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En resumenRecopila y visualiza los logs del broker de Kafka (formato Log4j) en ClickStack mediante el receptor filelog de OTel. Incluye un conjunto de datos de demostración y un dashboard preconfigurado.

Integración con Kafka existente

Esta sección explica cómo configurar una instalación existente de Kafka para enviar los logs del broker a ClickStack modificando la configuración del OTel collector de ClickStack. Si desea probar la integración de logs de Kafka antes de configurar su propio entorno, puede hacerlo con nuestra configuración preconfigurada y datos de ejemplo en la sección “conjunto de datos de demostración”.

Requisitos previos

  • Instancia de ClickStack en funcionamiento
  • Instalación existente de Kafka (versión 2.0 o posterior)
  • Acceso a los archivos de registro de Kafka (server.log, controller.log, etc.)
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Verifique la configuración de logging de Kafka

Kafka usa Log4j y escribe los logs en el directorio especificado por la propiedad del sistema kafka.logs.dir o la variable de entorno LOG_DIR. Compruebe la ubicación de su archivo de log:
Principales archivos de registro de Kafka:
  • server.log: Registros generales del broker (inicio, conexiones, replicación, errores)
  • controller.log: Eventos específicos del controlador (elección del líder, reasignación de particiones)
  • state-change.log: Transiciones de estado de particiones y réplicas
El patrón predeterminado de Log4j de Kafka genera líneas como:
Para despliegues de Kafka basados en Docker (por ejemplo, confluentinc/cp-kafka), la configuración predeterminada de Log4j solo incluye un appender de consola; no hay ningún appender de archivo, por lo que los logs se escriben únicamente en stdout. Para usar el receiver filelog, tendrás que redirigir los logs a un archivo, ya sea añadiendo un appender de archivo a log4j.properties o redirigiendo stdout mediante una tubería (por ejemplo, | tee /var/log/kafka/server.log).
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Cree una configuración personalizada del OTel collector para Kafka

ClickStack le permite ampliar la configuración base de OpenTelemetry Collector montando un archivo de configuración personalizado y definiendo una variable de entorno. La configuración personalizada se combina con la configuración base administrada por HyperDX mediante OpAMP.Cree un archivo llamado kafka-logs-monitoring.yaml con la siguiente configuración:
  • En la configuración personalizada, solo defines nuevos receivers y pipelines. Los processors (memory_limiter, transform, batch) y exporters (clickhouse) ya están definidos en la configuración base de ClickStack; solo los referencias por nombre.
  • La configuración multiline garantiza que las trazas de pila se capturen como una sola entrada de registro.
  • Esta configuración usa start_at: beginning para leer todos los logs existentes cuando se inicia el collector. En implementaciones de producción, cámbialo a start_at: end para evitar volver a ingestar los logs cuando el collector se reinicie.
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Configura ClickStack para cargar una configuración personalizada

Para habilitar una configuración personalizada del collector en tu despliegue actual de ClickStack, debes hacer lo siguiente:
  1. Montar el archivo de configuración personalizado en /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
  2. Establecer la variable de entorno CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
  3. Montar el directorio de logs de Kafka para que el collector pueda leerlos
Actualiza la configuración de despliegue de ClickStack:
Asegúrate de que el collector de ClickStack tenga los permisos adecuados para leer los archivos de log de Kafka. En producción, usa montajes de solo lectura (:ro) y sigue el principio de privilegio mínimo.
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Verificar los logs en HyperDX

Una vez completada la configuración, inicia sesión en HyperDX y verifica que los logs se estén recibiendo:

Conjunto de datos de demostración

Prueba la integración de logs de Kafka con un conjunto de datos de ejemplo pregenerado antes de configurar tus sistemas de producción.
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Descarga el conjunto de datos de ejemplo

Descarga el archivo de logs de ejemplo:
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Crea la configuración del collector de prueba

Crea un archivo llamado kafka-logs-demo.yaml con la siguiente configuración:
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Ejecuta ClickStack con la configuración de demostración

Ejecuta ClickStack con los logs de demostración y esta configuración:

Verifica los logs en HyperDX

Una vez que ClickStack esté en ejecución:
  1. Abre HyperDX e inicia sesión en tu cuenta (puede que primero tengas que crear una cuenta)
  2. Ve a la vista Search y establece la fuente en Logs
  3. Ajusta el intervalo de tiempo para que incluya 2026-03-09 00:00:00 - 2026-03-10 00:00:00 (UTC)

Dashboards y visualización

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Descargar la configuración del dashboard

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Importar dashboard preconfigurado

  1. Abre HyperDX y ve a la sección Dashboards.
  2. Haz clic en “Import Dashboard” en la esquina superior derecha, en el menú de tres puntos.
  1. Sube el archivo kafka-logs-dashboard.json y haz clic en Finalizar importación.
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El dashboard se creará con todas las visualizaciones preconfiguradas

Para el conjunto de datos de demostración, establece el intervalo de tiempo para incluir 2026-03-09 00:00:00 - 2026-03-10 00:00:00 (UTC).

Solución de problemas

Verifica que la configuración efectiva incluya tu receptor filelog:
Compruebe si hay errores en el collector:
Verifique que el formato de los logs de Kafka coincida con el patrón esperado:
Si tu instalación de Kafka usa un pattern de Log4j personalizado, ajusta la regex de regex_parser según corresponda.

Siguientes pasos

  • Configura alertas para eventos críticos (fallos del broker, errores de replicación, problemas con el grupo de consumidores)
  • Combínalo con Métricas de Kafka para una monitorización integral de Kafka
  • Crea dashboards adicionales para casos de uso específicos (eventos del controlador, reasignación de particiones)

Puesta en producción

Esta guía utiliza el OpenTelemetry Collector integrado de ClickStack para una configuración rápida. Para implementaciones en producción, recomendamos ejecutar su propio OTel Collector y enviar los datos al endpoint OTLP de ClickStack. Consulte Envío de datos de OpenTelemetry para la configuración de producción.
Última modificación el 23 de julio de 2026