Supervisión de las métricas de Temporal Cloud con ClickStack

Supervisión de las métricas de Temporal Cloud con ClickStack

Advertencia La compatibilidad con OpenMetrics en la plataforma Temporal está disponible en Public Preview . Consulta su documentación para obtener más información.

Temporal ofrece una capa de abstracción para crear aplicaciones simples, sofisticadas y resilientes.

Resumen Supervisa las métricas de Temporal Cloud en ClickStack mediante el receiver de Prometheus de OTel. Incluye un dashboard preconfigurado.

​ Integración con Temporal Cloud existente

En esta sección se explica cómo configurar ClickStack mediante la configuración del ClickStack OTel collector con el receiver de Prometheus.

​ Requisitos previos

Instancia de ClickStack en funcionamiento

Cuenta existente de Temporal Cloud

Acceso de red HTTP desde ClickStack a Temporal Cloud

1 Crear una clave de Temporal Cloud Asegúrese de tener una API key de Temporal Cloud. Puede crearla siguiendo la guía de autenticación de la documentación de Temporal. Archivo de clave Asegúrese de que estas credenciales se almacenen en un archivo temporal.key en el mismo directorio que el archivo de configuración creado a continuación. Esta clave debe almacenarse solo como texto, sin espacios al principio ni al final. 2 Crear una configuración personalizada del OTel collector ClickStack permite ampliar la configuración base del OpenTelemetry collector montando un archivo de configuración personalizado y definiendo una variable de entorno. La configuración personalizada se combina con la configuración base gestionada por HyperDX a través de OpAMP. Cree un archivo llamado temporal-metrics.yaml con la siguiente configuración: temporal-metrics.yaml receivers : prometheus/temporal : config : scrape_configs : - job_name : 'temporal-cloud' scrape_interval : 60s scrape_timeout : 30s honor_timestamps : true scheme : https authorization : type : Bearer credentials_file : /etc/otelcol-contrib/temporal.key static_configs : - targets : [ 'metrics.temporal.io' ] metrics_path : '/v1/metrics' processors : resource : attributes : - key : service.name value : "temporal" action : upsert service : pipelines : metrics/temporal : receivers : [ prometheus/temporal ] processors : - resource - memory_limiter - batch exporters : - clickhouse Esta configuración: Se conecta a Temporal Cloud en metrics.temporal.io

Recopila métricas cada 60 segundos

Recopila métricas clave de rendimiento

Establece el atributo de recurso service.name requerido según las convenciones semánticas de OpenTelemetry

según las convenciones semánticas de OpenTelemetry Envía las métricas al exporter de ClickHouse mediante una canalización dedicada En la configuración personalizada, solo debes definir nuevos receivers, processors y canalizaciones

Los processors memory_limiter y batch , y el exporter clickhouse , ya están definidos en la configuración base de ClickStack; solo tienes que referenciarlos por nombre

y , y el exporter , ya están definidos en la configuración base de ClickStack; solo tienes que referenciarlos por nombre El processor resource establece el atributo service.name requerido según las convenciones semánticas de OpenTelemetry

establece el atributo requerido según las convenciones semánticas de OpenTelemetry Si tienes varias cuentas de Temporal Cloud, personaliza service.name para diferenciarlas (p. ej., "temporal-prod" , "temporal-dev" ) 3 Configurar ClickStack para cargar una configuración personalizada Para habilitar una configuración personalizada del collector en su despliegue actual de ClickStack, debe: Montar el archivo de configuración personalizado en /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml Establecer la variable de entorno CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml Montar el archivo temporal.key en /etc/otelcol-contrib/temporal.key Asegurar la conectividad de red entre ClickStack y Temporal Todos los comandos asumen que se ejecutan desde el directorio de ejemplo, donde se almacenan temporal-metrics.yaml y temporal.key . Opción 1: Docker Compose Actualice la configuración de despliegue de ClickStack: services : clickstack : # ... existing configuration ... environment : - CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml volumes : - ./temporal-metrics.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro - ./temporal.key:/etc/otelcol-contrib/temporal.key:ro # ... other volumes ... Opción 2: docker run (imagen todo en uno) Si usas la imagen todo en uno con docker run : docker run --name clickstack \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ -e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \ -v "$( pwd )/temporal-metrics.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \ -v "$( pwd )/temporal.key:/etc/otelcol-contrib/temporal.key:ro" \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest 4 Verificar métricas en HyperDX Una vez configurado todo, inicia sesión en HyperDX y verifica que las métricas estén llegando: Ve al explorador de métricas Busca métricas que empiecen por temporal (p. ej., temporal_cloud_v1_workflow_success_count , temporal_cloud_v1_poll_timeout_count ) Deberías ver puntos de datos de métricas según el intervalo de recopilación configurado

​ Dashboards y visualización

Para ayudarte a empezar a monitorear Temporal Cloud con ClickStack, proporcionamos algunas visualizaciones de ejemplo para las métricas de Temporal.

1 Descargar la configuración del dashboard . 2 Importar el dashboard preconfigurado Abre HyperDX y ve a la sección Dashboards Haz clic en Import Dashboard en la esquina superior derecha, dentro del menú de tres puntos Sube el archivo temporal-metrics-dashboard.json y haz clic en Finish Import 3 Ver el dashboard El dashboard se creará con todas las visualizaciones ya configuradas:

​ Solución de problemas

​ La configuración personalizada no se carga

Verifica que la variable de entorno CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE esté configurada correctamente:

docker exec < container-nam e > printenv CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE

Compruebe que el archivo de configuración personalizado esté montado en /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml :

docker exec < container-nam e > ls -lh /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml # normalmente, docker exec clickstack ls -lh /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml

Compruebe el contenido de la configuración personalizada para verificar que sea legible:

docker exec < container-nam e > cat /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml # normalmente, docker exec clickstack cat /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml

Verifica que temporal.key esté montado en el contenedor:

docker exec < container-nam e > cat /etc/otelcol-contrib/temporal.key # normalmente, docker exec clickstack cat /etc/otelcol-contrib/temporal.key # Esto debería mostrar el contenido de tu temporal.key

​ No aparecen métricas en HyperDX

Comprueba que se pueda acceder a Temporal Cloud desde el collector:

# Desde el contenedor de ClickStack docker exec < container-nam e > curl -H "Authorization: Bearer <API_KEY>" https://metrics.temporal.io/v1/metrics

Deberías ver una serie de métricas de Prometheus mostradas, por ejemplo:

temporal_cloud_v1_workflow_success_count{operation="CompletionStats",region="aws-us-east-2",temporal_account="l2c4n",temporal_namespace="clickpipes-aws-prd-apps-us-east-2.l2c4n",temporal_task_queue="clickpipes-svc-dc118d12-b397-4975-a33e-c2888ac12ac4-peer-flow-task-queue",temporal_workflow_type="QRepPartitionWorkflow"} 0.067 1765894320

Verifica que la configuración efectiva incluya tu receiver de Prometheus:

docker exec < containe r > cat /etc/otel/supervisor-data/effective.yaml | grep -A 10 "Prometheus:" ## normalmente, docker exec clickstack cat /etc/otel/supervisor-data/effective.yaml | grep -A 10 "prometheus:"

Compruebe si hay errores en los logs del agente collector:

docker exec < containe r > cat /etc/otel/supervisor-data/agent.log | grep -i Prometheus # Buscar errores de conexión o fallos de autenticación # docker exec clickstack cat /etc/otel/supervisor-data/agent.log | grep -i Prometheus

Revise los logs del collector:

docker exec < containe r > cat /var/log/otel-collector.log | grep -i error # Buscar errores de análisis de configuración - los errores tempranos de supervisor.opamp-client pueden ignorarse # docker exec clickstack cat /var/log/otel-collector.log | grep -i error

​ Errores de autenticación

Si ve errores de autenticación en los logs, compruebe su clave de API.

​ Problemas de conectividad de red

docker run permitan la Si ClickStack no puede conectarse a Temporal Cloud, asegúrate de que tu archivo de Docker Compose o tus comandospermitan la conectividad de red externa

​ Siguientes pasos

Configura alertas para métricas críticas (tasas de fallo de los flujos de trabajo, crecimiento del atraso de tareas, latencia entre la programación y el inicio)

Crea paneles adicionales para casos de uso específicos (monitorización a nivel de espacio de nombres, rendimiento por tipo de flujo de trabajo)

Supervisa varias cuentas de Temporal Cloud duplicando la configuración del receiver con distintos endpoints y nombres de servicio

​ Preparación para producción