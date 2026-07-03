ClickStack le permite realizar búsquedas de texto completo en sus eventos (logs y trazas). Puede empezar a buscar simplemente escribiendo palabras clave que aparezcan en sus eventos. Por ejemplo, si su log contiene “Error”, puede encontrarlo con solo escribir “Error” en la barra de búsqueda.

Esta misma sintaxis de búsqueda también se utiliza para filtrar eventos en Dashboards y gráficos .

​ Funciones de búsqueda

​ Sintaxis de búsqueda en lenguaje natural

Las búsquedas no distinguen entre mayúsculas y minúsculas

De forma predeterminada, las búsquedas coinciden con palabras completas (p. ej., Error coincidirá con Error here pero no con Errors here ). Puedes rodear una palabra con comodines para hacer coincidir palabras parciales (p. ej., *Error* coincidirá con AnyError y AnyErrors )

coincidirá con pero no con ). Puedes rodear una palabra con comodines para hacer coincidir palabras parciales (p. ej., coincidirá con y ) Los términos de búsqueda se buscan en cualquier orden (p. ej., Hello World coincidirá con logs que contengan Hello World y World Hello )

coincidirá con logs que contengan y ) Puedes excluir palabras clave usando NOT o - (p. ej., Error NOT Exception o Error -Exception )

o (p. ej., o ) Puedes usar AND y OR para combinar varias palabras clave (p. ej., Error OR Exception )

y para combinar varias palabras clave (p. ej., ) Puedes hacer coincidencias exactas con comillas dobles (p. ej., "Error tests not found" )

​ Búsqueda de columnas/propiedades

Puede buscar columnas y propiedades de JSON/map mediante column:value (p. ej., level:Error , service:app )

(p. ej., , ) Puede buscar un rango de valores mediante operadores de comparación ( > , < , >= , <= ) (p. ej., Duration:>1000 )

, , , ) (p. ej., ) Puede buscar la existencia de una propiedad mediante property:* (p. ej., duration:* )

​ Selector de tiempo

El selector de tiempo acepta entradas en lenguaje natural (p. ej., 1 hour ago , yesterday , last week )

, , ) Si se especifica un único punto en el tiempo, la búsqueda se realizará desde ese momento hasta ahora.

Al realizar la búsqueda, el rango de tiempo siempre se convertirá en el rango de tiempo interpretado para facilitar la depuración de las consultas de tiempo.

También puedes resaltar una barra del histograma para ampliar un rango de tiempo específico.

​ Sintaxis de búsqueda SQL

Opcionalmente, puedes cambiar las entradas de búsqueda al modo SQL. Este modo acepta cualquier cláusula SQL WHERE válida para realizar búsquedas. Esto resulta útil para consultas complejas que no pueden expresarse con la sintaxis de Lucene.

​ Sentencia SELECT

Para especificar las columnas que se mostrarán en los resultados de búsqueda, puede usar el campo SELECT . Se trata de una expresión SQL SELECT para las columnas que se seleccionarán en la página de Búsqueda. Por el momento, no se admiten alias (por ejemplo, no puede usar column as "alias" ).

​ Búsquedas guardadas

Puedes guardar tus búsquedas para acceder a ellas rápidamente más adelante. Una vez guardadas, aparecerán en la página búsquedas guardadas , lo que te permitirá volver fácilmente a las consultas que uses con frecuencia sin tener que volver a crearlas.

Para guardar una búsqueda, solo tienes que configurar la consulta y hacer clic en el botón de guardar. Puedes asignarle un nombre descriptivo para que te resulte más fácil identificarla después.

​ Añadir alertas a búsquedas guardadas

Las búsquedas guardadas pueden supervisarse con alertas para notificarte cuando se cumplan determinadas condiciones. Puedes configurar alertas para que se activen cuando el número de eventos que coincidan con tu búsqueda guardada supere o quede por debajo de un umbral especificado.

Para obtener más información sobre cómo configurar y gestionar alertas, consulta la documentación sobre alertas

Puedes añadir etiquetas a los dashboards y a las búsquedas guardadas para organizarlos mejor. Las etiquetas ofrecen una forma flexible de clasificarlos y filtrarlos según tus necesidades.

Organización : Las etiquetas aparecen en la barra lateral izquierda, donde los dashboards y las búsquedas guardadas se agrupan según las etiquetas asignadas

: Las etiquetas aparecen en la barra lateral izquierda, donde los dashboards y las búsquedas guardadas se agrupan según las etiquetas asignadas Múltiples etiquetas : Puedes añadir una o varias etiquetas a un mismo elemento para categorizarlo mejor

: Puedes añadir una o varias etiquetas a un mismo elemento para categorizarlo mejor Creación automática : Si asignas una etiqueta que aún no existe, se creará automáticamente

: Si asignas una etiqueta que aún no existe, se creará automáticamente Gestión sencilla: Puedes añadir o quitar etiquetas en cualquier momento para ajustar la estructura de tu organización

Esto facilita encontrar elementos relacionados y mantener un espacio de trabajo ordenado a medida que crece tu colección.

También puedes seleccionar varias etiquetas para filtrar y ver elementos de distintas categorías: