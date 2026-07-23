En resumenRecopila y visualiza los logs del broker de Kafka (formato Log4j) en ClickStack mediante el receptor
filelog de OTel. Incluye un conjunto de datos de demostración y un dashboard preconfigurado.
Esta sección explica cómo configurar una instalación existente de Kafka para enviar los logs del broker a ClickStack modificando la configuración del OTel collector de ClickStack. Si desea probar la integración de logs de Kafka antes de configurar su propio entorno, puede hacerlo con nuestra configuración preconfigurada y datos de ejemplo en la sección “conjunto de datos de demostración”.
Integración con Kafka existente
Requisitos previos
- Instancia de ClickStack en funcionamiento
- Instalación existente de Kafka (versión 2.0 o posterior)
- Acceso a los archivos de registro de Kafka (
server.log,
controller.log, etc.)
1
Verifique la configuración de logging de Kafka
Kafka usa Log4j y escribe los logs en el directorio especificado por la propiedad del sistema
kafka.logs.dir o la variable de entorno
LOG_DIR. Compruebe la ubicación de su archivo de log:
Principales archivos de registro de Kafka:
# Default locations
ls $KAFKA_HOME/logs/ # Standard Apache Kafka (defaults to <install-dir>/logs/)
ls /var/log/kafka/ # RPM/DEB package installations
server.log: Registros generales del broker (inicio, conexiones, replicación, errores)
controller.log: Eventos específicos del controlador (elección del líder, reasignación de particiones)
state-change.log: Transiciones de estado de particiones y réplicas
[2026-03-09 14:23:45,123] INFO [KafkaServer id=0] started (kafka.server.KafkaServer)
Para despliegues de Kafka basados en Docker (por ejemplo,
confluentinc/cp-kafka), la configuración predeterminada de Log4j solo incluye un appender de consola; no hay ningún appender de archivo, por lo que los logs se escriben únicamente en stdout. Para usar el receiver
filelog, tendrás que redirigir los logs a un archivo, ya sea añadiendo un appender de archivo a
log4j.properties o redirigiendo stdout mediante una tubería (por ejemplo,
| tee /var/log/kafka/server.log).
2
Cree una configuración personalizada del OTel collector para Kafka
ClickStack le permite ampliar la configuración base de OpenTelemetry Collector montando un archivo de configuración personalizado y definiendo una variable de entorno. La configuración personalizada se combina con la configuración base administrada por HyperDX mediante OpAMP.Cree un archivo llamado
kafka-logs-monitoring.yaml con la siguiente configuración:
receivers:
filelog/kafka:
include:
- /var/log/kafka/server.log
- /var/log/kafka/controller.log # optional, only exists if log4j is configured with separate file appenders
- /var/log/kafka/state-change.log # optional, same as above
start_at: beginning
multiline:
line_start_pattern: '^\[\d{4}-\d{2}-\d{2}'
operators:
- type: regex_parser
regex: '^\[(?P<timestamp>\d{4}-\d{2}-\d{2} \d{2}:\d{2}:\d{2},\d{3})\] (?P<severity>\w+) (?P<message>.*)'
parse_from: body
parse_to: attributes
timestamp:
parse_from: attributes.timestamp
layout: '%Y-%m-%d %H:%M:%S,%L'
severity:
parse_from: attributes.severity
- type: move
from: attributes.message
to: body
- type: add
field: attributes.source
value: "kafka"
- type: add
field: resource["service.name"]
value: "kafka-production"
service:
pipelines:
logs/kafka:
receivers: [filelog/kafka]
processors:
- memory_limiter
- transform
- batch
exporters:
- clickhouse
- En la configuración personalizada, solo defines nuevos receivers y pipelines. Los processors (
memory_limiter,
transform,
batch) y exporters (
clickhouse) ya están definidos en la configuración base de ClickStack; solo los referencias por nombre.
- La configuración
multilinegarantiza que las trazas de pila se capturen como una sola entrada de registro.
- Esta configuración usa
start_at: beginningpara leer todos los logs existentes cuando se inicia el collector. En implementaciones de producción, cámbialo a
start_at: endpara evitar volver a ingestar los logs cuando el collector se reinicie.
3
Configura ClickStack para cargar una configuración personalizada
Para habilitar una configuración personalizada del collector en tu despliegue actual de ClickStack, debes hacer lo siguiente:
- Montar el archivo de configuración personalizado en
/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
- Establecer la variable de entorno
CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
- Montar el directorio de logs de Kafka para que el collector pueda leerlos
- Docker Compose
- Docker Run (imagen todo en uno)
Actualiza la configuración de despliegue de ClickStack:
services:
clickstack:
# ... configuración existente ...
environment:
- CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
# ... otras variables de entorno ...
volumes:
- ./kafka-logs-monitoring.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro
- /var/log/kafka:/var/log/kafka:ro
# ... otros volúmenes ...
Asegúrate de que el collector de ClickStack tenga los permisos adecuados para leer los archivos de log de Kafka. En producción, usa montajes de solo lectura (
:ro) y sigue el principio de privilegio mínimo.
4
Verificar los logs en HyperDX
Una vez completada la configuración, inicia sesión en HyperDX y verifica que los logs se estén recibiendo:
Prueba la integración de logs de Kafka con un conjunto de datos de ejemplo pregenerado antes de configurar tus sistemas de producción.
Conjunto de datos de demostración
1
Descarga el conjunto de datos de ejemplo
Descarga el archivo de logs de ejemplo:
curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/kafka/server.log
2
Crea la configuración del collector de prueba
Crea un archivo llamado
kafka-logs-demo.yaml con la siguiente configuración:
cat > kafka-logs-demo.yaml << 'EOF'
receivers:
filelog/kafka:
include:
- /tmp/kafka-demo/server.log
start_at: beginning
multiline:
line_start_pattern: '^\[\d{4}-\d{2}-\d{2}'
operators:
- type: regex_parser
regex: '^\[(?P<timestamp>\d{4}-\d{2}-\d{2} \d{2}:\d{2}:\d{2},\d{3})\] (?P<severity>\w+) (?P<message>.*)'
parse_from: body
parse_to: attributes
timestamp:
parse_from: attributes.timestamp
layout: '%Y-%m-%d %H:%M:%S,%L'
severity:
parse_from: attributes.severity
- type: move
from: attributes.message
to: body
- type: add
field: attributes.source
value: "kafka-demo"
- type: add
field: resource["service.name"]
value: "kafka-demo"
service:
pipelines:
logs/kafka-demo:
receivers: [filelog/kafka]
processors:
- memory_limiter
- transform
- batch
exporters:
- clickhouse
EOF
3
Ejecuta ClickStack con la configuración de demostración
Ejecuta ClickStack con los logs de demostración y esta configuración:
docker run --name clickstack-demo \
-p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \
-e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \
-v "$(pwd)/kafka-logs-demo.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \
-v "$(pwd)/server.log:/tmp/kafka-demo/server.log:ro" \
clickhouse/clickstack-all-in-one:latest
Verifica los logs en HyperDXUna vez que ClickStack esté en ejecución:
- Abre HyperDX e inicia sesión en tu cuenta (puede que primero tengas que crear una cuenta)
- Ve a la vista Search y establece la fuente en
Logs
- Ajusta el intervalo de tiempo para que incluya 2026-03-09 00:00:00 - 2026-03-10 00:00:00 (UTC)
Dashboards y visualización
1
Descargar la configuración del dashboard
.
2
Importar dashboard preconfigurado
- Abre HyperDX y ve a la sección Dashboards.
- Haz clic en “Import Dashboard” en la esquina superior derecha, en el menú de tres puntos.
- Sube el archivo kafka-logs-dashboard.json y haz clic en Finalizar importación.
3
El dashboard se creará con todas las visualizaciones preconfiguradas
Para el conjunto de datos de demostración, establece el intervalo de tiempo para incluir 2026-03-09 00:00:00 - 2026-03-10 00:00:00 (UTC).
Verifica que la configuración efectiva incluya tu receptor filelog:
Solución de problemas
Compruebe si hay errores en el collector:
docker exec <container> cat /etc/otel/supervisor-data/effective.yaml | grep -A 10 filelog
Verifique que el formato de los logs de Kafka coincida con el patrón esperado:
docker exec <container> cat /etc/otel/supervisor-data/agent.log
Si tu instalación de Kafka usa un pattern de Log4j personalizado, ajusta la regex de
tail -1 /var/log/kafka/server.log
regex_parser según corresponda.
Siguientes pasos
- Configura alertas para eventos críticos (fallos del broker, errores de replicación, problemas con el grupo de consumidores)
- Combínalo con Métricas de Kafka para una monitorización integral de Kafka
- Crea dashboards adicionales para casos de uso específicos (eventos del controlador, reasignación de particiones)
Esta guía utiliza el OpenTelemetry Collector integrado de ClickStack para una configuración rápida. Para implementaciones en producción, recomendamos ejecutar su propio OTel Collector y enviar los datos al endpoint OTLP de ClickStack. Consulte Envío de datos de OpenTelemetry para la configuración de producción.