exporters : [ otlphttp/hdx ]

processors : [ batch ]

receivers : [ filelog ]

export OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT = http :// localhost : 4318

Para enviar datos a Managed ClickStack, dirija su instrumentación de OpenTelemetry a los siguientes endpoints expuestos por el OpenTelemetry collector:

Esto le permite beneficiarse de una ingestión estandarizada, esquemas aplicados y compatibilidad inmediata con la interfaz de usuario de ClickStack (HyperDX). El uso del esquema predeterminado habilita la detección automática de fuentes y asignaciones de columnas preconfiguradas.

Recomendamos usar el ClickStack OpenTelemetry collector Esto le permite beneficiarse de una ingestión estandarizada, esquemas aplicados y compatibilidad inmediata con la interfaz de usuario de ClickStack (HyperDX). El uso del esquema predeterminado habilita la detección automática de fuentes y asignaciones de columnas preconfiguradas.

El ClickStack OpenTelemetry collector está incluido en la mayoría de las distribuciones de ClickStack, entre ellas:

​ Instalación de ClickStack OpenTelemetry collector

El OTel collector de ClickStack también puede desplegarse de forma independiente, sin depender de otros componentes de la pila.

Si usas la distribución HyperDX-only , eres responsable de enviar los datos a ClickHouse por tu cuenta. Esto puede hacerse de las siguientes formas:

Ejecutando tu propio OpenTelemetry collector y configurándolo para que apunte a ClickHouse; consulta más abajo.

Enviando directamente a ClickHouse con herramientas alternativas, como Vector, Fluentd, etc., o incluso la distribución predeterminada de OTel contrib collector.

Recomendamos usar ClickStack OpenTelemetry collector Esto te permite beneficiarte de una ingestión estandarizada, esquemas aplicados y compatibilidad inmediata con la UI de HyperDX. Usar el esquema predeterminado habilita la detección automática de fuentes y asignaciones de columnas preconfiguradas.

​ Envío de datos al collector

Para enviar datos a ClickStack, apunta tu instrumentación de OpenTelemetry a los siguientes endpoints expuestos por el OpenTelemetry collector:

HTTP (OTLP): http://localhost:4318

gRPC (OTLP): localhost:4317

OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT en tu aplicación: Para los SDKs de lenguaje y las bibliotecas de telemetría compatibles con OpenTelemetry, puedes simplemente establecer la variable de entornoen tu aplicación:

export OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT = http :// localhost : 4318

Además, se requiere un header de autorización que contenga la clave de ingestión de API. Puedes encontrar la clave en la aplicación HyperDX, en Team Settings → API Keys .

En los SDKs de lenguaje, esto puede configurarse mediante una función init o a través de la variable de entorno OTEL_EXPORTER_OTLP_HEADERS , por ejemplo:

OTEL_EXPORTER_OTLP_HEADERS = 'authorization=<YOUR_INGESTION_API_KEY>'

<YOUR_API_INGESTION_KEY> . Los agentes deben incluir asimismo este encabezado de autorización en cualquier comunicación OTLP. Por ejemplo, si se despliega una distribución contrib del OTel collector en el rol de agente, se puede usar el exportador OTLP. A continuación se muestra un ejemplo de configuración de un agente que consume este archivo de registro estructurado . Tenga en cuenta que es necesario especificar una clave de autorización; consulte