default. Puede cambiar esta base de datos de destino modificando la variable de entorno
HYPERDX_OTEL_EXPORTER_CLICKHOUSE_DATABASE en la imagen que ejecuta el OTel collector.
Logs
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ${DATABASE}.otel_logs
(
`Timestamp` DateTime64(9) CODEC(Delta(8), ZSTD(1)),
`TraceId` String CODEC(ZSTD(1)),
`SpanId` String CODEC(ZSTD(1)),
`TraceFlags` UInt8,
`SeverityText` LowCardinality(String) CODEC(ZSTD(1)),
`SeverityNumber` UInt8,
`ServiceName` LowCardinality(String) CODEC(ZSTD(1)),
`Body` String CODEC(ZSTD(1)),
`ResourceSchemaUrl` LowCardinality(String) CODEC(ZSTD(1)),
`ResourceAttributes` Map(LowCardinality(String), String) CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeSchemaUrl` LowCardinality(String) CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeName` String CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeVersion` LowCardinality(String) CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeAttributes` Map(LowCardinality(String), String) CODEC(ZSTD(1)),
`LogAttributes` Map(LowCardinality(String), String) CODEC(ZSTD(1)),
`EventName` String CODEC(ZSTD(1)),
`__hdx_materialized_k8s.cluster.name` LowCardinality(String) MATERIALIZED ResourceAttributes['k8s.cluster.name'] CODEC(ZSTD(1)),
`__hdx_materialized_k8s.container.name` LowCardinality(String) MATERIALIZED ResourceAttributes['k8s.container.name'] CODEC(ZSTD(1)),
`__hdx_materialized_k8s.deployment.name` LowCardinality(String) MATERIALIZED ResourceAttributes['k8s.deployment.name'] CODEC(ZSTD(1)),
`__hdx_materialized_k8s.namespace.name` LowCardinality(String) MATERIALIZED ResourceAttributes['k8s.namespace.name'] CODEC(ZSTD(1)),
`__hdx_materialized_k8s.node.name` LowCardinality(String) MATERIALIZED ResourceAttributes['k8s.node.name'] CODEC(ZSTD(1)),
`__hdx_materialized_k8s.pod.name` LowCardinality(String) MATERIALIZED ResourceAttributes['k8s.pod.name'] CODEC(ZSTD(1)),
`__hdx_materialized_k8s.pod.uid` LowCardinality(String) MATERIALIZED ResourceAttributes['k8s.pod.uid'] CODEC(ZSTD(1)),
`__hdx_materialized_deployment.environment.name` LowCardinality(String) MATERIALIZED ResourceAttributes['deployment.environment.name'] CODEC(ZSTD(1)),
`ResourceAttributeItems` Array(String) ALIAS arrayMap((arr) -> concat(arr.1, '=', arr.2), ResourceAttributes::Array(Tuple(String, String))),
`ScopeAttributeItems` Array(String) ALIAS arrayMap((arr) -> concat(arr.1, '=', arr.2), ScopeAttributes::Array(Tuple(String, String))),
`LogAttributeItems` Array(String) ALIAS arrayMap((arr) -> concat(arr.1, '=', arr.2), LogAttributes::Array(Tuple(String, String))),
INDEX idx_trace_id TraceId TYPE text(tokenizer = 'array'),
INDEX idx_res_attr_key mapKeys(ResourceAttributes) TYPE text(tokenizer = 'array'),
INDEX idx_res_attr_items ResourceAttributeItems TYPE text(tokenizer = 'array'),
INDEX idx_scope_attr_key mapKeys(ScopeAttributes) TYPE text(tokenizer = 'array'),
INDEX idx_scope_attr_items ScopeAttributeItems TYPE text(tokenizer = 'array'),
INDEX idx_log_attr_key mapKeys(LogAttributes) TYPE text(tokenizer = 'array'),
INDEX idx_log_attr_items LogAttributeItems TYPE text(tokenizer = 'array'),
INDEX idx_lower_body lower(Body) TYPE text(tokenizer = 'splitByNonAlpha')
)
ENGINE = MergeTree
PARTITION BY toDate(Timestamp)
ORDER BY (toStartOfFiveMinutes(Timestamp), ServiceName, Timestamp)
TTL toDateTime(Timestamp) + ${TABLES_TTL}
SETTINGS index_granularity = 8192, ttl_only_drop_parts = 1, enable_block_number_column = 1, enable_block_offset_column = 1;
Trazas
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ${DATABASE}.otel_traces
(
`Timestamp` DateTime64(9) CODEC(Delta(8), ZSTD(1)),
`TraceId` String CODEC(ZSTD(1)),
`SpanId` String CODEC(ZSTD(1)),
`ParentSpanId` String CODEC(ZSTD(1)),
`TraceState` String CODEC(ZSTD(1)),
`SpanName` LowCardinality(String) CODEC(ZSTD(1)),
`SpanKind` LowCardinality(String) CODEC(ZSTD(1)),
`ServiceName` LowCardinality(String) CODEC(ZSTD(1)),
`ResourceAttributes` Map(LowCardinality(String), String) CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeName` String CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeVersion` String CODEC(ZSTD(1)),
`SpanAttributes` Map(LowCardinality(String), String) CODEC(ZSTD(1)),
`Duration` UInt64 CODEC(ZSTD(1)),
`StatusCode` LowCardinality(String) CODEC(ZSTD(1)),
`StatusMessage` String CODEC(ZSTD(1)),
`Events.Timestamp` Array(DateTime64(9)) CODEC(ZSTD(1)),
`Events.Name` Array(LowCardinality(String)) CODEC(ZSTD(1)),
`Events.Attributes` Array(Map(LowCardinality(String), String)) CODEC(ZSTD(1)),
`Links.TraceId` Array(String) CODEC(ZSTD(1)),
`Links.SpanId` Array(String) CODEC(ZSTD(1)),
`Links.TraceState` Array(String) CODEC(ZSTD(1)),
`Links.Attributes` Array(Map(LowCardinality(String), String)) CODEC(ZSTD(1)),
`__hdx_materialized_rum.sessionId` String MATERIALIZED ResourceAttributes['rum.sessionId'] CODEC(ZSTD(1)),
`SampleRate` UInt64 MATERIALIZED greatest(toUInt64OrZero(SpanAttributes['SampleRate']), 1) CODEC(T64, ZSTD(1)),
`ResourceAttributeItems` Array(String) ALIAS arrayMap((arr) -> concat(arr.1, '=', arr.2), ResourceAttributes::Array(Tuple(String, String))),
`SpanAttributeItems` Array(String) ALIAS arrayMap((arr) -> concat(arr.1, '=', arr.2), SpanAttributes::Array(Tuple(String, String))),
INDEX idx_trace_id TraceId TYPE bloom_filter(0.001) GRANULARITY 1,
INDEX idx_rum_session_id __hdx_materialized_rum.sessionId TYPE bloom_filter(0.001) GRANULARITY 1,
INDEX idx_res_attr_key mapKeys(ResourceAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_res_attr_items ResourceAttributeItems TYPE text(tokenizer = 'array'),
INDEX idx_span_attr_key mapKeys(SpanAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_span_attr_items SpanAttributeItems TYPE text(tokenizer = 'array'),
INDEX idx_duration Duration TYPE minmax GRANULARITY 1,
INDEX idx_lower_span_name lower(SpanName) TYPE tokenbf_v1(32768, 3, 0) GRANULARITY 8
)
ENGINE = MergeTree
PARTITION BY toDate(Timestamp)
ORDER BY (ServiceName, SpanName, toDateTime(Timestamp))
TTL toDate(Timestamp) + ${TABLES_TTL}
SETTINGS index_granularity = 8192, ttl_only_drop_parts = 1;
Métricas
Métricas de tipo Gauge
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ${DATABASE}.otel_metrics_gauge
(
`ResourceAttributes` Map(LowCardinality(String), String) CODEC(ZSTD(1)),
`ResourceSchemaUrl` String CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeName` String CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeVersion` String CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeAttributes` Map(LowCardinality(String), String) CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeDroppedAttrCount` UInt32 CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeSchemaUrl` String CODEC(ZSTD(1)),
`ServiceName` LowCardinality(String) CODEC(ZSTD(1)),
`MetricName` String CODEC(ZSTD(1)),
`MetricDescription` String CODEC(ZSTD(1)),
`MetricUnit` String CODEC(ZSTD(1)),
`Attributes` Map(LowCardinality(String), String) CODEC(ZSTD(1)),
`StartTimeUnix` DateTime64(9) CODEC(Delta(8), ZSTD(1)),
`TimeUnix` DateTime64(9) CODEC(Delta(8), ZSTD(1)),
`Value` Float64 CODEC(ZSTD(1)),
`Flags` UInt32 CODEC(ZSTD(1)),
`Exemplars.FilteredAttributes` Array(Map(LowCardinality(String), String)) CODEC(ZSTD(1)),
`Exemplars.TimeUnix` Array(DateTime64(9)) CODEC(ZSTD(1)),
`Exemplars.Value` Array(Float64) CODEC(ZSTD(1)),
`Exemplars.SpanId` Array(String) CODEC(ZSTD(1)),
`Exemplars.TraceId` Array(String) CODEC(ZSTD(1)),
INDEX idx_res_attr_key mapKeys(ResourceAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_res_attr_value mapValues(ResourceAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_scope_attr_key mapKeys(ScopeAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_scope_attr_value mapValues(ScopeAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_attr_key mapKeys(Attributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_attr_value mapValues(Attributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1
)
ENGINE = MergeTree
PARTITION BY toDate(TimeUnix)
ORDER BY (ServiceName, MetricName, Attributes, toUnixTimestamp64Nano(TimeUnix))
TTL toDateTime(TimeUnix) + ${TABLES_TTL}
SETTINGS ttl_only_drop_parts = 1;
Métricas de tipo suma
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ${DATABASE}.otel_metrics_sum
(
`ResourceAttributes` Map(LowCardinality(String), String) CODEC(ZSTD(1)),
`ResourceSchemaUrl` String CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeName` String CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeVersion` String CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeAttributes` Map(LowCardinality(String), String) CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeDroppedAttrCount` UInt32 CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeSchemaUrl` String CODEC(ZSTD(1)),
`ServiceName` LowCardinality(String) CODEC(ZSTD(1)),
`MetricName` String CODEC(ZSTD(1)),
`MetricDescription` String CODEC(ZSTD(1)),
`MetricUnit` String CODEC(ZSTD(1)),
`Attributes` Map(LowCardinality(String), String) CODEC(ZSTD(1)),
`StartTimeUnix` DateTime64(9) CODEC(Delta(8), ZSTD(1)),
`TimeUnix` DateTime64(9) CODEC(Delta(8), ZSTD(1)),
`Value` Float64 CODEC(ZSTD(1)),
`Flags` UInt32 CODEC(ZSTD(1)),
`Exemplars.FilteredAttributes` Array(Map(LowCardinality(String), String)) CODEC(ZSTD(1)),
`Exemplars.TimeUnix` Array(DateTime64(9)) CODEC(ZSTD(1)),
`Exemplars.Value` Array(Float64) CODEC(ZSTD(1)),
`Exemplars.SpanId` Array(String) CODEC(ZSTD(1)),
`Exemplars.TraceId` Array(String) CODEC(ZSTD(1)),
`AggregationTemporality` Int32 CODEC(ZSTD(1)),
`IsMonotonic` Bool CODEC(ZSTD(1)),
INDEX idx_res_attr_key mapKeys(ResourceAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_res_attr_value mapValues(ResourceAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_scope_attr_key mapKeys(ScopeAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_scope_attr_value mapValues(ScopeAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_attr_key mapKeys(Attributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_attr_value mapValues(Attributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1
)
ENGINE = MergeTree
PARTITION BY toDate(TimeUnix)
ORDER BY (ServiceName, MetricName, Attributes, toUnixTimestamp64Nano(TimeUnix))
TTL toDateTime(TimeUnix) + ${TABLES_TTL}
SETTINGS ttl_only_drop_parts = 1;
Métricas de histograma
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ${DATABASE}.otel_metrics_histogram
(
`ResourceAttributes` Map(LowCardinality(String), String) CODEC(ZSTD(1)),
`ResourceSchemaUrl` String CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeName` String CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeVersion` String CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeAttributes` Map(LowCardinality(String), String) CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeDroppedAttrCount` UInt32 CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeSchemaUrl` String CODEC(ZSTD(1)),
`ServiceName` LowCardinality(String) CODEC(ZSTD(1)),
`MetricName` String CODEC(ZSTD(1)),
`MetricDescription` String CODEC(ZSTD(1)),
`MetricUnit` String CODEC(ZSTD(1)),
`Attributes` Map(LowCardinality(String), String) CODEC(ZSTD(1)),
`StartTimeUnix` DateTime64(9) CODEC(Delta(8), ZSTD(1)),
`TimeUnix` DateTime64(9) CODEC(Delta(8), ZSTD(1)),
`Count` UInt64 CODEC(Delta(8), ZSTD(1)),
`Sum` Float64 CODEC(ZSTD(1)),
`BucketCounts` Array(UInt64) CODEC(ZSTD(1)),
`ExplicitBounds` Array(Float64) CODEC(ZSTD(1)),
`Exemplars.FilteredAttributes` Array(Map(LowCardinality(String), String)) CODEC(ZSTD(1)),
`Exemplars.TimeUnix` Array(DateTime64(9)) CODEC(ZSTD(1)),
`Exemplars.Value` Array(Float64) CODEC(ZSTD(1)),
`Exemplars.SpanId` Array(String) CODEC(ZSTD(1)),
`Exemplars.TraceId` Array(String) CODEC(ZSTD(1)),
`Flags` UInt32 CODEC(ZSTD(1)),
`Min` Float64 CODEC(ZSTD(1)),
`Max` Float64 CODEC(ZSTD(1)),
`AggregationTemporality` Int32 CODEC(ZSTD(1)),
INDEX idx_res_attr_key mapKeys(ResourceAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_res_attr_value mapValues(ResourceAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_scope_attr_key mapKeys(ScopeAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_scope_attr_value mapValues(ScopeAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_attr_key mapKeys(Attributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_attr_value mapValues(Attributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1
)
ENGINE = MergeTree
PARTITION BY toDate(TimeUnix)
ORDER BY (ServiceName, MetricName, Attributes, toUnixTimestamp64Nano(TimeUnix))
TTL toDateTime(TimeUnix) + ${TABLES_TTL}
SETTINGS ttl_only_drop_parts = 1;
Histogramas exponenciales
HyperDX aún no admite recuperar ni mostrar métricas de histogramas exponenciales. Puede configurarlas en la fuente de métricas, pero esa compatibilidad llegará próximamente.
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ${DATABASE}.otel_metrics_exponential_histogram
(
`ResourceAttributes` Map(LowCardinality(String), String) CODEC(ZSTD(1)),
`ResourceSchemaUrl` String CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeName` String CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeVersion` String CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeAttributes` Map(LowCardinality(String), String) CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeDroppedAttrCount` UInt32 CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeSchemaUrl` String CODEC(ZSTD(1)),
`ServiceName` LowCardinality(String) CODEC(ZSTD(1)),
`MetricName` String CODEC(ZSTD(1)),
`MetricDescription` String CODEC(ZSTD(1)),
`MetricUnit` String CODEC(ZSTD(1)),
`Attributes` Map(LowCardinality(String), String) CODEC(ZSTD(1)),
`StartTimeUnix` DateTime64(9) CODEC(Delta(8), ZSTD(1)),
`TimeUnix` DateTime64(9) CODEC(Delta(8), ZSTD(1)),
`Count` UInt64 CODEC(Delta(8), ZSTD(1)),
`Sum` Float64 CODEC(ZSTD(1)),
`Scale` Int32 CODEC(ZSTD(1)),
`ZeroCount` UInt64 CODEC(ZSTD(1)),
`PositiveOffset` Int32 CODEC(ZSTD(1)),
`PositiveBucketCounts` Array(UInt64) CODEC(ZSTD(1)),
`NegativeOffset` Int32 CODEC(ZSTD(1)),
`NegativeBucketCounts` Array(UInt64) CODEC(ZSTD(1)),
`Exemplars.FilteredAttributes` Array(Map(LowCardinality(String), String)) CODEC(ZSTD(1)),
`Exemplars.TimeUnix` Array(DateTime64(9)) CODEC(ZSTD(1)),
`Exemplars.Value` Array(Float64) CODEC(ZSTD(1)),
`Exemplars.SpanId` Array(String) CODEC(ZSTD(1)),
`Exemplars.TraceId` Array(String) CODEC(ZSTD(1)),
`Flags` UInt32 CODEC(ZSTD(1)),
`Min` Float64 CODEC(ZSTD(1)),
`Max` Float64 CODEC(ZSTD(1)),
`AggregationTemporality` Int32 CODEC(ZSTD(1)),
INDEX idx_res_attr_key mapKeys(ResourceAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_res_attr_value mapValues(ResourceAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_scope_attr_key mapKeys(ScopeAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_scope_attr_value mapValues(ScopeAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_attr_key mapKeys(Attributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_attr_value mapValues(Attributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1
)
ENGINE = MergeTree
PARTITION BY toDate(TimeUnix)
ORDER BY (ServiceName, MetricName, Attributes, toUnixTimestamp64Nano(TimeUnix))
TTL toDateTime(TimeUnix) + ${TABLES_TTL}
SETTINGS ttl_only_drop_parts = 1;
Tabla de resumen
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ${DATABASE}.otel_metrics_summary
(
`ResourceAttributes` Map(LowCardinality(String), String) CODEC(ZSTD(1)),
`ResourceSchemaUrl` String CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeName` String CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeVersion` String CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeAttributes` Map(LowCardinality(String), String) CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeDroppedAttrCount` UInt32 CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeSchemaUrl` String CODEC(ZSTD(1)),
`ServiceName` LowCardinality(String) CODEC(ZSTD(1)),
`MetricName` String CODEC(ZSTD(1)),
`MetricDescription` String CODEC(ZSTD(1)),
`MetricUnit` String CODEC(ZSTD(1)),
`Attributes` Map(LowCardinality(String), String) CODEC(ZSTD(1)),
`StartTimeUnix` DateTime64(9) CODEC(Delta(8), ZSTD(1)),
`TimeUnix` DateTime64(9) CODEC(Delta(8), ZSTD(1)),
`Count` UInt64 CODEC(Delta(8), ZSTD(1)),
`Sum` Float64 CODEC(ZSTD(1)),
`ValueAtQuantiles.Quantile` Array(Float64) CODEC(ZSTD(1)),
`ValueAtQuantiles.Value` Array(Float64) CODEC(ZSTD(1)),
`Flags` UInt32 CODEC(ZSTD(1)),
INDEX idx_res_attr_key mapKeys(ResourceAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_res_attr_value mapValues(ResourceAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_scope_attr_key mapKeys(ScopeAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_scope_attr_value mapValues(ScopeAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_attr_key mapKeys(Attributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_attr_value mapValues(Attributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1
)
ENGINE = MergeTree
PARTITION BY toDate(TimeUnix)
ORDER BY (ServiceName, MetricName, Attributes, toUnixTimestamp64Nano(TimeUnix))
TTL toDateTime(TimeUnix) + ${TABLES_TTL}
SETTINGS ttl_only_drop_parts = 1;
Sesiones
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ${DATABASE}.hyperdx_sessions
(
`Timestamp` DateTime64(9) CODEC(Delta(8), ZSTD(1)),
`TimestampTime` DateTime DEFAULT toDateTime(Timestamp),
`TraceId` String CODEC(ZSTD(1)),
`SpanId` String CODEC(ZSTD(1)),
`TraceFlags` UInt8,
`SeverityText` LowCardinality(String) CODEC(ZSTD(1)),
`SeverityNumber` UInt8,
`ServiceName` LowCardinality(String) CODEC(ZSTD(1)),
`Body` String CODEC(ZSTD(1)),
`ResourceSchemaUrl` LowCardinality(String) CODEC(ZSTD(1)),
`ResourceAttributes` Map(LowCardinality(String), String) CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeSchemaUrl` LowCardinality(String) CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeName` String CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeVersion` LowCardinality(String) CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeAttributes` Map(LowCardinality(String), String) CODEC(ZSTD(1)),
`LogAttributes` Map(LowCardinality(String), String) CODEC(ZSTD(1)),
INDEX idx_trace_id TraceId TYPE bloom_filter(0.001) GRANULARITY 1,
INDEX idx_res_attr_key mapKeys(ResourceAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_res_attr_value mapValues(ResourceAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_scope_attr_key mapKeys(ScopeAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_scope_attr_value mapValues(ScopeAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_log_attr_key mapKeys(LogAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_log_attr_value mapValues(LogAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_lower_body lower(Body) TYPE tokenbf_v1(32768, 3, 0) GRANULARITY 8
)
ENGINE = MergeTree
PARTITION BY toDate(TimestampTime)
PRIMARY KEY (ServiceName, TimestampTime)
ORDER BY (ServiceName, TimestampTime, Timestamp)
TTL TimestampTime + ${TABLES_TTL}
SETTINGS index_granularity = 8192, ttl_only_drop_parts = 1;