Verifique la configuración de logging de Kafka

Kafka usa Log4j y escribe los logs en el directorio especificado por la propiedad del sistema kafka.logs.dir o la variable de entorno LOG_DIR . Compruebe la ubicación de su archivo de log:

# Default locations ls $KAFKA_HOME /logs/ # Standard Apache Kafka (defaults to <install-dir>/logs/) ls /var/log/kafka/ # RPM/DEB package installations

Principales archivos de registro de Kafka:

server.log : Registros generales del broker (inicio, conexiones, replicación, errores)

: Registros generales del broker (inicio, conexiones, replicación, errores) controller.log : Eventos específicos del controlador (elección del líder, reasignación de particiones)

: Eventos específicos del controlador (elección del líder, reasignación de particiones) state-change.log : Transiciones de estado de particiones y réplicas

El patrón predeterminado de Log4j de Kafka genera líneas como:

[2026-03-09 14:23:45,123] INFO [KafkaServer id=0] started (kafka.server.KafkaServer)