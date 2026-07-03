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El OTel collector de ClickStack usa el exporter de ClickHouse para crear tablas en ClickHouse e insertar datos. Las siguientes tablas se crean para cada tipo de dato en la base de datos default. Puede cambiar esta base de datos de destino modificando la variable de entorno HYPERDX_OTEL_EXPORTER_CLICKHOUSE_DATABASE en la imagen que ejecuta el OTel collector.

Logs

Trazas

Métricas

Métricas de tipo Gauge

Métricas de tipo suma

Métricas de histograma

Histogramas exponenciales

HyperDX aún no admite recuperar ni mostrar métricas de histogramas exponenciales. Puede configurarlas en la fuente de métricas, pero esa compatibilidad llegará próximamente.

Tabla de resumen

Sesiones

Última modificación el 3 de julio de 2026