Genera gráficos a partir de prompts en lenguaje natural en ClickStack con la función Text-to-Chart impulsada por IA.

La función Text-to-Chart de ClickStack te permite crear visualizaciones describiendo en texto plano lo que quieres ver. En lugar de seleccionar manualmente métricas, filtros y campos de agrupación, puedes escribir un prompt como “tasas de error por servicio durante las últimas 24 horas” y ClickStack generará automáticamente el gráfico correspondiente.

Esta función utiliza un modelo de lenguaje grande (LLM) para convertir tu prompt de texto en una consulta y luego crear la visualización en el Chart Explorer . Funciona con cualquier fuente de datos configurada.

​ Requisitos previos

ANTHROPIC_API_KEY al iniciar ClickStack. Text-to-Chart requiere una clave de API de Anthropic . Define la variable de entornoal iniciar ClickStack.

Para despliegues de código abierto, pasa la clave como variable de entorno. El método varía según el tipo de despliegue:

Docker (todo en uno o modo local)

Docker (solo HyperDX)

Docker Compose

Helm docker run -e ANTHROPIC_API_KEY='<YOUR_KEY>' -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 clickhouse/clickstack-all-in-one:latest docker run -e ANTHROPIC_API_KEY='<YOUR_KEY>' -p 8080:8080 docker.hyperdx.io/hyperdx/hyperdx-local Añade la variable a tu archivo .env o defínela directamente en docker-compose.yaml : services : app : environment : ANTHROPIC_API_KEY : ${ANTHROPIC_API_KEY} Pasa la clave con --set : helm install my-hyperdx hyperdx/hdx-oss-v2 \ --set env[0].name=ANTHROPIC_API_KEY \ --set env[0].value= < YOUR_KE Y >

​ Cómo usar Text-to-Chart

1 Vaya a Chart Explorer Seleccione Chart Explorer en el menú izquierdo de HyperDX. 2 Seleccione una fuente de datos Elija la fuente de datos que desea visualizar; por ejemplo, Logs, Traces o Metrics. 3 Introduzca un prompt de texto En la parte superior de Chart Explorer, busque el campo de entrada de AI Assistant. Escriba una descripción en lenguaje natural del gráfico que desea crear. Por ejemplo: Show error rates by service over the last 24 hours

Latency breakdown by endpoint

Count of events over time grouped by severity ClickStack convierte el prompt en una consulta y muestra la visualización automáticamente.

​ Probarlo con datos de demostración

La forma más rápida de probar Text-to-Chart es con la imagen de Docker de Modo local y el dataset de demostración remoto

docker run -e ANTHROPIC_API_KEY='<YOUR_KEY>' -p 8080:8080 clickhouse/clickstack-local:latest

Ve a localhost:8080 . Para conectarte a los datos de demostración, ve a Configuración del equipo y crea una nueva conexión con los siguientes datos:

Nombre de la conexión : Demo

: Host : https://sql-clickhouse.clickhouse.com

: Nombre de usuario : otel_demo

: Contraseña: Déjala en blanco

Logs, Traces, Metrics y Sessions — para que usen la base de datos otel_v2 . Para obtener todos los detalles sobre cómo configurar las fuentes, consulta la Luego, modifica cada una de las fuentes —— para que usen la base de datos. Para obtener todos los detalles sobre cómo configurar las fuentes, consulta la guía remota del conjunto de datos de demostración

Una vez conectado, abre el Chart Explorer y prueba prompts con los logs, las trazas y las métricas disponibles.

​ Prompts de ejemplo

Los siguientes prompts muestran casos de uso habituales al trabajar con datos de observabilidad:

Prompt Fuente de datos Descripción Error count by service over time Logs Muestra en un gráfico la frecuencia de errores en los distintos servicios Average request duration grouped by endpoint Trazas Muestra patrones de latencia por endpoint P99 latency by service Trazas Identifica la latencia de cola en los distintos servicios Count of 5xx status codes over the last 6 hours Logs Realiza un seguimiento de las tendencias de errores del servidor

Los prompts pueden hacer referencia a cualquier columna o atributo disponible en las fuentes de datos configuradas. Cuanto más específico sea el prompt, más preciso será el gráfico generado.

Text-to-Chart actualmente admite Anthropic como proveedor de LLM. Está previsto incorporar compatibilidad con proveedores adicionales, incluido OpenAI, en futuras versiones.

Solo se admiten logs y trazas como fuentes de datos. Las métricas de Prometheus aún no son compatibles.

La precisión del gráfico depende de la claridad del prompt y de la estructura de los datos subyacentes. Si un gráfico generado no coincide con lo esperado, prueba a reformular el prompt o a especificar explícitamente los nombres de columna.