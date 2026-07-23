Configurar el registro de PostgreSQL

PostgreSQL admite varios formatos de registro. Para el análisis estructurado con OpenTelemetry, recomendamos el formato CSV, que proporciona una salida uniforme y fácil de procesar.

El archivo postgresql.conf normalmente se encuentra en:

Linux (apt/yum) : /etc/postgresql/{version}/main/postgresql.conf

: macOS (Homebrew) : /usr/local/var/postgres/postgresql.conf o /opt/homebrew/var/postgres/postgresql.conf

: o Docker: La configuración suele establecerse mediante variables de entorno o un archivo de configuración montado

Agregue o modifique esta configuración en postgresql.conf :

# Required for CSV logging logging_collector = on log_destination = 'csvlog' # Recommended: Connection logging log_connections = on log_disconnections = on # Optional: Tune based on your monitoring needs #log_min_duration_statement = 1000 # Log queries taking more than 1 second #log_statement = 'ddl' # Log DDL statements (CREATE, ALTER, DROP) #log_checkpoints = on # Log checkpoint activity #log_lock_waits = on # Log lock contention

Esta guía usa el formato csvlog de PostgreSQL para un análisis estructurado fiable. Si usas los formatos stderr o jsonlog , tendrás que ajustar la configuración del OpenTelemetry Collector en consecuencia.

Después de realizar estos cambios, reinicia PostgreSQL:

# For systemd sudo systemctl restart postgresql # For Docker docker restart

Verifique que se estén escribiendo los logs: