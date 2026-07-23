Configurar el log format de Nginx

Primero, configure Nginx para que genere logs en formato JSON y así facilitar el parsing. Añada esta definición de log format a su nginx.conf :

El archivo nginx.conf suele encontrarse en:

Linux (apt/yum) : /etc/nginx/nginx.conf

: macOS (Homebrew) : /usr/local/etc/nginx/nginx.conf o /opt/homebrew/etc/nginx/nginx.conf

: o Docker: La configuración suele montarse como un volumen

Añada esta definición de log format al bloque http :

http { log_format json_combined escape=json '{' '"time_local":"$ time_local ",' '"remote_addr":"$ remote_addr ",' '"request_method":"$ request_method ",' '"request_uri":"$ request_uri ",' '"status":$ status ,' '"body_bytes_sent":$ body_bytes_sent ,' '"request_time":$ request_time ,' '"upstream_response_time":"$ upstream_response_time ",' '"http_referer":"$ http_referer ",' '"http_user_agent":"$ http_user_agent "' '}' ; access_log /var/log/nginx/access.log json_combined; error_log /var/log/nginx/error.log warn ; }

Después de realizar este cambio, vuelve a cargar Nginx.