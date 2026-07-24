Visualiza las dependencias entre servicios y el flujo de solicitudes con los mapas de servicios de ClickStack.

Los mapas de servicios muestran cómo interactúan tus servicios. ClickStack construye el grafo haciendo coincidir los spans del cliente (solicitudes salientes) con los spans del servidor (solicitudes entrantes) dentro de la misma traza, y reconstruye así el recorrido de la solicitud entre servicios.

Mapa de servicios en el panel de navegación izquierdo para abrir el grafo completo. Los servicios aparecen una vez que hayas empezado a Haz clic enen el panel de navegación izquierdo para abrir el grafo completo. Los servicios aparecen una vez que hayas empezado a ingestar datos de trazas con OpenTelemetry.

​ Explorar el mapa de servicios

Cada nodo representa un servicio, identificado por el atributo de recurso service.name . Las conexiones (líneas discontinuas) enlazan servicios cuando un span de cliente en uno coincide con un span de servidor en otro. El tamaño del nodo refleja el volumen relativo de tráfico, y los nodos rojos indican servicios con errores en el intervalo de tiempo seleccionado.

La barra de herramientas situada sobre el mapa le permite filtrar y ajustar la vista.

Selector de fuente — filtre el mapa por una fuente de trazas específica (p. ej., “ClickPy Traces”).

Control deslizante de muestreo — ajuste la tasa de muestreo para equilibrar rendimiento y precisión. Las tasas más bajas cargan más rápido en clusters de gran volumen.

Selector de intervalo de fechas — establezca la ventana temporal de los datos de trazas usados para crear el mapa.

Use los botones +/- en la esquina inferior izquierda del mapa o desplácese para acercar o alejar.

​ Mapas de servicios a nivel de traza

Al inspeccionar una traza individual, un mapa de servicios centrado muestra cómo esa solicitud específica pasó de un servicio a otro. Esto te permite ver la topología de una sola solicitud sin salir de la cascada de la traza.