En resumenSupervisa aplicaciones JVM en ClickStack con el agente de Java de OpenTelemetry. Incluye un conjunto de datos de demostración y un dashboard preconfigurado.
En esta sección se explica cómo configurar su aplicación JVM existente para enviar métricas a ClickStack mediante el agente de Java de OpenTelemetry. Si desea probar la integración antes de configurar su entorno de producción, puede hacerlo con nuestro conjunto de datos de demostración en la sección del conjunto de datos de demostración.
Integración con una aplicación JVM existente
Requisitos previos
- Instancia de ClickStack en ejecución
- Aplicación Java existente (Java 8+)
- Acceso para modificar los argumentos de arranque de la JVM
1
Obtener la API key de ClickStack
El agente de Java de OpenTelemetry envía datos al endpoint OTLP de ClickStack, que requiere autenticación.
- Abre HyperDX en la URL de tu ClickStack (p. ej., http://localhost:8080)
- Crea una cuenta o inicia sesión si es necesario
- Ve a Team Settings → API Keys
- Copia tu API key de ingesta
2
Descargar el agente de Java de OpenTelemetry
Descarga el archivo JAR del agente de Java de OpenTelemetry:
Esto descargará el agente en tu directorio actual. Puedes colocarlo donde tenga más sentido para tu despliegue (p. ej.,
curl -L -O https://github.com/open-telemetry/opentelemetry-java-instrumentation/releases/download/v2.22.0/opentelemetry-javaagent.jar
/opt/opentelemetry/ o junto al JAR de tu aplicación).
3
Configurar los argumentos de arranque de la JVM
Añade el agente de Java a tu comando de arranque de la JVM. El agente recopila automáticamente métricas de la JVM y las envía a ClickStack.
Opción 1: Opciones de línea de comandos
Sustituye lo siguiente:
java -javaagent:opentelemetry-javaagent.jar \
-Dotel.service.name=my-java-app \
-Dotel.exporter.otlp.endpoint=http://localhost:4318 \
-Dotel.exporter.otlp.protocol=http/protobuf \
-Dotel.exporter.otlp.headers="authorization=YOUR_API_KEY" \
-Dotel.metrics.exporter=otlp \
-Dotel.logs.exporter=none \
-Dotel.traces.exporter=none \
-jar my-application.jar
opentelemetry-javaagent.jar→ Ruta completa al JAR del agente (p. ej.,
/opt/opentelemetry/opentelemetry-javaagent.jar)
my-java-app→ Un nombre descriptivo para tu servicio (p. ej.,
payment-service,
user-api)
YOUR_API_KEY→ Tu API key de ClickStack obtenida en el paso anterior
my-application.jar→ El nombre del archivo JAR de tu aplicación
http://localhost:4318→ Tu endpoint de ClickStack (usa
localhost:4318si ClickStack se ejecuta en la misma máquina; de lo contrario, usa
http://your-clickstack-host:4318)
Opción 2: Variables de entornoComo alternativa, usa variables de entorno:
Sustituye lo siguiente:
export JAVA_TOOL_OPTIONS="-javaagent:opentelemetry-javaagent.jar"
export OTEL_SERVICE_NAME="my-java-app"
export OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT="http://localhost:4318"
export OTEL_EXPORTER_OTLP_PROTOCOL="http/protobuf"
export OTEL_EXPORTER_OTLP_HEADERS="authorization=YOUR_API_KEY"
export OTEL_METRICS_EXPORTER="otlp"
export OTEL_LOGS_EXPORTER="none"
export OTEL_TRACES_EXPORTER="none"
java -jar my-application.jar
opentelemetry-javaagent.jar→ Ruta completa al JAR del agente
my-java-app→ El nombre de tu servicio
YOUR_API_KEY→ Tu API key de ClickStack
http://localhost:4318→ Tu endpoint de ClickStack
my-application.jar→ El nombre del archivo JAR de tu aplicación
4
Verificar las métricas en HyperDX
Una vez que tu aplicación se esté ejecutando con el agente, verifica que las métricas estén llegando a ClickStack:
- Abre HyperDX en http://localhost:8080 (o en la URL de tu ClickStack)
- Ve a Chart Explorer
- Busca métricas que empiecen por
jvm.(p. ej.,
jvm.memory.used,
jvm.gc.duration,
jvm.thread.count)
Para los usuarios que quieran probar la integración de métricas de JVM antes de instrumentar sus aplicaciones, proporcionamos un conjunto de datos de muestra con métricas pregeneradas que reflejan un comportamiento realista de la JVM en un microservicio de tamaño mediano con tráfico moderado y constante.
Conjunto de datos de demostración
1
Descargar el conjunto de datos de muestra
El conjunto de datos incluye 24 horas de métricas de JVM que muestran:
# Descargar métricas gauge (memoria, hilos, CPU, clases)
curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/jvm/jvm-metrics-gauge.jsonl
# Descargar métricas sum (eventos de GC)
curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/jvm/jvm-metrics-sum.jsonl
- Crecimiento de la memoria heap con eventos periódicos de recolección de basura
- Variaciones en el número de hilos
- Tiempos de pausa de GC realistas
- Actividad de carga de clases
- Patrones realistas de uso de CPU
2
Iniciar ClickStack
Si aún no tienes ClickStack en ejecución:
Espera unos momentos a que ClickStack se inicie por completo.
docker run -d --name clickstack \
-p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \
clickhouse/clickstack-all-in-one:latest
3
Importar el conjunto de datos de demostración
Esto importa las métricas directamente en las tablas de métricas de ClickStack.
# Importar métricas gauge (memoria, hilos, CPU, clases)
docker exec -i clickstack clickhouse-client --query="
INSERT INTO default.otel_metrics_gauge FORMAT JSONEachRow
" < jvm-metrics-gauge.jsonl
# Importar métricas sum (eventos de GC)
docker exec -i clickstack clickhouse-client --query="
INSERT INTO default.otel_metrics_sum FORMAT JSONEachRow
" < jvm-metrics-sum.jsonl
4
Verificar los datos de demostración
Una vez importados:
- Abre HyperDX en http://localhost:8080 e inicia sesión (crea una cuenta si es necesario)
- Ve a Search view y establece source en Metrics
- Establece el intervalo de tiempo en 2025-12-06 14:00:00 - 2025-12-09 14:00:00
- Busca
jvm.memory.usedo
jvm.gc.duration
Visualización de timezoneHyperDX muestra los timestamps en la timezone local de tu navegador. Los datos de demostración abarcan 2025-12-07 14:00:00 - 2025-12-08 14:00:00 (UTC). Establece el intervalo de tiempo en 2025-12-06 14:00:00 - 2025-12-09 14:00:00 para asegurarte de ver las métricas de demostración independientemente de tu ubicación. Una vez que las veas, puedes reducir el intervalo a un período de 24 horas para obtener visualizaciones más claras.
Para ayudarte a supervisar aplicaciones JVM con ClickStack, proporcionamos un dashboard preconfigurado con las visualizaciones esenciales para las métricas de JVM.
Dashboards y visualización
1
Descargar la configuración del dashboard
.
2
Importa el dashboard preconfigurado
- Abre HyperDX y ve a la sección Dashboards
- Haz clic en Import Dashboard en la esquina superior derecha, en el menú de tres puntos
- Sube el archivo
jvm-metrics-dashboard.jsony haz clic en Finish Import
3
Ver el dashboard
El dashboard se creará con todas las visualizaciones preconfiguradas:
Para el conjunto de datos de demostración, establece el intervalo de tiempo en 2025-12-07 14:00:00 - 2025-12-08 14:00:00 (UTC). Ajústalo según tu zona horaria local.
Solución de problemas
Compruebe que el JAR del agente exista:
El agente no se inicia
Verifica la compatibilidad con la versión de Java (requiere Java 8+):
ls -lh /path/to/opentelemetry-javaagent.jar
Busque el mensaje de registro de inicio del agente: Cuando su aplicación se inicie, debería ver:
java -version
[otel.javaagent] OpenTelemetry Javaagent v2.22.0 started
Verifica que ClickStack esté en ejecución y sea accesible:
No aparecen métricas en HyperDX
Verifique que el exportador de métricas esté configurado:
docker ps | grep clickstack
curl -v http://localhost:4318/v1/metrics
Revise los logs de la aplicación para detectar errores de OpenTelemetry: Busque cualquier mensaje de error relacionado con OpenTelemetry o con fallos en la exportación OTLP en los logs de su aplicación. Verifique la conectividad de red: Si ClickStack está en un host remoto, asegúrese de que se pueda acceder al puerto 4318 desde el servidor de su aplicación. Verifique la versión del agente: Asegúrese de estar usando la última versión estable del agente (actualmente, la 2.22.0), ya que las versiones más recientes suelen incluir mejoras de rendimiento.
# Si usas variables de entorno, verifica:
echo $OTEL_METRICS_EXPORTER
# Debería mostrar: otlp
Próximos pasos
- Configura alertas para métricas críticas, como un uso elevado del heap, pausas frecuentes del GC o agotamiento de hilos
- Explora otras integraciones de ClickStack para unificar tus datos de observabilidad
Esta guía muestra cómo configurar el agente de Java de OpenTelemetry para pruebas locales. Para implementaciones en producción, incluya el JAR del agente en sus imágenes de contenedor y configúrelo mediante variables de entorno para facilitar la administración. En entornos más grandes con muchas instancias de JVM, despliegue un OpenTelemetry Collector centralizado para agrupar y reenviar métricas de varias aplicaciones, en lugar de enviarlas directamente a ClickStack. Consulte Ingesta con OpenTelemetry para conocer patrones de implementación en producción y ejemplos de configuración del collector.