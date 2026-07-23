Monitorización de logs de MySQL con ClickStack

Monitorización de logs de MySQL con ClickStack

En resumen Recopila y visualiza los logs de errores de MySQL y de consultas lentas en ClickStack con el receiver filelog de OTel. Incluye un conjunto de datos de demostración y un dashboard preconfigurado.

​ Integración con MySQL existente

En esta sección se explica cómo configurar su instalación existente de MySQL para enviar logs a ClickStack modificando la configuración del OTel collector de ClickStack.

Si desea probar la integración de logs de MySQL antes de configurar su propio entorno, puede usar nuestra configuración predefinida y datos de ejemplo en la sección “conjunto de datos de demostración”

Requisitos previos

Instancia de ClickStack en ejecución

Instalación existente de MySQL (versión 5.7 o posterior)

Acceso para modificar los archivos de configuración de MySQL

Espacio suficiente en disco para los archivos de registro

1 Configurar el registro de MySQL MySQL admite varios tipos de registros. Para una monitorización completa con OpenTelemetry, recomendamos habilitar el registro de errores y el registro de consultas lentas. El archivo de configuración my.cnf o my.ini suele encontrarse en: Linux (apt/yum) : /etc/mysql/my.cnf o /etc/my.cnf

: o macOS (Homebrew) : /usr/local/etc/my.cnf o /opt/homebrew/etc/my.cnf

: o Docker: La configuración suele establecerse mediante variables de entorno o un archivo de configuración montado Añada o modifique estos parámetros en la sección [mysqld] : [mysqld] # Error log configuration log_error = /var/log/mysql/error.log # Slow query log configuration slow_query_log = ON slow_query_log_file = /var/log/mysql/mysql-slow.log long_query_time = 1 log_queries_not_using_indexes = ON # Optional: General query log (verbose, use with caution in production) # general_log = ON # general_log_file = /var/log/mysql/mysql-general.log El registro de consultas lentas captura las consultas que tardan más de long_query_time segundos. Ajusta este umbral según los requisitos de rendimiento de tu aplicación. Si lo configuras demasiado bajo, se generará un volumen excesivo de registros. Después de realizar estos cambios, reinicia MySQL: # For systemd sudo systemctl restart mysql # For Docker docker restart < mysql-containe r > Verifique que se estén escribiendo los logs: # Check error log tail -f /var/log/mysql/error.log # Check slow query log tail -f /var/log/mysql/mysql-slow.log 2 Crear una configuración personalizada de OTel collector ClickStack le permite ampliar la configuración base de OpenTelemetry Collector montando un archivo de configuración personalizado y estableciendo una variable de entorno. La configuración personalizada se fusiona con la configuración base administrada por HyperDX mediante OpAMP. Cree un archivo llamado mysql-logs-monitoring.yaml con la siguiente configuración: receivers : filelog/mysql_error : include : - /var/log/mysql/error.log start_at : end multiline : line_start_pattern : '^\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}' operators : - type : regex_parser parse_from : body parse_to : attributes regex : '^(?P<timestamp>\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}\.\d{6}[+-]\d{2}:\d{2})\s+(?P<thread_id>\d+)\s+\[(?P<level>[^\]]+)\]\s+(\[(?P<error_code>[^\]]+)\]\s+)?(?P<message>.*)$' - type : time_parser parse_from : attributes.timestamp layout_type : gotime layout : '2006-01-02T15:04:05.999999-07:00' parse_to : body - type : add field : attributes.source value : "mysql-error" - type : add field : resource["service.name"] value : "mysql-production" filelog/mysql_slow : include : - /var/log/mysql/mysql-slow.log start_at : end multiline : line_start_pattern : '^# Time:' operators : - type : regex_parser parse_from : body parse_to : attributes regex : '^# Time: (?P<timestamp>\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}\.\d+Z)

# User@Host: (?P<user>[^\[]+)\[(?P<user_host>[^\]]*)\]\s+@\s+(?P<host>[^\[]*)\[(?P<ip>[^\]]*)\].*

# Query_time: (?P<query_time>[\d.]+)\s+Lock_time: (?P<lock_time>[\d.]+)\s+Rows_sent: (?P<rows_sent>\d+)\s+Rows_examined: (?P<rows_examined>\d+)' - type : time_parser parse_from : attributes.timestamp layout_type : gotime layout : '2006-01-02T15:04:05.999999Z' parse_to : body - type : add field : attributes.source value : "mysql-slow" - type : add field : resource["service.name"] value : "mysql-production" service : pipelines : logs/mysql : receivers : [ filelog/mysql_error , filelog/mysql_slow ] processors : - memory_limiter - transform - batch exporters : - clickhouse Esta configuración: Lee los logs de errores de MySQL y los logs de consultas lentas desde sus ubicaciones estándar

Gestiona entradas de log de varias líneas (las consultas lentan abarcan varias líneas)

Analiza ambos formatos de log para extraer campos estructurados (level, error_code, query_time, rows_examined)

Conserva las marcas de tiempo originales de los logs

Añade los atributos source: mysql-error y source: mysql-slow para filtrar en HyperDX

y para filtrar en HyperDX Envía los logs al exportador de ClickHouse mediante un pipeline dedicado Se requieren dos receivers porque los logs de errores de MySQL y los logs de consultas lentas tienen formatos completamente distintos. El time_parser usa el layout gotime para procesar el formato de timestamp ISO8601 de MySQL con desplazamientos de zona horaria. 3 Configura ClickStack para cargar una configuración personalizada Para habilitar una configuración personalizada del colector en tu despliegue existente de ClickStack, monta el archivo de configuración personalizado en /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml y establece la variable de entorno CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml . Actualiza la configuración de despliegue de ClickStack: services : clickstack : # ... existing configuration ... environment : - CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml # ... other environment variables ... volumes : - ./mysql-logs-monitoring.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro - /var/log/mysql:/var/log/mysql:ro # ... other volumes ... Asegúrese de que el collector de ClickStack tenga los permisos adecuados para leer los archivos de log de MySQL. Use montajes de solo lectura ( :ro ) y siga el principio de mínimo privilegio. 4 Verificar logs en HyperDX Una vez configurado, inicia sesión en HyperDX y verifica que se estén recibiendo logs: Ve a la vista de búsqueda Establece source en Logs Filtra por source:mysql-error o source:mysql-slow para ver logs específicos de MySQL Deberías ver entradas de log estructuradas con campos como level , error_code , message (para logs de error) y query_time , rows_examined , query (para logs de consultas lentas)

​ Conjunto de datos de demostración

Para quienes quieran probar la integración de logs de MySQL antes de configurar sus sistemas de producción, proporcionamos un conjunto de datos de ejemplo con logs de MySQL generados previamente y patrones realistas.

1 Descargar el conjunto de datos de ejemplo Descargue los archivos de log de ejemplo: # Download error log curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/mysql/error.log # Download slow query log curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/mysql/mysql-slow.log El conjunto de datos incluye: Entradas del registro de errores (mensajes de inicio, advertencias, errores de conexión, mensajes de InnoDB)

Consultas lentas con características de rendimiento realistas

Eventos del ciclo de vida de las conexiones

Secuencias de inicio y apagado del servidor de base de datos 2 Crear la configuración del collector de prueba Crea un archivo llamado mysql-logs-demo.yaml con la siguiente configuración: cat > mysql-logs-demo.yaml << 'EOF' receivers : filelog/mysql_error : include : - /tmp/mysql-demo/error.log start_at : beginning # Read from beginning for demo data multiline : line_start_pattern : '^\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}' operators : - type : regex_parser parse_from : body parse_to : attributes regex : '^(?P<timestamp>\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}\.\d{6}[+-]\d{2}:\d{2})\s+(?P<thread_id>\d+)\s+\[(?P<level>[^\]]+)\]\s+(\[(?P<error_code>[^\]]+)\]\s+)?(?P<message>.*)$' - type : time_parser parse_from : attributes.timestamp layout_type : gotime layout : '2006-01-02T15:04:05.999999-07:00' parse_to : body - type : add field : attributes.source value : "mysql-demo-error" - type : add field : resource["service.name"] value : "mysql-demo" filelog/mysql_slow : include : - /tmp/mysql-demo/mysql-slow.log start_at : beginning # Read from beginning for demo data multiline : line_start_pattern : '^# Time:' operators : - type : regex_parser parse_from : body parse_to : attributes regex : '^# Time: (?P<timestamp>\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}\.\d+Z)

# User@Host: (?P<user>[^\[]+)\[(?P<user_host>[^\]]*)\]\s+@\s+(?P<host>[^\[]*)\[(?P<ip>[^\]]*)\].*

# Query_time: (?P<query_time>[\d.]+)\s+Lock_time: (?P<lock_time>[\d.]+)\s+Rows_sent: (?P<rows_sent>\d+)\s+Rows_examined: (?P<rows_examined>\d+)' - type : time_parser parse_from : attributes.timestamp layout_type : gotime layout : '2006-01-02T15:04:05.999999Z' parse_to : body - type : add field : attributes.source value : "mysql-demo-slow" - type : add field : resource["service.name"] value : "mysql-demo" service : pipelines : logs/mysql-demo : receivers : [ filelog/mysql_error , filelog/mysql_slow ] processors : - memory_limiter - transform - batch exporters : - clickhouse EOF 3 Ejecuta ClickStack con la configuración de demostración Ejecuta ClickStack con los logs de demostración y la configuración de demostración: docker run --name clickstack-demo \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ -e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \ -v "$( pwd )/mysql-logs-demo.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \ -v "$( pwd )/error.log:/tmp/mysql-demo/error.log:ro" \ -v "$( pwd )/mysql-slow.log:/tmp/mysql-demo/mysql-slow.log:ro" \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest 4 Verifica los logs en HyperDX Una vez que ClickStack esté en ejecución: Espera unos instantes a que ClickStack se inicialice por completo (normalmente, entre 30 y 60 segundos) Abre HyperDX e inicia sesión en tu cuenta (puede que primero tengas que crear una cuenta) Ve a Search view y establece la source en Logs Establece el intervalo de tiempo en 2025-11-13 00:00:00 - 2025-11-16 00:00:00 Deberías ver 40 logs en total (30 logs de error con source:mysql-demo-error + 10 consultas lentas con source:mysql-demo-slow ) Si no ves los 40 logs de inmediato, espera aproximadamente un minuto para que el colector termine de procesarlos. Si los logs siguen sin aparecer después de esperar, ejecuta docker restart clickstack-demo y vuelve a comprobarlo al cabo de otro minuto. Este es un problema conocido del filelog receiver de OpenTelemetry al cargar en bloque archivos preexistentes con start_at: beginning . Los despliegues de producción que usan start_at: end procesan los logs a medida que se escriben en tiempo real y no experimentan este problema. Visualización de la zona horaria HyperDX muestra los timestamps en la zona horaria local de tu navegador. Los datos de demostración abarcan 2025-11-14 00:00:00 - 2025-11-15 00:00:00 (UTC). El amplio intervalo de tiempo garantiza que verás los logs de demostración independientemente de tu ubicación. Una vez que veas los logs, puedes reducir el intervalo a un período de 24 horas para obtener visualizaciones más claras.

​ Dashboards y visualización

Para ayudarte a empezar a supervisar MySQL con ClickStack, proporcionamos visualizaciones esenciales para los logs de MySQL.

1 Descargar la configuración del dashboard . 2 Importa el dashboard preconfigurado Abre HyperDX y ve a la sección Dashboards Haz clic en Import Dashboard en la esquina superior derecha, dentro del menú de puntos suspensivos Sube el archivo mysql-logs-dashboard.json y haz clic en Finish Import 3 Ver el dashboard El dashboard se creará con todas las visualizaciones ya configuradas. Para el conjunto de datos de demostración, establece el intervalo de tiempo en 2025-11-14 00:00:00 - 2025-11-15 00:00:00 (UTC) (ajústalo según tu zona horaria local). El dashboard importado no tendrá un intervalo de tiempo especificado de forma predeterminada.

​ Solución de problemas

​ La configuración personalizada no se carga

Verifique que la variable de entorno esté configurada:

docker exec < container-nam e > printenv CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE

Comprueba que el archivo de configuración personalizado esté montado y se pueda leer:

docker exec < container-nam e > cat /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml | head -10

​ No aparecen logs en HyperDX

Comprueba que la configuración efectiva incluya tu receiver filelog :

docker exec < containe r > cat /etc/otel/supervisor-data/effective.yaml | grep -A 10 filelog

Compruebe si hay errores en los logs del collector:

docker exec < containe r > cat /etc/otel/supervisor-data/agent.log | grep -i mysql

Si utiliza el conjunto de datos de demostración, verifique que se pueda acceder a los archivos de registro:

docker exec < containe r > cat /tmp/mysql-demo/error.log | wc -l docker exec < containe r > cat /tmp/mysql-demo/mysql-slow.log | wc -l

​ El registro de consultas lentas no aparece

Verifique que el registro de consultas lentas esté habilitado en MySQL:

SHOW VARIABLES LIKE 'slow_query_log' ; SHOW VARIABLES LIKE 'long_query_time' ;

Compruebe si MySQL está registrando consultas lentas:

tail -f /var/log/mysql/mysql-slow.log

Genere una consulta lenta de prueba:

SELECT SLEEP( 2 );

​ Los logs no se procesan correctamente

Verifique que el formato de logs de MySQL coincida con el formato esperado. Los patrones de expresiones regulares de esta guía están diseñados para los formatos predeterminados de MySQL 5.7+ y 8.0+.

Revise algunas líneas del registro de errores:

head -5 /var/log/mysql/error.log

Formato esperado:

2025-11-14T10:23:45.123456+00:00 0 [System] [MY-010116] [Server] /usr/sbin/mysqld (mysqld 8.0.35) starting as process 1

Si el formato difiere significativamente, ajusta los patrones regex en la configuración.

​ Próximos pasos

Configura alertas para eventos críticos (fallos de conexión, consultas lentas que superan los umbrales y picos de errores)

Crea dashboards personalizados para analizar consultas lentas por patrón de consulta

Ajusta long_query_time en función de los patrones de rendimiento observados en las consultas

​ Paso a producción