ClickStack permite visualizar eventos y ofrece compatibilidad nativa para crear gráficos en la interfaz de usuario de ClickStack (HyperDX). Estos gráficos pueden añadirse a dashboards para compartirlos con otros usuarios.

Las visualizaciones se pueden crear a partir de traza, métricas, logs o cualquier esquema de eventos wide definido por el usuario.

​ Creación de visualizaciones

La interfaz Chart Explorer de HyperDX permite visualizar métricas, traza y logs a lo largo del tiempo, lo que facilita la creación rápida de visualizaciones para analizar datos. Esta interfaz también se reutiliza al crear dashboards. En la siguiente sección se describe el proceso de creación de una visualización con Chart Explorer.

Cada visualización comienza seleccionando una fuente de datos, seguida de una métrica, con expresiones de filtro y campos de group by opcionales. Conceptualmente, las visualizaciones en HyperDX se corresponden internamente con una consulta SQL GROUP BY : se definen métricas para agregarlas en las dimensiones seleccionadas.

Generación de gráficos con IA ClickStack también permite crear gráficos a partir de prompts en lenguaje natural mediante la función text-to-chart . Describe lo que quieres ver y ClickStack genera la visualización automáticamente.

Por ejemplo, podrías crear un gráfico con el número de errores ( count() ) agrupados por nombre de servicio.

1 Ir a Chart Explorer Selecciona Chart Explorer en el menú de la izquierda. 2 Crear visualización En el ejemplo siguiente, creamos un gráfico de la duración media de las solicitudes a lo largo del tiempo por nombre de servicio. Para ello, el usuario debe especificar una métrica, una columna (que puede ser una expresión SQL) y un campo de agregación. Line/Bar en el menú superior y, a continuación, el conjunto de datos Traces (o Demo Traces si usas Selecciona el tipo de visualizaciónen el menú superior y, a continuación, el conjunto de datos(osi usas play-clickstack.clickhouse.com ). Completa los siguientes valores: Metric: Average

Column: Duration/1000

Where: <empty>

Group By: ServiceName

Alias: Average Time Ten en cuenta que puedes filtrar eventos usando una cláusula SQL WHERE o sintaxis Lucene, y establecer el intervalo de tiempo en el que deben visualizarse. También se admiten varias series. Por ejemplo, filtra por el servicio frontend añadiendo el filtro ServiceName:"frontend" . Agrega una segunda serie para el recuento de eventos a lo largo del tiempo con el alias Count haciendo clic en Add Series . Para crear una serie similar a una existente, puedes duplicarla en lugar de empezar desde cero. Haz clic en el icono de copia ( Duplicate series ) en una fila de serie para insertar una copia directamente debajo. La copia conserva la configuración de la serie de origen, como la métrica, la columna y el filtro. Después, solo tienes que cambiar los campos que sean distintos (por ejemplo, la agregación) y asignarle a la copia su propio alias. La duplicación está disponible siempre que se admitan varias series. Está oculta en los tipos de visualización que solo permiten una serie, como Number , Pie y Heatmap . Para crear una serie similar a una existente, puedes duplicarla en lugar de empezar desde cero. Haz clic en el icono de copia ( Duplicate series ) en una fila de serie para insertar una copia directamente debajo. La copia conserva la configuración de la serie de origen, como la métrica, la columna y el filtro. Después, solo tienes que cambiar los campos que sean distintos (por ejemplo, la agregación) y asignarle a la copia su propio alias. La duplicación está disponible siempre que se admitan varias series. Está oculta en los tipos de visualización que solo permiten una serie, como Number , Pie y Heatmap . Las visualizaciones pueden crearse a partir de cualquier fuente de datos: métricas, traza o logs. ClickStack trata todos estos datos como eventos wide. Cualquier columna numérica puede representarse en un gráfico a lo largo del tiempo, y las columnas de tipo cadena, fecha o numérico pueden usarse para agrupaciones. Este enfoque unificado permite crear dashboards en distintos tipos de telemetría utilizando un modelo coherente y flexible.

​ Creación de dashboards

Los dashboards permiten agrupar visualizaciones relacionadas para comparar métricas y explorar patrones en paralelo, con el fin de identificar posibles causas raíz en sus sistemas. Estos dashboards pueden usarse para investigaciones ad hoc o guardarse para el monitoreo continuo.

Los filtros globales pueden aplicarse a nivel de dashboard y se propagan automáticamente a todas las visualizaciones dentro de ese dashboard. Esto permite hacer drill-down de forma coherente entre gráficos y simplifica la correlación de eventos entre servicios y tipos de telemetría.

A continuación, creamos un dashboard con dos visualizaciones usando las fuentes de datos de logs y trazas. Estos pasos pueden reproducirse en play-clickstack.clickhouse.com o localmente, conectándose al conjunto de datos alojado en sql.clickhouse.com , como se describe en la guía “Conjunto de datos de demostración remoto”

1 Vaya a Dashboards Seleccione Dashboards en el menú de la izquierda. Luego, haga clic en New Dashboard para crear un dashboard temporal o guardado. 2 Crear una visualización: tiempo promedio de solicitud por servicio Selecciona Add New Tile para abrir el panel de creación de visualizaciones. Line/Bar en el menú superior y, a continuación, el dataset Traces (o Demo Traces si usas Selecciona el tipo de visualizaciónen el menú superior y, a continuación, el dataset(osi usas play-clickstack.clickhouse.com ). Completa los siguientes valores para crear un gráfico que muestre la duración promedio de las solicitudes a lo largo del tiempo para cada nombre de servicio: Nombre del gráfico: Average duration by service

Métrica: Average

Columna: Duration/1000

Where: <empty>

Agrupar por: ServiceName

Alias: Average Time Haz clic en el botón play antes de hacer clic en Save . Cambia el tamaño de la visualización para que ocupe todo el ancho del dashboard. 3 Crear una visualización: eventos a lo largo del tiempo por servicio Seleccione Add New Tile para abrir el panel de creación de visualizaciones. Line/Bar en el menú superior y, a continuación, el conjunto de datos Logs (o Demo Logs si usa Seleccione el tipo de visualizaciónen el menú superior y, a continuación, el conjunto de datos(osi usa play-clickstack.clickhouse.com ). Complete los siguientes valores para crear un gráfico que muestre el recuento de eventos a lo largo del tiempo por nombre de servicio: Nombre del gráfico: Event count by service

Métrica: Count of Events

Where: <empty>

Agrupar por: ServiceName

Alias: Count of events Haga clic en el botón play antes de hacer clic en Save . Cambie el tamaño de la visualización para que ocupe todo el ancho del dashboard. 4 Agrega un tile de heatmap para la duración de spans Los tiles de heatmap muestran el recuento de eventos que caen en cada bucket de (tiempo, valor) como una cuadrícula coloreada. Usa un heatmap cuando quieras ver la forma de una distribución a lo largo del tiempo, no solo el promedio o un único percentil. Un heatmap de latencia revela patrones de duración bimodales, agrupaciones en la cola lenta o dispersiones repentinas que un gráfico de líneas promediaría y ocultaría. Para agregar un tile de heatmap: Selecciona Add New Tile . Elige el tipo de visualización Heatmap en el menú superior. El menú desplegable de fuentes de datos solo muestra fuentes cuyo tipo de source es Traces . Las fuentes de logs, metrics y session se excluyen, ya que los heatmaps necesitan una columna de duración de span que solo proporcionan las fuentes de traces. Elige cualquiera de tus fuentes de traces por nombre. El nombre en sí es arbitrario; solo importa el tipo. Una vez seleccionada una fuente, el heatmap completa automáticamente: Value : la Duration Expression de la fuente, ajustada a la unidad de visualización actual (por ejemplo, (Duration)/1e6 para convertir la duración de span de cada evento de nanosegundos a milisegundos)

: la de la fuente, ajustada a la unidad de visualización actual (por ejemplo, para convertir la duración de span de cada evento de nanosegundos a milisegundos) Count: count() Define un nombre para el gráfico y usa Where para limitar el heatmap a un servicio específico o a un conjunto de operaciones cuyo rendimiento quieras observar. Ajusta el intervalo de tiempo para que coincida con el período de interés. Los intervalos más amplios muestran cambios en la distribución y patrones de latencia bimodales que las ventanas más cortas pueden ocultar. El siguiente ejemplo muestra un único servicio durante una ventana de 24 horas, con las rutas rápida y lenta de la duración de sus spans claramente separadas en dos bandas horizontales. Display Settings para abrir un panel con la expresión de Scale (Log o Linear), Value y Count. La lista completa de opciones está documentada en Para personalizar aún más el heatmap, haz clic enpara abrir un panel con la expresión de(Log o Linear),. La lista completa de opciones está documentada en Personaliza el heatmap , en la página de Event Deltas. Se reutiliza el mismo panel. Haz clic en Run para obtener una vista previa del gráfico y luego en Save . El tile guardado se muestra como un heatmap en el dashboard. Pasa el cursor sobre cualquier celda para ver los límites del bucket y el recuento de eventos. Dos consultas de ClickHouse por heatmap El heatmap se ejecuta como dos consultas secuenciales: una pequeña consulta de límites que resuelve el rango de valores y luego una consulta de heatmap que cuenta los eventos por bucket. Ambas consultas están visibles en el editor, en Generated SQL, si quieres inspeccionarlas o copiarlas. ​ Profundiza en Event Deltas Haz clic en cualquier celda de un tile de heatmap ya renderizado para abrir la acción View in Event Deltas. Where y el intervalo de tiempo transferidos. Desde allí puedes examinar la misma distribución de forma interactiva, segmentar por attribute para ver qué hace que los spans lentos sean distintos de los rápidos e inspeccionar los spans individuales detrás de cualquier celda, sin tener que reconstruir manualmente la consulta. Al seleccionarla, se abre la vista de Event Deltas con la fuente de datos del tile, la cláusulay el intervalo de tiempo transferidos. Desde allí puedes examinar la misma distribución de forma interactiva, segmentar por attribute para ver qué hace que los spans lentos sean distintos de los rápidos e inspeccionar los spans individuales detrás de cualquier celda, sin tener que reconstruir manualmente la consulta. 5 Filtrar el dashboard Se pueden aplicar filtros de Lucene o SQL, junto con el intervalo de tiempo, a nivel del dashboard, y se propagarán automáticamente a todas las visualizaciones. Para demostrarlo, aplique el filtro de Lucene ServiceName:"frontend" al dashboard y ajuste el intervalo de tiempo para que abarque las últimas 3 horas. Observe cómo las visualizaciones ahora reflejan únicamente datos del servicio frontend . El dashboard se guardará automáticamente. Para definir el nombre del dashboard, seleccione el título y modifíquelo antes de hacer clic en Save Name .

​ Dashboards - edición de visualizaciones

Para eliminar, editar o duplicar una visualización, pase el cursor sobre ella y utilice los botones de acción correspondientes.

​ Configuración de visualización del mosaico

Cada mosaico tiene un panel Configuración de visualización con opciones que controlan cómo se muestra su valor. Ábrelo desde el editor del mosaico haciendo clic en Configuración de visualización. Las opciones disponibles dependen del tipo de visualización.

Los mosaicos de Number pueden mostrar un gráfico de fondo: una minigráfica de tendencia dibujada detrás del valor, para que su evolución en el intervalo de tiempo seleccionado pueda verse de un vistazo. Esto resulta útil en los mosaicos de SLO y de presupuesto de errores, donde la tendencia de un valor importa tanto como su lectura actual.

Con un mosaico de Number seleccionado, abre Configuración de visualización y establece Gráfico de fondo en Línea o Área (o Ninguno para desactivarlo). La minigráfica se deriva de una versión de la consulta del mosaico agrupada en intervalos de tiempo, por lo que no se necesita ninguna configuración adicional. Hereda el color del mosaico de forma predeterminada; establece un Color de fondo para sustituirlo por un color concreto de la paleta.

Los gráficos de fondo se aplican a los mosaicos de Number del constructor de consultas. Los mosaicos de Number de Raw SQL devuelven un único valor sin dimensión temporal que pueda agruparse en intervalos, por lo que la opción aparece, pero está deshabilitada para ellos.

​ Dashboards: listado y búsqueda

Los dashboards están disponibles en la página de dashboards. Están organizados por etiquetas y cuentan con búsqueda y filtrado integrados para localizar rápidamente dashboards específicos.

Los dashboards se pueden marcar como favoritos para acceder fácilmente a ellos desde la barra lateral y desde la parte superior de la página de listado. Los favoritos son individuales para cada usuario.

​ Dashboards - etiquetado

Puedes añadir etiquetas a los dashboards y a las búsquedas guardadas para organizarlos mejor. Las etiquetas ofrecen una forma flexible de clasificarlos y filtrarlos según tus necesidades.

Organización : Las etiquetas aparecen en la barra lateral izquierda, donde los dashboards y las búsquedas guardadas se agrupan según las etiquetas asignadas

: Las etiquetas aparecen en la barra lateral izquierda, donde los dashboards y las búsquedas guardadas se agrupan según las etiquetas asignadas Múltiples etiquetas : Puedes añadir una o varias etiquetas a un mismo elemento para categorizarlo mejor

: Puedes añadir una o varias etiquetas a un mismo elemento para categorizarlo mejor Creación automática : Si asignas una etiqueta que aún no existe, se creará automáticamente

: Si asignas una etiqueta que aún no existe, se creará automáticamente Gestión sencilla: Puedes añadir o quitar etiquetas en cualquier momento para ajustar la estructura de tu organización

Esto facilita encontrar elementos relacionados y mantener un espacio de trabajo ordenado a medida que crece tu colección.

También puedes seleccionar varias etiquetas para filtrar y ver elementos de distintas categorías:

​ Filtros personalizados

Además de los filtros de texto libre disponibles en todos los dashboard, los dashboard guardados admiten filtros personalizados en listas desplegables que se rellenan con datos consultados desde ClickHouse. Estos proporcionan controles de filtro reutilizables de apuntar y hacer clic, para que quienes consultan el dashboard puedan filtrar sin tener que escribir expresiones manualmente.

Los siguientes pasos muestran cómo añadir un filtro personalizado al dashboard creado en la sección “Creación de dashboard”

1 Abrir el cuadro de diálogo Edit Filters Abra un dashboard guardado y seleccione Edit Filters en la barra de herramientas. 2 Añadir un filtro nuevo Haga clic en Add new filter. Configure el filtro indicando un Name, seleccionando una Data source e introduciendo una Filter expression: una columna o expresión SQL cuyos valores distintos rellenarán la lista desplegable. Haga clic en Save filter. Por ejemplo, para añadir un filtro de servicio a datos de traza, use ServiceName como expresión de filtro con la fuente de datos Traces . El “Dropdown values filter” es opcional y permite restringir qué valores aparecen en la lista desplegable. El modal Filters muestra todos los filtros configurados para el dashboard. Desde aquí puede editar o eliminar filtros existentes, o añadir más. 3 Usar el filtro Cierre el modal Filters. El nuevo filtro desplegable aparece debajo de la barra de búsqueda. Haga clic en él para ver los valores disponibles y, a continuación, seleccione uno para filtrar todas las visualizaciones del dashboard. 4 (Opcional) Guardar los valores del filtro como predeterminados Para conservar una selección de filtro como valor predeterminado del dashboard, elija Save Query & Filters as Default en el menú del dashboard. El dashboard siempre se abrirá con los filtros seleccionados aplicados. Para restablecerlo, seleccione Remove Default Query & Filters en el mismo menú.

Los filtros personalizados en listas desplegables están disponibles en los dashboard guardados. Para ver un ejemplo de este patrón en uso, consulte el dashboard de Kubernetes , que proporciona filtros desplegables integrados para pod de Kubernetes, Implementación, nombre del nodo, Espacio de nombres y clúster.

​ Desglosar en Search

Los tiles del dashboard permiten desglosar hasta la página Search. Haz clic en un punto de datos de una visualización para abrir un menú contextual con las siguientes opciones:

Ver todos los eventos — navega a la página Search y muestra todos los eventos de la ventana de tiempo seleccionada.

— navega a la página Search y muestra todos los eventos de la ventana de tiempo seleccionada. Filtrar por grupo — navega a la página Search filtrada por una serie específica.

Esto resulta útil para investigar picos o anomalías concretos detectados en un dashboard: puedes pasar rápidamente de una vista agregada a los eventos individuales subyacentes.

HyperDX se despliega con dashboards listos para usar.

​ Dashboard de ClickHouse

Este dashboard ofrece visualizaciones para monitorizar ClickHouse. Para acceder a él, selecciónelo en el menú de la izquierda.

Este dashboard usa pestañas para separar la monitorización de Selects, Inserts e Infraestructura de ClickHouse.

Acceso requerido a las tablas del sistema Este dashboard consulta las tablas del sistema de ClickHouse para mostrar métricas clave. Se requieren los siguientes permisos: GRANT SHOW COLUMNS, SELECT(CurrentMetric_MemoryTracking, CurrentMetric_S3Requests, ProfileEvent_OSCPUVirtualTimeMicroseconds, ProfileEvent_OSReadChars, ProfileEvent_OSWriteChars, ProfileEvent_S3GetObject, ProfileEvent_S3ListObjects, ProfileEvent_S3PutObject, ProfileEvent_S3UploadPart, event_time) ON system.metric_log GRANT SHOW COLUMNS, SELECT(active, database, partition, rows, table) ON system.parts GRANT SHOW COLUMNS, SELECT(event_date, event_time, memory_usage, normalized_query_hash, query, query_duration_ms, query_kind, read_rows, tables, type, written_bytes, written_rows) ON system.query_log GRANT SHOW COLUMNS, SELECT(event_date, event_time, hostname, metric, value) ON system.transposed_metric_log

​ Dashboard de servicios

El dashboard de servicios muestra los servicios activos actualmente en función de los datos de trazas. Para ello, debes haber recopilado trazas y configurado una fuente de datos de trazas válida.

Los nombres de los servicios se detectan automáticamente a partir de los datos de trazas, y se presentan en una serie de visualizaciones predefinidas organizadas en tres pestañas: Servicios HTTP, Base de datos y Errores.

Las visualizaciones se pueden filtrar mediante la sintaxis de Lucene o SQL, y el intervalo de tiempo puede ajustarse para un análisis más preciso.

​ Dashboard de Kubernetes

Este dashboard permite explorar los eventos de Kubernetes recopilados mediante OpenTelemetry. Incluye opciones avanzadas de filtrado, por lo que puede filtrar por pod de Kubernetes, implementación, nombre del nodo, espacio de nombres y clúster, además de realizar búsquedas de texto libre.

Los datos de Kubernetes se organizan en tres pestañas para facilitar la navegación: Pods, Nodos y Espacios de nombres.