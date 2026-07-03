En ambos modelos de despliegue, el collector expone dos endpoints OTLP:
- Managed ClickStack
- Open Source ClickStack
- HTTP - puerto
4318
- gRPC - puerto
4317
- Los SDK de lenguaje se encargan de recopilar telemetría desde dentro de tu aplicación — especialmente traces y logs — y exportar estos datos al OpenTelemetry collector, a través del endpoint OTLP, que gestiona la ingestión en ClickHouse. Para más información sobre los SDK de lenguaje disponibles con ClickStack, consulta SDKs.
- Los agentes de recopilación de datos son agentes desplegados en el edge — en servidores, nodos de Kubernetes o junto a las aplicaciones. Recopilan telemetría de infraestructura (p. ej., logs, métricas) o reciben eventos directamente de aplicaciones instrumentadas con SDKs. En este caso, el agente se ejecuta en el mismo host que la aplicación, a menudo como sidecar o como conjunto de daemon. Estos agentes reenvían los datos al OTel collector central de ClickStack, que actúa como gateway, normalmente desplegado una vez por cluster, centro de datos o región. El gateway recibe eventos OTLP de agentes o aplicaciones y gestiona la ingestión en ClickHouse. Consulta OTel collector para más información. Estos agentes pueden ser otras instancias del OTel collector u otras tecnologías, como Fluentd o Vector.
Compatibilidad con OpenTelemetryAunque ClickStack ofrece sus propios SDK de lenguaje y una implementación personalizada de OpenTelemetry, con telemetría y funciones mejoradas, también puedes usar sin problemas tus SDK y agentes de OpenTelemetry existentes.