Para integrar su código de Glue con ClickHouse, puede usar nuestro Spark conector oficial en Glue de una de las siguientes maneras:
Instalación
- Instalar el conector de ClickHouse Glue desde AWS Marketplace (recomendado).
- Añadir manualmente los JARs del Spark Connector a su job de Glue.
- AWS Marketplace
- Instalación manual
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Suscribirse al conectorPara acceder al conector en su cuenta, suscríbase al ClickHouse AWS Glue conector desde AWS Marketplace.
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Conceder los permisos necesariosAsegúrese de que el IAM role de su job de Glue tenga los permisos necesarios, como se describe en la guía de privilegios mínimos.
-
Activar el conector y crear una conexiónPuede activar el conector y crear una conexión directamente haciendo clic en este enlace, que abre la página de creación de conexiones de Glue con los campos clave ya rellenados. Asigne un nombre a la conexión y haga clic en Create (no es necesario proporcionar los detalles de conexión de ClickHouse en esta etapa).
-
Usarlo en un job de GlueEn su job de Glue, seleccione la pestaña
Job detailsy expanda la ventana
Advanced properties. En la sección
Connections, seleccione la conexión que acaba de crear. El conector inyecta automáticamente los JARs necesarios en el entorno de ejecución del job.
Los JARs usados en el conector de Glue están compilados para
Spark 3.3,
Scala 2 y
Python 3. Asegúrese de seleccionar estas versiones al configurar su job de Glue.
Ejemplos
- Scala
- Python
import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
import com.amazonaws.services.glue.util.Job
import com.clickhouseScala.Native.NativeSparkRead.spark
import org.apache.spark.sql.SparkSession
import scala.collection.JavaConverters._
import org.apache.spark.sql.types._
import org.apache.spark.sql.functions._
object ClickHouseGlueExample {
def main(sysArgs: Array[String]) {
val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs, Seq("JOB_NAME").toArray)
val sparkSession: SparkSession = SparkSession.builder
.config("spark.sql.catalog.clickhouse", "com.clickhouse.spark.ClickHouseCatalog")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.host", "<your-clickhouse-host>")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.protocol", "https")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.http_port", "<your-clickhouse-port>")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.user", "default")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.password", "<your-password>")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.database", "default")
// for ClickHouse cloud
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.option.ssl", "true")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.option.ssl_mode", "NONE")
.getOrCreate
val glueContext = new GlueContext(sparkSession.sparkContext)
Job.init(args("JOB_NAME"), glueContext, args.asJava)
import sparkSession.implicits._
val url = "s3://{path_to_cell_tower_data}/cell_towers.csv.gz"
val schema = StructType(Seq(
StructField("radio", StringType, nullable = false),
StructField("mcc", IntegerType, nullable = false),
StructField("net", IntegerType, nullable = false),
StructField("area", IntegerType, nullable = false),
StructField("cell", LongType, nullable = false),
StructField("unit", IntegerType, nullable = false),
StructField("lon", DoubleType, nullable = false),
StructField("lat", DoubleType, nullable = false),
StructField("range", IntegerType, nullable = false),
StructField("samples", IntegerType, nullable = false),
StructField("changeable", IntegerType, nullable = false),
StructField("created", TimestampType, nullable = false),
StructField("updated", TimestampType, nullable = false),
StructField("averageSignal", IntegerType, nullable = false)
))
val df = sparkSession.read
.option("header", "true")
.schema(schema)
.csv(url)
// Write to ClickHouse
df.writeTo("clickhouse.default.cell_towers").append()
// Read from ClickHouse
val dfRead = spark.sql("select * from clickhouse.default.cell_towers")
Job.commit()
}
}