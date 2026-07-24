TL;DREsta guía le muestra cómo supervisar funciones de AWS Lambda con ClickStack mediante Rotel Lambda Extension para recopilar y reenviar directamente a ClickHouse los logs de las funciones, los logs de la extensión y los datos de OpenTelemetry. Aprenderá a:
- Implementar la capa de Rotel Lambda Extension en sus funciones Lambda
- Configurar la extensión para exportar logs y traces a ClickStack
- Deshabilitar CloudWatch Logs de forma opcional para reducir costos
En esta sección se explica cómo configurar sus funciones de AWS Lambda existentes para enviar logs y trazas a ClickStack mediante Rotel Lambda Extension.
Integración con funciones de Lambda existentes
Requisitos previos
- Instancia de ClickStack en ejecución
- Funciones de AWS Lambda que se van a supervisar
- AWS CLI configurado con los permisos adecuados
- Rol de ejecución de Lambda con permisos para añadir capas
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Elige la capa adecuada de Rotel Lambda Extension
Elige la capa de Lambda que coincida con la arquitectura del entorno de ejecución de tu función Lambda. El campo
{version}
depende de la región de AWS en la que la estés desplegando. Consulta la página de releases
para ver los números de versión más recientes correspondientes a tu región.
Regiones disponibles:
|Arquitectura
|ARN
|x86-64/amd64
arn:aws:lambda:{region}:418653438961:layer:rotel-extension-amd64:{version}
|arm64
arn:aws:lambda:{region}:418653438961:layer:rotel-extension-arm64:{version}
- us-east-, us-west-
- eu-central-1, eu-north-1, eu-west-
- ca-central-1
- ap-southeast-, ap-northeast-
- ap-south-1
- sa-east-1
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Añade la capa Rotel a tu función Lambda
En estos ejemplos, sustituye
{arch},
{region} y
{version} por los valores adecuados indicados arriba.
Opción 1: Consola de AWS
- Abre la consola de AWS Lambda
- Ve a tu función Lambda
- Desplázate hasta la sección Layers y haz clic en Add a layer
- Selecciona Specify an ARN
- Introduce el ARN de la capa Rotel:
arn:aws:lambda:{region}:418653438961:layer:rotel-extension-{arch}:{version}
- Haz clic en Add
Opción 2: AWS CLI
aws lambda update-function-configuration \
--function-name my-function \
--layers arn:aws:lambda:{region}:418653438961:layer:rotel-extension-{arch}:{version}
Opción 3: AWS SAM
Resources:
MyFunction:
Type: AWS::Serverless::Function
Properties:
# ... other configuration ...
Layers:
- arn:aws:lambda:{region}:418653438961:layer:rotel-extension-{arch}:{version}
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Configura la extensión para exportar a ClickStack
Rotel Lambda Extension se configura mediante variables de entorno. Debes configurar el endpoint del exportador OTLP para que apunte a tu instancia de ClickStack. Los ejemplos asumen que tu función de AWS Lambda puede acceder a la instancia de ClickStack.
Configuración básica (variables de entorno)Agrega estas variables de entorno a tu función de Lambda:
# Required: ClickStack OTLP endpoint
ROTEL_OTLP_EXPORTER_ENDPOINT=https://clickstack.example.com:4317
# Optional: Authentication headers
ROTEL_OTLP_EXPORTER_CUSTOM_HEADERS="Authorization=<YOUR_INGESTION_API_KEY>"
# Optional: Service name (defaults to Lambda function name)
ROTEL_OTEL_RESOURCE_ATTRIBUTES="service.name=my-lambda-api,service.version=1.0.0"
Configuración avanzada (con el archivo .env)Para configuraciones más complejas, crea un archivo
rotel.env en el paquete de tu función Lambda:rotel.env:
A continuación, configura la variable de entorno para que apunte a este archivo:
ROTEL_OTLP_EXPORTER_ENDPOINT=https://clickstack.example.com:4317
ROTEL_OTLP_EXPORTER_CUSTOM_HEADERS="Authorization=<YOUR_INGESTION_API_KEY>"
ROTEL_OTEL_RESOURCE_ATTRIBUTES="service.name=my-lambda-api,deployment.environment=production"
ROTEL_ENV_FILE=/var/task/rotel.env
Uso de AWS Secrets Manager o de Parameter StorePara implementaciones de producción, almacena valores confidenciales, como claves de API, en AWS Secrets Manager o Parameter Store:Ejemplo de AWS Secrets Manager:
Ejemplo de AWS Parameter Store:
ROTEL_OTLP_EXPORTER_ENDPOINT=https://clickstack.example.com:4317
ROTEL_OTLP_EXPORTER_CUSTOM_HEADERS="Authorization=${arn:aws:secretsmanager:us-east-1:123456789012:secret:clickstack-api-key-abc123}"
Permisos de IAM necesarios:Añada estos permisos a su rol de ejecución de Lambda:Para Secrets Manager:
ROTEL_OTLP_EXPORTER_ENDPOINT=https://clickstack.example.com:4317
ROTEL_OTLP_EXPORTER_CUSTOM_HEADERS="Authorization=${arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:parameter/clickstack-api-key}"
Para Parameter Store:
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"secretsmanager:GetSecretValue",
"secretsmanager:BatchGetSecretValue"
],
"Resource": "arn:aws:secretsmanager:us-east-1:123456789012:secret:clickstack-api-key-*"
}
]
}
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:GetParameters"
],
"Resource": "arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:parameter/clickstack-api-key"
}
]
}
Las llamadas a la API de AWS para recuperar secretos añaden entre 100 y 150 ms de latencia al arranque en frío. Los secretos se recuperan en lotes (hasta 10) y solo durante la inicialización, por lo que las invocaciones posteriores no se ven afectadas.
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Probar la integración
Invoca tu función Lambda para comprobar que los logs se están enviando a ClickStack:
Revise los logs de Lambda para ver si hay errores:
aws lambda invoke \
--function-name my-function \
--payload '{"test": "data"}' \
response.json
aws logs tail /aws/lambda/my-function --follow
5
Verifica los logs en HyperDX
Una vez configurado, inicia sesión en HyperDX (la UI de ClickStack) y verifica que los logs se estén enviando:Busca estos atributos clave en los logs:
service.name: El nombre de tu función Lambda
faas.name: Nombre de la función AWS Lambda
faas.invocation_id: ID de invocación único
cloud.provider: “aws”
cloud.platform: “aws_lambda”
De forma predeterminada, AWS Lambda envía todos los logs a CloudWatch Logs, lo que puede resultar costoso a gran escala. Una vez que hayas verificado que los logs se están enviando a ClickStack, puedes deshabilitar el logging de CloudWatch para reducir costos.
Deshabilitar CloudWatch Logs (optimización de costos)
1
Quitar los permisos de CloudWatch del rol de ejecución
- Abre la consola de AWS y ve a AWS Lambda
- Ve a tu función Lambda
- Selecciona Configuration → Permissions
- Haz clic en el nombre del rol de ejecución para abrir la consola de IAM
- Edita el rol y elimina cualquier acción
logs:*:
- Si usas una política personalizada, edítala para quitar
logs:CreateLogGroup,
logs:CreateLogStreamy
logs:PutLogEvents
- Si usas la política administrada por AWS
AWSLambdaBasicExecutionRole, quítala del rol
- Si usas una política personalizada, edítala para quitar
- Guarda el rol
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Verifica que el logging de CloudWatch esté deshabilitado
Invoca tu función de nuevo y verifica que:
- No se creen nuevos streams de logs en CloudWatch
- Los logs sigan apareciendo en ClickStack/HyperDX
# Esto no debería mostrar nuevos streams de logs después del cambio de política
aws logs describe-log-streams \
--log-group-name /aws/lambda/my-function \
--order-by LastEventTime \
--descending \
--max-items 5
Rotel Lambda Extension funciona perfectamente con las capas de autoinstrumentación de OpenTelemetry para recopilar trazas distribuidas y métricas, además de logs.
Agregar autoinstrumentación de OpenTelemetry
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Elige la capa de instrumentación para tu lenguaje
AWS ofrece capas de autoinstrumentación de OpenTelemetry para varios lenguajes:
Consulta las versiones más recientes en el repositorio de AWS OpenTelemetry Lambda.
|Lenguaje
|Patrón de ARN de la capa
|Node.js
arn:aws:lambda:{region}:901920570463:layer:aws-otel-nodejs-{arch}-ver-{version}
|Python
arn:aws:lambda:{region}:901920570463:layer:aws-otel-python-{arch}-ver-{version}
|Java
arn:aws:lambda:{region}:901920570463:layer:aws-otel-java-agent-{arch}-ver-{version}
2
Agrega ambas capas a tu función
Agrega ambas capas: la capa de extensión de Rotel y la capa de instrumentación:
aws lambda update-function-configuration \
--function-name my-function \
--layers \
arn:aws:lambda:{region}:418653438961:layer:rotel-extension-{arch}:{version} \
arn:aws:lambda:{region}:901920570463:layer:aws-otel-nodejs-{arch}-ver-1-30-2:1
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Configura la autoinstrumentación
Define la variable de entorno
AWS_LAMBDA_EXEC_WRAPPER para habilitar la autoinstrumentación:Para Node.js:
Para Python:
AWS_LAMBDA_EXEC_WRAPPER=/opt/otel-handler
Para Java:
AWS_LAMBDA_EXEC_WRAPPER=/opt/otel-instrument
AWS_LAMBDA_EXEC_WRAPPER=/opt/otel-handler
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Verifica las trazas en HyperDX
Después de invocar tu función:
- Ve a la vista Traces de HyperDX
- Deberías ver trazas con spans de tu función Lambda
- Las trazas aparecerán correlacionadas con los logs mediante los atributos
trace_idy
span_id
Consulta la aplicación de ejemplo en Python que muestra la Rotel Lambda Extension:
Aplicaciones de ejemplo
- Python + ClickHouse: Aplicación de Python con instrumentación manual de OpenTelemetry, que envía trazas y logs directamente a ClickHouse
Si tienes preguntas sobre Rotel, únete al servidor de Discord de Rotel y comparte tus comentarios o dudas. Échale un vistazo a la Rotel Lambda Extension para contribuir con mejoras.
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Recursos adicionales
- Rotel Lambda Extension: Código fuente y documentación detallada
- Rotel Core: El plano de datos ligero de OTel que sirve de base para la extensión