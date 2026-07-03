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Todos los datos se ingieren en ClickStack a través de una instancia de OpenTelemetry (OTel) collector, que actúa como punto de entrada principal para logs, métricas, traces y datos de sesión. Recomendamos usar la distribución oficial de ClickStack del collector para esta instancia.
También hay disponible una versión gestionada de ClickStack; consulta Managed ClickStack.
Los usuarios envían datos a este collector desde SDKs de distintos lenguajes o mediante agentes de recopilación de datos que recogen métricas de infraestructura y logs (como OTel collectors en un rol de agent u otras tecnologías, p. ej., Fluentd o Vector). Para los equipos que quieren un pipeline de OpenTelemetry gestionado, Bindplane ofrece una solución nativa de OpenTelemetry con un destino nativo de ClickStack, lo que simplifica la recopilación, el procesamiento y el enrutamiento de la telemetría.

Enviar datos de OpenTelemetry

Instalación del ClickStack OpenTelemetry collector

Para enviar datos a Managed ClickStack, se debe desplegar un OTel collector en un rol de gateway. La instrumentación compatible con OTel enviará eventos a este collector mediante OTLP sobre HTTP o gRPC.
Recomendamos usar el ClickStack OpenTelemetry collectorEsto le permite beneficiarse de una ingestión estandarizada, esquemas aplicados y compatibilidad inmediata con la interfaz de usuario de ClickStack (HyperDX). El uso del esquema predeterminado habilita la detección automática de fuentes y asignaciones de columnas preconfiguradas.
Para obtener más información, consulte “Despliegue del collector”.

Envío de datos al collector

Para enviar datos a Managed ClickStack, dirija su instrumentación de OpenTelemetry a los siguientes endpoints expuestos por el OpenTelemetry collector:
  • HTTP (OTLP): http://localhost:4318
  • gRPC (OTLP): localhost:4317
Para los SDK de lenguaje y las bibliotecas de telemetría compatibles con OpenTelemetry, puede simplemente configurar la variable de entorno OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT en su aplicación:
Si despliega una distribución contrib del OTel collector en el rol de agente, puede usar el exportador OTLP para enviar datos al ClickStack collector. A continuación se muestra una configuración de ejemplo de un agente que consume este archivo de logs estructurado.
Última modificación el 3 de julio de 2026