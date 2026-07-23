En resumenRecopila y visualiza los logs de errores de MySQL y de consultas lentas en ClickStack con el receiver
filelog de OTel. Incluye un conjunto de datos de demostración y un dashboard preconfigurado.
En esta sección se explica cómo configurar su instalación existente de MySQL para enviar logs a ClickStack modificando la configuración del OTel collector de ClickStack. Si desea probar la integración de logs de MySQL antes de configurar su propio entorno, puede usar nuestra configuración predefinida y datos de ejemplo en la sección “conjunto de datos de demostración”.
Integración con MySQL existente
Requisitos previos
- Instancia de ClickStack en ejecución
- Instalación existente de MySQL (versión 5.7 o posterior)
- Acceso para modificar los archivos de configuración de MySQL
- Espacio suficiente en disco para los archivos de registro
1
Configurar el registro de MySQL
MySQL admite varios tipos de registros. Para una monitorización completa con OpenTelemetry, recomendamos habilitar el registro de errores y el registro de consultas lentas.El archivo de configuración
my.cnf o
my.ini suele encontrarse en:
- Linux (apt/yum):
/etc/mysql/my.cnfo
/etc/my.cnf
- macOS (Homebrew):
/usr/local/etc/my.cnfo
/opt/homebrew/etc/my.cnf
- Docker: La configuración suele establecerse mediante variables de entorno o un archivo de configuración montado
[mysqld]:
[mysqld]
# Error log configuration
log_error = /var/log/mysql/error.log
# Slow query log configuration
slow_query_log = ON
slow_query_log_file = /var/log/mysql/mysql-slow.log
long_query_time = 1
log_queries_not_using_indexes = ON
# Optional: General query log (verbose, use with caution in production)
# general_log = ON
# general_log_file = /var/log/mysql/mysql-general.log
Después de realizar estos cambios, reinicia MySQL:
El registro de consultas lentas captura las consultas que tardan más de
long_query_time segundos. Ajusta este umbral según los requisitos de rendimiento de tu aplicación. Si lo configuras demasiado bajo, se generará un volumen excesivo de registros.
Verifique que se estén escribiendo los logs:
# For systemd
sudo systemctl restart mysql
# For Docker
docker restart <mysql-container>
# Check error log
tail -f /var/log/mysql/error.log
# Check slow query log
tail -f /var/log/mysql/mysql-slow.log
2
Crear una configuración personalizada de OTel collector
ClickStack le permite ampliar la configuración base de OpenTelemetry Collector montando un archivo de configuración personalizado y estableciendo una variable de entorno. La configuración personalizada se fusiona con la configuración base administrada por HyperDX mediante OpAMP.Cree un archivo llamado
mysql-logs-monitoring.yaml con la siguiente configuración:
Esta configuración:
receivers:
filelog/mysql_error:
include:
- /var/log/mysql/error.log
start_at: end
multiline:
line_start_pattern: '^\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}'
operators:
- type: regex_parser
parse_from: body
parse_to: attributes
regex: '^(?P<timestamp>\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}\.\d{6}[+-]\d{2}:\d{2})\s+(?P<thread_id>\d+)\s+\[(?P<level>[^\]]+)\]\s+(\[(?P<error_code>[^\]]+)\]\s+)?(?P<message>.*)$'
- type: time_parser
parse_from: attributes.timestamp
layout_type: gotime
layout: '2006-01-02T15:04:05.999999-07:00'
parse_to: body
- type: add
field: attributes.source
value: "mysql-error"
- type: add
field: resource["service.name"]
value: "mysql-production"
filelog/mysql_slow:
include:
- /var/log/mysql/mysql-slow.log
start_at: end
multiline:
line_start_pattern: '^# Time:'
operators:
- type: regex_parser
parse_from: body
parse_to: attributes
regex: '^# Time: (?P<timestamp>\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}\.\d+Z)\n# User@Host: (?P<user>[^\[]+)\[(?P<user_host>[^\]]*)\]\s+@\s+(?P<host>[^\[]*)\[(?P<ip>[^\]]*)\].*\n# Query_time: (?P<query_time>[\d.]+)\s+Lock_time: (?P<lock_time>[\d.]+)\s+Rows_sent: (?P<rows_sent>\d+)\s+Rows_examined: (?P<rows_examined>\d+)'
- type: time_parser
parse_from: attributes.timestamp
layout_type: gotime
layout: '2006-01-02T15:04:05.999999Z'
parse_to: body
- type: add
field: attributes.source
value: "mysql-slow"
- type: add
field: resource["service.name"]
value: "mysql-production"
service:
pipelines:
logs/mysql:
receivers: [filelog/mysql_error, filelog/mysql_slow]
processors:
- memory_limiter
- transform
- batch
exporters:
- clickhouse
- Lee los logs de errores de MySQL y los logs de consultas lentas desde sus ubicaciones estándar
- Gestiona entradas de log de varias líneas (las consultas lentan abarcan varias líneas)
- Analiza ambos formatos de log para extraer campos estructurados (level, error_code, query_time, rows_examined)
- Conserva las marcas de tiempo originales de los logs
- Añade los atributos
source: mysql-errory
source: mysql-slowpara filtrar en HyperDX
- Envía los logs al exportador de ClickHouse mediante un pipeline dedicado
Se requieren dos receivers porque los logs de errores de MySQL y los logs de consultas lentas tienen formatos completamente distintos. El
time_parser usa el layout
gotime para procesar el formato de timestamp ISO8601 de MySQL con desplazamientos de zona horaria.
3
Configura ClickStack para cargar una configuración personalizada
Para habilitar una configuración personalizada del colector en tu despliegue existente de ClickStack, monta el archivo de configuración personalizado en
/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml y establece la variable de entorno
CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml.Actualiza la configuración de despliegue de ClickStack:
services:
clickstack:
# ... existing configuration ...
environment:
- CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
# ... other environment variables ...
volumes:
- ./mysql-logs-monitoring.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro
- /var/log/mysql:/var/log/mysql:ro
# ... other volumes ...
Asegúrese de que el collector de ClickStack tenga los permisos adecuados para leer los archivos de log de MySQL. Use montajes de solo lectura (
:ro) y siga el principio de mínimo privilegio.
4
Verificar logs en HyperDX
Una vez configurado, inicia sesión en HyperDX y verifica que se estén recibiendo logs:
- Ve a la vista de búsqueda
- Establece
sourceen Logs
- Filtra por
source:mysql-erroro
source:mysql-slowpara ver logs específicos de MySQL
- Deberías ver entradas de log estructuradas con campos como
level,
error_code,
message(para logs de error) y
query_time,
rows_examined,
query(para logs de consultas lentas)
Para quienes quieran probar la integración de logs de MySQL antes de configurar sus sistemas de producción, proporcionamos un conjunto de datos de ejemplo con logs de MySQL generados previamente y patrones realistas.
Conjunto de datos de demostración
1
Descargar el conjunto de datos de ejemplo
Descargue los archivos de log de ejemplo:
El conjunto de datos incluye:
# Download error log
curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/mysql/error.log
# Download slow query log
curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/mysql/mysql-slow.log
- Entradas del registro de errores (mensajes de inicio, advertencias, errores de conexión, mensajes de InnoDB)
- Consultas lentas con características de rendimiento realistas
- Eventos del ciclo de vida de las conexiones
- Secuencias de inicio y apagado del servidor de base de datos
2
Crear la configuración del collector de prueba
Crea un archivo llamado
mysql-logs-demo.yaml con la siguiente configuración:
cat > mysql-logs-demo.yaml << 'EOF'
receivers:
filelog/mysql_error:
include:
- /tmp/mysql-demo/error.log
start_at: beginning # Read from beginning for demo data
multiline:
line_start_pattern: '^\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}'
operators:
- type: regex_parser
parse_from: body
parse_to: attributes
regex: '^(?P<timestamp>\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}\.\d{6}[+-]\d{2}:\d{2})\s+(?P<thread_id>\d+)\s+\[(?P<level>[^\]]+)\]\s+(\[(?P<error_code>[^\]]+)\]\s+)?(?P<message>.*)$'
- type: time_parser
parse_from: attributes.timestamp
layout_type: gotime
layout: '2006-01-02T15:04:05.999999-07:00'
parse_to: body
- type: add
field: attributes.source
value: "mysql-demo-error"
- type: add
field: resource["service.name"]
value: "mysql-demo"
filelog/mysql_slow:
include:
- /tmp/mysql-demo/mysql-slow.log
start_at: beginning # Read from beginning for demo data
multiline:
line_start_pattern: '^# Time:'
operators:
- type: regex_parser
parse_from: body
parse_to: attributes
regex: '^# Time: (?P<timestamp>\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}\.\d+Z)\n# User@Host: (?P<user>[^\[]+)\[(?P<user_host>[^\]]*)\]\s+@\s+(?P<host>[^\[]*)\[(?P<ip>[^\]]*)\].*\n# Query_time: (?P<query_time>[\d.]+)\s+Lock_time: (?P<lock_time>[\d.]+)\s+Rows_sent: (?P<rows_sent>\d+)\s+Rows_examined: (?P<rows_examined>\d+)'
- type: time_parser
parse_from: attributes.timestamp
layout_type: gotime
layout: '2006-01-02T15:04:05.999999Z'
parse_to: body
- type: add
field: attributes.source
value: "mysql-demo-slow"
- type: add
field: resource["service.name"]
value: "mysql-demo"
service:
pipelines:
logs/mysql-demo:
receivers: [filelog/mysql_error, filelog/mysql_slow]
processors:
- memory_limiter
- transform
- batch
exporters:
- clickhouse
EOF
3
Ejecuta ClickStack con la configuración de demostración
Ejecuta ClickStack con los logs de demostración y la configuración de demostración:
docker run --name clickstack-demo \
-p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \
-e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \
-v "$(pwd)/mysql-logs-demo.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \
-v "$(pwd)/error.log:/tmp/mysql-demo/error.log:ro" \
-v "$(pwd)/mysql-slow.log:/tmp/mysql-demo/mysql-slow.log:ro" \
clickhouse/clickstack-all-in-one:latest
4
Verifica los logs en HyperDX
Una vez que ClickStack esté en ejecución:
- Espera unos instantes a que ClickStack se inicialice por completo (normalmente, entre 30 y 60 segundos)
- Abre HyperDX e inicia sesión en tu cuenta (puede que primero tengas que crear una cuenta)
- Ve a Search view y establece la source en
Logs
- Establece el intervalo de tiempo en 2025-11-13 00:00:00 - 2025-11-16 00:00:00
- Deberías ver 40 logs en total (30 logs de error con
source:mysql-demo-error+ 10 consultas lentas con
source:mysql-demo-slow)
Si no ves los 40 logs de inmediato, espera aproximadamente un minuto para que el colector termine de procesarlos. Si los logs siguen sin aparecer después de esperar, ejecuta
docker restart clickstack-demo y vuelve a comprobarlo al cabo de otro minuto. Este es un problema conocido del filelog receiver de OpenTelemetry al cargar en bloque archivos preexistentes con
start_at: beginning. Los despliegues de producción que usan
start_at: end procesan los logs a medida que se escriben en tiempo real y no experimentan este problema.
Visualización de la zona horariaHyperDX muestra los timestamps en la zona horaria local de tu navegador. Los datos de demostración abarcan 2025-11-14 00:00:00 - 2025-11-15 00:00:00 (UTC). El amplio intervalo de tiempo garantiza que verás los logs de demostración independientemente de tu ubicación. Una vez que veas los logs, puedes reducir el intervalo a un período de 24 horas para obtener visualizaciones más claras.
Para ayudarte a empezar a supervisar MySQL con ClickStack, proporcionamos visualizaciones esenciales para los logs de MySQL.
Dashboards y visualización
1
Descargar la configuración del dashboard
.
2
Importa el dashboard preconfigurado
- Abre HyperDX y ve a la sección Dashboards
- Haz clic en Import Dashboard en la esquina superior derecha, dentro del menú de puntos suspensivos
- Sube el archivo
mysql-logs-dashboard.jsony haz clic en Finish Import
3
Ver el dashboard
El dashboard se creará con todas las visualizaciones ya configuradas.
Para el conjunto de datos de demostración, establece el intervalo de tiempo en 2025-11-14 00:00:00 - 2025-11-15 00:00:00 (UTC) (ajústalo según tu zona horaria local). El dashboard importado no tendrá un intervalo de tiempo especificado de forma predeterminada.
Solución de problemas
Verifique que la variable de entorno esté configurada:
La configuración personalizada no se carga
Comprueba que el archivo de configuración personalizado esté montado y se pueda leer:
docker exec <container-name> printenv CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE
docker exec <container-name> cat /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml | head -10
Comprueba que la configuración efectiva incluya tu receiver
No aparecen logs en HyperDX
filelog:
Compruebe si hay errores en los logs del collector:
docker exec <container> cat /etc/otel/supervisor-data/effective.yaml | grep -A 10 filelog
Si utiliza el conjunto de datos de demostración, verifique que se pueda acceder a los archivos de registro:
docker exec <container> cat /etc/otel/supervisor-data/agent.log | grep -i mysql
docker exec <container> cat /tmp/mysql-demo/error.log | wc -l
docker exec <container> cat /tmp/mysql-demo/mysql-slow.log | wc -l
Verifique que el registro de consultas lentas esté habilitado en MySQL:
El registro de consultas lentas no aparece
Compruebe si MySQL está registrando consultas lentas:
SHOW VARIABLES LIKE 'slow_query_log';
SHOW VARIABLES LIKE 'long_query_time';
Genere una consulta lenta de prueba:
tail -f /var/log/mysql/mysql-slow.log
SELECT SLEEP(2);
Verifique que el formato de logs de MySQL coincida con el formato esperado. Los patrones de expresiones regulares de esta guía están diseñados para los formatos predeterminados de MySQL 5.7+ y 8.0+. Revise algunas líneas del registro de errores:
Los logs no se procesan correctamente
Formato esperado:
head -5 /var/log/mysql/error.log
Si el formato difiere significativamente, ajusta los patrones regex en la configuración.
2025-11-14T10:23:45.123456+00:00 0 [System] [MY-010116] [Server] /usr/sbin/mysqld (mysqld 8.0.35) starting as process 1
Próximos pasos
- Configura alertas para eventos críticos (fallos de conexión, consultas lentas que superan los umbrales y picos de errores)
- Crea dashboards personalizados para analizar consultas lentas por patrón de consulta
- Ajusta
long_query_timeen función de los patrones de rendimiento observados en las consultas
Esta guía amplía el OpenTelemetry Collector integrado de ClickStack para facilitar una configuración rápida. Para implementaciones de producción, recomendamos ejecutar su propio OTel Collector y enviar los datos al endpoint OTLP de ClickStack. Consulte Envío de datos de OpenTelemetry para ver una configuración de producción.