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En resumenRecopila y visualiza los logs del servidor de MongoDB (formato JSON 4.4 o superior) en ClickStack con el receiver filelog de OTel. Incluye un dataset de demostración y un dashboard preconfigurado.

Integración con una instalación existente de MongoDB

Esta sección explica cómo configurar su instalación actual de MongoDB para enviar logs a ClickStack modificando la configuración del OTel collector de ClickStack. Si desea probar la integración de MongoDB antes de configurar su propio entorno, puede usar nuestra configuración predefinida y los datos de ejemplo en la sección “Dataset de demostración”.

Requisitos previos

  • Una instancia de ClickStack en ejecución
  • Una instalación autogestionada de MongoDB (versión 4.4 o posterior)
  • Acceso a los archivos de registro de MongoDB
1

Verifique la configuración de logging de MongoDB

MongoDB 4.4+ genera logs JSON estructurados de forma predeterminada. Compruebe la ubicación de su archivo de registro:
Ubicaciones comunes de los logs de MongoDB:
  • Linux (apt/yum): /var/log/mongodb/mongod.log
  • macOS (Homebrew): /usr/local/var/log/mongodb/mongo.log
  • Docker: A menudo se envían a stdout, pero se puede configurar para que escriban en /var/log/mongodb/mongod.log
Si MongoDB está enviando los logs a stdout, configúralo para que escriba en un archivo actualizando mongod.conf:
Después de cambiar la configuración, reinicie MongoDB:
2

Cree una configuración personalizada para el OTel collector de MongoDB

ClickStack le permite ampliar la configuración base de OpenTelemetry Collector montando un archivo de configuración personalizado y estableciendo una variable de entorno. La configuración personalizada se fusiona con la configuración base administrada por HyperDX mediante OpAMP.Cree un archivo llamado mongodb-monitoring.yaml con la siguiente configuración:
  • En la configuración personalizada, solo define nuevos receivers y canalizaciones. Los procesadores (memory_limiter, transform, batch) y los exportadores (clickhouse) ya están definidos en la configuración base de ClickStack; solo tienes que referenciarlos por nombre.
  • Esta configuración usa start_at: beginning para leer todos los logs existentes cuando se inicia el colector. En despliegues de producción, cámbialo a start_at: end para evitar volver a ingestar logs cuando el colector se reinicie.
3

Configurar ClickStack para cargar una configuración personalizada

Para habilitar una configuración personalizada del collector en su implementación actual de ClickStack, debe:
  1. Montar el archivo de configuración personalizado en /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
  2. Establecer la variable de entorno CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
  3. Montar el directorio de logs de MongoDB para que el collector pueda leerlos
Actualice la configuración de su implementación de ClickStack:
Asegúrese de que el ClickStack collector tenga los permisos adecuados para leer los archivos de log de MongoDB. En producción, use montajes de solo lectura (:ro) y siga el principio de privilegio mínimo.
4

Verificar logs en HyperDX

Una vez completada la configuración, inicia sesión en HyperDX y verifica que los logs estén llegando:

Dataset de demostración

Prueba la integración de MongoDB con un dataset de ejemplo pregenerado antes de configurar tus sistemas de producción.
1

Descarga el dataset de ejemplo

Descarga el archivo de logs de ejemplo:
2

Crea la configuración de prueba del collector

Crea un archivo llamado mongodb-demo.yaml con la siguiente configuración:
3

Ejecuta ClickStack con la configuración de demostración

Ejecuta ClickStack con los logs de demostración y esta configuración:

Verifica los logs en HyperDX

Una vez que ClickStack esté en ejecución:
  1. Abre HyperDX e inicia sesión en tu cuenta (puede que primero tengas que crear una)
  2. Ve a la vista Search y establece el source en Logs
  3. Ajusta el intervalo de tiempo para que incluya 2026-03-09 00:00:00 - 2026-03-10 00:00:00 (UTC)

Dashboards y visualización

1

Descargar la configuración del dashboard

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2

Importar dashboard preconfigurado

  1. Abre HyperDX y ve a la sección Dashboards.
  2. Haz clic en “Import Dashboard” en la esquina superior derecha, en el menú de tres puntos.
  1. Sube el archivo mongodb-logs-dashboard.json y haz clic en “Finish import”.
3

El dashboard se creará con todas las visualizaciones preconfiguradas

Para el dataset de demostración, establece el intervalo de tiempo para incluir 2026-03-09 00:00:00 - 2026-03-10 00:00:00 (UTC).

Solución de problemas

No aparecen logs en HyperDX

Verifique que la configuración efectiva incluya el receiver filelog:
Compruebe si hay errores en los logs del collector:

Los logs no se procesan correctamente

Verifica que MongoDB esté generando logs en JSON (4.4+):
Si la salida no es JSON válido, es posible que tu versión de MongoDB esté usando el formato heredado de registros de texto (anterior a la versión 4.4). Tendrás que reemplazar el operador json_parser por regex_parser o actualizar a MongoDB 4.4+.

Próximos pasos

  • Configura alertas para eventos críticos (picos de errores, umbrales para consultas lentas)
  • Crea dashboards adicionales para casos de uso específicos (monitorización de conjuntos de réplicas, seguimiento de conexiones)

Paso a producción

Esta guía amplía el OpenTelemetry Collector integrado de ClickStack para facilitar una configuración rápida. Para implementaciones de producción, recomendamos ejecutar su propio OTel Collector y enviar los datos al endpoint de OTLP de ClickStack. Consulte Envío de datos de OpenTelemetry para obtener la configuración de producción.
Última modificación el 23 de julio de 2026