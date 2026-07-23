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En resumenRecopila y visualiza los logs del servidor Redis en ClickStack con el receptor filelog de OTel. Incluye un dataset de demostración y un dashboard preconfigurado.

Integración con Redis existente

En esta sección se explica cómo configurar su instalación actual de Redis para enviar logs a ClickStack modificando la configuración del OTel collector de ClickStack. Si desea probar la integración de Redis antes de configurar su propio entorno, puede hacerlo con nuestra configuración predefinida y datos de ejemplo en la sección “Conjunto de datos de demostración”.

Requisitos previos

  • Instancia de ClickStack en ejecución
  • Instalación existente de Redis (versión 3.0 o posterior)
  • Acceso a los archivos de log de Redis
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Verifique la configuración de logging de Redis

Primero, verifique la configuración de logging de Redis. Conéctese a Redis y compruebe la ubicación del archivo de registro:
Ubicaciones comunes de los logs de Redis:
  • Linux (apt/yum): /var/log/redis/redis-server.log
  • macOS (Homebrew): /usr/local/var/log/redis.log
  • Docker: A menudo se envían a stdout, pero se puede configurar para que se escriban en /data/redis.log
Si Redis está enviando los logs a stdout, configúralo para que los escriba en un archivo actualizando redis.conf:
Después de cambiar la configuración, reinicie Redis:
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Crear una configuración personalizada del OTel collector

ClickStack permite ampliar la configuración base del OpenTelemetry Collector montando un archivo de configuración personalizado y definiendo una variable de entorno. La configuración personalizada se fusiona con la configuración base administrada por HyperDX mediante OpAMP.Crea un archivo llamado redis-monitoring.yaml con la siguiente configuración:
Esta configuración:
  • Lee los logs de Redis desde su ubicación estándar
  • Analiza el formato de log de Redis mediante regex para extraer campos estructurados (pid, role, timestamp, log_level, message)
  • Añade el atributo source: redis para filtrar en HyperDX
  • Envía los logs al exportador de ClickHouse a través de un pipeline dedicado
  • En la configuración personalizada, solo se definen nuevos receivers y pipelines
  • Los processors (memory_limiter, transform, batch) y exporters (clickhouse) ya están definidos en la configuración base de ClickStack; solo se hace referencia a ellos por nombre
  • El operador time_parser extrae timestamps de los logs de Redis para preservar la cronología original de los logs
  • Esta configuración usa start_at: beginning para leer todos los logs existentes cuando se inicia el collector, lo que permite verlos de inmediato. En despliegues de producción en los que quieras evitar reingestar logs cuando el collector se reinicie, cámbialo a start_at: end.
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Configura ClickStack para cargar una configuración personalizada

Para habilitar una configuración personalizada del collector en tu despliegue actual de ClickStack, debes:
  1. Montar el archivo de configuración personalizado en /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
  2. Establecer la variable de entorno CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
  3. Montar el directorio de logs de Redis para que el collector pueda leerlos
Opción 1: Docker Compose
Actualiza la configuración de despliegue de ClickStack:
Opción 2: Docker Run (imagen todo en uno)
Si usas la imagen todo en uno con Docker, ejecuta:
Asegúrese de que el ClickStack collector cuente con los permisos adecuados para leer los archivos de registro de Redis. En producción, use montajes de solo lectura (:ro) y siga el principio del menor privilegio.
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Verificación de logs en HyperDX

Una vez configurado, inicia sesión en HyperDX y verifica que los logs se estén recibiendo:

Conjunto de datos de demostración

Para los usuarios que quieran probar la integración de Redis antes de configurar sus sistemas de producción, proporcionamos un conjunto de datos de ejemplo con logs de Redis pregenerados y patrones realistas.
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Descargar el conjunto de datos de ejemplo

Descarga el archivo de log de ejemplo:
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Crear la configuración del collector de prueba

Crea un archivo llamado redis-demo.yaml con la siguiente configuración:
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Ejecutar ClickStack con la configuración de demostración

Ejecuta ClickStack con los logs de demostración y esta configuración:
Esto monta el archivo de log directamente en el contenedor. Se hace con fines de prueba usando datos de demostración estáticos.

Verificar los logs en HyperDX

Una vez que ClickStack esté en ejecución:
  1. Abre HyperDX e inicia sesión en tu cuenta (puede que primero tengas que crear una cuenta)
  2. Ve a la Search view y establece Logs como source
  3. Establece el intervalo de tiempo en 2025-10-26 10:00:00 - 2025-10-29 10:00:00
Visualización de la zona horariaHyperDX muestra las marcas de tiempo en la zona horaria local de tu navegador. Los datos de demostración abarcan 2025-10-27 10:00:00 - 2025-10-28 10:00:00 (UTC). El amplio intervalo de tiempo garantiza que verás los logs de demostración independientemente de tu ubicación. Una vez que veas los logs, puedes reducir el intervalo a un período de 24 horas para obtener visualizaciones más claras.

Dashboards y visualización

Para ayudarle a empezar a monitorizar Redis con ClickStack, proporcionamos visualizaciones esenciales para logs de Redis.
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Descargar la configuración del dashboard

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Importar dashboard preconfigurado

  1. Abra HyperDX y vaya a la sección Dashboards.
  2. Haga clic en “Import Dashboard” en la esquina superior derecha, dentro del menú de los tres puntos.
  1. Cargue el archivo redis-logs-dashboard.json y haga clic en Finalizar importación.
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El dashboard se creará con todas las visualizaciones preconfiguradas

Para el conjunto de datos de demostración, establezca el intervalo de tiempo en 2025-10-27 10:00:00 - 2025-10-28 10:00:00 (UTC) (ajústelo según su zona horaria local). De forma predeterminada, el dashboard importado no tendrá ningún intervalo de tiempo especificado.

Solución de problemas

La configuración personalizada no carga

Verifica que la variable de entorno esté configurada correctamente:
Comprueba que el archivo de configuración personalizado esté montado:
Consulta el contenido de la configuración personalizada:
Comprueba que la configuración efectiva incluya el filelog receiver:

No se muestran logs en HyperDX

Asegúrese de que Redis esté guardando logs en un archivo:
Comprueba que Redis esté generando registros activamente:
Verifique que el collector pueda leer los logs:
Compruebe si hay errores en los logs del collector:
Si usa docker-compose, verifique los volúmenes compartidos:

Los logs no se procesan correctamente

Verifica que el formato de los logs de Redis coincida con el patrón esperado:
Si tus logs de Redis tienen un formato distinto, es posible que debas ajustar el patrón de regex en el operador regex_parser. El formato estándar es:
  • pid:role timestamp level message
  • Ejemplo: 12345:M 28 Oct 2024 14:23:45.123 * Server started

Siguientes pasos

  • Configura alertas para métricas críticas (tasas de error, umbrales de latencia)
  • Crea dashboards adicionales para casos de uso específicos (monitorización de API, eventos de seguridad)

Paso a producción

Esta guía amplía el OpenTelemetry Collector integrado de ClickStack para ofrecer una configuración rápida. Para implementaciones de producción, recomendamos ejecutar una instancia propia del OTel Collector y enviar los datos al endpoint OTLP de ClickStack. Consulte Envío de datos de OpenTelemetry para ver la configuración de producción.
Última modificación el 23 de julio de 2026