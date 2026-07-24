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TL;DREsta guía le muestra cómo supervisar funciones de AWS Lambda con ClickStack mediante Rotel Lambda Extension para recopilar y reenviar directamente a ClickHouse los logs de las funciones, los logs de la extensión y los datos de OpenTelemetry. Aprenderá a:
  • Implementar la capa de Rotel Lambda Extension en sus funciones Lambda
  • Configurar la extensión para exportar logs y traces a ClickStack
  • Deshabilitar CloudWatch Logs de forma opcional para reducir costos
Este enfoque puede reducir significativamente sus costos de observabilidad de Lambda al prescindir por completo de CloudWatch Logs.Tiempo requerido: 5-10 minutos

Integración con funciones de Lambda existentes

En esta sección se explica cómo configurar sus funciones de AWS Lambda existentes para enviar logs y trazas a ClickStack mediante Rotel Lambda Extension.

Requisitos previos

  • Instancia de ClickStack en ejecución
  • Funciones de AWS Lambda que se van a supervisar
  • AWS CLI configurado con los permisos adecuados
  • Rol de ejecución de Lambda con permisos para añadir capas
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Elige la capa adecuada de Rotel Lambda Extension

Elige la capa de Lambda que coincida con la arquitectura del entorno de ejecución de tu función Lambda. El campo {version} depende de la región de AWS en la que la estés desplegando. Consulta la página de releases para ver los números de versión más recientes correspondientes a tu región.Regiones disponibles:
  • us-east-, us-west-
  • eu-central-1, eu-north-1, eu-west-
  • ca-central-1
  • ap-southeast-, ap-northeast-
  • ap-south-1
  • sa-east-1
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Añade la capa Rotel a tu función Lambda

En estos ejemplos, sustituye {arch}, {region} y {version} por los valores adecuados indicados arriba.
Opción 1: Consola de AWS
  1. Abre la consola de AWS Lambda
  2. Ve a tu función Lambda
  3. Desplázate hasta la sección Layers y haz clic en Add a layer
  4. Selecciona Specify an ARN
  5. Introduce el ARN de la capa Rotel:
  6. Haz clic en Add
Opción 2: AWS CLI
Opción 3: AWS SAM
3

Configura la extensión para exportar a ClickStack

Rotel Lambda Extension se configura mediante variables de entorno. Debes configurar el endpoint del exportador OTLP para que apunte a tu instancia de ClickStack. Los ejemplos asumen que tu función de AWS Lambda puede acceder a la instancia de ClickStack.
Configuración básica (variables de entorno)
Agrega estas variables de entorno a tu función de Lambda:
Configuración avanzada (con el archivo .env)
Para configuraciones más complejas, crea un archivo rotel.env en el paquete de tu función Lambda:rotel.env:
A continuación, configura la variable de entorno para que apunte a este archivo:
Uso de AWS Secrets Manager o de Parameter Store
Para implementaciones de producción, almacena valores confidenciales, como claves de API, en AWS Secrets Manager o Parameter Store:Ejemplo de AWS Secrets Manager:
Ejemplo de AWS Parameter Store:
Permisos de IAM necesarios:Añada estos permisos a su rol de ejecución de Lambda:Para Secrets Manager:
Para Parameter Store:
Las llamadas a la API de AWS para recuperar secretos añaden entre 100 y 150 ms de latencia al arranque en frío. Los secretos se recuperan en lotes (hasta 10) y solo durante la inicialización, por lo que las invocaciones posteriores no se ven afectadas.
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Probar la integración

Invoca tu función Lambda para comprobar que los logs se están enviando a ClickStack:
Revise los logs de Lambda para ver si hay errores:
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Verifica los logs en HyperDX

Una vez configurado, inicia sesión en HyperDX (la UI de ClickStack) y verifica que los logs se estén enviando:Busca estos atributos clave en los logs:
  • service.name: El nombre de tu función Lambda
  • faas.name: Nombre de la función AWS Lambda
  • faas.invocation_id: ID de invocación único
  • cloud.provider: “aws”
  • cloud.platform: “aws_lambda”

Deshabilitar CloudWatch Logs (optimización de costos)

De forma predeterminada, AWS Lambda envía todos los logs a CloudWatch Logs, lo que puede resultar costoso a gran escala. Una vez que hayas verificado que los logs se están enviando a ClickStack, puedes deshabilitar el logging de CloudWatch para reducir costos.
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Quitar los permisos de CloudWatch del rol de ejecución

  1. Abre la consola de AWS y ve a AWS Lambda
  2. Ve a tu función Lambda
  3. Selecciona ConfigurationPermissions
  4. Haz clic en el nombre del rol de ejecución para abrir la consola de IAM
  5. Edita el rol y elimina cualquier acción logs:*:
    • Si usas una política personalizada, edítala para quitar logs:CreateLogGroup, logs:CreateLogStream y logs:PutLogEvents
    • Si usas la política administrada por AWS AWSLambdaBasicExecutionRole, quítala del rol
  6. Guarda el rol
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Verifica que el logging de CloudWatch esté deshabilitado

Invoca tu función de nuevo y verifica que:
  1. No se creen nuevos streams de logs en CloudWatch
  2. Los logs sigan apareciendo en ClickStack/HyperDX

Agregar autoinstrumentación de OpenTelemetry

Rotel Lambda Extension funciona perfectamente con las capas de autoinstrumentación de OpenTelemetry para recopilar trazas distribuidas y métricas, además de logs.
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Elige la capa de instrumentación para tu lenguaje

AWS ofrece capas de autoinstrumentación de OpenTelemetry para varios lenguajes:Consulta las versiones más recientes en el repositorio de AWS OpenTelemetry Lambda.
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Agrega ambas capas a tu función

Agrega ambas capas: la capa de extensión de Rotel y la capa de instrumentación:
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Configura la autoinstrumentación

Define la variable de entorno AWS_LAMBDA_EXEC_WRAPPER para habilitar la autoinstrumentación:Para Node.js:
Para Python:
Para Java:
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Verifica las trazas en HyperDX

Después de invocar tu función:
  1. Ve a la vista Traces de HyperDX
  2. Deberías ver trazas con spans de tu función Lambda
  3. Las trazas aparecerán correlacionadas con los logs mediante los atributos trace_id y span_id

Aplicaciones de ejemplo

Consulta la aplicación de ejemplo en Python que muestra la Rotel Lambda Extension:
  • Python + ClickHouse: Aplicación de Python con instrumentación manual de OpenTelemetry, que envía trazas y logs directamente a ClickHouse

Únete a la comunidad de Rotel

Si tienes preguntas sobre Rotel, únete al servidor de Discord de Rotel y comparte tus comentarios o dudas. Échale un vistazo a la Rotel Lambda Extension para contribuir con mejoras.

Recursos adicionales

Última modificación el 24 de julio de 2026