En resumenMonitoriza las métricas de rendimiento de Redis en ClickStack con el receiver de Redis de OTel. Incluye un dataset de demostración y un dashboard preconfigurado.
En esta sección se explica cómo configurar su instalación existente de Redis para enviar métricas a ClickStack mediante la configuración del ClickStack OTel collector con el Redis receiver. Si desea probar la integración de Redis Metrics antes de configurar su propio entorno existente, puede hacerlo con nuestro demo dataset preconfigurado en la siguiente sección.
Integración con una instalación existente de Redis
Requisitos previos
- Instancia de ClickStack en funcionamiento
- Instalación existente de Redis (versión 3.0 o posterior)
- Acceso de red desde ClickStack a Redis (puerto predeterminado: 6379)
- Contraseña de Redis si la autenticación está habilitada
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Verifique la conexión con Redis
Primero, verifique que puede conectarse a Redis y que el comando INFO funcione:
Si Redis requiere autenticación:
# Test connection
redis-cli ping
# Expected output: PONG
# Test INFO command (used by metrics collector)
redis-cli INFO server
# Should display Redis server information
Endpoints habituales de Redis:
redis-cli -a <your-password> ping
- Instalación local:
localhost:6379
- Docker: Usa el nombre del contenedor o del servicio (p. ej.,
redis:6379)
- Remoto:
<redis-host>:6379
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Crear una configuración personalizada del OTel collector
ClickStack le permite ampliar la configuración base del OpenTelemetry Collector montando un archivo de configuración personalizado y definiendo una variable de entorno. La configuración personalizada se combina con la configuración base administrada por HyperDX mediante OpAMP.Cree un archivo llamado
redis-metrics.yaml con la siguiente configuración:
Esta configuración:
redis-metrics.yaml
receivers:
redis:
endpoint: "localhost:6379"
collection_interval: 10s
# Uncomment if Redis requires authentication
# password: ${env:REDIS_PASSWORD}
# Configure which metrics to collect
metrics:
redis.commands.processed:
enabled: true
redis.clients.connected:
enabled: true
redis.memory.used:
enabled: true
redis.keyspace.hits:
enabled: true
redis.keyspace.misses:
enabled: true
redis.keys.evicted:
enabled: true
redis.keys.expired:
enabled: true
processors:
resource:
attributes:
- key: service.name
value: "redis"
action: upsert
service:
pipelines:
metrics/redis:
receivers: [redis]
processors:
- resource
- memory_limiter
- batch
exporters:
- clickhouse
- Se conecta a Redis en
localhost:6379(ajusta el endpoint según tu entorno)
- Recopila métricas cada 10 segundos
- Recopila métricas clave de rendimiento (comandos, clientes, memoria y estadísticas del espacio de claves)
- Establece el atributo de recurso
service.namerequerido según las convenciones semánticas de OpenTelemetry
- Envía las métricas al ClickHouse exporter a través de una canalización dedicada
redis.commands.processed- Comandos procesados por segundo
redis.clients.connected- Número de clientes conectados
redis.clients.blocked- Clientes bloqueados en llamadas bloqueantes
redis.memory.used- Memoria utilizada por Redis en bytes
redis.memory.peak- Uso máximo de memoria
redis.keyspace.hits- Búsquedas de claves correctas
redis.keyspace.misses- Búsquedas de claves fallidas (para calcular la tasa de aciertos de caché)
redis.keys.expired- Claves expiradas
redis.keys.evicted- Claves desalojadas debido a la presión de memoria
redis.connections.received- Total de conexiones recibidas
redis.connections.rejected- Conexiones rechazadas
- En la configuración personalizada, solo defines nuevos receiver, processors y canalizaciones
- Los processors
memory_limitery
batch, y el exporter
clickhouse, ya están definidos en la configuración base de ClickStack; solo los referencias por nombre
- El processor
resourceestablece el atributo
service.namerequerido según las convenciones semánticas de OpenTelemetry
- Para producción con autenticación, almacena la contraseña en una variable de entorno:
${env:REDIS_PASSWORD}
- Ajusta
collection_intervalsegún tus necesidades (10 s de forma predeterminada; valores más bajos aumentan el volumen de datos)
- Para varias instancias de Redis, personaliza
service.namepara distinguirlas (p. ej.,
"redis-cache",
"redis-sessions")
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Configurar ClickStack para cargar una configuración personalizada
Para habilitar una configuración personalizada del collector en su implementación actual de ClickStack, debe:
- Montar el archivo de configuración personalizada en
/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
- Establecer la variable de entorno
CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
- Asegurar la conectividad de red entre ClickStack y Redis
Opción 1: Docker ComposeActualice la configuración de su implementación de ClickStack:
services:
clickstack:
# ... existing configuration ...
environment:
- CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
# Optional: If Redis requires authentication
# - REDIS_PASSWORD=your-redis-password
# ... other environment variables ...
volumes:
- ./redis-metrics.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro
# ... other volumes ...
# If Redis is in the same compose file:
depends_on:
- redis
redis:
image: redis:7-alpine
ports:
- "6379:6379"
# Optional: Enable authentication
# command: redis-server --requirepass your-redis-password
Opción 2: Docker run (imagen todo en uno)Si usas la imagen todo en uno con
docker run:
Importante: Si Redis se está ejecutando en otro contenedor, usa la red de Docker:
docker run --name clickstack \
-p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \
-e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \
-v "$(pwd)/redis-metrics.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \
clickhouse/clickstack-all-in-one:latest
# Create a network
docker network create monitoring
# Run Redis on the network
docker run -d --name redis --network monitoring redis:7-alpine
# Run ClickStack on the same network (update endpoint to "redis:6379" in config)
docker run --name clickstack \
--network monitoring \
-p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \
-e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \
-v "$(pwd)/redis-metrics.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \
clickhouse/clickstack-all-in-one:latest
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Verifica las métricas en HyperDX
Una vez configurado, inicia sesión en HyperDX y verifica que las métricas estén llegando:
- Ve al explorador de métricas
- Busca métricas que empiecen por
redis.(p. ej.,
redis.commands.processed,
redis.memory.used)
- Deberías ver puntos de datos de métricas según el intervalo de recopilación configurado
Para quienes quieran probar la integración de Redis Metrics antes de configurar sus sistemas de producción, proporcionamos un conjunto de datos pregenerado con patrones realistas de Redis Metrics.
Conjunto de datos de demostración
1
Descargue el conjunto de datos de métricas de muestra
Descargue los archivos de métricas pregenerados (24 horas de Redis Metrics con patrones realistas):
El conjunto de datos incluye patrones realistas:
# Descargar métricas gauge (memoria, ratio de fragmentación)
curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/redis/redis-metrics-gauge.csv
# Descargar métricas sum (comandos, conexiones, estadísticas de keyspace)
curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/redis/redis-metrics-sum.csv
- Evento de calentamiento de la caché (06:00) - La tasa de aciertos sube del 30 % al 80 %
- Pico de tráfico (14:30-14:45) - Aumento del tráfico de 5 veces con presión sobre las conexiones
- Presión de memoria (20:00) - Expulsión de claves y degradación del rendimiento de la caché
- Patrones diarios de tráfico - Picos en horario laboral, descensos por la noche y micro-picos aleatorios
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Inicie ClickStack
Inicie una instancia de ClickStack:
Espere aproximadamente 30 segundos a que ClickStack se inicie por completo.
docker run -d --name clickstack-demo \
-p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \
clickhouse/clickstack-all-in-one:latest
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Cargue las métricas en ClickStack
Cargue las métricas directamente en ClickHouse:
# Cargar métricas gauge (memoria, fragmentación)
cat redis-metrics-gauge.csv | docker exec -i clickstack-demo \
clickhouse-client --query "INSERT INTO otel_metrics_gauge FORMAT CSVWithNames"
# Cargar métricas sum (comandos, conexiones, keyspace)
cat redis-metrics-sum.csv | docker exec -i clickstack-demo \
clickhouse-client --query "INSERT INTO otel_metrics_sum FORMAT CSVWithNames"
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Verifique las métricas en HyperDX
Una vez cargadas, la forma más rápida de ver sus métricas es a través del dashboard preconfigurado.Vaya a la sección Dashboards y visualización para importar el dashboard y ver todas las Redis Metrics de una sola vez.
El rango temporal del conjunto de datos de demostración es de 2025-10-20 00:00:00 a 2025-10-21 05:00:00. Asegúrese de que el rango temporal en HyperDX coincida con esta ventana.Busque estos patrones interesantes:
- 06:00 - Calentamiento de la caché (tasa de aciertos baja, pero en aumento)
- 14:30-14:45 - Pico de tráfico (muchas conexiones de clientes y algunos rechazos)
- 20:00 - Presión de memoria (comienzan las expulsiones de claves)
Para ayudarte a empezar a monitorizar Redis con ClickStack, proporcionamos visualizaciones esenciales para Redis Metrics.
Dashboards y visualización
1
Descargar la configuración del dashboard
.
2
Importar el dashboard preconfigurado
- Abre HyperDX y ve a la sección Dashboards
- Haz clic en Import Dashboard en la esquina superior derecha, en el menú de puntos suspensivos
- Sube el archivo
redis-metrics-dashboard.jsony haz clic en Finish Import
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Ver el dashboard
El dashboard se creará con todas las visualizaciones ya configuradas:
Para el demo dataset, establece el intervalo de tiempo en 2025-10-20 05:00:00 - 2025-10-21 05:00:00 (UTC) (ajústalo según tu zona horaria local). El dashboard importado no tendrá ningún intervalo de tiempo especificado de forma predeterminada.
Solución de problemas
Verifica que la variable de entorno
La configuración personalizada no se carga
CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE esté configurada correctamente:
Compruebe que el archivo de configuración personalizado esté montado en
docker exec <container-name> printenv CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE
/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:
Revise el contenido de la configuración personalizada para comprobar que se puede leer:
docker exec <container-name> ls -lh /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
docker exec <container-name> cat /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
Verifica que Redis sea accesible desde el collector:
No aparecen métricas en HyperDX
Compruebe si funciona el comando INFO de Redis:
# Desde el contenedor de ClickStack
docker exec <clickstack-container> redis-cli -h <redis-host> ping
# Salida esperada: PONG
Verifica que la configuración efectiva incluya tu Redis receiver:
docker exec <clickstack-container> redis-cli -h <redis-host> INFO stats
# Debería mostrar estadísticas de Redis
Revisa si hay errores en los logs del collector:
docker exec <container> cat /etc/otel/supervisor-data/effective.yaml | grep -A 10 "redis:"
docker exec <container> cat /etc/otel/supervisor-data/agent.log | grep -i redis
# Buscar errores de conexión o fallos de autenticación
Si aparecen errores de autenticación en los logs:
Errores de autenticación
Actualiza tu configuración para usar la contraseña:
# Verificar que Redis requiere autenticación
redis-cli CONFIG GET requirepass
# Probar autenticación
redis-cli -a <password> ping
# Asegurarse de que la contraseña esté configurada en el entorno de ClickStack
docker exec <clickstack-container> printenv REDIS_PASSWORD
receivers:
redis:
endpoint: "redis:6379"
password: ${env:REDIS_PASSWORD}
Si ClickStack no puede conectarse a Redis:
Problemas de conectividad de red
Asegúrate de que tu archivo de Docker Compose o tus comandos
# Comprobar si ambos contenedores están en la misma red
docker network inspect <network-name>
# Probar la conectividad
docker exec <clickstack-container> ping redis
docker exec <clickstack-container> telnet redis 6379
docker run sitúen ambos contenedores en la misma red.
Siguientes pasos
- Configura alertas para métricas críticas (umbrales de uso de memoria, límites de conexión, caídas en la tasa de aciertos de la caché)
- Crea dashboards adicionales para casos de uso específicos (retraso de replicación, rendimiento de la persistencia)
- Supervisa varias instancias de Redis duplicando la configuración del receiver con distintos endpoints y nombres de servicio
Esta guía amplía el OpenTelemetry Collector integrado de ClickStack para facilitar una configuración rápida. Para implementaciones de producción, recomendamos ejecutar su propio OTel collector y enviar los datos al endpoint OTLP de ClickStack. Consulte Envío de datos de OpenTelemetry para la configuración de producción.