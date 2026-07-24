Cada nodo representa un servicio, identificado por el atributo de recurso
Explorar el mapa de servicios
service.name. Las conexiones (líneas discontinuas) enlazan servicios cuando un span de cliente en uno coincide con un span de servidor en otro. El tamaño del nodo refleja el volumen relativo de tráfico, y los nodos rojos indican servicios con errores en el intervalo de tiempo seleccionado.
La barra de herramientas situada sobre el mapa le permite filtrar y ajustar la vista.
Selector de fuente — filtre el mapa por una fuente de trazas específica (p. ej., “ClickPy Traces”).
Control deslizante de muestreo — ajuste la tasa de muestreo para equilibrar rendimiento y precisión. Las tasas más bajas cargan más rápido en clusters de gran volumen.
Selector de intervalo de fechas — establezca la ventana temporal de los datos de trazas usados para crear el mapa.
Use los botones +/- en la esquina inferior izquierda del mapa o desplácese para acercar o alejar.
Al inspeccionar una traza individual, un mapa de servicios centrado muestra cómo esa solicitud específica pasó de un servicio a otro. Esto te permite ver la topología de una sola solicitud sin salir de la cascada de la traza.