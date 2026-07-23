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AdvertenciaLa compatibilidad con OpenMetrics en la plataforma Temporal está disponible en Public Preview. Consulta su documentación para obtener más información.
Temporal ofrece una capa de abstracción para crear aplicaciones simples, sofisticadas y resilientes.
ResumenSupervisa las métricas de Temporal Cloud en ClickStack mediante el receiver de Prometheus de OTel. Incluye un dashboard preconfigurado.

Integración con Temporal Cloud existente

En esta sección se explica cómo configurar ClickStack mediante la configuración del ClickStack OTel collector con el receiver de Prometheus.

Requisitos previos

  • Instancia de ClickStack en funcionamiento
  • Cuenta existente de Temporal Cloud
  • Acceso de red HTTP desde ClickStack a Temporal Cloud
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Crear una clave de Temporal Cloud

Asegúrese de tener una API key de Temporal Cloud. Puede crearla siguiendo la guía de autenticación de la documentación de Temporal.
Archivo de claveAsegúrese de que estas credenciales se almacenen en un archivo temporal.key en el mismo directorio que el archivo de configuración creado a continuación. Esta clave debe almacenarse solo como texto, sin espacios al principio ni al final.
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Crear una configuración personalizada del OTel collector

ClickStack permite ampliar la configuración base del OpenTelemetry collector montando un archivo de configuración personalizado y definiendo una variable de entorno. La configuración personalizada se combina con la configuración base gestionada por HyperDX a través de OpAMP.Cree un archivo llamado temporal-metrics.yaml con la siguiente configuración:
temporal-metrics.yaml
Esta configuración:
  • En la configuración personalizada, solo debes definir nuevos receivers, processors y canalizaciones
  • Los processors memory_limiter y batch, y el exporter clickhouse, ya están definidos en la configuración base de ClickStack; solo tienes que referenciarlos por nombre
  • El processor resource establece el atributo service.name requerido según las convenciones semánticas de OpenTelemetry
  • Si tienes varias cuentas de Temporal Cloud, personaliza service.name para diferenciarlas (p. ej., "temporal-prod", "temporal-dev")
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Configurar ClickStack para cargar una configuración personalizada

Para habilitar una configuración personalizada del collector en su despliegue actual de ClickStack, debe:
  1. Montar el archivo de configuración personalizado en /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
  2. Establecer la variable de entorno CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
  3. Montar el archivo temporal.key en /etc/otelcol-contrib/temporal.key
  4. Asegurar la conectividad de red entre ClickStack y Temporal
Todos los comandos asumen que se ejecutan desde el directorio de ejemplo, donde se almacenan temporal-metrics.yaml y temporal.key.
Opción 1: Docker Compose
Actualice la configuración de despliegue de ClickStack:
Opción 2: docker run (imagen todo en uno)
Si usas la imagen todo en uno con docker run:
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Verificar métricas en HyperDX

Una vez configurado todo, inicia sesión en HyperDX y verifica que las métricas estén llegando:
  1. Ve al explorador de métricas
  2. Busca métricas que empiecen por temporal (p. ej., temporal_cloud_v1_workflow_success_count, temporal_cloud_v1_poll_timeout_count)
  3. Deberías ver puntos de datos de métricas según el intervalo de recopilación configurado

Dashboards y visualización

Para ayudarte a empezar a monitorear Temporal Cloud con ClickStack, proporcionamos algunas visualizaciones de ejemplo para las métricas de Temporal.
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Descargar la configuración del dashboard

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Importar el dashboard preconfigurado

  1. Abre HyperDX y ve a la sección Dashboards
  2. Haz clic en Import Dashboard en la esquina superior derecha, dentro del menú de tres puntos
  1. Sube el archivo temporal-metrics-dashboard.json y haz clic en Finish Import
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Ver el dashboard

El dashboard se creará con todas las visualizaciones ya configuradas:

Solución de problemas

La configuración personalizada no se carga

Verifica que la variable de entorno CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE esté configurada correctamente:
Compruebe que el archivo de configuración personalizado esté montado en /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:
Compruebe el contenido de la configuración personalizada para verificar que sea legible:
Verifica que temporal.key esté montado en el contenedor:

No aparecen métricas en HyperDX

Comprueba que se pueda acceder a Temporal Cloud desde el collector:
Deberías ver una serie de métricas de Prometheus mostradas, por ejemplo:
Verifica que la configuración efectiva incluya tu receiver de Prometheus:
Compruebe si hay errores en los logs del agente collector:
Revise los logs del collector:

Errores de autenticación

Si ve errores de autenticación en los logs, compruebe su clave de API.

Problemas de conectividad de red

Si ClickStack no puede conectarse a Temporal Cloud, asegúrate de que tu archivo de Docker Compose o tus comandos docker run permitan la conectividad de red externa.

Siguientes pasos

  • Configura alertas para métricas críticas (tasas de fallo de los flujos de trabajo, crecimiento del atraso de tareas, latencia entre la programación y el inicio)
  • Crea paneles adicionales para casos de uso específicos (monitorización a nivel de espacio de nombres, rendimiento por tipo de flujo de trabajo)
  • Supervisa varias cuentas de Temporal Cloud duplicando la configuración del receiver con distintos endpoints y nombres de servicio

Preparación para producción

Esta guía amplía el OpenTelemetry Collector integrado de ClickStack para facilitar una configuración rápida. Para implementaciones de producción, recomendamos ejecutar su propio OTel Collector y enviar los datos al endpoint OTLP de ClickStack. Consulte Envío de datos de OpenTelemetry para ver la configuración de producción.
Última modificación el 23 de julio de 2026