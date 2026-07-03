# daemonset.yaml mode : daemonset # Necesario para usar las métricas de utilización de CPU/memoria de kubeletstats clusterRole : create : true rules : - apiGroups : - '' resources : - nodes/proxy verbs : - get presets : logsCollection : enabled : true hostMetrics : enabled : true # Configura el procesador de Kubernetes para añadir metadatos de Kubernetes. # Añade el procesador k8sattributes a todas las canalizaciones y agrega las reglas necesarias al Rol de clúster. # Más información: https://opentelemetry.io/docs/kubernetes/collector/components/#kubernetes-attributes-processor kubernetesAttributes : enabled : true # Cuando está habilitado, el procesador extraerá todas las etiquetas de un pod de Kubernetes asociado y las añadirá como atributos de recurso. # El nombre exacto de la etiqueta será la clave. extractAllPodLabels : true # Cuando está habilitado, el procesador extraerá todas las anotaciones de un pod de Kubernetes asociado y las añadirá como atributos de recurso. # El nombre exacto de la anotación será la clave. extractAllPodAnnotations : true # Configura el collector para recopilar métricas de nodos, pods de Kubernetes y contenedores desde el servidor de API de un agente kubelet. # Añade el receiver kubeletstats a la canalización de métricas y agrega las reglas necesarias al Rol de clúster. # Más información: https://opentelemetry.io/docs/kubernetes/collector/components/#kubeletstats-receiver kubeletMetrics : enabled : true extraEnvs : - name : HYPERDX_API_KEY valueFrom : secretKeyRef : name : hyperdx-secret key : HYPERDX_API_KEY optional : true - name : YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT valueFrom : configMapKeyRef : name : otel-config-vars key : YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT config : receivers : # Configura métricas adicionales de kubelet kubeletstats : collection_interval : 20s auth_type : 'serviceAccount' endpoint : '${env:K8S_NODE_NAME}:10250' insecure_skip_verify : true metrics : k8s.pod.cpu_limit_utilization : enabled : true k8s.pod.cpu_request_utilization : enabled : true k8s.pod.memory_limit_utilization : enabled : true k8s.pod.memory_request_utilization : enabled : true k8s.pod.uptime : enabled : true k8s.node.uptime : enabled : true k8s.container.cpu_limit_utilization : enabled : true k8s.container.cpu_request_utilization : enabled : true k8s.container.memory_limit_utilization : enabled : true k8s.container.memory_request_utilization : enabled : true container.uptime : enabled : true exporters : otlphttp : endpoint : "${env:YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT}" headers : authorization : "${env:HYPERDX_API_KEY}" compression : gzip service : pipelines : logs : exporters : - otlphttp metrics : exporters : - otlphttp