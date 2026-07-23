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En resumenMonitoriza las métricas de rendimiento de Redis en ClickStack con el receiver de Redis de OTel. Incluye un dataset de demostración y un dashboard preconfigurado.

Integración con una instalación existente de Redis

En esta sección se explica cómo configurar su instalación existente de Redis para enviar métricas a ClickStack mediante la configuración del ClickStack OTel collector con el Redis receiver. Si desea probar la integración de Redis Metrics antes de configurar su propio entorno existente, puede hacerlo con nuestro demo dataset preconfigurado en la siguiente sección.
Requisitos previos
  • Instancia de ClickStack en funcionamiento
  • Instalación existente de Redis (versión 3.0 o posterior)
  • Acceso de red desde ClickStack a Redis (puerto predeterminado: 6379)
  • Contraseña de Redis si la autenticación está habilitada
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Verifique la conexión con Redis

Primero, verifique que puede conectarse a Redis y que el comando INFO funcione:
Si Redis requiere autenticación:
Endpoints habituales de Redis:
  • Instalación local: localhost:6379
  • Docker: Usa el nombre del contenedor o del servicio (p. ej., redis:6379)
  • Remoto: <redis-host>:6379
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Crear una configuración personalizada del OTel collector

ClickStack le permite ampliar la configuración base del OpenTelemetry Collector montando un archivo de configuración personalizado y definiendo una variable de entorno. La configuración personalizada se combina con la configuración base administrada por HyperDX mediante OpAMP.Cree un archivo llamado redis-metrics.yaml con la siguiente configuración:
redis-metrics.yaml
Esta configuración:
  • Se conecta a Redis en localhost:6379 (ajusta el endpoint según tu entorno)
  • Recopila métricas cada 10 segundos
  • Recopila métricas clave de rendimiento (comandos, clientes, memoria y estadísticas del espacio de claves)
  • Establece el atributo de recurso service.name requerido según las convenciones semánticas de OpenTelemetry
  • Envía las métricas al ClickHouse exporter a través de una canalización dedicada
Métricas clave recopiladas:
  • redis.commands.processed - Comandos procesados por segundo
  • redis.clients.connected - Número de clientes conectados
  • redis.clients.blocked - Clientes bloqueados en llamadas bloqueantes
  • redis.memory.used - Memoria utilizada por Redis en bytes
  • redis.memory.peak - Uso máximo de memoria
  • redis.keyspace.hits - Búsquedas de claves correctas
  • redis.keyspace.misses - Búsquedas de claves fallidas (para calcular la tasa de aciertos de caché)
  • redis.keys.expired - Claves expiradas
  • redis.keys.evicted - Claves desalojadas debido a la presión de memoria
  • redis.connections.received - Total de conexiones recibidas
  • redis.connections.rejected - Conexiones rechazadas
  • En la configuración personalizada, solo defines nuevos receiver, processors y canalizaciones
  • Los processors memory_limiter y batch, y el exporter clickhouse, ya están definidos en la configuración base de ClickStack; solo los referencias por nombre
  • El processor resource establece el atributo service.name requerido según las convenciones semánticas de OpenTelemetry
  • Para producción con autenticación, almacena la contraseña en una variable de entorno: ${env:REDIS_PASSWORD}
  • Ajusta collection_interval según tus necesidades (10 s de forma predeterminada; valores más bajos aumentan el volumen de datos)
  • Para varias instancias de Redis, personaliza service.name para distinguirlas (p. ej., "redis-cache", "redis-sessions")
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Configurar ClickStack para cargar una configuración personalizada

Para habilitar una configuración personalizada del collector en su implementación actual de ClickStack, debe:
  1. Montar el archivo de configuración personalizada en /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
  2. Establecer la variable de entorno CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
  3. Asegurar la conectividad de red entre ClickStack y Redis
Opción 1: Docker Compose
Actualice la configuración de su implementación de ClickStack:
Opción 2: Docker run (imagen todo en uno)
Si usas la imagen todo en uno con docker run:
Importante: Si Redis se está ejecutando en otro contenedor, usa la red de Docker:
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Verifica las métricas en HyperDX

Una vez configurado, inicia sesión en HyperDX y verifica que las métricas estén llegando:
  1. Ve al explorador de métricas
  2. Busca métricas que empiecen por redis. (p. ej., redis.commands.processed, redis.memory.used)
  3. Deberías ver puntos de datos de métricas según el intervalo de recopilación configurado

Conjunto de datos de demostración

Para quienes quieran probar la integración de Redis Metrics antes de configurar sus sistemas de producción, proporcionamos un conjunto de datos pregenerado con patrones realistas de Redis Metrics.
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Descargue el conjunto de datos de métricas de muestra

Descargue los archivos de métricas pregenerados (24 horas de Redis Metrics con patrones realistas):
El conjunto de datos incluye patrones realistas:
  • Evento de calentamiento de la caché (06:00) - La tasa de aciertos sube del 30 % al 80 %
  • Pico de tráfico (14:30-14:45) - Aumento del tráfico de 5 veces con presión sobre las conexiones
  • Presión de memoria (20:00) - Expulsión de claves y degradación del rendimiento de la caché
  • Patrones diarios de tráfico - Picos en horario laboral, descensos por la noche y micro-picos aleatorios
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Inicie ClickStack

Inicie una instancia de ClickStack:
Espere aproximadamente 30 segundos a que ClickStack se inicie por completo.
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Cargue las métricas en ClickStack

Cargue las métricas directamente en ClickHouse:
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Verifique las métricas en HyperDX

Una vez cargadas, la forma más rápida de ver sus métricas es a través del dashboard preconfigurado.Vaya a la sección Dashboards y visualización para importar el dashboard y ver todas las Redis Metrics de una sola vez.
El rango temporal del conjunto de datos de demostración es de 2025-10-20 00:00:00 a 2025-10-21 05:00:00. Asegúrese de que el rango temporal en HyperDX coincida con esta ventana.Busque estos patrones interesantes:
  • 06:00 - Calentamiento de la caché (tasa de aciertos baja, pero en aumento)
  • 14:30-14:45 - Pico de tráfico (muchas conexiones de clientes y algunos rechazos)
  • 20:00 - Presión de memoria (comienzan las expulsiones de claves)

Dashboards y visualización

Para ayudarte a empezar a monitorizar Redis con ClickStack, proporcionamos visualizaciones esenciales para Redis Metrics.
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Descargar la configuración del dashboard

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Importar el dashboard preconfigurado

  1. Abre HyperDX y ve a la sección Dashboards
  2. Haz clic en Import Dashboard en la esquina superior derecha, en el menú de puntos suspensivos
  1. Sube el archivo redis-metrics-dashboard.json y haz clic en Finish Import
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Ver el dashboard

El dashboard se creará con todas las visualizaciones ya configuradas:
Para el demo dataset, establece el intervalo de tiempo en 2025-10-20 05:00:00 - 2025-10-21 05:00:00 (UTC) (ajústalo según tu zona horaria local). El dashboard importado no tendrá ningún intervalo de tiempo especificado de forma predeterminada.

Solución de problemas

La configuración personalizada no se carga

Verifica que la variable de entorno CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE esté configurada correctamente:
Compruebe que el archivo de configuración personalizado esté montado en /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:
Revise el contenido de la configuración personalizada para comprobar que se puede leer:

No aparecen métricas en HyperDX

Verifica que Redis sea accesible desde el collector:
Compruebe si funciona el comando INFO de Redis:
Verifica que la configuración efectiva incluya tu Redis receiver:
Revisa si hay errores en los logs del collector:

Errores de autenticación

Si aparecen errores de autenticación en los logs:
Actualiza tu configuración para usar la contraseña:

Problemas de conectividad de red

Si ClickStack no puede conectarse a Redis:
Asegúrate de que tu archivo de Docker Compose o tus comandos docker run sitúen ambos contenedores en la misma red.

Siguientes pasos

  • Configura alertas para métricas críticas (umbrales de uso de memoria, límites de conexión, caídas en la tasa de aciertos de la caché)
  • Crea dashboards adicionales para casos de uso específicos (retraso de replicación, rendimiento de la persistencia)
  • Supervisa varias instancias de Redis duplicando la configuración del receiver con distintos endpoints y nombres de servicio

Puesta en producción

Esta guía amplía el OpenTelemetry Collector integrado de ClickStack para facilitar una configuración rápida. Para implementaciones de producción, recomendamos ejecutar su propio OTel collector y enviar los datos al endpoint OTLP de ClickStack. Consulte Envío de datos de OpenTelemetry para la configuración de producción.
Última modificación el 23 de julio de 2026