Verifique la configuración de logging de Redis

Primero, verifique la configuración de logging de Redis. Conéctese a Redis y compruebe la ubicación del archivo de registro:

redis-cli CONFIG GET logfile

Ubicaciones comunes de los logs de Redis:

Linux (apt/yum) : /var/log/redis/redis-server.log

: macOS (Homebrew) : /usr/local/var/log/redis.log

: Docker: A menudo se envían a stdout, pero se puede configurar para que se escriban en /data/redis.log

Si Redis está enviando los logs a stdout, configúralo para que los escriba en un archivo actualizando redis.conf :

# Log to file instead of stdout logfile /var/log/redis/redis-server.log # Set log level (options: debug, verbose, notice, warning) loglevel notice

Después de cambiar la configuración, reinicie Redis: