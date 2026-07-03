- Logs
- Métricas de infraestructura
La siguiente guía asume que has desplegado un ClickStack OTel collector como gateway, protegido con una API key de ingesta.
Para enviar métricas de aplicación o APM/traces, también tendrás que añadir a tu aplicación la integración correspondiente para su lenguaje.
Para recopilar logs y métricas tanto de cada nodo como del propio clúster, necesitaremos desplegar dos colectores de OpenTelemetry independientes. Uno se desplegará como un conjunto de daemon para recopilar logs y métricas de cada nodo, y el otro se desplegará como una Implementación para recopilar logs y métricas del propio clúster.
Creación de los archivos de configuración del gráfico de Helm de OTel
Crea un nuevo secret de Kubernetes con la API key de ingesta de HyperDX. Los componentes instalados a continuación lo usarán para ingerir de forma segura en tu ClickStack OTel collector:
Crear un secret para la API key
Además, cree un ConfigMap con la ubicación de su ClickStack OTel collector:
kubectl create secret generic hyperdx-secret \
--from-literal=HYPERDX_API_KEY=<ingestion_api_key> \
kubectl create configmap -n=otel-demo otel-config-vars --from-literal=YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT=<OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT>
# p. ej. kubectl create configmap -n=otel-demo otel-config-vars --from-literal=YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT=http://my-hyperdx-hdx-oss-v2-otel-collector:4318
El conjunto de daemon recopilará logs y métricas de cada nodo del clúster, pero no recopilará eventos de Kubernetes ni métricas de todo el clúster. Descargue el manifiesto del conjunto de daemon:
Crear la configuración del conjunto de daemon
curl -O https://raw.githubusercontent.com/ClickHouse/clickhouse-docs/refs/heads/main/docs/use-cases/observability/clickstack/example-datasets/_snippets/k8s_daemonset.yaml
- ClickStack gestionado
- ClickStack Open Source
k8s_daemonset.yaml
k8s_daemonset.yaml
# daemonset.yaml
mode: daemonset
# Obligatorio para usar las métricas de utilización de CPU/memoria de kubeletstats
clusterRole:
create: true
rules:
- apiGroups:
- ''
resources:
- nodes/proxy
verbs:
- get
presets:
logsCollection:
enabled: true
hostMetrics:
enabled: true
# Configura el procesador de Kubernetes para añadir metadatos de Kubernetes.
# Añade el procesador k8sattributes a todas las canalizaciones y agrega las reglas necesarias al Rol de clúster.
# Más información: https://opentelemetry.io/docs/kubernetes/collector/components/#kubernetes-attributes-processor
kubernetesAttributes:
enabled: true
# Cuando está habilitado, el procesador extraerá todas las etiquetas de un pod asociado y las añadirá como atributos de recurso.
# El nombre exacto de la etiqueta será la clave.
extractAllPodLabels: true
# Cuando está habilitado, el procesador extraerá todas las anotaciones de un pod asociado y las añadirá como atributos de recurso.
# El nombre exacto de la anotación será la clave.
extractAllPodAnnotations: true
# Configura el collector para recopilar métricas de nodo, pod de Kubernetes y contenedor desde el servidor API de un agente kubelet.
# Añade el receiver kubeletstats a la canalización de métricas y agrega las reglas necesarias al Rol de clúster.
# Más información: https://opentelemetry.io/docs/kubernetes/collector/components/#kubeletstats-receiver
kubeletMetrics:
enabled: true
extraEnvs:
- name: YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT
valueFrom:
configMapKeyRef:
name: otel-config-vars
key: YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT
config:
receivers:
# Configura métricas adicionales de kubelet
kubeletstats:
collection_interval: 20s
auth_type: 'serviceAccount'
endpoint: '${env:K8S_NODE_NAME}:10250'
insecure_skip_verify: true
metrics:
k8s.pod.cpu_limit_utilization:
enabled: true
k8s.pod.cpu_request_utilization:
enabled: true
k8s.pod.memory_limit_utilization:
enabled: true
k8s.pod.memory_request_utilization:
enabled: true
k8s.pod.uptime:
enabled: true
k8s.node.uptime:
enabled: true
k8s.container.cpu_limit_utilization:
enabled: true
k8s.container.cpu_request_utilization:
enabled: true
k8s.container.memory_limit_utilization:
enabled: true
k8s.container.memory_request_utilization:
enabled: true
container.uptime:
enabled: true
exporters:
otlphttp:
endpoint: "${env:YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT}"
compression: gzip
service:
pipelines:
logs:
exporters:
- otlphttp
metrics:
exporters:
- otlphttp
Para recopilar eventos de Kubernetes y métricas de todo el clúster, necesitaremos desplegar un colector de OpenTelemetry independiente mediante una implementación. Descargue el manifiesto de la implementación:
Crear la configuración de la implementación
curl -O https://raw.githubusercontent.com/ClickHouse/clickhouse-docs/refs/heads/main/docs/use-cases/observability/clickstack/example-datasets/_snippets/k8s_deployment.yaml
- Managed ClickStack
- ClickStack Open Source
k8s_deployment.yaml
k8s_deployment.yaml
# deployment.yaml
mode: deployment
image:
repository: otel/opentelemetry-collector-contrib
tag: 0.123.0
# Solo queremos uno de estos colectores; si hubiera más, produciríamos datos duplicados
replicaCount: 1
presets:
kubernetesAttributes:
enabled: true
# Cuando está habilitado, el procesador extraerá todas las etiquetas de un pod de Kubernetes asociado y las añadirá como atributos de recurso.
# El nombre exacto de la etiqueta será la clave.
extractAllPodLabels: true
# Cuando está habilitado, el procesador extraerá todas las anotaciones de un pod de Kubernetes asociado y las añadirá como atributos de recurso.
# El nombre exacto de la anotación será la clave.
extractAllPodAnnotations: true
# Configura el colector para recopilar eventos de Kubernetes.
# Añade el k8sobject receiver a la canalización de logs y recopila eventos de Kubernetes de forma predeterminada.
# Más información: https://opentelemetry.io/docs/kubernetes/collector/components/#kubernetes-objects-receiver
kubernetesEvents:
enabled: true
# Configura Kubernetes Cluster Receiver para recopilar métricas a nivel de clúster.
# Añade el k8s_cluster receiver a la canalización de métricas y agrega las reglas necesarias a ClusterRole.
# Más información: https://opentelemetry.io/docs/kubernetes/collector/components/#kubernetes-cluster-receiver
clusterMetrics:
enabled: true
extraEnvs:
- name: YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT
valueFrom:
configMapKeyRef:
name: otel-config-vars
key: YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT
config:
exporters:
otlphttp:
endpoint: "${env:YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT}"
compression: gzip
service:
pipelines:
logs:
exporters:
- otlphttp
metrics:
exporters:
- otlphttp
Ahora puede desplegar el colector de OpenTelemetry en su clúster de Kubernetes mediante el gráfico de Helm de OpenTelemetry. Agregue el repositorio de Helm de OpenTelemetry:
Despliegue del colector de OpenTelemetry
Instala el chart con la configuración anterior:
helm repo add open-telemetry https://open-telemetry.github.io/opentelemetry-helm-charts # Agregar repositorio de Helm de OTel
Ahora deberían aparecer en HyperDX las métricas, los logs y los eventos de Kubernetes de tu clúster de Kubernetes. Para correlacionar logs, métricas y trazas de la aplicación con los metadatos de Kubernetes (p. ej., nombre del pod, espacio de nombres, etc.), conviene reenviar los metadatos de Kubernetes a tu aplicación mediante la variable de entorno
copy
helm install my-opentelemetry-collector-deployment open-telemetry/opentelemetry-collector -f k8s_deployment.yaml
helm install my-opentelemetry-collector-daemonset open-telemetry/opentelemetry-collector -f k8s_daemonset.yaml
OTEL_RESOURCE_ATTRIBUTES.
A continuación se muestra una implementación de ejemplo que reenvía los metadatos de Kubernetes a la
aplicación mediante variables de entorno:
# my_app_deployment.yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
name: app-deployment
spec:
replicas: 1
selector:
matchLabels:
app: app
template:
metadata:
labels:
app: app
# Combinado con el Kubernetes Attribute Processor, esto garantizará
# que los logs y las métricas del pod se asocien con un nombre de servicio.
service.name: <MY_APP_NAME>
spec:
containers:
- name: app-container
image: my-image
env:
# ... otras variables de entorno
# Recopilar metadatos de K8s desde la downward API para reenviarlos a la aplicación
- name: POD_NAME
valueFrom:
fieldRef:
fieldPath: metadata.name
- name: POD_UID
valueFrom:
fieldRef:
fieldPath: metadata.uid
- name: POD_NAMESPACE
valueFrom:
fieldRef:
fieldPath: metadata.namespace
- name: NODE_NAME
valueFrom:
fieldRef:
fieldPath: spec.nodeName
- name: DEPLOYMENT_NAME
valueFrom:
fieldRef:
fieldPath: metadata.labels['deployment']
# Reenviar los metadatos de K8s a la aplicación mediante OTEL_RESOURCE_ATTRIBUTES
- name: OTEL_RESOURCE_ATTRIBUTES
value: k8s.pod.name=$(POD_NAME),k8s.pod.uid=$(POD_UID),k8s.namespace.name=$(POD_NAMESPACE),k8s.node.name=$(NODE_NAME),k8s.deployment.name=$(DEPLOYMENT_NAME)