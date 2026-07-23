En resumenRecopila y visualiza los logs del servidor de MongoDB (formato JSON 4.4 o superior) en ClickStack con el receiver
filelog de OTel. Incluye un dataset de demostración y un dashboard preconfigurado.
Esta sección explica cómo configurar su instalación actual de MongoDB para enviar logs a ClickStack modificando la configuración del OTel collector de ClickStack. Si desea probar la integración de MongoDB antes de configurar su propio entorno, puede usar nuestra configuración predefinida y los datos de ejemplo en la sección “Dataset de demostración”.
Integración con una instalación existente de MongoDB
Requisitos previos
- Una instancia de ClickStack en ejecución
- Una instalación autogestionada de MongoDB (versión 4.4 o posterior)
- Acceso a los archivos de registro de MongoDB
1
Verifique la configuración de logging de MongoDB
MongoDB 4.4+ genera logs JSON estructurados de forma predeterminada. Compruebe la ubicación de su archivo de registro:
Ubicaciones comunes de los logs de MongoDB:
cat /etc/mongod.conf | grep -A 5 systemLog
- Linux (apt/yum):
/var/log/mongodb/mongod.log
- macOS (Homebrew):
/usr/local/var/log/mongodb/mongo.log
- Docker: A menudo se envían a stdout, pero se puede configurar para que escriban en
/var/log/mongodb/mongod.log
mongod.conf:
Después de cambiar la configuración, reinicie MongoDB:
systemLog:
destination: file
path: /var/log/mongodb/mongod.log
logAppend: true
# For systemd
sudo systemctl restart mongod
# For Docker
docker restart <mongodb-container>
2
Cree una configuración personalizada para el OTel collector de MongoDB
ClickStack le permite ampliar la configuración base de OpenTelemetry Collector montando un archivo de configuración personalizado y estableciendo una variable de entorno. La configuración personalizada se fusiona con la configuración base administrada por HyperDX mediante OpAMP.Cree un archivo llamado
mongodb-monitoring.yaml con la siguiente configuración:
receivers:
filelog/mongodb:
include:
- /var/log/mongodb/mongod.log
start_at: beginning
operators:
- type: json_parser
parse_from: body
parse_to: attributes
timestamp:
parse_from: attributes.t.$$date
layout: '2006-01-02T15:04:05.000-07:00'
layout_type: gotime
severity:
parse_from: attributes.s
overwrite_text: true
mapping:
fatal: F
error: E
warn: W
info: I
debug:
- D1
- D2
- D3
- D4
- D5
- type: move
from: attributes.msg
to: body
- type: add
field: attributes.source
value: "mongodb"
- type: add
field: resource["service.name"]
value: "mongodb-production"
service:
pipelines:
logs/mongodb:
receivers: [filelog/mongodb]
processors:
- memory_limiter
- transform
- batch
exporters:
- clickhouse
- En la configuración personalizada, solo define nuevos receivers y canalizaciones. Los procesadores (
memory_limiter,
transform,
batch) y los exportadores (
clickhouse) ya están definidos en la configuración base de ClickStack; solo tienes que referenciarlos por nombre.
- Esta configuración usa
start_at: beginningpara leer todos los logs existentes cuando se inicia el colector. En despliegues de producción, cámbialo a
start_at: endpara evitar volver a ingestar logs cuando el colector se reinicie.
3
Configurar ClickStack para cargar una configuración personalizada
Para habilitar una configuración personalizada del collector en su implementación actual de ClickStack, debe:
- Montar el archivo de configuración personalizado en
/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
- Establecer la variable de entorno
CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
- Montar el directorio de logs de MongoDB para que el collector pueda leerlos
- Docker Compose
- Docker Run (Imagen todo en uno)
Actualice la configuración de su implementación de ClickStack:
services:
clickstack:
# ... configuración existente ...
environment:
- CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
# ... otras variables de entorno ...
volumes:
- ./mongodb-monitoring.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro
- /var/log/mongodb:/var/log/mongodb:ro
# ... otros volúmenes ...
Asegúrese de que el ClickStack collector tenga los permisos adecuados para leer los archivos de log de MongoDB. En producción, use montajes de solo lectura (
:ro) y siga el principio de privilegio mínimo.
4
Verificar logs en HyperDX
Una vez completada la configuración, inicia sesión en HyperDX y verifica que los logs estén llegando:
Prueba la integración de MongoDB con un dataset de ejemplo pregenerado antes de configurar tus sistemas de producción.
Dataset de demostración
1
Descarga el dataset de ejemplo
Descarga el archivo de logs de ejemplo:
curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/mongodb/mongod.log
2
Crea la configuración de prueba del collector
Crea un archivo llamado
mongodb-demo.yaml con la siguiente configuración:
cat > mongodb-demo.yaml << 'EOF'
receivers:
filelog/mongodb:
include:
- /tmp/mongodb-demo/mongod.log
start_at: beginning
operators:
- type: json_parser
parse_from: body
parse_to: attributes
timestamp:
parse_from: attributes.t.$$date
layout: '2006-01-02T15:04:05.000-07:00'
layout_type: gotime
severity:
parse_from: attributes.s
overwrite_text: true
mapping:
fatal: F
error: E
warn: W
info: I
debug:
- D1
- D2
- D3
- D4
- D5
- type: move
from: attributes.msg
to: body
- type: add
field: attributes.source
value: "mongodb-demo"
- type: add
field: resource["service.name"]
value: "mongodb-demo"
service:
pipelines:
logs/mongodb-demo:
receivers: [filelog/mongodb]
processors:
- memory_limiter
- transform
- batch
exporters:
- clickhouse
EOF
3
Ejecuta ClickStack con la configuración de demostración
Ejecuta ClickStack con los logs de demostración y esta configuración:
docker run --name clickstack-demo \
-p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \
-e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \
-v "$(pwd)/mongodb-demo.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \
-v "$(pwd)/mongod.log:/tmp/mongodb-demo/mongod.log:ro" \
clickhouse/clickstack-all-in-one:latest
Verifica los logs en HyperDXUna vez que ClickStack esté en ejecución:
- Abre HyperDX e inicia sesión en tu cuenta (puede que primero tengas que crear una)
- Ve a la vista Search y establece el source en
Logs
- Ajusta el intervalo de tiempo para que incluya 2026-03-09 00:00:00 - 2026-03-10 00:00:00 (UTC)
Dashboards y visualización
1
Descargar la configuración del dashboard
.
2
Importar dashboard preconfigurado
- Abre HyperDX y ve a la sección Dashboards.
- Haz clic en “Import Dashboard” en la esquina superior derecha, en el menú de tres puntos.
- Sube el archivo mongodb-logs-dashboard.json y haz clic en “Finish import”.
3
El dashboard se creará con todas las visualizaciones preconfiguradas
Para el dataset de demostración, establece el intervalo de tiempo para incluir 2026-03-09 00:00:00 - 2026-03-10 00:00:00 (UTC).
Solución de problemas
Verifique que la configuración efectiva incluya el receiver filelog:
No aparecen logs en HyperDX
Compruebe si hay errores en los logs del collector:
docker exec <container> cat /etc/otel/supervisor-data/effective.yaml | grep -A 10 filelog
docker exec <container> cat /etc/otel/supervisor-data/agent.log
Verifica que MongoDB esté generando logs en JSON (4.4+):
Los logs no se procesan correctamente
Si la salida no es JSON válido, es posible que tu versión de MongoDB esté usando el formato heredado de registros de texto (anterior a la versión 4.4). Tendrás que reemplazar el operador
tail -1 /var/log/mongodb/mongod.log | python3 -m json.tool
json_parser por
regex_parser o actualizar a MongoDB 4.4+.
Próximos pasos
- Configura alertas para eventos críticos (picos de errores, umbrales para consultas lentas)
- Crea dashboards adicionales para casos de uso específicos (monitorización de conjuntos de réplicas, seguimiento de conexiones)
Esta guía amplía el OpenTelemetry Collector integrado de ClickStack para facilitar una configuración rápida. Para implementaciones de producción, recomendamos ejecutar su propio OTel Collector y enviar los datos al endpoint de OTLP de ClickStack. Consulte Envío de datos de OpenTelemetry para obtener la configuración de producción.