Ingestión de datos con Vector para ClickStack - The ClickHouse Observability Stack

Vector es una canalización de datos de observabilidad de alto rendimiento y agnóstica respecto del proveedor. Se usa habitualmente para recopilar, transformar y enrutar logs y métricas desde una amplia variedad de fuentes, y es especialmente popular para la ingestión de logs por su flexibilidad y bajo consumo de recursos.

Al usar Vector con ClickStack, los usuarios son responsables de definir sus propios esquemas. Estos esquemas pueden seguir las convenciones de OpenTelemetry, pero también pueden ser completamente personalizados y representar estructuras de eventos definidas por el usuario. En la práctica, la ingestión con Vector se usa con mayor frecuencia para logs, cuando los usuarios quieren un control total sobre el análisis y el enriquecimiento antes de que los datos se escriban en ClickHouse.

Esta guía se centra en incorporar datos a ClickStack usando Vector, tanto para ClickStack Open Source como para Managed ClickStack. Para simplificar, no cubre en profundidad las fuentes de Vector ni la configuración de la pipeline. En su lugar, se centra en configurar el sink que escribe datos en ClickHouse y en garantizar que el esquema resultante sea compatible con ClickStack.

El único requisito estricto de ClickStack, tanto en la implementación open source como en la administrada, es que los datos incluyan una columna de marca temporal (o un campo de tiempo equivalente), que puede declararse al configurar la fuente de datos en la UI de ClickStack.

​ Envío de datos con Vector

​ Conjunto de datos de ejemplo con Vector

Para ver un ejemplo más completo, a continuación usamos un archivo de logs de Nginx.