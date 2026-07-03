Enviar datos de OpenTelemetry
- Managed ClickStack
- ClickStack Open Source
Instalación del ClickStack OpenTelemetry collectorPara enviar datos a Managed ClickStack, se debe desplegar un OTel collector en un rol de gateway. La instrumentación compatible con OTel enviará eventos a este collector mediante OTLP sobre HTTP o gRPC.
Para obtener más información, consulte “Despliegue del collector”.
Recomendamos usar el ClickStack OpenTelemetry collectorEsto le permite beneficiarse de una ingestión estandarizada, esquemas aplicados y compatibilidad inmediata con la interfaz de usuario de ClickStack (HyperDX). El uso del esquema predeterminado habilita la detección automática de fuentes y asignaciones de columnas preconfiguradas.
Envío de datos al collectorPara enviar datos a Managed ClickStack, dirija su instrumentación de OpenTelemetry a los siguientes endpoints expuestos por el OpenTelemetry collector:
- HTTP (OTLP):
http://localhost:4318
- gRPC (OTLP):
localhost:4317
OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT en su aplicación:
Si despliega una distribución contrib del OTel collector en el rol de agente, puede usar el exportador OTLP para enviar datos al ClickStack collector. A continuación se muestra una configuración de ejemplo de un agente que consume este archivo de logs estructurado.
export OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT=http://localhost:4318
# clickhouse-agent-config.yaml
receivers:
filelog:
include:
- /opt/data/logs/access-structured.log
start_at: beginning
operators:
- type: json_parser
timestamp:
parse_from: attributes.time_local
layout: '%Y-%m-%d %H:%M:%S'
exporters:
# HTTP setup
otlphttp/hdx:
endpoint: 'http://localhost:4318'
compression: gzip
# gRPC setup (alternative)
otlp/hdx:
endpoint: 'localhost:4317'
compression: gzip
processors:
batch:
timeout: 5s
send_batch_size: 10000
service:
telemetry:
metrics:
address: 0.0.0.0:9888 # Modified as 2 collectors running on same host
pipelines:
logs:
receivers: [filelog]
processors: [batch]
exporters: [otlphttp/hdx]