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La función Text-to-Chart de ClickStack te permite crear visualizaciones describiendo en texto plano lo que quieres ver. En lugar de seleccionar manualmente métricas, filtros y campos de agrupación, puedes escribir un prompt como “tasas de error por servicio durante las últimas 24 horas” y ClickStack generará automáticamente el gráfico correspondiente. Esta función utiliza un modelo de lenguaje grande (LLM) para convertir tu prompt de texto en una consulta y luego crear la visualización en el Chart Explorer. Funciona con cualquier fuente de datos configurada.

Requisitos previos

Text-to-Chart requiere una clave de API de Anthropic. Define la variable de entorno ANTHROPIC_API_KEY al iniciar ClickStack. Para despliegues de código abierto, pasa la clave como variable de entorno. El método varía según el tipo de despliegue:

Cómo usar Text-to-Chart

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Seleccione una fuente de datos

Elija la fuente de datos que desea visualizar; por ejemplo, Logs, Traces o Metrics.
3

Introduzca un prompt de texto

En la parte superior de Chart Explorer, busque el campo de entrada de AI Assistant. Escriba una descripción en lenguaje natural del gráfico que desea crear. Por ejemplo:
  • Show error rates by service over the last 24 hours
  • Latency breakdown by endpoint
  • Count of events over time grouped by severity
ClickStack convierte el prompt en una consulta y muestra la visualización automáticamente.

Probarlo con datos de demostración

La forma más rápida de probar Text-to-Chart es con la imagen de Docker de Modo local y el dataset de demostración remoto:
Ve a localhost:8080. Para conectarte a los datos de demostración, ve a Configuración del equipo y crea una nueva conexión con los siguientes datos:
  • Nombre de la conexión: Demo
  • Host: https://sql-clickhouse.clickhouse.com
  • Nombre de usuario: otel_demo
  • Contraseña: Déjala en blanco
Luego, modifica cada una de las fuentes — Logs, Traces, Metrics y Sessions — para que usen la base de datos otel_v2. Para obtener todos los detalles sobre cómo configurar las fuentes, consulta la guía remota del conjunto de datos de demostración. Una vez conectado, abre el Chart Explorer y prueba prompts con los logs, las trazas y las métricas disponibles.

Prompts de ejemplo

Los siguientes prompts muestran casos de uso habituales al trabajar con datos de observabilidad: Los prompts pueden hacer referencia a cualquier columna o atributo disponible en las fuentes de datos configuradas. Cuanto más específico sea el prompt, más preciso será el gráfico generado.

Limitaciones

  • Text-to-Chart actualmente admite Anthropic como proveedor de LLM. Está previsto incorporar compatibilidad con proveedores adicionales, incluido OpenAI, en futuras versiones.
  • Solo se admiten logs y trazas como fuentes de datos. Las métricas de Prometheus aún no son compatibles.
  • La precisión del gráfico depende de la claridad del prompt y de la estructura de los datos subyacentes. Si un gráfico generado no coincide con lo esperado, prueba a reformular el prompt o a especificar explícitamente los nombres de columna.

Más información

Última modificación el 23 de julio de 2026