Temporal ofrece una capa de abstracción para crear aplicaciones simples, sofisticadas y resilientes.
AdvertenciaLa compatibilidad con OpenMetrics en la plataforma Temporal está disponible en Public Preview. Consulta su documentación para obtener más información.
ResumenSupervisa las métricas de Temporal Cloud en ClickStack mediante el receiver de Prometheus de OTel. Incluye un dashboard preconfigurado.
En esta sección se explica cómo configurar ClickStack mediante la configuración del ClickStack OTel collector con el receiver de Prometheus.
Integración con Temporal Cloud existente
Requisitos previos
- Instancia de ClickStack en funcionamiento
- Cuenta existente de Temporal Cloud
- Acceso de red HTTP desde ClickStack a Temporal Cloud
1
Crear una clave de Temporal Cloud
Asegúrese de tener una API key de Temporal Cloud. Puede crearla siguiendo la guía de autenticación de la documentación de Temporal.
2
Crear una configuración personalizada del OTel collector
ClickStack permite ampliar la configuración base del OpenTelemetry collector montando un archivo de configuración personalizado y definiendo una variable de entorno. La configuración personalizada se combina con la configuración base gestionada por HyperDX a través de OpAMP.Cree un archivo llamado
temporal-metrics.yaml con la siguiente configuración:
Esta configuración:
temporal-metrics.yaml
receivers:
prometheus/temporal:
config:
scrape_configs:
- job_name: 'temporal-cloud'
scrape_interval: 60s
scrape_timeout: 30s
honor_timestamps: true
scheme: https
authorization:
type: Bearer
credentials_file: /etc/otelcol-contrib/temporal.key
static_configs:
- targets: ['metrics.temporal.io']
metrics_path: '/v1/metrics'
processors:
resource:
attributes:
- key: service.name
value: "temporal"
action: upsert
service:
pipelines:
metrics/temporal:
receivers: [prometheus/temporal]
processors:
- resource
- memory_limiter
- batch
exporters:
- clickhouse
- Se conecta a Temporal Cloud en
metrics.temporal.io
- Recopila métricas cada 60 segundos
- Recopila métricas clave de rendimiento
- Establece el atributo de recurso
service.namerequerido según las convenciones semánticas de OpenTelemetry
- Envía las métricas al exporter de ClickHouse mediante una canalización dedicada
- En la configuración personalizada, solo debes definir nuevos receivers, processors y canalizaciones
- Los processors
memory_limitery
batch, y el exporter
clickhouse, ya están definidos en la configuración base de ClickStack; solo tienes que referenciarlos por nombre
- El processor
resourceestablece el atributo
service.namerequerido según las convenciones semánticas de OpenTelemetry
- Si tienes varias cuentas de Temporal Cloud, personaliza
service.namepara diferenciarlas (p. ej.,
"temporal-prod",
"temporal-dev")
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Configurar ClickStack para cargar una configuración personalizada
Para habilitar una configuración personalizada del collector en su despliegue actual de ClickStack, debe:
Opción 2: Si usas la imagen todo en uno con
- Montar el archivo de configuración personalizado en
/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
- Establecer la variable de entorno
CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
- Montar el archivo
temporal.keyen
/etc/otelcol-contrib/temporal.key
- Asegurar la conectividad de red entre ClickStack y Temporal
temporal-metrics.yaml y
temporal.key.
Opción 1: Docker ComposeActualice la configuración de despliegue de ClickStack:
services:
clickstack:
# ... existing configuration ...
environment:
- CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
volumes:
- ./temporal-metrics.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro
- ./temporal.key:/etc/otelcol-contrib/temporal.key:ro
# ... other volumes ...
Opción 2: Si usas la imagen todo en uno con
docker run (imagen todo en uno)
docker run:
docker run --name clickstack \
-p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \
-e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \
-v "$(pwd)/temporal-metrics.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \
-v "$(pwd)/temporal.key:/etc/otelcol-contrib/temporal.key:ro" \
clickhouse/clickstack-all-in-one:latest
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Verificar métricas en HyperDX
Una vez configurado todo, inicia sesión en HyperDX y verifica que las métricas estén llegando:
- Ve al explorador de métricas
- Busca métricas que empiecen por
temporal(p. ej.,
temporal_cloud_v1_workflow_success_count,
temporal_cloud_v1_poll_timeout_count)
- Deberías ver puntos de datos de métricas según el intervalo de recopilación configurado
Para ayudarte a empezar a monitorear Temporal Cloud con ClickStack, proporcionamos algunas visualizaciones de ejemplo para las métricas de Temporal.
Dashboards y visualización
1
Descargar la configuración del dashboard
.
2
Importar el dashboard preconfigurado
- Abre HyperDX y ve a la sección Dashboards
- Haz clic en Import Dashboard en la esquina superior derecha, dentro del menú de tres puntos
- Sube el archivo
temporal-metrics-dashboard.jsony haz clic en Finish Import
3
Ver el dashboard
El dashboard se creará con todas las visualizaciones ya configuradas:
Solución de problemas
Verifica que la variable de entorno
La configuración personalizada no se carga
CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE esté configurada correctamente:
Compruebe que el archivo de configuración personalizado esté montado en
docker exec <container-name> printenv CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE
/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:
Compruebe el contenido de la configuración personalizada para verificar que sea legible:
docker exec <container-name> ls -lh /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
# normalmente, docker exec clickstack ls -lh /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
Verifica que
docker exec <container-name> cat /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
# normalmente, docker exec clickstack cat /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
temporal.key esté montado en el contenedor:
docker exec <container-name> cat /etc/otelcol-contrib/temporal.key
# normalmente, docker exec clickstack cat /etc/otelcol-contrib/temporal.key
# Esto debería mostrar el contenido de tu temporal.key
Comprueba que se pueda acceder a Temporal Cloud desde el collector:
No aparecen métricas en HyperDX
Deberías ver una serie de métricas de Prometheus mostradas, por ejemplo:
# Desde el contenedor de ClickStack
docker exec <container-name> curl -H "Authorization: Bearer <API_KEY>" https://metrics.temporal.io/v1/metrics
Verifica que la configuración efectiva incluya tu receiver de Prometheus:
temporal_cloud_v1_workflow_success_count{operation="CompletionStats",region="aws-us-east-2",temporal_account="l2c4n",temporal_namespace="clickpipes-aws-prd-apps-us-east-2.l2c4n",temporal_task_queue="clickpipes-svc-dc118d12-b397-4975-a33e-c2888ac12ac4-peer-flow-task-queue",temporal_workflow_type="QRepPartitionWorkflow"} 0.067 1765894320
Compruebe si hay errores en los logs del agente collector:
docker exec <container> cat /etc/otel/supervisor-data/effective.yaml | grep -A 10 "Prometheus:"
## normalmente, docker exec clickstack cat /etc/otel/supervisor-data/effective.yaml | grep -A 10 "prometheus:"
Revise los logs del collector:
docker exec <container> cat /etc/otel/supervisor-data/agent.log | grep -i Prometheus
# Buscar errores de conexión o fallos de autenticación
# docker exec clickstack cat /etc/otel/supervisor-data/agent.log | grep -i Prometheus
docker exec <container> cat /var/log/otel-collector.log | grep -i error
# Buscar errores de análisis de configuración - los errores tempranos de supervisor.opamp-client pueden ignorarse
# docker exec clickstack cat /var/log/otel-collector.log | grep -i error
Si ve errores de autenticación en los logs, compruebe su clave de API.
Errores de autenticación
Si ClickStack no puede conectarse a Temporal Cloud, asegúrate de que tu archivo de Docker Compose o tus comandos
Problemas de conectividad de red
docker run permitan la conectividad de red externa.
Siguientes pasos
- Configura alertas para métricas críticas (tasas de fallo de los flujos de trabajo, crecimiento del atraso de tareas, latencia entre la programación y el inicio)
- Crea paneles adicionales para casos de uso específicos (monitorización a nivel de espacio de nombres, rendimiento por tipo de flujo de trabajo)
- Supervisa varias cuentas de Temporal Cloud duplicando la configuración del receiver con distintos endpoints y nombres de servicio
Esta guía amplía el OpenTelemetry Collector integrado de ClickStack para facilitar una configuración rápida. Para implementaciones de producción, recomendamos ejecutar su propio OTel Collector y enviar los datos al endpoint OTLP de ClickStack. Consulte Envío de datos de OpenTelemetry para ver la configuración de producción.