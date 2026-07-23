ClickStack es totalmente compatible con OpenTelemetry, por lo que puede enviar telemetría del navegador (trazas y excepciones) mediante el SDK estándar de JavaScript de OpenTelemetry o cualquiera de los SDK de lenguaje de ClickStack. Sin embargo, la reproducción de sesiones requiere el SDK para navegador de ClickStack (
Instrumentar su aplicación
@hyperdx/browser), que amplía el SDK de OpenTelemetry con grabación de sesiones, captura de consola y captura de solicitudes de red. Si solo necesita trazas sin reproducción de sesiones, cualquier SDK de navegador compatible con OTel funcionará con ClickStack.
Los ejemplos siguientes usan el SDK para navegador de ClickStack. Añadir la reproducción de sesiones a su aplicación solo requiere tres pasos: instalar el paquete, inicializar el SDK y capturar automáticamente todas las interacciones de los usuarios; no se necesitan más cambios de código.
- NPM
- Yarn
- Etiqueta script
npm install @hyperdx/browser
import HyperDX from '@hyperdx/browser';
HyperDX.init({
url: 'http://your-otel-collector:4318',
apiKey: 'YOUR_INGESTION_API_KEY', // omitir para Managed ClickStack
service: 'my-frontend-app',
tracePropagationTargets: [/api.myapp.domain/i],
consoleCapture: true,
advancedNetworkCapture: true,
});
El SDK para navegador también admite enmascarar entradas y texto para aplicaciones sensibles a la privacidad, así como adjuntar información del usuario para que pueda buscar y filtrar sesiones por usuario en la UI de ClickStack.
La opción
tracePropagationTargets es clave para conectar las reproducciones de sesiones con las trazas del backend: configúrela con el dominio de su API para habilitar la trazabilidad distribuida completa del frontend al backend. Para ver la lista completa de opciones del SDK, incluidos los controles de privacidad, las acciones personalizadas, los error boundaries de React y los source maps, consulte la referencia del SDK para navegador.
Ve a Client Sessions en la barra lateral izquierda de la UI de ClickStack (HyperDX). Esta vista muestra todas las sesiones de navegador capturadas, junto con su duración y número de eventos. Haz clic en el botón de reproducción de cualquier sesión para reproducirla. La vista de reproducción muestra, a la derecha, la experiencia de usuario reconstruida y, a la izquierda, una línea de tiempo con eventos del navegador — solicitudes de red, logs de la consola y errores —. Cambia entre los modos Highlighted y All Events para ajustar el nivel de detalle que se muestra en la línea de tiempo. Los errores aparecen marcados en rojo, y al hacer clic en cualquier evento, la reproducción salta a ese punto de la sesión.
Ver reproducciones de sesiones
Al seleccionar una solicitud de red o un error en la línea de tiempo de la sesión, puedes ir a la pestaña Traza para seguir la solicitud a través de tus servicios de backend y ver los logs, spans y consultas a la base de datos que desencadenó esa interacción del usuario. Esto funciona porque la configuración
De la sesión a la traza
tracePropagationTargets vincula los spans del navegador con los spans del servidor mediante el encabezado
traceparent, creando una traza distribuida conectada desde el clic del usuario hasta la base de datos. Para ver un recorrido detallado de cómo funciona esto en la práctica, incluida la instrumentación tanto del frontend como del backend, consulta Instrumenting your NextJS application with OpenTelemetry and ClickStack.
La correlación también funciona en sentido inverso. Al ver una traza en la vista de Búsqueda, haz clic en ella para abrir los detalles de la traza y luego selecciona la pestaña Reproducción de sesiones para ver exactamente lo que estaba experimentando el usuario en el momento de esa traza. Esto resulta especialmente útil al investigar errores o solicitudes lentas: puedes partir del problema en el backend y ver de inmediato la perspectiva del usuario.
De la traza a la sesión
Los datos de reproducción de sesiones se almacenan en una tabla específica
Cómo se almacenan los datos de sesión
hyperdx_sessions de ClickHouse, independiente de los logs y las trazas. Cada evento de sesión es una fila con un campo
Body que contiene el payload del evento y un mapa
LogAttributes que almacena los metadatos del evento. En conjunto, las columnas
Body y
LogAttributes contienen los detalles de los eventos de sesión propiamente dichos que se utilizan para reconstruir la reproducción.
Para consultar toda la información sobre el esquema de la tabla, consulta Tablas y esquemas usados por ClickStack.
Hay dos formas de ver cómo funciona la reproducción de sesiones:
Pruébalo
- Ejemplo en vivo — visita clickpy.clickhouse.com, interactúa con la aplicación y, después, consulta la reproducción de tu sesión en play-clickstack.clickhouse.com en la fuente ClickPy Sessions. Para obtener más información sobre cómo se instrumentó ClickPy, consulta la entrada del blog Instrumenting your NextJS application with OpenTelemetry and ClickStack.
- Demo local — la demo de reproducción de sesiones explica paso a paso cómo instrumentar una aplicación de demostración, incluida la ejecución local de ClickStack y la visualización de tus reproducciones.
Más información
- Demo de reproducción de sesiones — demo local interactiva con instrucciones paso a paso
- Referencia del SDK para navegador — todas las opciones del SDK, source maps, acciones personalizadas y configuración avanzada
- Búsqueda — sintaxis de búsqueda para filtrar sesiones y eventos
- Dashboards — crear visualizaciones y dashboards a partir de datos de sesión y de trazas
- Alertas — configurar alertas sobre errores, latencia y otras señales
- Arquitectura de ClickStack — cómo encajan ClickHouse, HyperDX y el OTel collector