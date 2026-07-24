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Amazon Glue es un servicio de integración de datos sin servidor y totalmente gestionado de Amazon Web Services (AWS). Simplifica el proceso de descubrir, preparar y transformar datos para tareas de análisis, aprendizaje automático y desarrollo de aplicaciones.

Instalación

Para integrar su código de Glue con ClickHouse, puede usar nuestro Spark conector oficial en Glue de una de las siguientes maneras:
  • Instalar el conector de ClickHouse Glue desde AWS Marketplace (recomendado).
  • Añadir manualmente los JARs del Spark Connector a su job de Glue.

  1. Suscribirse al conector

    Para acceder al conector en su cuenta, suscríbase al ClickHouse AWS Glue conector desde AWS Marketplace.

  2. Conceder los permisos necesarios

    Asegúrese de que el IAM role de su job de Glue tenga los permisos necesarios, como se describe en la guía de privilegios mínimos.

  3. Activar el conector y crear una conexión

    Puede activar el conector y crear una conexión directamente haciendo clic en este enlace, que abre la página de creación de conexiones de Glue con los campos clave ya rellenados. Asigne un nombre a la conexión y haga clic en Create (no es necesario proporcionar los detalles de conexión de ClickHouse en esta etapa).

  4. Usarlo en un job de Glue

    En su job de Glue, seleccione la pestaña Job details y expanda la ventana Advanced properties. En la sección Connections, seleccione la conexión que acaba de crear. El conector inyecta automáticamente los JARs necesarios en el entorno de ejecución del job.
Los JARs usados en el conector de Glue están compilados para Spark 3.3, Scala 2 y Python 3. Asegúrese de seleccionar estas versiones al configurar su job de Glue.

Ejemplos

Última modificación el 24 de julio de 2026