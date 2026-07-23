En resumenSupervise las métricas de rendimiento de Apache Kafka en ClickStack con OTel JMX Metric Gatherer. Incluye un conjunto de datos de demostración y un dashboard preconfigurado.
Supervise su implementación existente de Kafka ejecutando el contenedor OpenTelemetry JMX Metric Gatherer para recopilar métricas y enviarlas a ClickStack a través de OTLP. Si primero quiere probar esta integración sin modificar su configuración actual, vaya a la sección del dataset de demostración.
Integración con una implementación existente de Kafka
Requisitos previos
- Instancia de ClickStack en ejecución
- Instalación existente de Kafka (versión 2.0 o posterior) con JMX habilitado
- Acceso a la red entre ClickStack y Kafka (puerto JMX 9999, puerto de Kafka 9092)
- Archivo JAR de OpenTelemetry JMX Metric Gatherer (instrucciones de descarga a continuación)
1
Obtener la API key de ClickStack
El JMX Metric Gatherer envía datos al endpoint OTLP de ClickStack, que requiere autenticación.
- Abre HyperDX en la URL de tu ClickStack (p. ej., http://localhost:8080)
- Crea una cuenta o inicia sesión si es necesario
- Ve a configuración del equipo → API Keys
- Copia tu API key de ingesta
- Defínela como variable de entorno:
export CLICKSTACK_API_KEY=your-api-key-here
2
Descargue el JMX Metric Gatherer de OpenTelemetry
Descargue el archivo JAR del JMX Metric Gatherer:
curl -L -o opentelemetry-jmx-metrics.jar \
https://github.com/open-telemetry/opentelemetry-java-contrib/releases/download/v1.32.0/opentelemetry-jmx-metrics.jar
3
Verifique que JMX de Kafka esté habilitado
Asegúrese de que JMX esté habilitado en sus brókeres de Kafka. Para despliegues con Docker:
Para implementaciones que no usan Docker, configura lo siguiente al iniciar Kafka:
services:
kafka:
image: confluentinc/cp-kafka:latest
environment:
JMX_PORT: 9999
KAFKA_JMX_HOSTNAME: kafka
# ... other Kafka configuration
ports:
- "9092:9092"
- "9999:9999"
Verifique que JMX sea accesible:
export JMX_PORT=9999
netstat -an | grep 9999
4
Despliega JMX Metric Gatherer con Docker Compose
Este ejemplo muestra una configuración completa con Kafka, JMX Metric Gatherer y ClickStack. Ajusta los nombres de los servicios y los endpoints para que coincidan con tu despliegue actual:
Parámetros clave de configuración:
services:
clickstack:
image: clickhouse/clickstack-all-in-one:latest
ports:
- "8080:8080"
- "4317:4317"
- "4318:4318"
networks:
- monitoring
kafka:
image: confluentinc/cp-kafka:latest
hostname: kafka
container_name: kafka
environment:
KAFKA_NODE_ID: 1
KAFKA_LISTENER_SECURITY_PROTOCOL_MAP: 'CONTROLLER:PLAINTEXT,PLAINTEXT:PLAINTEXT'
KAFKA_ADVERTISED_LISTENERS: 'PLAINTEXT://kafka:9092'
KAFKA_PROCESS_ROLES: 'broker,controller'
KAFKA_CONTROLLER_QUORUM_VOTERS: '1@kafka:29093'
KAFKA_LISTENERS: 'PLAINTEXT://kafka:9092,CONTROLLER://kafka:29093'
KAFKA_CONTROLLER_LISTENER_NAMES: 'CONTROLLER'
KAFKA_LOG_DIRS: '/tmp/kraft-combined-logs'
KAFKA_OFFSETS_TOPIC_REPLICATION_FACTOR: 1
KAFKA_TRANSACTION_STATE_LOG_REPLICATION_FACTOR: 1
KAFKA_TRANSACTION_STATE_LOG_MIN_ISR: 1
CLUSTER_ID: 'MkU3OEVBNTcwNTJENDM2Qk'
JMX_PORT: 9999
KAFKA_JMX_HOSTNAME: kafka
KAFKA_JMX_OPTS: '-Dcom.sun.management.jmxremote -Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false -Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false -Djava.rmi.server.hostname=kafka -Dcom.sun.management.jmxremote.rmi.port=9999'
ports:
- "9092:9092"
- "9999:9999"
networks:
- monitoring
kafka-jmx-exporter:
image: eclipse-temurin:11-jre
depends_on:
- kafka
- clickstack
environment:
- CLICKSTACK_API_KEY=${CLICKSTACK_API_KEY}
volumes:
- ./opentelemetry-jmx-metrics.jar:/app/opentelemetry-jmx-metrics.jar
command: >
sh -c "java
-Dotel.jmx.service.url=service:jmx:rmi:///jndi/rmi://kafka:9999/jmxrmi
-Dotel.jmx.target.system=kafka
-Dotel.metrics.exporter=otlp
-Dotel.exporter.otlp.protocol=http/protobuf
-Dotel.exporter.otlp.endpoint=http://clickstack:4318
-Dotel.exporter.otlp.headers=authorization=\${CLICKSTACK_API_KEY}
-Dotel.resource.attributes=service.name=kafka,kafka.broker.id=broker-0
-Dotel.jmx.interval.milliseconds=10000
-jar /app/opentelemetry-jmx-metrics.jar"
networks:
- monitoring
networks:
monitoring:
driver: bridge
service:jmx:rmi:///jndi/rmi://kafka:9999/jmxrmi- URL de conexión de JMX (usa el hostname de tu Kafka)
otel.jmx.target.system=kafka- Habilita las métricas específicas de Kafka
http://clickstack:4318- endpoint HTTP de OTLP (usa el hostname de tu ClickStack)
authorization=\${CLICKSTACK_API_KEY}- API key para la autenticación (obligatoria)
service.name=kafka,kafka.broker.id=broker-0- Atributos de recurso para filtrar
10000- Intervalo de recopilación en milisegundos (10 segundos)
5
Verificar métricas en HyperDX
Inicie sesión en HyperDX y confirme que se estén recibiendo métricas:
- Vaya a Chart Explorer
- Busque
kafka.message.counto
kafka.partition.count
- Las métricas deberían aparecer en intervalos de 10 segundos
kafka.message.count- Total de mensajes procesados
kafka.partition.count- Total de particiones
kafka.partition.under_replicated- Debe ser 0 en un clúster en buen estado
kafka.network.io- Throughput de red
kafka.request.time.*- Percentiles de latencia de las solicitudes
# Create a test topic
docker exec kafka bash -c "unset JMX_PORT && kafka-topics --create --topic test-topic --bootstrap-server kafka:9092 --partitions 3 --replication-factor 1"
# Send test messages
echo -e "Message 1\nMessage 2\nMessage 3" | docker exec -i kafka bash -c "unset JMX_PORT && kafka-console-producer --topic test-topic --bootstrap-server kafka:9092"
Al ejecutar comandos del cliente de Kafka (kafka-topics, kafka-console-producer, etc.) desde el contenedor de Kafka, antepón
unset JMX_PORT && para evitar conflictos con el puerto JMX.
Para quienes quieran probar la integración de métricas de Kafka antes de configurar sus sistemas de producción, proporcionamos un conjunto de datos pregenerado con patrones realistas de métricas de Kafka.
Dataset de demostración
1
Descargar el conjunto de datos de muestra de métricas
Descargue los archivos de métricas pregenerados (29 horas de métricas de Kafka con patrones realistas):
El conjunto de datos incluye patrones realistas para un clúster de Kafka de comercio electrónico con un solo broker:
# Descargar métricas gauge (recuentos de particiones, tamaños de cola, latencias, retraso del consumidor)
curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/kafka/kafka-metrics-gauge.csv
# Descargar métricas sum (tasas de mensajes, tasas de bytes, recuentos de solicitudes)
curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/kafka/kafka-metrics-sum.csv
- 06:00-08:00: Pico matutino - Fuerte aumento del tráfico respecto al nivel base nocturno
- 10:00-10:15: Venta flash - Pico drástico de hasta 3.5x el tráfico normal
- 11:30: Evento de despliegue - Pico de 12x en el retraso del consumidor con particiones subreplicadas
- 14:00-15:30: Hora punta de compras - Tráfico alto sostenido en 2.8x el nivel base
- 17:00-17:30: Pico al final de la jornada - Pico secundario de tráfico
- 18:45: Reequilibrio de consumidores - Pico de 6x en el retraso durante el reequilibrio
- 20:00-22:00: Descenso nocturno - Caída pronunciada hasta los niveles nocturnos
2
Iniciar ClickStack
Inicie una instancia de ClickStack:
docker run -d --name clickstack-demo \
-p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \
clickhouse/clickstack-all-in-one:latest
3
Cargar métricas en ClickStack
Cargue las métricas directamente en ClickHouse:
# Cargar métricas gauge (recuentos de particiones, tamaños de cola, latencias, retraso del consumidor)
cat kafka-metrics-gauge.csv | docker exec -i clickstack-demo \
clickhouse-client --query "INSERT INTO otel_metrics_gauge FORMAT CSVWithNames"
# Cargar métricas sum (tasas de mensajes, tasas de bytes, recuentos de solicitudes)
cat kafka-metrics-sum.csv | docker exec -i clickstack-demo \
clickhouse-client --query "INSERT INTO otel_metrics_sum FORMAT CSVWithNames"
4
Verificar métricas en HyperDX
Una vez cargadas, la forma más rápida de ver las métricas es a través del dashboard preconfigurado.Continúe en la sección Dashboards y visualización para importar el dashboard y ver todas las métricas de Kafka de una vez.
Visualización de la zona horariaHyperDX muestra las marcas de tiempo según la zona horaria local del navegador. Los datos de demostración abarcan 2025-11-05 16:00:00 - 2025-11-06 16:00:00 (UTC). Configure el intervalo de tiempo en 2025-11-04 16:00:00 - 2025-11-07 16:00:00 para asegurarse de ver las métricas de demostración independientemente de su ubicación. Una vez que vea las métricas, puede acotar el intervalo a un período de 24 horas para obtener visualizaciones más claras.
Para ayudarle a empezar a supervisar Kafka con ClickStack, proporcionamos visualizaciones esenciales de las métricas de Kafka.
Dashboard y visualización
1
Descargue la configuración del dashboard
.
2
Importe el dashboard preconfigurado
- Abra HyperDX y vaya a la sección Dashboard
- Haga clic en Import Dashboard en la esquina superior derecha, en el menú de puntos suspensivos
- Cargue el archivo
kafka-metrics-dashboard.jsony haga clic en Finish Import
3
Vea el dashboard
El dashboard se creará con todas las visualizaciones preconfiguradas:
Para el conjunto de datos de demostración, establezca el intervalo de tiempo en 2025-11-05 16:00:00 - 2025-11-06 16:00:00 (UTC) (ajústelo según su zona horaria local). El dashboard importado no tendrá un intervalo de tiempo especificado de forma predeterminada.
Solución de problemas
Compruebe que la API key esté configurada y se haya pasado al contenedor:
No aparecen métricas en HyperDX
Si falta, configúralo y reinicia:
# Verificar la variable de entorno
echo $CLICKSTACK_API_KEY
# Verificar que está en el contenedor
docker exec <jmx-exporter-container> env | grep CLICKSTACK_API_KEY
Verifique si las métricas están llegando a ClickHouse:
export CLICKSTACK_API_KEY=your-api-key-here
docker compose up -d kafka-jmx-exporter
Si no aparece ningún resultado, revise los logs del exportador de JMX:
docker exec <clickstack-container> clickhouse-client --query "
SELECT DISTINCT MetricName
FROM otel_metrics_sum
WHERE ServiceName = 'kafka'
LIMIT 10
"
Genera actividad en Kafka para alimentar las métricas:
docker compose logs kafka-jmx-exporter | grep -i "error\|connection" | tail -10
# Crear un topic de prueba
docker exec kafka bash -c "unset JMX_PORT && kafka-topics --create --topic test-topic --bootstrap-server kafka:9092 --partitions 3 --replication-factor 1"
# Enviar mensajes de prueba
echo -e "Message 1\nMessage 2\nMessage 3" | docker exec -i kafka bash -c "unset JMX_PORT && kafka-console-producer --topic test-topic --bootstrap-server kafka:9092"
Si ve
Errores de autenticación
Authorization failed o
401 Unauthorized:
- Verifique la API key en la UI de HyperDX (Settings → API Keys → Ingestion API Key)
- Vuelva a exportarla y reinicie:
export CLICKSTACK_API_KEY=your-correct-api-key
docker compose down
docker compose up -d
Al ejecutar comandos de Kafka desde el contenedor de Kafka, es posible que vea:
Conflictos de puertos con los comandos del cliente de Kafka
Preceda los comandos con
Error: Port already in use: 9999
unset JMX_PORT &&:
docker exec kafka bash -c "unset JMX_PORT && kafka-topics --list --bootstrap-server kafka:9092"
Si los registros del exportador JMX muestran
Problemas de conectividad de red
Connection refused:
Verifique que todos los contenedores estén en la misma red de Docker:
Compruebe la conectividad:
docker compose ps
docker network inspect <network-name>
# Desde el exportador JMX hacia ClickStack
docker exec <jmx-exporter-container> sh -c "timeout 2 bash -c 'cat < /dev/null > /dev/tcp/clickstack/4318' && echo 'Connected' || echo 'Failed'"
Siguientes pasos
- Configurar alertas para métricas críticas (particiones con replicación insuficiente, aumento del retraso del consumidor, picos de latencia de las solicitudes)
- Crear dashboards adicionales para casos de uso específicos (throughput por topic, monitorización de grupos de consumidores)
- Supervisar varios brókers de Kafka añadiendo instancias adicionales de JMX Metric Gatherer con atributos de recurso
kafka.broker.idúnicos
Esta guía envía métricas directamente desde JMX Metric Gatherer al endpoint OTLP de ClickStack, lo que funciona bien para pruebas e implementaciones pequeñas. Para entornos de producción, despliega tu propio OpenTelemetry Collector como agente para recibir métricas del exportador JMX y reenviarlas a ClickStack. Esto proporciona procesamiento por lotes, resiliencia y gestión centralizada de la configuración. Consulta Ingesta con OpenTelemetry para ver patrones de despliegue para producción y ejemplos de configuración del collector.