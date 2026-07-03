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ClickStack usa el OTel collector de OpenTelemetry (OTel) para recopilar logs, métricas y eventos de Kubernetes de los clústeres de Kubernetes y reenviarlos a ClickStack. Admitimos el formato nativo de logs de OTel y no se requiere ninguna configuración adicional específica de proveedores. Esta guía integra lo siguiente:
  • Logs
  • Métricas de infraestructura
Para enviar métricas de aplicación o APM/traces, también tendrás que añadir a tu aplicación la integración correspondiente para su lenguaje.
La siguiente guía asume que has desplegado un ClickStack OTel collector como gateway, protegido con una API key de ingesta.

Creación de los archivos de configuración del gráfico de Helm de OTel

Para recopilar logs y métricas tanto de cada nodo como del propio clúster, necesitaremos desplegar dos colectores de OpenTelemetry independientes. Uno se desplegará como un conjunto de daemon para recopilar logs y métricas de cada nodo, y el otro se desplegará como una Implementación para recopilar logs y métricas del propio clúster.

Crear un secret para la API key

Crea un nuevo secret de Kubernetes con la API key de ingesta de HyperDX. Los componentes instalados a continuación lo usarán para ingerir de forma segura en tu ClickStack OTel collector:
Además, cree un ConfigMap con la ubicación de su ClickStack OTel collector:

Crear la configuración del conjunto de daemon

El conjunto de daemon recopilará logs y métricas de cada nodo del clúster, pero no recopilará eventos de Kubernetes ni métricas de todo el clúster. Descargue el manifiesto del conjunto de daemon:

Crear la configuración de la implementación

Para recopilar eventos de Kubernetes y métricas de todo el clúster, necesitaremos desplegar un colector de OpenTelemetry independiente mediante una implementación. Descargue el manifiesto de la implementación:

Despliegue del colector de OpenTelemetry

Ahora puede desplegar el colector de OpenTelemetry en su clúster de Kubernetes mediante el gráfico de Helm de OpenTelemetry. Agregue el repositorio de Helm de OpenTelemetry:
Instala el chart con la configuración anterior:
copy
Ahora deberían aparecer en HyperDX las métricas, los logs y los eventos de Kubernetes de tu clúster de Kubernetes.

Reenvío de etiquetas de recurso a los pods (Recomendado)

Para correlacionar logs, métricas y trazas de la aplicación con los metadatos de Kubernetes (p. ej., nombre del pod, espacio de nombres, etc.), conviene reenviar los metadatos de Kubernetes a tu aplicación mediante la variable de entorno OTEL_RESOURCE_ATTRIBUTES. A continuación se muestra una implementación de ejemplo que reenvía los metadatos de Kubernetes a la aplicación mediante variables de entorno:
Última modificación el 3 de julio de 2026