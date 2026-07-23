En resumenRecopila y visualiza los logs de acceso de Nginx (formato JSON) en ClickStack usando el receiver
filelog de OTel. Incluye un conjunto de datos de demostración y un dashboard preconfigurado.
En esta sección se explica cómo configurar una instalación existente de Nginx para enviar logs a ClickStack modificando la configuración del OTel collector de ClickStack. Si desea probar la integración antes de configurar su propio entorno existente, puede hacerlo con nuestra configuración predefinida y datos de muestra en la siguiente sección.
Integración con una instalación existente de Nginx
Requisitos previos
- Una instancia de ClickStack en ejecución
- Una instalación existente de Nginx
- Acceso para modificar los archivos de configuración de Nginx
1
Configurar el log format de Nginx
Primero, configure Nginx para que genere logs en formato JSON y así facilitar el parsing. Añada esta definición de log format a su
nginx.conf:El archivo
nginx.conf suele encontrarse en:
- Linux (apt/yum):
/etc/nginx/nginx.conf
- macOS (Homebrew):
/usr/local/etc/nginx/nginx.confo
/opt/homebrew/etc/nginx/nginx.conf
- Docker: La configuración suele montarse como un volumen
http:
Después de realizar este cambio, vuelve a cargar Nginx.
http {
log_format json_combined escape=json
'{'
'"time_local":"$time_local",'
'"remote_addr":"$remote_addr",'
'"request_method":"$request_method",'
'"request_uri":"$request_uri",'
'"status":$status,'
'"body_bytes_sent":$body_bytes_sent,'
'"request_time":$request_time,'
'"upstream_response_time":"$upstream_response_time",'
'"http_referer":"$http_referer",'
'"http_user_agent":"$http_user_agent"'
'}';
access_log /var/log/nginx/access.log json_combined;
error_log /var/log/nginx/error.log warn;
}
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Crear una configuración personalizada del OTel collector
ClickStack le permite ampliar la configuración base de OpenTelemetry Collector montando un archivo de configuración personalizado y definiendo una variable de entorno. La configuración personalizada se combina con la configuración base administrada por HyperDX mediante OpAMP.Cree un archivo llamado nginx-monitoring.yaml con la siguiente configuración:
Esta configuración:
receivers:
filelog:
include:
- /var/log/nginx/access.log
- /var/log/nginx/error.log
start_at: end
operators:
- type: json_parser
parse_from: body
parse_to: attributes
- type: time_parser
parse_from: attributes.time_local
layout: '%d/%b/%Y:%H:%M:%S %z'
- type: add
field: attributes.source
value: "nginx"
service:
pipelines:
logs/nginx:
receivers: [filelog]
processors:
- memory_limiter
- transform
- batch
exporters:
- clickhouse
- Lee los logs de Nginx desde sus ubicaciones estándar
- Analiza entradas de log en JSON
- Extrae y conserva las marcas de tiempo originales de los logs
- Añade el atributo source: Nginx para filtrar en HyperDX
- Envía los logs al exporter de ClickHouse mediante una canalización dedicada
- En la configuración personalizada, solo defines nuevos receiver y canalizaciones
- Los processors (memory_limiter, transform, batch) y exporters (clickhouse) ya están definidos en la configuración base de ClickStack; solo tienes que referenciarlos por nombre
- El operador time_parser extrae las marcas de tiempo del campo time_local de Nginx para conservar la hora original de los logs
- Las canalizaciones envían los datos desde tus receiver al exporter de ClickHouse a través de los processors existentes
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Configura ClickStack para cargar una configuración personalizada
Para habilitar una configuración personalizada del collector en tu despliegue actual de ClickStack, debes:
- Montar el archivo de configuración personalizada en /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
- Establecer la variable de entorno CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
- Montar los directorios de logs de Nginx para que el collector pueda leerlos
Opción 1: Docker ComposeActualiza la configuración de despliegue de ClickStack:
services:
clickstack:
# ... existing configuration ...
environment:
- CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
# ... other environment variables ...
volumes:
- ./nginx-monitoring.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro
- /var/log/nginx:/var/log/nginx:ro
# ... other volumes ...
Opción 2: Docker Run (imagen todo en uno)Si utiliza la imagen todo en uno con docker run:
docker run --name clickstack \
-p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \
-e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \
-v "$(pwd)/nginx-monitoring.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \
-v /var/log/nginx:/var/log/nginx:ro \
clickhouse/clickstack-all-in-one:latest
Asegúrese de que el colector de ClickStack tenga los permisos adecuados para leer los archivos de registro de nginx. En producción, use montajes de solo lectura (:ro) y siga el principio de mínimo privilegio.
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Verificar logs en HyperDX
Una vez configurado, inicia sesión en HyperDX y verifica que se estén recibiendo logs:
- Ve a la vista de búsqueda
- Configura la fuente en Logs y comprueba que aparezcan entradas de registro con campos como request, request_time, upstream_response_time, etc.
Para quienes quieran probar la integración de nginx antes de configurar sus sistemas de producción, proporcionamos un conjunto de datos de ejemplo con logs de acceso de nginx pregenerados y patrones de tráfico realistas.
Conjunto de datos de demostración
1
Descargar el conjunto de datos de ejemplo
El conjunto de datos incluye:
# Descargar los logs
curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/access.log
- Entradas de log con patrones de tráfico realistas
- Varios endpoints y métodos HTTP
- Una combinación de solicitudes correctas y errores
- Tiempos de respuesta y recuentos de bytes realistas
2
Crear la configuración de prueba del collector
Cree un archivo llamado
nginx-demo.yaml con la siguiente configuración:
cat > nginx-demo.yaml << 'EOF'
receivers:
filelog:
include:
- /tmp/nginx-demo/access.log
start_at: beginning # Leer desde el principio para los datos de demostración
operators:
- type: json_parser
parse_from: body
parse_to: attributes
- type: time_parser
parse_from: attributes.time_local
layout: '%d/%b/%Y:%H:%M:%S %z'
- type: add
field: attributes.source
value: "nginx-demo"
service:
pipelines:
logs/nginx-demo:
receivers: [filelog]
processors:
- memory_limiter
- transform
- batch
exporters:
- clickhouse
EOF
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Ejecutar ClickStack con la configuración de demostración
Ejecute ClickStack con los logs y la configuración de demostración:
docker run --name clickstack-demo \
-p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \
-e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \
-v "$(pwd)/nginx-demo.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \
-v "$(pwd)/access.log:/tmp/nginx-demo/access.log:ro" \
clickhouse/clickstack-all-in-one:latest
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Verificar los logs en HyperDX
Una vez que ClickStack esté en ejecución:
- Abra HyperDX e inicie sesión en su cuenta (puede que primero tenga que crear una cuenta)
- Vaya a la Search view y establezca
Logscomo source
- Establezca el intervalo de tiempo en 2025-10-19 11:00:00 - 2025-10-22 11:00:00
Visualización de la zona horariaHyperDX muestra los timestamps en la zona horaria local de su navegador. Los datos de demostración abarcan de 2025-10-20 11:00:00 a 2025-10-21 11:00:00 UTC. El amplio intervalo de tiempo garantiza que verá los logs de demostración independientemente de su ubicación. Una vez que vea los logs, puede reducir el intervalo a un período de 24 horas para obtener visualizaciones más claras.
Para ayudarte a empezar a monitorizar nginx con ClickStack, proporcionamos visualizaciones esenciales para los logs de Nginx.
Dashboards y visualización
1
Descargar la configuración del dashboard
.
2
Importa el dashboard preconfigurado
- Abre HyperDX y ve a la sección Dashboards.
- Haz clic en “Import Dashboard” en la esquina superior derecha, en el menú de tres puntos.
- Sube el archivo nginx-logs-dashboard.json y haz clic en “Finish import”.
3
El dashboard se creará con todas las visualizaciones preconfiguradas
Para el conjunto de datos de demostración, establece el intervalo de tiempo en 2025-10-20 11:00:00 - 2025-10-21 11:00:00 (UTC) (ajústalo según tu zona horaria local). El dashboard importado no tendrá ningún intervalo de tiempo especificado de forma predeterminada.
Resolución de problemas
La configuración personalizada no carga
- Verifique que la variable de entorno CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE esté configurada correctamente
docker exec <container-name> printenv CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE
- Compruebe que el archivo de configuración personalizado esté montado en /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
docker exec <container-name> ls -lh /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
- Vea el contenido de la configuración personalizada para comprobar que se puede leer
docker exec <container-name> cat /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
No aparecen logs en HyperDX
- Asegúrate de que nginx esté escribiendo logs en formato JSON
tail -f /var/log/nginx/access.log
- Verifique que el collector pueda leer los logs
docker exec `<container>` cat /var/log/nginx/access.log
- Verifica que la configuración efectiva incluya el receiver filelog
docker exec `<container>` cat /etc/otel/supervisor-data/effective.yaml | grep filelog
- Revise si hay errores en los logs del collector
docker exec `<container>` cat /etc/otel/supervisor-data/agent.log
Siguientes pasos
- Configura alertas para métricas críticas (tasas de error, umbrales de latencia)
- Crea dashboards adicionales para casos de uso específicos (monitorización de APIs, eventos de seguridad)
Esta guía amplía el OpenTelemetry Collector integrado de ClickStack para facilitar una configuración rápida. Para implementaciones en producción, recomendamos ejecutar tu propio OTel Collector y enviar los datos al endpoint OTLP de ClickStack. Consulta Envío de datos de OpenTelemetry para ver la configuración de producción.