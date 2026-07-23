Crear trabajo de ClickPipes

ClickHouse Cloud Console → Fuentes de datos → Create ClickPipe Fuente: Amazon S3

Conexión:

Ruta de archivo de S3 : La ruta del bucket de Cloudflare logs con un comodín para que coincida con los archivos. Si habilitaste subcarpetas diarias en Logpush, usa ** para que coincida en todos los subdirectorios: Sin subcarpetas: https://your-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com/logs/* Subcarpetas diarias: https://your-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com/logs/**/*

: La ruta del bucket de Cloudflare logs con un comodín para que coincida con los archivos. Si habilitaste subcarpetas diarias en Logpush, usa para que coincida en todos los subdirectorios: Autenticación: Selecciona tu método de autenticación y proporciona las credenciales o el ARN del IAM role

Configuración de ingestión:

Haz clic en Datos entrantes y, a continuación, configura lo siguiente:

Activa Ingestión continua

Orden: Orden lexicográfico

Cloudflare Logpush escribe archivos con nombres basados en fechas (por ejemplo, 20250127/... ), lo que sigue de forma natural un orden lexicográfico. ClickPipes sondea en busca de archivos nuevos cada 30 segundos e ingiere cualquier archivo con un nombre mayor que el del último archivo procesado.

Mapeo del esquema:

Haz clic en Información de análisis. ClickPipes toma una muestra de tus archivos de logs y detecta automáticamente el esquema. Revisa las columnas asignadas y ajusta los tipos según sea necesario. Define una Clave de ordenación para la tabla de destino; para Cloudflare logs, una buena opción es (EdgeStartTimestamp, ClientCountry, EdgeResponseStatus) .

Haz clic en Completar configuración.