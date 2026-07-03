Funciones de búsqueda
Sintaxis de búsqueda en lenguaje natural
- Las búsquedas no distinguen entre mayúsculas y minúsculas
- De forma predeterminada, las búsquedas coinciden con palabras completas (p. ej.,
Errorcoincidirá con
Error herepero no con
Errors here). Puedes rodear una palabra con comodines para hacer coincidir palabras parciales (p. ej.,
*Error*coincidirá con
AnyErrory
AnyErrors)
- Los términos de búsqueda se buscan en cualquier orden (p. ej.,
Hello Worldcoincidirá con logs que contengan
Hello Worldy
World Hello)
- Puedes excluir palabras clave usando
NOTo
-(p. ej.,
Error NOT Exceptiono
Error -Exception)
- Puedes usar
ANDy
ORpara combinar varias palabras clave (p. ej.,
Error OR Exception)
- Puedes hacer coincidencias exactas con comillas dobles (p. ej.,
"Error tests not found")
Búsqueda de columnas/propiedades
- Puede buscar columnas y propiedades de JSON/map mediante
column:value(p. ej.,
level:Error,
service:app)
- Puede buscar un rango de valores mediante operadores de comparación (
>,
<,
>=,
<=) (p. ej.,
Duration:>1000)
- Puede buscar la existencia de una propiedad mediante
property:*(p. ej.,
duration:*)
Selector de tiempo
- El selector de tiempo acepta entradas en lenguaje natural (p. ej.,
1 hour ago,
yesterday,
last week)
- Si se especifica un único punto en el tiempo, la búsqueda se realizará desde ese momento hasta ahora.
- Al realizar la búsqueda, el rango de tiempo siempre se convertirá en el rango de tiempo interpretado para facilitar la depuración de las consultas de tiempo.
- También puedes resaltar una barra del histograma para ampliar un rango de tiempo específico.
Opcionalmente, puedes cambiar las entradas de búsqueda al modo SQL. Este modo acepta cualquier cláusula SQL
Sintaxis de búsqueda SQL
WHERE válida para realizar búsquedas. Esto resulta útil para consultas complejas que no pueden
expresarse con la sintaxis de Lucene.
Para especificar las columnas que se mostrarán en los resultados de búsqueda, puede usar el campo
Sentencia SELECT
SELECT.
Se trata de una expresión SQL SELECT para las columnas que se seleccionarán en la página de Búsqueda.
Por el momento, no se admiten alias (por ejemplo, no puede usar
column as "alias").
Puedes guardar tus búsquedas para acceder a ellas rápidamente más adelante. Una vez guardadas, aparecerán en la página
Búsquedas guardadas
búsquedas guardadas, lo que te permitirá volver fácilmente a las consultas que uses con frecuencia sin tener que volver a crearlas.
Para guardar una búsqueda, solo tienes que configurar la consulta y hacer clic en el botón de guardar. Puedes asignarle un nombre descriptivo para que te resulte más fácil identificarla después.
Las búsquedas guardadas pueden supervisarse con alertas para notificarte cuando se cumplan determinadas condiciones. Puedes configurar alertas para que se activen cuando el número de eventos que coincidan con tu búsqueda guardada supere o quede por debajo de un umbral especificado. Para obtener más información sobre cómo configurar y gestionar alertas, consulta la documentación sobre alertas.
Añadir alertas a búsquedas guardadas
Puedes añadir etiquetas a los dashboards y a las búsquedas guardadas para organizarlos mejor. Las etiquetas ofrecen una forma flexible de clasificarlos y filtrarlos según tus necesidades.
Etiquetado
- Organización: Las etiquetas aparecen en la barra lateral izquierda, donde los dashboards y las búsquedas guardadas se agrupan según las etiquetas asignadas
- Múltiples etiquetas: Puedes añadir una o varias etiquetas a un mismo elemento para categorizarlo mejor
- Creación automática: Si asignas una etiqueta que aún no existe, se creará automáticamente
- Gestión sencilla: Puedes añadir o quitar etiquetas en cualquier momento para ajustar la estructura de tu organización
También puedes seleccionar varias etiquetas para filtrar y ver elementos de distintas categorías: