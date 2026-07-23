Los patrones de eventos están disponibles directamente en el panel de Búsqueda de ClickStack. En el selector Modo de análisis de la esquina superior izquierda, selecciona Patrones de eventos para pasar de la tabla de resultados estándar a una vista agrupada de eventos similares. Esto ofrece una alternativa a la Tabla de resultados predeterminada, que te permite desplazarte por cada log o traza individual.
Cómo acceder a los patrones de eventos
Los patrones de eventos son más eficaces cuando se aplican a subconjuntos más reducidos de sus datos. Por ejemplo, filtrar por un solo servicio antes de habilitar los patrones de eventos suele mostrar mensajes más relevantes e interesantes que aplicar patrones a miles de servicios a la vez. También son especialmente útiles para resumir mensajes de error, donde los errores repetidos con distintos ID o payloads se agrupan en clústeres concisos. Para ver un ejemplo práctico, consulte cómo se usan los patrones de eventos en el Remote Demo Dataset.