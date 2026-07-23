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En resumenRecopila y visualiza los logs del servidor PostgreSQL (formato CSV) en ClickStack con el receiver filelog de OTel. Incluye un conjunto de datos de demostración y un dashboard preconfigurado.

Integración con PostgreSQL existente

Esta sección explica cómo configurar su instalación actual de PostgreSQL para enviar logs a ClickStack modificando la configuración del OTel collector de ClickStack. Si desea probar la integración de logs de PostgreSQL antes de configurar su propio entorno, puede hacerlo con nuestra configuración predefinida y datos de muestra en la sección “Conjunto de datos de demostración”.
Requisitos previos
  • Instancia de ClickStack en ejecución
  • Una instalación existente de PostgreSQL (versión 9.6 o posterior)
  • Acceso para modificar los archivos de configuración de PostgreSQL
  • Espacio suficiente en disco para los archivos de registro
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Configurar el registro de PostgreSQL

PostgreSQL admite varios formatos de registro. Para el análisis estructurado con OpenTelemetry, recomendamos el formato CSV, que proporciona una salida uniforme y fácil de procesar.El archivo postgresql.conf normalmente se encuentra en:
  • Linux (apt/yum): /etc/postgresql/{version}/main/postgresql.conf
  • macOS (Homebrew): /usr/local/var/postgres/postgresql.conf o /opt/homebrew/var/postgres/postgresql.conf
  • Docker: La configuración suele establecerse mediante variables de entorno o un archivo de configuración montado
Agregue o modifique esta configuración en postgresql.conf:
Esta guía usa el formato csvlog de PostgreSQL para un análisis estructurado fiable. Si usas los formatos stderr o jsonlog, tendrás que ajustar la configuración del OpenTelemetry Collector en consecuencia.
Después de realizar estos cambios, reinicia PostgreSQL:
Verifique que se estén escribiendo los logs:
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Crear una configuración personalizada del OTel collector

ClickStack permite ampliar la configuración base de OpenTelemetry Collector montando un archivo de configuración personalizado y estableciendo una variable de entorno. La configuración personalizada se fusiona con la configuración base administrada por HyperDX mediante OpAMP.Cree un archivo llamado postgres-logs-monitoring.yaml con la siguiente configuración:
Esta configuración:
  • Lee los logs CSV de PostgreSQL desde su ubicación predeterminada
  • Gestiona entradas de log multilínea (los errores suelen abarcar varias líneas)
  • Analiza el formato CSV con todos los campos estándar del log de PostgreSQL
  • Extrae las marcas de tiempo para conservar la hora original de los logs
  • Añade el atributo source: postgresql para filtrar en HyperDX
  • Envía los logs al exporter de ClickHouse mediante un pipeline dedicado
  • En la configuración personalizada solo defines nuevos receivers y pipelines
  • Los processors (memory_limiter, transform, batch) y exporters (clickhouse) ya están definidos en la configuración base de ClickStack; solo tienes que referenciarlos por nombre
  • El operador csv_parser extrae todos los campos estándar del log CSV de PostgreSQL como atributos estructurados
  • Esta configuración usa start_at: end para evitar volver a ingestar logs cuando se reinicia el collector. Para hacer pruebas, cámbialo a start_at: beginning para ver inmediatamente los logs históricos.
  • Ajusta la ruta include para que coincida con la ubicación del directorio de logs de PostgreSQL
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Configurar ClickStack para cargar una configuración personalizada

Para habilitar una configuración personalizada del collector en su despliegue actual de ClickStack, debe:
  1. Montar el archivo de configuración personalizado en /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
  2. Establecer la variable de entorno CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
  3. Montar el directorio de logs de PostgreSQL para que el collector pueda leerlos
Opción 1: Docker Compose
Actualice la configuración del despliegue de ClickStack:
Opción 2: Docker Run (imagen todo en uno)
Si usas la imagen todo en uno con docker run:
Asegúrese de que el ClickStack collector tenga los permisos adecuados para leer los archivos de registro de PostgreSQL. En producción, use montajes de solo lectura (:ro) y siga el principio de privilegio mínimo.
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Verificación de logs en HyperDX

Una vez configurado, inicie sesión en HyperDX y compruebe que los logs estén fluyendo:
  1. Vaya a la vista de búsqueda
  2. Configure source como Logs
  3. Filtre por source:postgresql para ver los logs específicos de PostgreSQL
  4. Debería ver entradas de log estructuradas con campos como user_name, database_name, error_severity, message, query, etc.

Conjunto de datos de demostración

Para los usuarios que quieran probar la integración de logs de PostgreSQL antes de configurar sus sistemas de producción, proporcionamos un conjunto de datos de ejemplo con logs de PostgreSQL pregenerados y patrones realistas.
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Descarga el conjunto de datos de ejemplo

Descarga el archivo de log de ejemplo:
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Crea una configuración de collector de prueba

Crea un archivo llamado postgres-logs-demo.yaml con la siguiente configuración:
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Ejecuta ClickStack con la configuración de demostración

Ejecuta ClickStack con los logs de demostración y esta configuración:
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Verifica los logs en HyperDX

Una vez que ClickStack esté en ejecución:
  1. Abre HyperDX e inicia sesión en tu cuenta (puede que primero tengas que crear una cuenta)
  2. Ve a la Search view y establece Logs como source
  3. Configura el intervalo de tiempo en 2025-11-09 00:00:00 - 2025-11-12 00:00:00
Visualización de la zona horariaHyperDX muestra los timestamps en la zona horaria local de tu navegador. Los datos de demostración abarcan 2025-11-10 00:00:00 - 2025-11-11 00:00:00 (UTC). Este intervalo de tiempo amplio garantiza que verás los logs de demostración independientemente de tu ubicación. Una vez que veas los logs, puedes reducir el intervalo a un período de 24 horas para obtener visualizaciones más claras.

Dashboards y visualización

Para ayudarte a empezar a monitorizar PostgreSQL con ClickStack, ofrecemos visualizaciones esenciales para los logs de PostgreSQL.
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Descargar la configuración del dashboard

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Importar el dashboard preconfigurado

  1. Abre HyperDX y ve a la sección Dashboards
  2. Haz clic en Import Dashboard en la esquina superior derecha, dentro del menú de puntos suspensivos
  1. Sube el archivo postgresql-logs-dashboard.json y haz clic en Finish Import
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Ver el dashboard

El dashboard se creará con todas las visualizaciones preconfiguradas:
Para el conjunto de datos de demostración, establece el intervalo de tiempo en 2025-11-10 00:00:00 - 2025-11-11 00:00:00 (UTC) (ajústalo según tu zona horaria local). El dashboard importado no tendrá un intervalo de tiempo especificado de forma predeterminada.

Solución de problemas

La configuración personalizada no se carga

Verifica que la variable de entorno esté configurada:
Comprueba que el archivo de configuración personalizado esté montado y sea legible:

No aparecen logs en HyperDX

Comprueba que la configuración efectiva incluya tu receiver filelog:
Revise si hay errores en los logs del collector:
Si utiliza el conjunto de datos de demostración, verifique que se pueda acceder al archivo de registro:

Próximos pasos

  • Configure alertas para eventos críticos (fallos de conexión, consultas lentas, picos de errores)
  • Correlacione los logs con las métricas de PostgreSQL para supervisar la base de datos de forma integral
  • Cree dashboards personalizados para patrones de consultas específicos de la aplicación
  • Configure log_min_duration_statement para identificar consultas lentas según sus requisitos de rendimiento

Llevar a producción

Esta guía amplía el OpenTelemetry Collector integrado de ClickStack para ofrecer una configuración rápida. Para implementaciones en producción, recomendamos ejecutar su propio OTel Collector y enviar los datos al endpoint OTLP de ClickStack. Consulte Envío de datos de OpenTelemetry para la configuración de producción.
Última modificación el 23 de julio de 2026