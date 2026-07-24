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Cifrado a nivel de almacenamiento

ClickHouse Cloud está configurado con cifrado en reposo de forma predeterminada, mediante claves AES-256 administradas por el proveedor de servicios en la nube. Para obtener más información, consulte:

Cifrado a nivel de base de datos

Los datos en reposo se cifran de forma predeterminada mediante claves AES-256 administradas por el proveedor de servicios en la nube. Los clientes pueden habilitar Cifrado transparente de datos (TDE) para añadir una capa adicional de protección a los datos del servicio, o proporcionar su propia clave para usar Claves de cifrado gestionadas por el cliente (CMEK) en su servicio. El cifrado mejorado está disponible actualmente en servicios de AWS y GCP. Azure estará disponible próximamente.

Cifrado transparente de datos (TDE)

TDE debe habilitarse al crear el servicio. Los servicios existentes no pueden cifrarse después de su creación. Una vez habilitado TDE, no puede deshabilitarse. Todos los datos del servicio permanecerán cifrados. Si desea deshabilitar TDE después de haberlo habilitado, debe crear un nuevo servicio y migrar sus datos allí.
  1. Seleccione Create new service
  2. Asigne un nombre al servicio
  3. Seleccione AWS o GCP como proveedor de servicios en la nube y la región deseada en el menú desplegable
  4. Haga clic en el menú desplegable de las características de Enterprise y active Enable Transparent Data Encryption (TDE)
  5. Haga clic en Create service

Claves de cifrado gestionadas por el cliente (CMEK)

Eliminar una clave de KMS utilizada para cifrar un servicio de ClickHouse Cloud hará que el servicio de ClickHouse se detenga y que sus datos, junto con los backups existentes, no se puedan recuperar. Para evitar la pérdida accidental de datos al rotar claves, puede ser conveniente conservar las claves de KMS antiguas durante un tiempo antes de eliminarlas.
Una vez que un servicio está cifrado con TDE, los clientes pueden actualizar la clave para habilitar CMEK. El servicio se reiniciará automáticamente después de actualizar la configuración de TDE. Durante este proceso, la clave de KMS anterior descifra la clave de cifrado de datos (DEK), y la nueva clave de KMS vuelve a cifrar la DEK. Esto garantiza que, tras reiniciarse, el servicio use la nueva clave de KMS para las operaciones de cifrado a partir de ese momento. Este proceso puede tardar varios minutos.
  1. En ClickHouse Cloud, seleccione el servicio cifrado
  2. Haga clic en Settings en el panel izquierdo
  3. En la parte inferior de la pantalla, expanda Network security information
  4. Copie el Encryption role ID (AWS) o la Encryption Service Account (GCP); lo necesitará en un paso posterior
  5. Cree una clave de KMS para AWS
  6. Haga clic en la clave
  7. Actualice la Key Policy de AWS de la siguiente manera:
  8. Guarde la Key Policy
  9. Copie el ARN de la clave
  10. Vuelva a ClickHouse Cloud y pegue el ARN de la clave en la sección Cifrado transparente de datos de Service Settings
  11. Guarde el cambio
  1. En ClickHouse Cloud, seleccione el servicio cifrado
  2. Haga clic en Settings en el panel izquierdo
  3. En la parte inferior de la pantalla, expanda Network security information
  4. Copie la Encryption Service Account (GCP); la necesitará en un paso posterior
  5. Cree una clave de KMS para GCP
  6. Haga clic en la clave
  7. Conceda los siguientes permisos a la Encryption Service Account de GCP que copió en el paso 4.
    • Cloud KMS CryptoKey Encrypter/Decrypter
    • Cloud KMS Viewer
  8. Guarde el permiso de la clave
  9. Copie la ruta del recurso de la clave
  10. Vuelva a ClickHouse Cloud y pegue la ruta del recurso de la clave en la sección Cifrado transparente de datos de Service Settings
  11. Guarde el cambio
  1. En ClickHouse Cloud, selecciona el servicio cifrado
  2. Haz clic en Settings en el lado izquierdo
  3. En la parte inferior de la pantalla, despliega Network security information
  4. Copia el Cross Tenant App Client ID; lo necesitarás en el siguiente paso
  5. Inicia sesión en Azure y usa el siguiente comando desde la CLI de Azure para crear un nuevo principal de servicio; sustituye {azure_cross_tenant_app_client_id} por el valor que copiaste en el paso anterior az ad sp create --id {azure_cross_tenant_app_client_id}
  6. Copia el Name del nuevo principal de servicio creado; lo necesitarás en un paso posterior
  7. Crea un Azure Key Vault
  8. Crea una clave de Key Vault en Azure
  9. En la clave de Key Vault, selecciona Access control (IAM) en el lado izquierdo
  10. Selecciona Role assignments en el menú superior
  11. Haz clic en Add y luego en Add role assignment en el menú superior
  12. Selecciona el rol Key Vault Crypto User y luego haz clic en Next
  13. Deja las selecciones predeterminadas en la pantalla Add role assignment y haz clic en +Select members
  14. Pega el nombre del principal de servicio que copiaste en el paso 6 (empieza por CH-TDE), selecciona el principal de servicio y haz clic en Select
  15. Haz clic en Next y luego en Review + assign
  16. Vuelve a tu Azure Key Vault y copia los siguientes valores:
    • En la página Overview, copia tu Vault URI
    • En la página Overview, copia tu Directory ID
    • En la página Keys, copia el Name de tu clave
  17. Vuelve a la configuración de tu servicio en ClickHouse Cloud y pega los valores del paso 16 en los siguientes campos:
    • Key ID > pega el Name de tu clave
    • Key Vault URI > pega tu Vault URI
    • Key Tenant ID > pega tu Directory ID
  18. Haz clic en Rotate KMS, espera unos minutos, ya que esto provocará un reinicio gradual, y verifica que tu servicio esté en ejecución

Rotación de claves

Una vez configurado CMEK, rote la clave siguiendo los procedimientos anteriores para crear una nueva clave de KMS y conceder permisos. Vuelva a la configuración del servicio para pegar el nuevo ARN (AWS), la ruta del recurso de la clave (GCP) o el nombre de la clave (Azure), y guarde la configuración. El servicio se reiniciará para aplicar la nueva clave.

Verificación periódica de la clave de KMS

Al usar CMEK, la validez de la clave de KMS proporcionada se comprueba cada 10 minutos. Si el acceso a la clave de KMS deja de ser válido, el servicio de ClickHouse se detendrá. Para reanudar el servicio, restaure el acceso a la clave de KMS siguiendo los pasos de esta guía y, a continuación, reinicie el servicio.

Copia de seguridad y restauración

Las copias de seguridad se cifran con la misma clave que el servicio asociado. Cuando se restaura una copia de seguridad cifrada, se crea una instancia cifrada que utiliza la misma clave de KMS que la instancia original. Si es necesario, puede realizar la rotación de la clave de KMS después de la restauración; consulte Rotación de claves para obtener más información.

Rendimiento

El cifrado de la base de datos aprovecha la funcionalidad integrada de sistema de archivos virtual para el cifrado de datos de ClickHouse para cifrar y proteger sus datos. El algoritmo utilizado en esta funcionalidad es AES_256_CTR y se prevé que tenga una penalización de rendimiento del 5-15 % según la carga de trabajo:
Última modificación el 24 de julio de 2026