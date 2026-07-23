En resumenRecopila y visualiza los logs del servidor Redis en ClickStack con el receptor
filelog de OTel. Incluye un dataset de demostración y un dashboard preconfigurado.
En esta sección se explica cómo configurar su instalación actual de Redis para enviar logs a ClickStack modificando la configuración del OTel collector de ClickStack. Si desea probar la integración de Redis antes de configurar su propio entorno, puede hacerlo con nuestra configuración predefinida y datos de ejemplo en la sección “Conjunto de datos de demostración”.
Integración con Redis existente
Requisitos previos
- Instancia de ClickStack en ejecución
- Instalación existente de Redis (versión 3.0 o posterior)
- Acceso a los archivos de log de Redis
1
Verifique la configuración de logging de Redis
Primero, verifique la configuración de logging de Redis. Conéctese a Redis y compruebe la ubicación del archivo de registro:
Ubicaciones comunes de los logs de Redis:
redis-cli CONFIG GET logfile
- Linux (apt/yum):
/var/log/redis/redis-server.log
- macOS (Homebrew):
/usr/local/var/log/redis.log
- Docker: A menudo se envían a stdout, pero se puede configurar para que se escriban en
/data/redis.log
redis.conf:
Después de cambiar la configuración, reinicie Redis:
# Log to file instead of stdout
logfile /var/log/redis/redis-server.log
# Set log level (options: debug, verbose, notice, warning)
loglevel notice
# For systemd
sudo systemctl restart redis
# For Docker
docker restart <redis-container>
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Crear una configuración personalizada del OTel collector
ClickStack permite ampliar la configuración base del OpenTelemetry Collector montando un archivo de configuración personalizado y definiendo una variable de entorno. La configuración personalizada se fusiona con la configuración base administrada por HyperDX mediante OpAMP.Crea un archivo llamado
redis-monitoring.yaml con la siguiente configuración:
Esta configuración:
receivers:
filelog/redis:
include:
- /var/log/redis/redis-server.log
start_at: beginning
operators:
- type: regex_parser
regex: '^(?P\d+):(?P\w+) (?P\d{2} \w+ \d{4} \d{2}:\d{2}:\d{2})\.\d+ (?P[.\-*#]) (?P.*)$'
parse_from: body
parse_to: attributes
- type: time_parser
parse_from: attributes.timestamp
layout: '%d %b %Y %H:%M:%S'
- type: add
field: attributes.source
value: "redis"
- type: add
field: resource["service.name"]
value: "redis-production"
service:
pipelines:
logs/redis:
receivers: [filelog/redis]
processors:
- memory_limiter
- transform
- batch
exporters:
- clickhouse
- Lee los logs de Redis desde su ubicación estándar
- Analiza el formato de log de Redis mediante regex para extraer campos estructurados (
pid,
role,
timestamp,
log_level,
message)
- Añade el atributo
source: redispara filtrar en HyperDX
- Envía los logs al exportador de ClickHouse a través de un pipeline dedicado
- En la configuración personalizada, solo se definen nuevos receivers y pipelines
- Los processors (
memory_limiter,
transform,
batch) y exporters (
clickhouse) ya están definidos en la configuración base de ClickStack; solo se hace referencia a ellos por nombre
- El operador
time_parserextrae timestamps de los logs de Redis para preservar la cronología original de los logs
- Esta configuración usa
start_at: beginningpara leer todos los logs existentes cuando se inicia el collector, lo que permite verlos de inmediato. En despliegues de producción en los que quieras evitar reingestar logs cuando el collector se reinicie, cámbialo a
start_at: end.
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Configura ClickStack para cargar una configuración personalizada
Para habilitar una configuración personalizada del collector en tu despliegue actual de ClickStack, debes:
- Montar el archivo de configuración personalizado en
/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
- Establecer la variable de entorno
CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
- Montar el directorio de logs de Redis para que el collector pueda leerlos
Opción 1: Docker ComposeActualiza la configuración de despliegue de ClickStack:
services:
clickstack:
# ... existing configuration ...
environment:
- CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
# ... other environment variables ...
volumes:
- ./redis-monitoring.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro
- /var/log/redis:/var/log/redis:ro
# ... other volumes ...
Opción 2: Docker Run (imagen todo en uno)Si usas la imagen todo en uno con Docker, ejecuta:
docker run --name clickstack \
-p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \
-e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \
-v "$(pwd)/redis-monitoring.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \
-v /var/log/redis:/var/log/redis:ro \
clickhouse/clickstack-all-in-one:latest
Asegúrese de que el ClickStack collector cuente con los permisos adecuados para leer los archivos de registro de Redis. En producción, use montajes de solo lectura (
:ro) y siga el principio del menor privilegio.
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Verificación de logs en HyperDX
Una vez configurado, inicia sesión en HyperDX y verifica que los logs se estén recibiendo:
Para los usuarios que quieran probar la integración de Redis antes de configurar sus sistemas de producción, proporcionamos un conjunto de datos de ejemplo con logs de Redis pregenerados y patrones realistas.
Conjunto de datos de demostración
1
Descargar el conjunto de datos de ejemplo
Descarga el archivo de log de ejemplo:
curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/redis/redis-server.log
2
Crear la configuración del collector de prueba
Crea un archivo llamado
redis-demo.yaml con la siguiente configuración:
cat > redis-demo.yaml << 'EOF'
receivers:
filelog/redis:
include:
- /tmp/redis-demo/redis-server.log
start_at: beginning # Leer desde el principio para los datos de demostración
operators:
- type: regex_parser
regex: '^(?P<pid>\d+):(?P<role>\w+) (?P<timestamp>\d{2} \w+ \d{4} \d{2}:\d{2}:\d{2})\.\d+ (?P<log_level>[.\-*#]) (?P<message>.*)$'
parse_from: body
parse_to: attributes
- type: time_parser
parse_from: attributes.timestamp
layout: '%d %b %Y %H:%M:%S'
- type: add
field: attributes.source
value: "redis-demo"
- type: add
field: resource["service.name"]
value: "redis-demo"
service:
pipelines:
logs/redis-demo:
receivers: [filelog/redis]
processors:
- memory_limiter
- transform
- batch
exporters:
- clickhouse
EOF
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Ejecutar ClickStack con la configuración de demostración
Ejecuta ClickStack con los logs de demostración y esta configuración:
docker run --name clickstack-demo \
-p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \
-e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \
-v "$(pwd)/redis-demo.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \
-v "$(pwd)/redis-server.log:/tmp/redis-demo/redis-server.log:ro" \
clickhouse/clickstack-all-in-one:latest
Esto monta el archivo de log directamente en el contenedor. Se hace con fines de prueba usando datos de demostración estáticos.
Verificar los logs en HyperDXUna vez que ClickStack esté en ejecución:
- Abre HyperDX e inicia sesión en tu cuenta (puede que primero tengas que crear una cuenta)
- Ve a la Search view y establece
Logscomo source
- Establece el intervalo de tiempo en 2025-10-26 10:00:00 - 2025-10-29 10:00:00
Visualización de la zona horariaHyperDX muestra las marcas de tiempo en la zona horaria local de tu navegador. Los datos de demostración abarcan 2025-10-27 10:00:00 - 2025-10-28 10:00:00 (UTC). El amplio intervalo de tiempo garantiza que verás los logs de demostración independientemente de tu ubicación. Una vez que veas los logs, puedes reducir el intervalo a un período de 24 horas para obtener visualizaciones más claras.
Para ayudarle a empezar a monitorizar Redis con ClickStack, proporcionamos visualizaciones esenciales para logs de Redis.
Dashboards y visualización
1
Descargar la configuración del dashboard
.
2
Importar dashboard preconfigurado
- Abra HyperDX y vaya a la sección Dashboards.
- Haga clic en “Import Dashboard” en la esquina superior derecha, dentro del menú de los tres puntos.
- Cargue el archivo redis-logs-dashboard.json y haga clic en Finalizar importación.
3
El dashboard se creará con todas las visualizaciones preconfiguradas
Para el conjunto de datos de demostración, establezca el intervalo de tiempo en 2025-10-27 10:00:00 - 2025-10-28 10:00:00 (UTC) (ajústelo según su zona horaria local). De forma predeterminada, el dashboard importado no tendrá ningún intervalo de tiempo especificado.
Solución de problemas
Verifica que la variable de entorno esté configurada correctamente:
La configuración personalizada no carga
Comprueba que el archivo de configuración personalizado esté montado:
docker exec <container-name> printenv CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE
# Salida esperada: /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
Consulta el contenido de la configuración personalizada:
docker exec <container-name> ls -lh /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
# Salida esperada: Debe mostrar el tamaño del archivo y los permisos
Comprueba que la configuración efectiva incluya el filelog receiver:
docker exec <container-name> cat /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
# Debe mostrar el contenido de redis-monitoring.yaml
docker exec <container> cat /etc/otel/supervisor-data/effective.yaml | grep -A 10 filelog
# Debe mostrar la configuración del receptor filelog/redis
Asegúrese de que Redis esté guardando logs en un archivo:
No se muestran logs en HyperDX
Comprueba que Redis esté generando registros activamente:
redis-cli CONFIG GET logfile
# Salida esperada: Debe mostrar una ruta de archivo, no una cadena vacía
# Ejemplo: 1) "logfile" 2) "/var/log/redis/redis-server.log"
Verifique que el collector pueda leer los logs:
tail -f /var/log/redis/redis-server.log
# Debería mostrar entradas de registro recientes en formato Redis
Compruebe si hay errores en los logs del collector:
docker exec <container> cat /var/log/redis/redis-server.log
# Debe mostrar las entradas del registro de Redis
Si usa docker-compose, verifique los volúmenes compartidos:
docker exec <container> cat /etc/otel/supervisor-data/agent.log
# Buscar mensajes de error relacionados con filelog o Redis
# Verificar que ambos contenedores usan el mismo volumen
docker volume inspect <volume-name>
# Verificar que ambos contenedores tienen el volumen montado
Verifica que el formato de los logs de Redis coincida con el patrón esperado:
Los logs no se procesan correctamente
Si tus logs de Redis tienen un formato distinto, es posible que debas ajustar el patrón de regex en el operador
# Los logs de Redis deben verse así:
# 12345:M 28 Oct 2024 14:23:45.123 * Server started
tail -5 /var/log/redis/redis-server.log
regex_parser. El formato estándar es:
pid:role timestamp level message
- Ejemplo:
12345:M 28 Oct 2024 14:23:45.123 * Server started
Siguientes pasos
- Configura alertas para métricas críticas (tasas de error, umbrales de latencia)
- Crea dashboards adicionales para casos de uso específicos (monitorización de API, eventos de seguridad)
Esta guía amplía el OpenTelemetry Collector integrado de ClickStack para ofrecer una configuración rápida. Para implementaciones de producción, recomendamos ejecutar una instancia propia del OTel Collector y enviar los datos al endpoint OTLP de ClickStack. Consulte Envío de datos de OpenTelemetry para ver la configuración de producción.