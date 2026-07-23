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En resumenRecopila y visualiza los logs de acceso de Nginx (formato JSON) en ClickStack usando el receiver filelog de OTel. Incluye un conjunto de datos de demostración y un dashboard preconfigurado.

Integración con una instalación existente de Nginx

En esta sección se explica cómo configurar una instalación existente de Nginx para enviar logs a ClickStack modificando la configuración del OTel collector de ClickStack. Si desea probar la integración antes de configurar su propio entorno existente, puede hacerlo con nuestra configuración predefinida y datos de muestra en la siguiente sección.
Requisitos previos
  • Una instancia de ClickStack en ejecución
  • Una instalación existente de Nginx
  • Acceso para modificar los archivos de configuración de Nginx
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Configurar el log format de Nginx

Primero, configure Nginx para que genere logs en formato JSON y así facilitar el parsing. Añada esta definición de log format a su nginx.conf:El archivo nginx.conf suele encontrarse en:
  • Linux (apt/yum): /etc/nginx/nginx.conf
  • macOS (Homebrew): /usr/local/etc/nginx/nginx.conf o /opt/homebrew/etc/nginx/nginx.conf
  • Docker: La configuración suele montarse como un volumen
Añada esta definición de log format al bloque http:
Después de realizar este cambio, vuelve a cargar Nginx.
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Crear una configuración personalizada del OTel collector

ClickStack le permite ampliar la configuración base de OpenTelemetry Collector montando un archivo de configuración personalizado y definiendo una variable de entorno. La configuración personalizada se combina con la configuración base administrada por HyperDX mediante OpAMP.Cree un archivo llamado nginx-monitoring.yaml con la siguiente configuración:
Esta configuración:
  • Lee los logs de Nginx desde sus ubicaciones estándar
  • Analiza entradas de log en JSON
  • Extrae y conserva las marcas de tiempo originales de los logs
  • Añade el atributo source: Nginx para filtrar en HyperDX
  • Envía los logs al exporter de ClickHouse mediante una canalización dedicada
  • En la configuración personalizada, solo defines nuevos receiver y canalizaciones
  • Los processors (memory_limiter, transform, batch) y exporters (clickhouse) ya están definidos en la configuración base de ClickStack; solo tienes que referenciarlos por nombre
  • El operador time_parser extrae las marcas de tiempo del campo time_local de Nginx para conservar la hora original de los logs
  • Las canalizaciones envían los datos desde tus receiver al exporter de ClickHouse a través de los processors existentes
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Configura ClickStack para cargar una configuración personalizada

Para habilitar una configuración personalizada del collector en tu despliegue actual de ClickStack, debes:
  1. Montar el archivo de configuración personalizada en /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
  2. Establecer la variable de entorno CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
  3. Montar los directorios de logs de Nginx para que el collector pueda leerlos
Opción 1: Docker Compose
Actualiza la configuración de despliegue de ClickStack:
Opción 2: Docker Run (imagen todo en uno)
Si utiliza la imagen todo en uno con docker run:
Asegúrese de que el colector de ClickStack tenga los permisos adecuados para leer los archivos de registro de nginx. En producción, use montajes de solo lectura (:ro) y siga el principio de mínimo privilegio.
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Verificar logs en HyperDX

Una vez configurado, inicia sesión en HyperDX y verifica que se estén recibiendo logs:
  1. Ve a la vista de búsqueda
  2. Configura la fuente en Logs y comprueba que aparezcan entradas de registro con campos como request, request_time, upstream_response_time, etc.
Este es un ejemplo de lo que deberías ver:

Conjunto de datos de demostración

Para quienes quieran probar la integración de nginx antes de configurar sus sistemas de producción, proporcionamos un conjunto de datos de ejemplo con logs de acceso de nginx pregenerados y patrones de tráfico realistas.
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Descargar el conjunto de datos de ejemplo

El conjunto de datos incluye:
  • Entradas de log con patrones de tráfico realistas
  • Varios endpoints y métodos HTTP
  • Una combinación de solicitudes correctas y errores
  • Tiempos de respuesta y recuentos de bytes realistas
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Crear la configuración de prueba del collector

Cree un archivo llamado nginx-demo.yaml con la siguiente configuración:
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Ejecutar ClickStack con la configuración de demostración

Ejecute ClickStack con los logs y la configuración de demostración:
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Verificar los logs en HyperDX

Una vez que ClickStack esté en ejecución:
  1. Abra HyperDX e inicie sesión en su cuenta (puede que primero tenga que crear una cuenta)
  2. Vaya a la Search view y establezca Logs como source
  3. Establezca el intervalo de tiempo en 2025-10-19 11:00:00 - 2025-10-22 11:00:00
Esto es lo que debería ver en la Search view:
Visualización de la zona horariaHyperDX muestra los timestamps en la zona horaria local de su navegador. Los datos de demostración abarcan de 2025-10-20 11:00:00 a 2025-10-21 11:00:00 UTC. El amplio intervalo de tiempo garantiza que verá los logs de demostración independientemente de su ubicación. Una vez que vea los logs, puede reducir el intervalo a un período de 24 horas para obtener visualizaciones más claras.

Dashboards y visualización

Para ayudarte a empezar a monitorizar nginx con ClickStack, proporcionamos visualizaciones esenciales para los logs de Nginx.
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Descargar la configuración del dashboard

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Importa el dashboard preconfigurado

  1. Abre HyperDX y ve a la sección Dashboards.
  2. Haz clic en “Import Dashboard” en la esquina superior derecha, en el menú de tres puntos.
  1. Sube el archivo nginx-logs-dashboard.json y haz clic en “Finish import”.
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El dashboard se creará con todas las visualizaciones preconfiguradas

Para el conjunto de datos de demostración, establece el intervalo de tiempo en 2025-10-20 11:00:00 - 2025-10-21 11:00:00 (UTC) (ajústalo según tu zona horaria local). El dashboard importado no tendrá ningún intervalo de tiempo especificado de forma predeterminada.

Resolución de problemas

La configuración personalizada no carga

  • Verifique que la variable de entorno CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE esté configurada correctamente
  • Compruebe que el archivo de configuración personalizado esté montado en /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
  • Vea el contenido de la configuración personalizada para comprobar que se puede leer

No aparecen logs en HyperDX

  • Asegúrate de que nginx esté escribiendo logs en formato JSON
  • Verifique que el collector pueda leer los logs
  • Verifica que la configuración efectiva incluya el receiver filelog
  • Revise si hay errores en los logs del collector

Siguientes pasos

  • Configura alertas para métricas críticas (tasas de error, umbrales de latencia)
  • Crea dashboards adicionales para casos de uso específicos (monitorización de APIs, eventos de seguridad)

Paso a producción

Esta guía amplía el OpenTelemetry Collector integrado de ClickStack para facilitar una configuración rápida. Para implementaciones en producción, recomendamos ejecutar tu propio OTel Collector y enviar los datos al endpoint OTLP de ClickStack. Consulta Envío de datos de OpenTelemetry para ver la configuración de producción.
Última modificación el 23 de julio de 2026