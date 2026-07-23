Monitorización de métricas de Kafka con ClickStack

Monitorización de métricas de Kafka con ClickStack

En resumen Supervise las métricas de rendimiento de Apache Kafka en ClickStack con OTel JMX Metric Gatherer. Incluye un conjunto de datos de demostración y un dashboard preconfigurado.

​ Integración con una implementación existente de Kafka

Supervise su implementación existente de Kafka ejecutando el contenedor OpenTelemetry JMX Metric Gatherer para recopilar métricas y enviarlas a ClickStack a través de OTLP.

Si primero quiere probar esta integración sin modificar su configuración actual, vaya a la sección del dataset de demostración

Requisitos previos

Instancia de ClickStack en ejecución

Instalación existente de Kafka (versión 2.0 o posterior) con JMX habilitado

Acceso a la red entre ClickStack y Kafka (puerto JMX 9999, puerto de Kafka 9092)

Archivo JAR de OpenTelemetry JMX Metric Gatherer (instrucciones de descarga a continuación)

1 Obtener la API key de ClickStack El JMX Metric Gatherer envía datos al endpoint OTLP de ClickStack, que requiere autenticación. Abre HyperDX en la URL de tu ClickStack (p. ej., http://localhost:8080) Crea una cuenta o inicia sesión si es necesario Ve a configuración del equipo → API Keys Copia tu API key de ingesta Defínela como variable de entorno: export CLICKSTACK_API_KEY = your-api-key-here 2 Descargue el JMX Metric Gatherer de OpenTelemetry Descargue el archivo JAR del JMX Metric Gatherer: curl -L -o opentelemetry-jmx-metrics.jar \ https://github.com/open-telemetry/opentelemetry-java-contrib/releases/download/v1.32.0/opentelemetry-jmx-metrics.jar 3 Verifique que JMX de Kafka esté habilitado Asegúrese de que JMX esté habilitado en sus brókeres de Kafka. Para despliegues con Docker: services : kafka : image : confluentinc/cp-kafka:latest environment : JMX_PORT : 9999 KAFKA_JMX_HOSTNAME : kafka # ... other Kafka configuration ports : - "9092:9092" - "9999:9999" Para implementaciones que no usan Docker, configura lo siguiente al iniciar Kafka: export JMX_PORT = 9999 Verifique que JMX sea accesible: netstat -an | grep 9999 4 Despliega JMX Metric Gatherer con Docker Compose Este ejemplo muestra una configuración completa con Kafka, JMX Metric Gatherer y ClickStack. Ajusta los nombres de los servicios y los endpoints para que coincidan con tu despliegue actual: services : clickstack : image : clickhouse/clickstack-all-in-one:latest ports : - "8080:8080" - "4317:4317" - "4318:4318" networks : - monitoring kafka : image : confluentinc/cp-kafka:latest hostname : kafka container_name : kafka environment : KAFKA_NODE_ID : 1 KAFKA_LISTENER_SECURITY_PROTOCOL_MAP : 'CONTROLLER:PLAINTEXT,PLAINTEXT:PLAINTEXT' KAFKA_ADVERTISED_LISTENERS : 'PLAINTEXT://kafka:9092' KAFKA_PROCESS_ROLES : 'broker,controller' KAFKA_CONTROLLER_QUORUM_VOTERS : '1@kafka:29093' KAFKA_LISTENERS : 'PLAINTEXT://kafka:9092,CONTROLLER://kafka:29093' KAFKA_CONTROLLER_LISTENER_NAMES : 'CONTROLLER' KAFKA_LOG_DIRS : '/tmp/kraft-combined-logs' KAFKA_OFFSETS_TOPIC_REPLICATION_FACTOR : 1 KAFKA_TRANSACTION_STATE_LOG_REPLICATION_FACTOR : 1 KAFKA_TRANSACTION_STATE_LOG_MIN_ISR : 1 CLUSTER_ID : 'MkU3OEVBNTcwNTJENDM2Qk' JMX_PORT : 9999 KAFKA_JMX_HOSTNAME : kafka KAFKA_JMX_OPTS : '-Dcom.sun.management.jmxremote -Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false -Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false -Djava.rmi.server.hostname=kafka -Dcom.sun.management.jmxremote.rmi.port=9999' ports : - "9092:9092" - "9999:9999" networks : - monitoring kafka-jmx-exporter : image : eclipse-temurin:11-jre depends_on : - kafka - clickstack environment : - CLICKSTACK_API_KEY=${CLICKSTACK_API_KEY} volumes : - ./opentelemetry-jmx-metrics.jar:/app/opentelemetry-jmx-metrics.jar command : > sh -c "java -Dotel.jmx.service.url=service:jmx:rmi:///jndi/rmi://kafka:9999/jmxrmi -Dotel.jmx.target.system=kafka -Dotel.metrics.exporter=otlp -Dotel.exporter.otlp.protocol=http/protobuf -Dotel.exporter.otlp.endpoint=http://clickstack:4318 -Dotel.exporter.otlp.headers=authorization=\${CLICKSTACK_API_KEY} -Dotel.resource.attributes=service.name=kafka,kafka.broker.id=broker-0 -Dotel.jmx.interval.milliseconds=10000 -jar /app/opentelemetry-jmx-metrics.jar" networks : - monitoring networks : monitoring : driver : bridge Parámetros clave de configuración: service:jmx:rmi:///jndi/rmi://kafka:9999/jmxrmi - URL de conexión de JMX (usa el hostname de tu Kafka)

- URL de conexión de JMX (usa el hostname de tu Kafka) otel.jmx.target.system=kafka - Habilita las métricas específicas de Kafka

- Habilita las métricas específicas de Kafka http://clickstack:4318 - endpoint HTTP de OTLP (usa el hostname de tu ClickStack)

- endpoint HTTP de OTLP (usa el hostname de tu ClickStack) authorization=\${CLICKSTACK_API_KEY} - API key para la autenticación (obligatoria)

- API key para la autenticación (obligatoria) service.name=kafka,kafka.broker.id=broker-0 - Atributos de recurso para filtrar

- Atributos de recurso para filtrar 10000 - Intervalo de recopilación en milisegundos (10 segundos) 5 Verificar métricas en HyperDX Inicie sesión en HyperDX y confirme que se estén recibiendo métricas: Vaya a Chart Explorer Busque kafka.message.count o kafka.partition.count Las métricas deberían aparecer en intervalos de 10 segundos Métricas clave para verificar: kafka.message.count - Total de mensajes procesados

- Total de mensajes procesados kafka.partition.count - Total de particiones

- Total de particiones kafka.partition.under_replicated - Debe ser 0 en un clúster en buen estado

- Debe ser 0 en un clúster en buen estado kafka.network.io - Throughput de red

- Throughput de red kafka.request.time.* - Percentiles de latencia de las solicitudes Para generar actividad y recopilar más métricas: # Create a test topic docker exec kafka bash -c "unset JMX_PORT && kafka-topics --create --topic test-topic --bootstrap-server kafka:9092 --partitions 3 --replication-factor 1" # Send test messages echo -e "Message 1

Message 2

Message 3" | docker exec -i kafka bash -c "unset JMX_PORT && kafka-console-producer --topic test-topic --bootstrap-server kafka:9092" Al ejecutar comandos del cliente de Kafka (kafka-topics, kafka-console-producer, etc.) desde el contenedor de Kafka, antepón unset JMX_PORT && para evitar conflictos con el puerto JMX.

​ Dataset de demostración

Para quienes quieran probar la integración de métricas de Kafka antes de configurar sus sistemas de producción, proporcionamos un conjunto de datos pregenerado con patrones realistas de métricas de Kafka.

1 Descargar el conjunto de datos de muestra de métricas Descargue los archivos de métricas pregenerados (29 horas de métricas de Kafka con patrones realistas): # Descargar métricas gauge (recuentos de particiones, tamaños de cola, latencias, retraso del consumidor) curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/kafka/kafka-metrics-gauge.csv # Descargar métricas sum (tasas de mensajes, tasas de bytes, recuentos de solicitudes) curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/kafka/kafka-metrics-sum.csv El conjunto de datos incluye patrones realistas para un clúster de Kafka de comercio electrónico con un solo broker: 06:00-08:00: Pico matutino - Fuerte aumento del tráfico respecto al nivel base nocturno

- Fuerte aumento del tráfico respecto al nivel base nocturno 10:00-10:15: Venta flash - Pico drástico de hasta 3.5x el tráfico normal

- Pico drástico de hasta 3.5x el tráfico normal 11:30: Evento de despliegue - Pico de 12x en el retraso del consumidor con particiones subreplicadas

- Pico de 12x en el retraso del consumidor con particiones subreplicadas 14:00-15:30: Hora punta de compras - Tráfico alto sostenido en 2.8x el nivel base

- Tráfico alto sostenido en 2.8x el nivel base 17:00-17:30: Pico al final de la jornada - Pico secundario de tráfico

- Pico secundario de tráfico 18:45: Reequilibrio de consumidores - Pico de 6x en el retraso durante el reequilibrio

- Pico de 6x en el retraso durante el reequilibrio 20:00-22:00: Descenso nocturno - Caída pronunciada hasta los niveles nocturnos 2 Iniciar ClickStack Inicie una instancia de ClickStack: docker run -d --name clickstack-demo \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest 3 Cargar métricas en ClickStack Cargue las métricas directamente en ClickHouse: # Cargar métricas gauge (recuentos de particiones, tamaños de cola, latencias, retraso del consumidor) cat kafka-metrics-gauge.csv | docker exec -i clickstack-demo \ clickhouse-client --query "INSERT INTO otel_metrics_gauge FORMAT CSVWithNames" # Cargar métricas sum (tasas de mensajes, tasas de bytes, recuentos de solicitudes) cat kafka-metrics-sum.csv | docker exec -i clickstack-demo \ clickhouse-client --query "INSERT INTO otel_metrics_sum FORMAT CSVWithNames" 4 Verificar métricas en HyperDX Una vez cargadas, la forma más rápida de ver las métricas es a través del dashboard preconfigurado. Continúe en la sección Dashboards y visualización para importar el dashboard y ver todas las métricas de Kafka de una vez. Visualización de la zona horaria HyperDX muestra las marcas de tiempo según la zona horaria local del navegador. Los datos de demostración abarcan 2025-11-05 16:00:00 - 2025-11-06 16:00:00 (UTC). Configure el intervalo de tiempo en 2025-11-04 16:00:00 - 2025-11-07 16:00:00 para asegurarse de ver las métricas de demostración independientemente de su ubicación. Una vez que vea las métricas, puede acotar el intervalo a un período de 24 horas para obtener visualizaciones más claras.

​ Dashboard y visualización

Para ayudarle a empezar a supervisar Kafka con ClickStack, proporcionamos visualizaciones esenciales de las métricas de Kafka.

1 Descargue la configuración del dashboard . 2 Importe el dashboard preconfigurado Abra HyperDX y vaya a la sección Dashboard Haga clic en Import Dashboard en la esquina superior derecha, en el menú de puntos suspensivos Cargue el archivo kafka-metrics-dashboard.json y haga clic en Finish Import 3 Vea el dashboard El dashboard se creará con todas las visualizaciones preconfiguradas: Para el conjunto de datos de demostración, establezca el intervalo de tiempo en 2025-11-05 16:00:00 - 2025-11-06 16:00:00 (UTC) (ajústelo según su zona horaria local). El dashboard importado no tendrá un intervalo de tiempo especificado de forma predeterminada.

​ Solución de problemas

​ No aparecen métricas en HyperDX

Compruebe que la API key esté configurada y se haya pasado al contenedor:

# Verificar la variable de entorno echo $CLICKSTACK_API_KEY # Verificar que está en el contenedor docker exec < jmx-exporter-containe r > env | grep CLICKSTACK_API_KEY

Si falta, configúralo y reinicia:

export CLICKSTACK_API_KEY = your-api-key-here docker compose up -d kafka-jmx-exporter

Verifique si las métricas están llegando a ClickHouse:

docker exec < clickstack-containe r > clickhouse-client --query " SELECT DISTINCT MetricName FROM otel_metrics_sum WHERE ServiceName = 'kafka' LIMIT 10 "

Si no aparece ningún resultado, revise los logs del exportador de JMX:

docker compose logs kafka-jmx-exporter | grep -i "error\|connection" | tail -10

Genera actividad en Kafka para alimentar las métricas:

# Crear un topic de prueba docker exec kafka bash -c "unset JMX_PORT && kafka-topics --create --topic test-topic --bootstrap-server kafka:9092 --partitions 3 --replication-factor 1" # Enviar mensajes de prueba echo -e "Message 1

Message 2

Message 3" | docker exec -i kafka bash -c "unset JMX_PORT && kafka-console-producer --topic test-topic --bootstrap-server kafka:9092"

​ Errores de autenticación

Si ve Authorization failed o 401 Unauthorized :

Verifique la API key en la UI de HyperDX (Settings → API Keys → Ingestion API Key) Vuelva a exportarla y reinicie:

export CLICKSTACK_API_KEY = your-correct-api-key docker compose down docker compose up -d

​ Conflictos de puertos con los comandos del cliente de Kafka

Al ejecutar comandos de Kafka desde el contenedor de Kafka, es posible que vea:

Error: Port already in use: 9999

Preceda los comandos con unset JMX_PORT && :

docker exec kafka bash -c "unset JMX_PORT && kafka-topics --list --bootstrap-server kafka:9092"

​ Problemas de conectividad de red

Si los registros del exportador JMX muestran Connection refused :

Verifique que todos los contenedores estén en la misma red de Docker:

docker compose ps docker network inspect < network-nam e >

Compruebe la conectividad:

# Desde el exportador JMX hacia ClickStack docker exec < jmx-exporter-containe r > sh -c "timeout 2 bash -c 'cat < /dev/null > /dev/tcp/clickstack/4318' && echo 'Connected' || echo 'Failed'"

​ Siguientes pasos

Configurar alertas para métricas críticas (particiones con replicación insuficiente, aumento del retraso del consumidor, picos de latencia de las solicitudes)

Crear dashboards adicionales para casos de uso específicos (throughput por topic, monitorización de grupos de consumidores)

Supervisar varios brókers de Kafka añadiendo instancias adicionales de JMX Metric Gatherer con atributos de recurso kafka.broker.id únicos

​ Paso a producción

Esta guía envía métricas directamente desde JMX Metric Gatherer al endpoint OTLP de ClickStack, lo que funciona bien para pruebas e implementaciones pequeñas.

Para entornos de producción, despliega tu propio OpenTelemetry Collector como agente para recibir métricas del exportador JMX y reenviarlas a ClickStack. Esto proporciona procesamiento por lotes, resiliencia y gestión centralizada de la configuración.