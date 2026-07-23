Monitorización de Redis Metrics con ClickStack

Monitorización de Redis Metrics con ClickStack

En resumen Monitoriza las métricas de rendimiento de Redis en ClickStack con el receiver de Redis de OTel. Incluye un dataset de demostración y un dashboard preconfigurado.

​ Integración con una instalación existente de Redis

En esta sección se explica cómo configurar su instalación existente de Redis para enviar métricas a ClickStack mediante la configuración del ClickStack OTel collector con el Redis receiver.

Si desea probar la integración de Redis Metrics antes de configurar su propio entorno existente, puede hacerlo con nuestro demo dataset preconfigurado en la siguiente sección

Requisitos previos

Instancia de ClickStack en funcionamiento

Instalación existente de Redis (versión 3.0 o posterior)

Acceso de red desde ClickStack a Redis (puerto predeterminado: 6379)

Contraseña de Redis si la autenticación está habilitada

1 Verifique la conexión con Redis Primero, verifique que puede conectarse a Redis y que el comando INFO funcione: # Test connection redis-cli ping # Expected output: PONG # Test INFO command (used by metrics collector) redis-cli INFO server # Should display Redis server information Si Redis requiere autenticación: redis-cli -a < your-passwor d > ping Endpoints habituales de Redis: Instalación local : localhost:6379

: Docker : Usa el nombre del contenedor o del servicio (p. ej., redis:6379 )

: Usa el nombre del contenedor o del servicio (p. ej., ) Remoto: <redis-host>:6379 2 Crear una configuración personalizada del OTel collector ClickStack le permite ampliar la configuración base del OpenTelemetry Collector montando un archivo de configuración personalizado y definiendo una variable de entorno. La configuración personalizada se combina con la configuración base administrada por HyperDX mediante OpAMP. Cree un archivo llamado redis-metrics.yaml con la siguiente configuración: redis-metrics.yaml receivers : redis : endpoint : "localhost:6379" collection_interval : 10s # Uncomment if Redis requires authentication # password: ${env:REDIS_PASSWORD} # Configure which metrics to collect metrics : redis.commands.processed : enabled : true redis.clients.connected : enabled : true redis.memory.used : enabled : true redis.keyspace.hits : enabled : true redis.keyspace.misses : enabled : true redis.keys.evicted : enabled : true redis.keys.expired : enabled : true processors : resource : attributes : - key : service.name value : "redis" action : upsert service : pipelines : metrics/redis : receivers : [ redis ] processors : - resource - memory_limiter - batch exporters : - clickhouse Esta configuración: Se conecta a Redis en localhost:6379 (ajusta el endpoint según tu entorno)

(ajusta el endpoint según tu entorno) Recopila métricas cada 10 segundos

Recopila métricas clave de rendimiento (comandos, clientes, memoria y estadísticas del espacio de claves)

Establece el atributo de recurso service.name requerido según las convenciones semánticas de OpenTelemetry

según las convenciones semánticas de OpenTelemetry Envía las métricas al ClickHouse exporter a través de una canalización dedicada Métricas clave recopiladas: redis.commands.processed - Comandos procesados por segundo

- Comandos procesados por segundo redis.clients.connected - Número de clientes conectados

- Número de clientes conectados redis.clients.blocked - Clientes bloqueados en llamadas bloqueantes

- Clientes bloqueados en llamadas bloqueantes redis.memory.used - Memoria utilizada por Redis en bytes

- Memoria utilizada por Redis en bytes redis.memory.peak - Uso máximo de memoria

- Uso máximo de memoria redis.keyspace.hits - Búsquedas de claves correctas

- Búsquedas de claves correctas redis.keyspace.misses - Búsquedas de claves fallidas (para calcular la tasa de aciertos de caché)

- Búsquedas de claves fallidas (para calcular la tasa de aciertos de caché) redis.keys.expired - Claves expiradas

- Claves expiradas redis.keys.evicted - Claves desalojadas debido a la presión de memoria

- Claves desalojadas debido a la presión de memoria redis.connections.received - Total de conexiones recibidas

- Total de conexiones recibidas redis.connections.rejected - Conexiones rechazadas En la configuración personalizada, solo defines nuevos receiver, processors y canalizaciones

Los processors memory_limiter y batch , y el exporter clickhouse , ya están definidos en la configuración base de ClickStack; solo los referencias por nombre

y , y el exporter , ya están definidos en la configuración base de ClickStack; solo los referencias por nombre El processor resource establece el atributo service.name requerido según las convenciones semánticas de OpenTelemetry

establece el atributo requerido según las convenciones semánticas de OpenTelemetry Para producción con autenticación, almacena la contraseña en una variable de entorno: ${env:REDIS_PASSWORD}

Ajusta collection_interval según tus necesidades (10 s de forma predeterminada; valores más bajos aumentan el volumen de datos)

según tus necesidades (10 s de forma predeterminada; valores más bajos aumentan el volumen de datos) Para varias instancias de Redis, personaliza service.name para distinguirlas (p. ej., "redis-cache" , "redis-sessions" ) 3 Configurar ClickStack para cargar una configuración personalizada Para habilitar una configuración personalizada del collector en su implementación actual de ClickStack, debe: Montar el archivo de configuración personalizada en /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml Establecer la variable de entorno CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml Asegurar la conectividad de red entre ClickStack y Redis Opción 1: Docker Compose Actualice la configuración de su implementación de ClickStack: services : clickstack : # ... existing configuration ... environment : - CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml # Optional: If Redis requires authentication # - REDIS_PASSWORD=your-redis-password # ... other environment variables ... volumes : - ./redis-metrics.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro # ... other volumes ... # If Redis is in the same compose file: depends_on : - redis redis : image : redis:7-alpine ports : - "6379:6379" # Optional: Enable authentication # command: redis-server --requirepass your-redis-password Opción 2: Docker run (imagen todo en uno) Si usas la imagen todo en uno con docker run : docker run --name clickstack \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ -e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \ -v "$( pwd )/redis-metrics.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest Importante: Si Redis se está ejecutando en otro contenedor, usa la red de Docker: # Create a network docker network create monitoring # Run Redis on the network docker run -d --name redis --network monitoring redis:7-alpine # Run ClickStack on the same network (update endpoint to "redis:6379" in config) docker run --name clickstack \ --network monitoring \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ -e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \ -v "$( pwd )/redis-metrics.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest 4 Verifica las métricas en HyperDX Una vez configurado, inicia sesión en HyperDX y verifica que las métricas estén llegando: Ve al explorador de métricas Busca métricas que empiecen por redis. (p. ej., redis.commands.processed , redis.memory.used ) Deberías ver puntos de datos de métricas según el intervalo de recopilación configurado

​ Conjunto de datos de demostración

Para quienes quieran probar la integración de Redis Metrics antes de configurar sus sistemas de producción, proporcionamos un conjunto de datos pregenerado con patrones realistas de Redis Metrics.

1 Descargue el conjunto de datos de métricas de muestra Descargue los archivos de métricas pregenerados (24 horas de Redis Metrics con patrones realistas): # Descargar métricas gauge (memoria, ratio de fragmentación) curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/redis/redis-metrics-gauge.csv # Descargar métricas sum (comandos, conexiones, estadísticas de keyspace) curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/redis/redis-metrics-sum.csv El conjunto de datos incluye patrones realistas: Evento de calentamiento de la caché (06:00) - La tasa de aciertos sube del 30 % al 80 %

- La tasa de aciertos sube del 30 % al 80 % Pico de tráfico (14:30-14:45) - Aumento del tráfico de 5 veces con presión sobre las conexiones

- Aumento del tráfico de 5 veces con presión sobre las conexiones Presión de memoria (20:00) - Expulsión de claves y degradación del rendimiento de la caché

- Expulsión de claves y degradación del rendimiento de la caché Patrones diarios de tráfico - Picos en horario laboral, descensos por la noche y micro-picos aleatorios 2 Inicie ClickStack Inicie una instancia de ClickStack: docker run -d --name clickstack-demo \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest Espere aproximadamente 30 segundos a que ClickStack se inicie por completo. 3 Cargue las métricas en ClickStack Cargue las métricas directamente en ClickHouse: # Cargar métricas gauge (memoria, fragmentación) cat redis-metrics-gauge.csv | docker exec -i clickstack-demo \ clickhouse-client --query "INSERT INTO otel_metrics_gauge FORMAT CSVWithNames" # Cargar métricas sum (comandos, conexiones, keyspace) cat redis-metrics-sum.csv | docker exec -i clickstack-demo \ clickhouse-client --query "INSERT INTO otel_metrics_sum FORMAT CSVWithNames" 4 Verifique las métricas en HyperDX Una vez cargadas, la forma más rápida de ver sus métricas es a través del dashboard preconfigurado. Vaya a la sección Dashboards y visualización para importar el dashboard y ver todas las Redis Metrics de una sola vez. El rango temporal del conjunto de datos de demostración es de 2025-10-20 00:00:00 a 2025-10-21 05:00:00. Asegúrese de que el rango temporal en HyperDX coincida con esta ventana. Busque estos patrones interesantes: 06:00 - Calentamiento de la caché (tasa de aciertos baja, pero en aumento)

- Calentamiento de la caché (tasa de aciertos baja, pero en aumento) 14:30-14:45 - Pico de tráfico (muchas conexiones de clientes y algunos rechazos)

- Pico de tráfico (muchas conexiones de clientes y algunos rechazos) 20:00 - Presión de memoria (comienzan las expulsiones de claves)

​ Dashboards y visualización

Para ayudarte a empezar a monitorizar Redis con ClickStack, proporcionamos visualizaciones esenciales para Redis Metrics.

1 Descargar la configuración del dashboard . 2 Importar el dashboard preconfigurado Abre HyperDX y ve a la sección Dashboards Haz clic en Import Dashboard en la esquina superior derecha, en el menú de puntos suspensivos Sube el archivo redis-metrics-dashboard.json y haz clic en Finish Import 3 Ver el dashboard El dashboard se creará con todas las visualizaciones ya configuradas: Para el demo dataset, establece el intervalo de tiempo en 2025-10-20 05:00:00 - 2025-10-21 05:00:00 (UTC) (ajústalo según tu zona horaria local). El dashboard importado no tendrá ningún intervalo de tiempo especificado de forma predeterminada.

​ Solución de problemas

​ La configuración personalizada no se carga

Verifica que la variable de entorno CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE esté configurada correctamente:

docker exec < container-nam e > printenv CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE

Compruebe que el archivo de configuración personalizado esté montado en /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml :

docker exec < container-nam e > ls -lh /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml

Revise el contenido de la configuración personalizada para comprobar que se puede leer:

docker exec < container-nam e > cat /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml

​ No aparecen métricas en HyperDX

Verifica que Redis sea accesible desde el collector:

# Desde el contenedor de ClickStack docker exec < clickstack-containe r > redis-cli -h < redis-hos t > ping # Salida esperada: PONG

Compruebe si funciona el comando INFO de Redis:

docker exec < clickstack-containe r > redis-cli -h < redis-hos t > INFO stats # Debería mostrar estadísticas de Redis

Verifica que la configuración efectiva incluya tu Redis receiver:

docker exec < containe r > cat /etc/otel/supervisor-data/effective.yaml | grep -A 10 "redis:"

Revisa si hay errores en los logs del collector:

docker exec < containe r > cat /etc/otel/supervisor-data/agent.log | grep -i redis # Buscar errores de conexión o fallos de autenticación

​ Errores de autenticación

Si aparecen errores de autenticación en los logs:

# Verificar que Redis requiere autenticación redis-cli CONFIG GET requirepass # Probar autenticación redis-cli -a < passwor d > ping # Asegurarse de que la contraseña esté configurada en el entorno de ClickStack docker exec < clickstack-containe r > printenv REDIS_PASSWORD

Actualiza tu configuración para usar la contraseña:

receivers : redis : endpoint : "redis:6379" password : ${env:REDIS_PASSWORD}

​ Problemas de conectividad de red

Si ClickStack no puede conectarse a Redis:

# Comprobar si ambos contenedores están en la misma red docker network inspect < network-nam e > # Probar la conectividad docker exec < clickstack-containe r > ping redis docker exec < clickstack-containe r > telnet redis 6379

Asegúrate de que tu archivo de Docker Compose o tus comandos docker run sitúen ambos contenedores en la misma red.

​ Siguientes pasos

Configura alertas para métricas críticas (umbrales de uso de memoria, límites de conexión, caídas en la tasa de aciertos de la caché)

Crea dashboards adicionales para casos de uso específicos (retraso de replicación, rendimiento de la persistencia)

Supervisa varias instancias de Redis duplicando la configuración del receiver con distintos endpoints y nombres de servicio

​ Puesta en producción