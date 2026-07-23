​ 18 de diciembre de 2023

Esta versión incorpora una nueva región en GCP (us-east1), la posibilidad de configurar mediante autoservicio conexiones seguras a endpoints, compatibilidad con integraciones adicionales, incluido DBT 1.7, y numerosas correcciones de errores y mejoras de seguridad.

​ Cambios generales

ClickHouse Cloud ya está disponible en la región us-east1 (South Carolina) de GCP

Ahora es posible configurar AWS Private Link y GCP Private Service Connect mediante OpenAPI

​ Cambios en consola

Se habilitó el inicio de sesión sin interrupciones en consola SQL si tienes el rol Developer

Se agilizó el flujo de trabajo para configurar los controles de inactividad durante el onboarding

​ Cambios en integraciones

Conector de DBT: se añadió compatibilidad con DBT hasta la v1.7

Metabase: se añadió compatibilidad con Metabase v0.48

Conector de PowerBI: se añadió la posibilidad de ejecutarse en PowerBI Cloud

Se hicieron configurables los permisos del usuario interno de ClickPipes

Kafka Connect Se mejoró la lógica de deduplicación y la ingestión de tipos Nullable. Se añadió compatibilidad con formatos basados en texto (CSV, TSV)

Apache Beam: se añadió compatibilidad con los tipos Boolean y LowCardinality

Nodejs client: se añadió compatibilidad con el formato Parquet

​ Anuncios de seguridad

Se corrigieron 3 vulnerabilidades de seguridad; consulta el changelog de seguridad para obtener más detalles: CVE 2023-47118 (CVSS 7.0) - una vulnerabilidad de desbordamiento de búfer en el heap que afecta a la interfaz nativa, que escucha de forma predeterminada en el puerto 9000/tcp CVE-2023-48704 (CVSS 7.0) - una vulnerabilidad de desbordamiento de búfer en el heap que afecta a la interfaz nativa, que escucha de forma predeterminada en el puerto 9000/tcp CVE 2023-48298 (CVSS 5.9) - una vulnerabilidad de underflow de enteros en el códec de compresión FPC



​ 22 de noviembre de 2023

Esta versión actualiza la versión principal de la base de datos, mejora el proceso de inicio de sesión y autenticación, y añade compatibilidad con proxy para Kafka Connect Sink.

​ Actualización de la versión de ClickHouse

Se mejoró drásticamente el rendimiento de lectura de archivos Parquet. Consulta el blog de la release 23.8 para obtener más información.

Se añadió compatibilidad con la inferencia de tipos para JSON. Consulta el blog de la release 23.9 para obtener más información.

Se incorporaron potentes funciones orientadas a analistas, como ArrayFold . Consulta el blog de la release 23.10 para obtener más información.

. Consulta el blog de la release 23.10 para obtener más información. Cambio incompatible con versiones anteriores de cara al usuario : se deshabilitó de forma predeterminada la configuración input_format_json_try_infer_numbers_from_strings para evitar inferir números a partir de cadenas en formato JSON. Esto puede provocar posibles errores de análisis cuando los datos de muestra contienen cadenas similares a números.

: se deshabilitó de forma predeterminada la configuración para evitar inferir números a partir de cadenas en formato JSON. Esto puede provocar posibles errores de análisis cuando los datos de muestra contienen cadenas similares a números. Decenas de nuevas funcionalidades, mejoras del rendimiento y correcciones de errores. Consulta los registros de cambios del núcleo de la base de datos para obtener más información.

​ Cambios en consola

Se mejoró el flujo de inicio de sesión y autenticación.

Se mejoraron las sugerencias de consultas basadas en IA para ofrecer mejor compatibilidad con esquemas de gran tamaño.

​ Cambios en las integraciones

Kafka Connect Sink: Se añadió compatibilidad con proxy, correspondencia topic-tablename y configuración de las propiedades de entrega exactly-once de Keeper.

y configuración de las propiedades de entrega exactly-once de Keeper. Node.js client: Se añadió compatibilidad con el formato Parquet.

Metabase: Se añadió compatibilidad con la función datetimeDiff .

. Python client: Se añadió compatibilidad con caracteres especiales en los nombres de columna. Se corrigió el enlace del parámetro de zona horaria.

​ 2 de noviembre de 2023

Esta versión amplía la compatibilidad regional de los servicios Development en Asia, incorpora la funcionalidad de rotación de claves para las claves de cifrado gestionadas por el cliente, mejora la granularidad de la configuración fiscal en la consola de facturación e incluye varias correcciones de errores en los clientes compatibles para distintos lenguajes.

Los servicios de Development ahora están disponibles en AWS para ap-south-1 (Mumbai) y ap-southeast-1 (Singapur)

(Mumbai) y (Singapur) Se añadió compatibilidad con la rotación de claves para las claves de cifrado gestionadas por el cliente (CMEK)

​ Cambios en consola

Se añadió la posibilidad de configurar ajustes fiscales detallados al agregar una tarjeta de crédito

​ Cambios en integraciones

MySQL Se mejoró la compatibilidad con Tableau Online y QuickSight mediante MySQL

Kafka Connector Se introdujo un nuevo StringConverter para admitir formatos basados en texto (CSV, TSV) Se añadió compatibilidad con los tipos de datos Bytes y Decimal Se ajustaron las excepciones reintentables para que ahora siempre se reintenten (incluso cuando errors.tolerance=all)

Node.js client Se corrigió un problema por el que los datasets grandes transmitidos en streaming devolvían resultados corruptos

Python client Se corrigieron los tiempos de espera en inserciones grandes Se corrigió un problema de Date32 con NumPy/Pandas ​​- Golang client Se corrigieron la inserción de un map vacío en una columna JSON, la limpieza del búfer de compresión, el escape de consultas y un panic con cero/nil para IPv4 e IPv6 Se añadió un watchdog para las inserciones canceladas

DBT Se mejoró la compatibilidad con la tabla distribuida con pruebas



​ 19 de octubre de 2023

Esta versión incorpora mejoras de usabilidad y rendimiento en la Consola SQL, una mejor gestión del tipo de dato IP en el conector de Metabase y nuevas funcionalidades en los clientes de Java y Node.js.

​ Cambios en la consola

Se mejoró la facilidad de uso de la consola SQL (p. ej., ahora se conserva el ancho de las columnas entre ejecuciones de consultas)

Se mejoró el rendimiento de la consola SQL

​ Cambios en las integraciones

Cliente de Java: Se sustituyó la biblioteca de red predeterminada para mejorar el rendimiento y reutilizar las conexiones abiertas Se añadió compatibilidad con proxy Se añadió compatibilidad con conexiones seguras mediante Trust Store

Cliente de Node.js: Se corrigió el comportamiento de keep-alive para las consultas INSERT

Metabase: Se corrigió la serialización de la columna IPv4/IPv6

​ 28 de septiembre de 2023

Esta versión incorpora la disponibilidad general de ClickPipes para Kafka, Confluent Cloud y Amazon MSK, así como de Kafka Connect ClickHouse Sink; un flujo de trabajo de autoservicio para proteger el acceso a Amazon S3 mediante roles de IAM; y sugerencias de consultas asistidas por IA (vista previa privada).

​ Cambios en consola

Se añadió un flujo de trabajo de autoservicio para proteger el acceso a Amazon S3 mediante roles de IAM

Se introdujeron sugerencias de consultas asistidas por IA en vista previa privada (si desea probarlas, póngase en contacto con el soporte de ClickHouse Cloud).

​ Cambios de integraciones

Se anunció la disponibilidad general de ClickPipes, un servicio llave en mano de ingestión de datos, para Kafka, Confluent Cloud y Amazon MSK (consulte el blog de lanzamiento)

Kafka Connect ClickHouse Sink pasó a disponibilidad general Se amplió el soporte para ajustes de ClickHouse personalizados mediante la propiedad clickhouse.settings Se mejoró el comportamiento de deduplicación para tener en cuenta los campos dinámicos Se añadió soporte para tableRefreshInterval para volver a obtener los cambios de la tabla desde ClickHouse

Se corrigió un problema de conexión SSL y de correspondencia de tipos entre PowerBI y los tipos de datos de ClickHouse

​ 7 de septiembre de 2023

Esta versión incorpora la versión beta del conector oficial de PowerBI Desktop, una gestión mejorada de los pagos con tarjeta de crédito en India y múltiples mejoras en los clientes para los lenguajes compatibles.

​ Cambios en consola

Se añadieron créditos restantes y reintentos de pago para permitir cargos desde India

​ Cambios en las integraciones

Kafka Connector: se añadió compatibilidad para configurar ajustes de ClickHouse y la opción de configuración error.tolerance

PowerBI Desktop: se lanzó la versión beta del conector oficial

Grafana: se añadió compatibilidad con el tipo geo Point, se corrigieron los paneles del dashboard Data Analyst y la macro timeInterval

cliente de Python: compatible con Pandas 2.1.0, se eliminó la compatibilidad con Python 3.7 y se añadió compatibilidad con el tipo JSON Nullable

cliente de Node.js: se añadió compatibilidad con el ajuste default_format

cliente de Golang: se corrigió el manejo del tipo bool y se eliminaron los límites de String

​ 24 de ago. de 2023

Esta versión añade compatibilidad con la interfaz MySQL para la base de datos ClickHouse, incorpora un nuevo conector oficial para PowerBI, agrega una nueva vista de “Consultas en ejecución” en la consola de Cloud y actualiza la versión de ClickHouse a la 23.7.

Se añadió compatibilidad con el protocolo wire de MySQL, lo que (entre otros casos de uso) permite usar muchas herramientas de BI existentes. Póngase en contacto con el equipo de soporte para habilitar esta funcionalidad en su organización.

Se incorporó un nuevo conector oficial para PowerBI

​ Cambios en la consola

Se añadió compatibilidad con la vista “Consultas en ejecución” en SQL Console

​ Actualización a la versión 23.7 de ClickHouse

Se añadió compatibilidad con la función de tabla de Azure, los tipos de datos geoespaciales pasaron a ser aptos para producción y se mejoró el rendimiento de JOIN; consulta el blog de la versión 23.5 para obtener más detalles

Se amplió la compatibilidad de la integración con MongoDB hasta la versión 6.0; consulta el blog de la versión 23.6 para obtener más detalles

Se multiplicó por 6 el rendimiento de escritura en formato Parquet, se añadió compatibilidad con el lenguaje de consulta PRQL y se mejoró la compatibilidad con SQL; consulta la presentación de la versión 23.7 para obtener más detalles

Decenas de nuevas características, mejoras del rendimiento y correcciones de errores; consulta los changelogs detallados de las versiones 23.5, 23.6 y 23.7

​ Cambios en integraciones

Kafka Connector: Se añadió compatibilidad con los tipos Date y Time de Avro

Cliente de JavaScript: Se lanzó una versión estable para entornos web

Grafana: Se mejoró la lógica de filtro, el manejo del nombre de la base de datos y se añadió compatibilidad con TimeInteval con precisión de fracciones de segundo

Cliente de Golang: Se corrigieron varios problemas de carga de datos asíncrona y por lotes

Metabase: Compatibilidad con la v0.47, se añadió la suplantación en la conexión y se corrigieron las correspondencias de tipos de datos

​ 27 de julio de 2023

Esta versión incorpora la vista previa privada de ClickPipes for Kafka, una nueva experiencia de carga de datos y la posibilidad de cargar un archivo desde una URL mediante la Cloud Console.

​ Cambios en integraciones

Se presentó la vista previa privada de ClickPipes para Kafka, un motor de integración nativo de la nube que hace que ingestar grandes volúmenes de datos desde Kafka y Confluent Cloud sea tan sencillo como hacer clic en unos pocos botones. Inscríbase en la lista de espera aquí.

Cliente de JavaScript: se lanzó compatibilidad con entornos web (navegador, workers de Cloudflare). Se ha refactorizado el código para permitir que la comunidad cree conectores para entornos personalizados.

Kafka Connector: se añadió compatibilidad con esquemas inline con los tipos de Kafka Timestamp y Time

Cliente de Python: se corrigieron problemas con la compresión de inserción y la lectura de LowCardinality

​ Cambios en la Consola

Se añadió una nueva experiencia de carga de datos con más opciones de configuración para la creación de tablas

Se incorporó la posibilidad de cargar un archivo desde una URL mediante la Cloud Console

Se mejoró el flujo de invitaciones con opciones adicionales para unirse a otra organización y ver todas sus invitaciones pendientes

​ 14 de julio de 2023

Esta versión incorpora la posibilidad de aprovisionar Dedicated Services, una nueva región de AWS en Australia y la opción de usar su propia clave para cifrar los datos en disco.

Nueva región de AWS en Australia: Sídney (ap-southeast-2)

Servicios de tier dedicado para cargas de trabajo exigentes y sensibles a la latencia (comuníquese con soporte para habilitarlo)

Traiga su propia clave (BYOK) para cifrar datos en disco (comuníquese con soporte para habilitarlo)

​ Cambios en la consola

Mejoras en el panel de métricas de observabilidad para las inserciones asíncronas

Mejora del comportamiento del chatbot en la integración con el soporte

​ Cambios en integraciones

NodeJS client: se corrigió un error que provocaba un fallo de conexión por tiempo de espera del socket

Python client: se añadió QuerySummary a las consultas de inserción, compatibilidad con caracteres especiales en el nombre de la base de datos

Metabase: se actualizó la versión del controlador JDBC, se añadió compatibilidad con DateTime64, mejoras de rendimiento.

​ Cambios principales en la base de datos

La caché de consultas se puede habilitar en ClickHouse Cloud. Cuando se habilita, las consultas exitosas se almacenan en caché durante un minuto de forma predeterminada, y las consultas posteriores usarán el resultado almacenado en caché.

​ 20 de junio de 2023

Este lanzamiento hace que ClickHouse Cloud on GCP esté disponible de forma general, incorpora un proveedor de Terraform para la API de Cloud y actualiza la versión de ClickHouse a la 23.4.

ClickHouse Cloud on GCP ya es GA, con integración con GCP Marketplace, compatibilidad con Private Service Connect y copias de seguridad automáticas (consulta el blog y el comunicado de prensa para más información)

El proveedor de Terraform para la API de Cloud ya está disponible

​ Cambios en consola

Se añadió una nueva página consolidada de configuración para los servicios

Se ajustó la precisión de la medición del almacenamiento y la capacidad de cómputo

​ Cambios en las integraciones

Cliente de Python: se mejoró el rendimiento de inserción y se refactorizaron las dependencias internas para admitir multiprocesamiento

Kafka Connector: ahora se puede cargar e instalar en Confluent Cloud, se añadió reintento para problemas intermitentes de conexión y se restablece automáticamente el estado del conector cuando es incorrecto

​ Actualización de la versión 23.4 de ClickHouse

Se añadió compatibilidad con JOIN para réplicas paralelas (póngase en contacto con soporte para configurarlo)

Se mejoró el rendimiento de las eliminaciones ligeras

Se mejoró el uso de caché al procesar inserciones de gran volumen

​ Cambios en la administración

Se amplió la creación de diccionarios locales para usuarios distintos de “default”

​ 30 de mayo de 2023

Esta versión incorpora el lanzamiento público de la API programática de ClickHouse Cloud para operaciones del plano de control (consulta el blog para obtener más detalles), acceso a S3 mediante roles de IAM y opciones de escalado adicionales.

​ Cambios generales

Compatibilidad con la API de ClickHouse Cloud. Con la nueva API de Cloud, puede integrar sin problemas la gestión de servicios en su pipeline de CI/CD actual y administrar sus servicios de forma programática

Acceso a S3 mediante roles de IAM. Ahora puede usar roles de IAM para acceder de forma segura a sus buckets privados de Amazon Simple Storage Service (S3) (contacte con soporte para configurarlo)

​ Cambios de escalado

Escalado horizontal. Las cargas de trabajo que requieren más paralelización ahora pueden configurarse con hasta 10 réplicas (contacte con el equipo de soporte para configurarlo)

Escalado automático basado en CPU. Las cargas de trabajo limitadas por la CPU ahora pueden beneficiarse de condiciones de activación adicionales para las políticas de escalado automático

​ Cambios en la consola

Migración del servicio Dev al servicio de producción (contacte con soporte para habilitarlo)

Se añadieron controles de configuración del escalado en el flujo de creación de instancias

Se corrigió la cadena de conexión cuando la contraseña predeterminada no está presente en Memory

​ Cambios en las integraciones

Golang client: se corrigió un problema que provocaba conexiones desequilibradas en el protocolo nativo y se añadió compatibilidad con ajustes personalizados en el protocolo nativo

Nodejs client: se dejó de admitir nodejs v14 y se añadió compatibilidad con v20

Kafka Connector: se añadió compatibilidad con el tipo LowCardinality

Metabase: se corrigió la agrupación por intervalos de tiempo y la compatibilidad con enteros en las preguntas integradas de Metabase

​ Rendimiento y fiabilidad

Se mejoró la eficiencia y el rendimiento de las cargas de trabajo con uso intensivo de escritura

Se implementó una estrategia de copias de seguridad incrementales para aumentar la velocidad y la eficiencia de las copias de seguridad

​ 11 de mayo de 2023

Esta versión incorpora la beta pública de ClickHouse Cloud on GCP (consulte el blog para obtener más información), amplía las facultades de los administradores para conceder permisos de terminación de consultas y ofrece mayor visibilidad sobre el estado de los usuarios con MFA en la consola de Cloud.

Actualización ClickHouse Cloud on GCP ahora es GA; consulte la entrada del veinte de junio que aparece más arriba.

​ ClickHouse Cloud on GCP ya está disponible en beta pública

ClickHouse Cloud on GCP ya es GA; consulta la entrada anterior del 20 de junio

Presenta una oferta de ClickHouse totalmente gestionada con almacenamiento y cómputo separados, basada en Google Compute y Google Cloud Storage

Disponible en las regiones de Iowa (us-central1), Países Bajos (europe-west4) y Singapur (asia-southeast1)

Admite servicios Development y Production en las tres regiones iniciales

Ofrece una sólida seguridad de forma predeterminada: cifrado de extremo a extremo en tránsito, cifrado de datos en reposo y listas de IP permitidas

​ Cambios en integraciones

Cliente de Golang: Se añadió compatibilidad con las variables de entorno del proxy

Grafana: Ahora se pueden especificar ajustes personalizados de ClickHouse y variables de entorno del proxy en la configuración del origen de datos de Grafana

Kafka Connector: Se mejoró el manejo de registros vacíos

​ Cambios en la Consola

Se añadió un indicador de uso de autenticación multifactor (MFA) en la lista de usuarios

​ Rendimiento y fiabilidad

Se añadió un control más granular del permiso para finalizar consultas para los administradores

​ 4 de mayo de 2023

Esta versión incorpora un nuevo tipo de gráfico de mapa de calor, mejora la página de uso y facturación y reduce el tiempo de arranque del servicio.

​ Cambios en la consola

Se añadió el tipo de gráfico de mapa de calor a la Consola SQL

Se mejoró la página de uso de facturación para mostrar los créditos consumidos en cada dimensión de facturación

​ Cambios en las integraciones

Conector de Kafka: se añadió un mecanismo de reintento para errores de conexión transitorios

Cliente de Python: se añadió la configuración max_connection_age para garantizar que las conexiones HTTP no se reutilicen indefinidamente. Esto puede ayudar con ciertos problemas de balanceo de carga

para garantizar que las conexiones HTTP no se reutilicen indefinidamente. Esto puede ayudar con ciertos problemas de balanceo de carga Cliente de Node.js: se añadió soporte para Node.js v20

Cliente de Java: se mejoró el soporte para la autenticación con certificado de cliente y se añadió compatibilidad con tipos Tuple/Map/Nested anidados

​ Rendimiento y fiabilidad

Se mejoró el tiempo de inicio del servicio con un gran número de partes

Se optimizó la lógica de cancelación de consultas de larga duración en la Consola SQL

​ Correcciones de errores

Se corrigió un error que provocaba que fallara la importación del conjunto de datos de muestra ‘Cell Towers’

​ 20 de abril de 2023

Esta versión actualiza ClickHouse a la versión 23.3, mejora significativamente la velocidad de las lecturas en frío e incorpora un chat en tiempo real con el equipo de soporte.

​ Cambios en la consola

Se añadió una opción de chat en tiempo real con el equipo de soporte

​ Cambios en integraciones

Kafka connector: Se agregó compatibilidad con tipos Nullable

cliente de Golang: Se agregó compatibilidad con tablas externas y con asociaciones de parámetros de tipo booleano y puntero

​ Cambios en la configuración

Añade la posibilidad de eliminar tablas grandes, anulando la configuración de max_table_size_to_drop y max_partition_size_to_drop

​ Rendimiento y fiabilidad

Mejora de la velocidad de las lecturas en frío mediante la precarga desde S3 con la configuración allow_prefetched_read_pool_for_remote_filesystem

​ Actualización a la versión 23.3 de ClickHouse

Las eliminaciones ligeras ya están listas para producción; consulta la entrada del blog de la versión 23.3 para obtener más detalles

Se añadió compatibilidad con PREWHERE multietapa; consulta la entrada del blog de la versión 23.2 para obtener más detalles

Decenas de nuevas funcionalidades, mejoras del rendimiento y correcciones de errores; consulta los changelogs detallados de las versiones 23.3 y 23.2

​ 6 de abril de 2023

Esta versión incorpora una API para recuperar endpoints de Cloud, un control avanzado de escalado para el tiempo de inactividad mínimo y compatibilidad con datos externos en los métodos de consulta de Python client.

​ Cambios en la API

Se añadió la posibilidad de consultar de forma programática los endpoints de ClickHouse Cloud a través de la API de Cloud Endpoints

​ Cambios en consola

Se añadió la configuración de ‘tiempo mínimo de inactividad’ a la configuración avanzada de escalado

Se añadió la detección de fecha y hora en la medida de lo posible a la inferencia de esquema en el modal de carga de datos

​ Cambios en las integraciones

Metabase: Se añadió compatibilidad con varios esquemas

Go client: Se corrigió la comprobación del estado de las conexiones inactivas en conexiones TLS

Python client Se añadió compatibilidad con datos externos en métodos de consulta Se añadió compatibilidad con zonas horarias para los resultados de las consultas Se añadió compatibilidad con la variable de entorno no_proxy / NO_PROXY Se corrigió el enlace de parámetros en el servidor del valor NULL para tipos Nullable



​ Correcciones de errores

Se corrigió el comportamiento por el cual, al ejecutar INSERT INTO ... SELECT ... desde la consola SQL, se aplicaba incorrectamente el mismo límite de filas que a las consultas SELECT

​ 23 de marzo de 2023

Esta versión incorpora reglas de complejidad para las contraseñas de la base de datos, una mejora significativa de la velocidad al restaurar copias de seguridad de gran tamaño y compatibilidad con la visualización de trazas en Grafana Trace View.

​ Seguridad y fiabilidad

Los endpoints principales de la base de datos ahora aplican requisitos de complejidad de las contraseñas

Se ha reducido el tiempo necesario para restaurar copias de seguridad de gran tamaño

​ Cambios en consola

Se agilizó el proceso de onboarding, con nuevos valores predeterminados y vistas más compactas

Se redujo la latencia del registro y del inicio de sesión

​ Cambios en las integraciones

Grafana: Se añadió compatibilidad para mostrar datos de trace almacenados en ClickHouse en Trace View Se mejoraron los filtros de rango de tiempo y se añadió compatibilidad con caracteres especiales en los nombres de las tablas

Superset: Se añadió compatibilidad nativa con ClickHouse

Kafka Connect Sink: Se añadió la conversión automática de fechas y el manejo de columnas Null

Metabase: Se implementó compatibilidad con la v0.46

Python client: Se corrigieron las inserciones en tablas temporales y se añadió compatibilidad con Pandas Null

Golang client: Se normalizaron los tipos Date con zona horaria

Java client Se añadió al parser de SQL compatibilidad con las palabras clave compression, infile y outfile Se añadió una sobrecarga para credenciales Se corrigió la compatibilidad con Batch en ON CLUSTER

Node.js client Se añadió compatibilidad con los formatos JSONStrings, JSONCompact, JSONCompactStrings y JSONColumnsWithMetadata Ahora se puede proporcionar query_id en todos los métodos principales del cliente



​ Correcciones de errores

Se corrigió un error que provocaba tiempos de provisionamiento inicial y arranque más lentos en los nuevos servicios

Se corrigió un error que provocaba un menor rendimiento de las consultas debido a una configuración incorrecta de la caché

​ 9 de marzo de 2023

Esta versión mejora los dashboards de observabilidad, reduce el tiempo necesario para crear copias de seguridad de gran tamaño y añade la configuración necesaria para eliminar tablas y particiones grandes.

​ Cambios en la consola

Se añadieron dashboards avanzados de observabilidad (vista previa)

Se incorporó un gráfico de asignación de memoria a los dashboards de observabilidad

Se mejoró el espaciado y el manejo de los saltos de línea en la vista de hoja de cálculo de la Consola SQL

​ Fiabilidad y rendimiento

Se optimizó la programación de las copias de seguridad para ejecutarlas solo si se habían modificado los datos

Se redujo el tiempo necesario para completar copias de seguridad de gran tamaño

​ Cambios de configuración

Se añadió la posibilidad de aumentar el límite para eliminar tablas y particiones anulando los ajustes max_table_size_to_drop y max_partition_size_to_drop a nivel de consulta o de conexión

y a nivel de consulta o de conexión Se añadió la IP de origen al registro de consultas para permitir la aplicación de cuotas y del control de acceso en función de la IP de origen

Python client: Compatibilidad mejorada con Pandas y corrección de problemas relacionados con la zona horaria

Metabase: Compatibilidad con Metabase 0.46.x y soporte para SimpleAggregateFunction

Kafka-Connect: Conversión implícita de fechas y mejor manejo de columnas NULL

Cliente de Java: Conversión anidada a mapas de Java

​ 23 de febrero de 2023

Esta versión habilita un subconjunto de las funcionalidades de la versión principal 23.1 de ClickHouse, aporta interoperabilidad con Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (MSK) y muestra ajustes avanzados de escalado y de inactividad en el registro de actividad.

​ Actualización a la versión 23.1 de ClickHouse

Añade compatibilidad con un subconjunto de características de ClickHouse 23.1, por ejemplo:

ARRAY JOIN con tipo Map

Literales hexadecimales y binarios estándar de SQL

Nuevas funciones, incluidas age() , quantileInterpolatedWeighted() , quantilesInterpolatedWeighted()

, , Posibilidad de usar la estructura de la tabla de inserción en generateRandom sin argumentos

sin argumentos Mejora en la lógica de creación y cambio de nombre de bases de datos, que permite reutilizar nombres anteriores

Consulta las diapositivas del webinar de la versión 23.1 y el registro de cambios de la versión 23.1 para obtener más detalles

​ Cambios en integraciones

Kafka-Connect: Se añadió compatibilidad con Amazon MSK

Metabase: Primera release estable 1.0.0 El conector pasó a estar disponible en Metabase Cloud Se añadió una función para explorar todas las bases de datos disponibles Se corrigió la sincronización de la base de datos con el tipo AggregationFunction

DBT-clickhouse: Se añadió compatibilidad con la última versión de DBT, la v1.4.1

Python client: Se mejoró la compatibilidad con proxies y túneles SSH; se añadieron varias correcciones y optimizaciones de rendimiento para DataFrames de Pandas

Nodejs client: Se incorporó la posibilidad de adjuntar query_id al resultado de la consulta, que puede utilizarse para recuperar métricas de la consulta desde system.query_log

al resultado de la consulta, que puede utilizarse para recuperar métricas de la consulta desde Golang client: Se optimizó la conexión de red con ClickHouse Cloud

​ Cambios en la consola

Se añadieron al registro de actividad opciones avanzadas de configuración de escalado e inactividad

Se añadió información del user agent y la IP a los correos electrónicos de restablecimiento de contraseña

Se mejoró el proceso de registro con Google OAuth

​ Fiabilidad y rendimiento

Se redujo el tiempo de reanudación tras la inactividad en servicios grandes

Se mejoró la latencia de lectura para servicios con una gran cantidad de tablas y particiones

​ Correcciones de errores

Se corrigió un problema por el que el restablecimiento de la contraseña del servicio no respetaba la política de contraseñas

La validación del correo electrónico de invitación de la organización pasó a no distinguir entre mayúsculas y minúsculas

​ 2 de febrero de 2023

Esta versión incorpora una integración oficial con Metabase, una nueva versión importante del cliente Java / controlador JDBC y compatibilidad con vistas y vistas materializadas en la Consola SQL.

​ Cambios en integraciones

​ Cambios en la consola

Se añadió compatibilidad con vistas y vistas materializadas en la Consola SQL

​ Rendimiento y fiabilidad

Restablecimiento de contraseña más rápido para instancias detenidas o inactivas

Se mejoró el comportamiento de reducción de escala mediante un seguimiento más preciso de la actividad

Se corrigió un error por el que la exportación CSV de SQL Console se truncaba

Se corrigió un error que provocaba fallos intermitentes al cargar datos de ejemplo

​ 12 de enero de 2023

Esta versión actualiza ClickHouse a la versión 22.12, habilita diccionarios para muchas fuentes nuevas y mejora el rendimiento de las consultas.

​ Cambios generales

Se habilitaron diccionarios para fuentes adicionales, incluidas instancias externas de ClickHouse, Cassandra, MongoDB, MySQL, PostgreSQL y Redis

​ Actualización a la versión 22.12 de ClickHouse

Se amplió la compatibilidad de JOIN para incluir Grace Hash Join

Se añadió compatibilidad con JSON binario (BSON) para la lectura de archivos

Se añadió compatibilidad con la sintaxis SQL estándar GROUP BY ALL

Nuevas funciones matemáticas para operaciones decimales de precisión fija

Consulta el blog de la versión 22.12 y el registro de cambios detallado de la versión 22.12 para obtener la lista completa de cambios

​ Cambios en la consola

Se mejoró el autocompletado en consola SQL

La región predeterminada ahora tiene en cuenta la ubicación dentro del continente

Se mejoró la página Billing Usage para que muestre tanto las unidades de facturación como las del sitio web

​ Cambios en integraciones

Lanzamiento de DBT v1.3.2 Se añadió compatibilidad experimental con la estrategia incremental delete+insert Nueva macro s3source

Cliente de Python v0.4.8 Compatibilidad con insert en File Vinculación de parámetros en consultas del lado del servidor

Cliente de Go v2.5.0 Se redujo el uso de memoria para la compresión Vinculación de parámetros en consultas del lado del servidor



​ Fiabilidad y rendimiento

Se mejoró el rendimiento de lectura de las queries que recuperan una gran cantidad de archivos pequeños del almacenamiento de objetos

Para los servicios recién lanzados, la configuración compatibility se establece en la versión con la que se lanzó inicialmente el servicio

​ Correcciones de errores

Al usar el control deslizante de escalado avanzado para reservar recursos, los cambios ahora se aplican de inmediato.