australia y la opción de usar su propia clave para cifrar los datos en disco.
14 de julio de 2023
- Nueva región de AWS en Australia: Sídney (ap-southeast-2)
- Servicios de tier dedicado para cargas de trabajo exigentes y sensibles a la latencia (comuníquese con soporte para habilitarlo)
- Traiga su propia clave (BYOK) para cifrar datos en disco (comuníquese con soporte para habilitarlo)
- Mejoras en el panel de métricas de observabilidad para las inserciones asíncronas
- Mejora del comportamiento del chatbot en la integración con el soporte
- NodeJS client: se corrigió un error que provocaba un fallo de conexión por tiempo de espera del socket
- Python client: se añadió QuerySummary a las consultas de inserción, compatibilidad con caracteres especiales en el nombre de la base de datos
- Metabase: se actualizó la versión del controlador JDBC, se añadió compatibilidad con DateTime64, mejoras de rendimiento.
Cambios principales en la base de datos
- La caché de consultas se puede habilitar en ClickHouse Cloud. Cuando se habilita, las consultas exitosas se almacenan en caché durante un minuto de forma predeterminada, y las consultas posteriores usarán el resultado almacenado en caché.
Este lanzamiento hace que ClickHouse Cloud on GCP esté disponible de forma general, incorpora un proveedor de Terraform para la API de Cloud y actualiza la versión de ClickHouse a la 23.4.
20 de junio de 2023
- ClickHouse Cloud on GCP ya es GA, con integración con GCP Marketplace, compatibilidad con Private Service Connect y copias de seguridad automáticas (consulta el blog y el comunicado de prensa para más información)
- El proveedor de Terraform para la API de Cloud ya está disponible
- Se añadió una nueva página consolidada de configuración para los servicios
- Se ajustó la precisión de la medición del almacenamiento y la capacidad de cómputo
- Cliente de Python: se mejoró el rendimiento de inserción y se refactorizaron las dependencias internas para admitir multiprocesamiento
- Kafka Connector: ahora se puede cargar e instalar en Confluent Cloud, se añadió reintento para problemas intermitentes de conexión y se restablece automáticamente el estado del conector cuando es incorrecto
Actualización de la versión 23.4 de ClickHouse
- Se añadió compatibilidad con JOIN para réplicas paralelas (póngase en contacto con soporte para configurarlo)
- Se mejoró el rendimiento de las eliminaciones ligeras
- Se mejoró el uso de caché al procesar inserciones de gran volumen
Cambios en la administración
- Se amplió la creación de diccionarios locales para usuarios distintos de “default”
Esta versión incorpora el lanzamiento público de la API programática de ClickHouse Cloud para operaciones del plano de control (consulta el blog para obtener más detalles), acceso a S3 mediante roles de IAM y opciones de escalado adicionales.
30 de mayo de 2023
- Compatibilidad con la API de ClickHouse Cloud. Con la nueva API de Cloud, puede integrar sin problemas la gestión de servicios en su pipeline de CI/CD actual y administrar sus servicios de forma programática
- Acceso a S3 mediante roles de IAM. Ahora puede usar roles de IAM para acceder de forma segura a sus buckets privados de Amazon Simple Storage Service (S3) (contacte con soporte para configurarlo)
Cambios de escalado
- Escalado horizontal. Las cargas de trabajo que requieren más paralelización ahora pueden configurarse con hasta 10 réplicas (contacte con el equipo de soporte para configurarlo)
- Escalado automático basado en CPU. Las cargas de trabajo limitadas por la CPU ahora pueden beneficiarse de condiciones de activación adicionales para las políticas de escalado automático
- Migración del servicio Dev al servicio de producción (contacte con soporte para habilitarlo)
- Se añadieron controles de configuración del escalado en el flujo de creación de instancias
- Se corrigió la cadena de conexión cuando la contraseña predeterminada no está presente en Memory
- Golang client: se corrigió un problema que provocaba conexiones desequilibradas en el protocolo nativo y se añadió compatibilidad con ajustes personalizados en el protocolo nativo
- Nodejs client: se dejó de admitir nodejs v14 y se añadió compatibilidad con v20
- Kafka Connector: se añadió compatibilidad con el tipo LowCardinality
- Metabase: se corrigió la agrupación por intervalos de tiempo y la compatibilidad con enteros en las preguntas integradas de Metabase
- Se mejoró la eficiencia y el rendimiento de las cargas de trabajo con uso intensivo de escritura
- Se implementó una estrategia de copias de seguridad incrementales para aumentar la velocidad y la eficiencia de las copias de seguridad
Esta versión incorpora la beta pública de ClickHouse Cloud on GCP (consulte el blog para obtener más información), amplía las facultades de los administradores para conceder permisos de terminación de consultas y ofrece mayor visibilidad sobre el estado de los usuarios con MFA en la consola de Cloud.
11 de mayo de 2023
ActualizaciónClickHouse Cloud on GCP ahora es GA; consulte la entrada del veinte de junio que aparece más arriba.
ClickHouse Cloud on GCP ya está disponible en beta pública
ClickHouse Cloud on GCP ya es GA; consulta la entrada anterior del 20 de junio.
- Presenta una oferta de ClickHouse totalmente gestionada con almacenamiento y cómputo separados, basada en Google Compute y Google Cloud Storage
- Disponible en las regiones de Iowa (us-central1), Países Bajos (europe-west4) y Singapur (asia-southeast1)
- Admite servicios Development y Production en las tres regiones iniciales
- Ofrece una sólida seguridad de forma predeterminada: cifrado de extremo a extremo en tránsito, cifrado de datos en reposo y listas de IP permitidas
- Cliente de Golang: Se añadió compatibilidad con las variables de entorno del proxy
- Grafana: Ahora se pueden especificar ajustes personalizados de ClickHouse y variables de entorno del proxy en la configuración del origen de datos de Grafana
- Kafka Connector: Se mejoró el manejo de registros vacíos
Cambios en la Consola
- Se añadió un indicador de uso de autenticación multifactor (MFA) en la lista de usuarios
- Se añadió un control más granular del permiso para finalizar consultas para los administradores
Esta versión incorpora un nuevo tipo de gráfico de mapa de calor, mejora la página de uso y facturación y reduce el tiempo de arranque del servicio.
4 de mayo de 2023
- Se añadió el tipo de gráfico de mapa de calor a la Consola SQL
- Se mejoró la página de uso de facturación para mostrar los créditos consumidos en cada dimensión de facturación
- Conector de Kafka: se añadió un mecanismo de reintento para errores de conexión transitorios
- Cliente de Python: se añadió la configuración
max_connection_agepara garantizar que las conexiones HTTP no se reutilicen indefinidamente. Esto puede ayudar con ciertos problemas de balanceo de carga
- Cliente de Node.js: se añadió soporte para Node.js v20
- Cliente de Java: se mejoró el soporte para la autenticación con certificado de cliente y se añadió compatibilidad con tipos Tuple/Map/Nested anidados
- Se mejoró el tiempo de inicio del servicio con un gran número de partes
- Se optimizó la lógica de cancelación de consultas de larga duración en la Consola SQL
- Se corrigió un error que provocaba que fallara la importación del conjunto de datos de muestra ‘Cell Towers’
Esta versión actualiza ClickHouse a la versión 23.3, mejora significativamente la velocidad de las lecturas en frío e incorpora un chat en tiempo real con el equipo de soporte.
20 de abril de 2023
- Se añadió una opción de chat en tiempo real con el equipo de soporte
- Kafka connector: Se agregó compatibilidad con tipos Nullable
- cliente de Golang: Se agregó compatibilidad con tablas externas y con asociaciones de parámetros de tipo booleano y puntero
Cambios en la configuración
- Añade la posibilidad de eliminar tablas grandes, anulando la configuración de
max_table_size_to_dropy
max_partition_size_to_drop
- Mejora de la velocidad de las lecturas en frío mediante la precarga desde S3 con la configuración
allow_prefetched_read_pool_for_remote_filesystem
Actualización a la versión 23.3 de ClickHouse
- Las eliminaciones ligeras ya están listas para producción; consulta la entrada del blog de la versión 23.3 para obtener más detalles
- Se añadió compatibilidad con PREWHERE multietapa; consulta la entrada del blog de la versión 23.2 para obtener más detalles
- Decenas de nuevas funcionalidades, mejoras del rendimiento y correcciones de errores; consulta los changelogs detallados de las versiones 23.3 y 23.2
Esta versión incorpora una API para recuperar endpoints de Cloud, un control avanzado de escalado para el tiempo de inactividad mínimo y compatibilidad con datos externos en los métodos de consulta de Python client.
6 de abril de 2023
Cambios en la API
- Se añadió la posibilidad de consultar de forma programática los endpoints de ClickHouse Cloud a través de la API de Cloud Endpoints
- Se añadió la configuración de ‘tiempo mínimo de inactividad’ a la configuración avanzada de escalado
- Se añadió la detección de fecha y hora en la medida de lo posible a la inferencia de esquema en el modal de carga de datos
- Metabase: Se añadió compatibilidad con varios esquemas
- Go client: Se corrigió la comprobación del estado de las conexiones inactivas en conexiones TLS
- Python client
- Se añadió compatibilidad con datos externos en métodos de consulta
- Se añadió compatibilidad con zonas horarias para los resultados de las consultas
- Se añadió compatibilidad con la variable de entorno
no_proxy/
NO_PROXY
- Se corrigió el enlace de parámetros en el servidor del valor NULL para tipos Nullable
- Se corrigió el comportamiento por el cual, al ejecutar
INSERT INTO ... SELECT ...desde la consola SQL, se aplicaba incorrectamente el mismo límite de filas que a las consultas
SELECT
Esta versión incorpora reglas de complejidad para las contraseñas de la base de datos, una mejora significativa de la velocidad al restaurar copias de seguridad de gran tamaño y compatibilidad con la visualización de trazas en Grafana Trace View.
23 de marzo de 2023
Seguridad y fiabilidad
- Los endpoints principales de la base de datos ahora aplican requisitos de complejidad de las contraseñas
- Se ha reducido el tiempo necesario para restaurar copias de seguridad de gran tamaño
- Se agilizó el proceso de onboarding, con nuevos valores predeterminados y vistas más compactas
- Se redujo la latencia del registro y del inicio de sesión
- Grafana:
- Se añadió compatibilidad para mostrar datos de trace almacenados en ClickHouse en Trace View
- Se mejoraron los filtros de rango de tiempo y se añadió compatibilidad con caracteres especiales en los nombres de las tablas
- Superset: Se añadió compatibilidad nativa con ClickHouse
- Kafka Connect Sink: Se añadió la conversión automática de fechas y el manejo de columnas Null
- Metabase: Se implementó compatibilidad con la v0.46
- Python client: Se corrigieron las inserciones en tablas temporales y se añadió compatibilidad con Pandas Null
- Golang client: Se normalizaron los tipos Date con zona horaria
- Java client
- Se añadió al parser de SQL compatibilidad con las palabras clave compression, infile y outfile
- Se añadió una sobrecarga para credenciales
- Se corrigió la compatibilidad con Batch en
ON CLUSTER
- Node.js client
- Se añadió compatibilidad con los formatos JSONStrings, JSONCompact, JSONCompactStrings y JSONColumnsWithMetadata
- Ahora se puede proporcionar
query_iden todos los métodos principales del cliente
- Se corrigió un error que provocaba tiempos de provisionamiento inicial y arranque más lentos en los nuevos servicios
- Se corrigió un error que provocaba un menor rendimiento de las consultas debido a una configuración incorrecta de la caché
Esta versión mejora los dashboards de observabilidad, reduce el tiempo necesario para crear copias de seguridad de gran tamaño y añade la configuración necesaria para eliminar tablas y particiones grandes.
9 de marzo de 2023
- Se añadieron dashboards avanzados de observabilidad (vista previa)
- Se incorporó un gráfico de asignación de memoria a los dashboards de observabilidad
- Se mejoró el espaciado y el manejo de los saltos de línea en la vista de hoja de cálculo de la Consola SQL
- Se optimizó la programación de las copias de seguridad para ejecutarlas solo si se habían modificado los datos
- Se redujo el tiempo necesario para completar copias de seguridad de gran tamaño
Cambios de configuración
- Se añadió la posibilidad de aumentar el límite para eliminar tablas y particiones anulando los ajustes
max_table_size_to_dropy
max_partition_size_to_dropa nivel de consulta o de conexión
- Se añadió la IP de origen al registro de consultas para permitir la aplicación de cuotas y del control de acceso en función de la IP de origen
Integraciones
- Python client: Compatibilidad mejorada con Pandas y corrección de problemas relacionados con la zona horaria
- Metabase: Compatibilidad con Metabase 0.46.x y soporte para SimpleAggregateFunction
- Kafka-Connect: Conversión implícita de fechas y mejor manejo de columnas NULL
- Cliente de Java: Conversión anidada a mapas de Java
Esta versión habilita un subconjunto de las funcionalidades de la versión principal 23.1 de ClickHouse, aporta interoperabilidad con Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (MSK) y muestra ajustes avanzados de escalado y de inactividad en el registro de actividad.
23 de febrero de 2023
Añade compatibilidad con un subconjunto de características de ClickHouse 23.1, por ejemplo:
Actualización a la versión 23.1 de ClickHouse
- ARRAY JOIN con tipo Map
- Literales hexadecimales y binarios estándar de SQL
- Nuevas funciones, incluidas
age(),
quantileInterpolatedWeighted(),
quantilesInterpolatedWeighted()
- Posibilidad de usar la estructura de la tabla de inserción en
generateRandomsin argumentos
- Mejora en la lógica de creación y cambio de nombre de bases de datos, que permite reutilizar nombres anteriores
- Consulta las diapositivas del webinar de la versión 23.1 y el registro de cambios de la versión 23.1 para obtener más detalles
- Kafka-Connect: Se añadió compatibilidad con Amazon MSK
- Metabase: Primera release estable 1.0.0
- El conector pasó a estar disponible en Metabase Cloud
- Se añadió una función para explorar todas las bases de datos disponibles
- Se corrigió la sincronización de la base de datos con el tipo AggregationFunction
- DBT-clickhouse: Se añadió compatibilidad con la última versión de DBT, la v1.4.1
- Python client: Se mejoró la compatibilidad con proxies y túneles SSH; se añadieron varias correcciones y optimizaciones de rendimiento para DataFrames de Pandas
- Nodejs client: Se incorporó la posibilidad de adjuntar
query_idal resultado de la consulta, que puede utilizarse para recuperar métricas de la consulta desde
system.query_log
- Golang client: Se optimizó la conexión de red con ClickHouse Cloud
- Se añadieron al registro de actividad opciones avanzadas de configuración de escalado e inactividad
- Se añadió información del user agent y la IP a los correos electrónicos de restablecimiento de contraseña
- Se mejoró el proceso de registro con Google OAuth
- Se redujo el tiempo de reanudación tras la inactividad en servicios grandes
- Se mejoró la latencia de lectura para servicios con una gran cantidad de tablas y particiones
- Se corrigió un problema por el que el restablecimiento de la contraseña del servicio no respetaba la política de contraseñas
- La validación del correo electrónico de invitación de la organización pasó a no distinguir entre mayúsculas y minúsculas
Esta versión incorpora una integración oficial con Metabase, una nueva versión importante del cliente Java / controlador JDBC y compatibilidad con vistas y vistas materializadas en la Consola SQL.
2 de febrero de 2023
- plugin de Metabase: pasó a ser una solución oficial mantenida por ClickHouse
- plugin de dbt: se añadió soporte para múltiples hilos
- plugin de Grafana: mejor gestión de los errores de conexión
- cliente de Python: soporte para streaming para la operación de inserción
- cliente de Go: Correcciones de errores: cierre de conexiones canceladas y mejor gestión de los errores de conexión
- cliente de JS: Cambios incompatibles en exec/insert; se expuso
query_iden los tipos de retorno
- Nueva versión principal del cliente Java / controlador JDBC
- Cambios incompatibles: se eliminaron métodos, clases y paquetes obsoletos
- Se añadió el controlador R2DBC y soporte para inserción desde archivos
- Se añadió compatibilidad con vistas y vistas materializadas en la Consola SQL
- Restablecimiento de contraseña más rápido para instancias detenidas o inactivas
- Se mejoró el comportamiento de reducción de escala mediante un seguimiento más preciso de la actividad
- Se corrigió un error por el que la exportación CSV de SQL Console se truncaba
- Se corrigió un error que provocaba fallos intermitentes al cargar datos de ejemplo
Esta versión actualiza ClickHouse a la versión 22.12, habilita diccionarios para muchas fuentes nuevas y mejora el rendimiento de las consultas.
12 de enero de 2023
- Se habilitaron diccionarios para fuentes adicionales, incluidas instancias externas de ClickHouse, Cassandra, MongoDB, MySQL, PostgreSQL y Redis
Actualización a la versión 22.12 de ClickHouse
- Se amplió la compatibilidad de JOIN para incluir Grace Hash Join
- Se añadió compatibilidad con JSON binario (BSON) para la lectura de archivos
- Se añadió compatibilidad con la sintaxis SQL estándar GROUP BY ALL
- Nuevas funciones matemáticas para operaciones decimales de precisión fija
- Consulta el blog de la versión 22.12 y el registro de cambios detallado de la versión 22.12 para obtener la lista completa de cambios
- Se mejoró el autocompletado en consola SQL
- La región predeterminada ahora tiene en cuenta la ubicación dentro del continente
- Se mejoró la página Billing Usage para que muestre tanto las unidades de facturación como las del sitio web
- Lanzamiento de DBT v1.3.2
- Se añadió compatibilidad experimental con la estrategia incremental delete+insert
- Nueva macro s3source
- Cliente de Python v0.4.8
- Compatibilidad con insert en File
- Vinculación de parámetros en consultas del lado del servidor
- Cliente de Go v2.5.0
- Se redujo el uso de memoria para la compresión
- Vinculación de parámetros en consultas del lado del servidor
- Se mejoró el rendimiento de lectura de las queries que recuperan una gran cantidad de archivos pequeños del almacenamiento de objetos
- Para los servicios recién lanzados, la configuración compatibility se establece en la versión con la que se lanzó inicialmente el servicio