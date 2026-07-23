Text-to-Chart requiere una clave de API de Anthropic. Define la variable de entorno
Requisitos previos
ANTHROPIC_API_KEY al iniciar ClickStack.
Para despliegues de código abierto, pasa la clave como variable de entorno. El método varía según el tipo de despliegue:
- Docker (todo en uno o modo local)
- Docker (solo HyperDX)
- Docker Compose
- Helm
docker run -e ANTHROPIC_API_KEY='<YOUR_KEY>' -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 clickhouse/clickstack-all-in-one:latest
Cómo usar Text-to-Chart
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Seleccione una fuente de datos
Elija la fuente de datos que desea visualizar; por ejemplo, Logs, Traces o Metrics.
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Introduzca un prompt de texto
En la parte superior de Chart Explorer, busque el campo de entrada de AI Assistant. Escriba una descripción en lenguaje natural del gráfico que desea crear. Por ejemplo:
Show error rates by service over the last 24 hours
Latency breakdown by endpoint
Count of events over time grouped by severity
La forma más rápida de probar Text-to-Chart es con la imagen de Docker de Modo local y el dataset de demostración remoto:
Probarlo con datos de demostración
Ve a
docker run -e ANTHROPIC_API_KEY='<YOUR_KEY>' -p 8080:8080 clickhouse/clickstack-local:latest
localhost:8080. Para conectarte a los datos de demostración, ve a Configuración del equipo y crea una nueva conexión con los siguientes datos:
- Nombre de la conexión:
Demo
- Host:
https://sql-clickhouse.clickhouse.com
- Nombre de usuario:
otel_demo
- Contraseña: Déjala en blanco
otel_v2. Para obtener todos los detalles sobre cómo configurar las fuentes, consulta la guía remota del conjunto de datos de demostración.
Una vez conectado, abre el Chart Explorer y prueba prompts con los logs, las trazas y las métricas disponibles.
Los siguientes prompts muestran casos de uso habituales al trabajar con datos de observabilidad:
Prompts de ejemplo
Los prompts pueden hacer referencia a cualquier columna o atributo disponible en las fuentes de datos configuradas. Cuanto más específico sea el prompt, más preciso será el gráfico generado.
|Prompt
|Fuente de datos
|Descripción
Error count by service over time
|Logs
|Muestra en un gráfico la frecuencia de errores en los distintos servicios
Average request duration grouped by endpoint
|Trazas
|Muestra patrones de latencia por endpoint
P99 latency by service
|Trazas
|Identifica la latencia de cola en los distintos servicios
Count of 5xx status codes over the last 6 hours
|Logs
|Realiza un seguimiento de las tendencias de errores del servidor
Limitaciones
- Text-to-Chart actualmente admite Anthropic como proveedor de LLM. Está previsto incorporar compatibilidad con proveedores adicionales, incluido OpenAI, en futuras versiones.
- Solo se admiten logs y trazas como fuentes de datos. Las métricas de Prometheus aún no son compatibles.
- La precisión del gráfico depende de la claridad del prompt y de la estructura de los datos subyacentes. Si un gráfico generado no coincide con lo esperado, prueba a reformular el prompt o a especificar explícitamente los nombres de columna.
Más información
- Del texto a los gráficos: una forma más rápida de visualizar con ClickStack — entrada de blog que presenta la función
- Dashboards y visualizaciones — creación manual de gráficos con Chart Explorer
- Búsqueda — sintaxis de búsqueda de texto completo y por propiedades
- Configuración — todas las variables de entorno de ClickStack