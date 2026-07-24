Configura la extensión para exportar a ClickStack

Rotel Lambda Extension se configura mediante variables de entorno. Debes configurar el endpoint del exportador OTLP para que apunte a tu instancia de ClickStack. Los ejemplos asumen que tu función de AWS Lambda puede acceder a la instancia de ClickStack.

Configuración básica (variables de entorno)

Agrega estas variables de entorno a tu función de Lambda:

# Required: ClickStack OTLP endpoint ROTEL_OTLP_EXPORTER_ENDPOINT = https://clickstack.example.com:4317 # Optional: Authentication headers ROTEL_OTLP_EXPORTER_CUSTOM_HEADERS = "Authorization=<YOUR_INGESTION_API_KEY>" # Optional: Service name (defaults to Lambda function name) ROTEL_OTEL_RESOURCE_ATTRIBUTES = "service.name=my-lambda-api,service.version=1.0.0"

Configuración avanzada (con el archivo .env)

Para configuraciones más complejas, crea un archivo rotel.env en el paquete de tu función Lambda:

rotel.env:

ROTEL_OTLP_EXPORTER_ENDPOINT = https://clickstack.example.com:4317 ROTEL_OTLP_EXPORTER_CUSTOM_HEADERS = "Authorization=<YOUR_INGESTION_API_KEY>" ROTEL_OTEL_RESOURCE_ATTRIBUTES = "service.name=my-lambda-api,deployment.environment=production"

A continuación, configura la variable de entorno para que apunte a este archivo:

ROTEL_ENV_FILE = /var/task/rotel.env

Uso de AWS Secrets Manager o de Parameter Store

Para implementaciones de producción, almacena valores confidenciales, como claves de API, en AWS Secrets Manager o Parameter Store:

Ejemplo de AWS Secrets Manager:

ROTEL_OTLP_EXPORTER_ENDPOINT = https://clickstack.example.com:4317 ROTEL_OTLP_EXPORTER_CUSTOM_HEADERS = "Authorization=${ arn : aws : secretsmanager : us-east-1 : 123456789012 : secret : clickstack-api-key-abc123 }"

Ejemplo de AWS Parameter Store:

ROTEL_OTLP_EXPORTER_ENDPOINT = https://clickstack.example.com:4317 ROTEL_OTLP_EXPORTER_CUSTOM_HEADERS = "Authorization=${ arn : aws : ssm : us-east-1 : 123456789012 : parameter / clickstack-api-key }"

Permisos de IAM necesarios:

Añada estos permisos a su rol de ejecución de Lambda:

Para Secrets Manager:

{ "Version" : "2012-10-17" , "Statement" : [ { "Effect" : "Allow" , "Action" : [ "secretsmanager:GetSecretValue" , "secretsmanager:BatchGetSecretValue" ], "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:us-east-1:123456789012:secret:clickstack-api-key-*" } ] }

Para Parameter Store:

{ "Version" : "2012-10-17" , "Statement" : [ { "Effect" : "Allow" , "Action" : [ "ssm:GetParameters" ], "Resource" : "arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:parameter/clickstack-api-key" } ] }