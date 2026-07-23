ResumenSupervisa las métricas de rendimiento de PostgreSQL en ClickStack con el PostgreSQL receiver de OTel. Incluye un conjunto de datos de demostración y un dashboard preconfigurado.
En esta sección se explica cómo configurar su instalación existente de PostgreSQL para enviar métricas a ClickStack mediante la configuración del ClickStack OTel collector con el PostgreSQL receiver. Si desea probar la integración de métricas de PostgreSQL antes de configurar su propia instalación, puede hacerlo con nuestro demo dataset preconfigurado en la siguiente sección.
Integración con PostgreSQL existente
Requisitos previos
- Instancia de ClickStack en ejecución
- Instalación existente de PostgreSQL (versión 9.6 o posterior)
- Acceso de red desde ClickStack a PostgreSQL (puerto predeterminado: 5432)
- Usuario de monitorización de PostgreSQL con los permisos adecuados
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Asegúrese de que el usuario de monitorización tenga los permisos necesarios
El PostgreSQL receiver requiere un usuario con acceso de lectura a las vistas de estadísticas. Otorgue el rol
pg_monitor a su usuario de monitorización:
GRANT pg_monitor TO your_monitoring_user;
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Cree una configuración personalizada del OpenTelemetry Collector
ClickStack le permite ampliar la configuración base del OpenTelemetry Collector montando un archivo de configuración personalizado y estableciendo una variable de entorno.Cree
postgres-metrics.yaml:
receivers:
postgresql:
endpoint: postgres-host:5432
transport: tcp
username: otel_monitor
password: ${env:POSTGRES_PASSWORD}
databases:
- postgres
- your_application_db # Reemplace por los nombres reales de sus bases de datos
collection_interval: 30s
tls:
insecure: true
processors:
resourcedetection:
detectors: [env, system, docker]
timeout: 5s
batch:
timeout: 10s
send_batch_size: 10000
exporters:
clickhouse:
endpoint: tcp://localhost:9000
database: default
ttl: 96h
service:
pipelines:
metrics/postgres:
receivers: [postgresql]
processors: [resourcedetection, batch]
exporters: [clickhouse]
La configuración
tls: insecure: true desactiva la verificación de SSL para entornos de desarrollo o pruebas. En PostgreSQL de producción con SSL habilitado, elimine esta línea o configure los certificados adecuados.
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Despliegue ClickStack con una configuración personalizada
Monte su configuración personalizada:
docker run -d \
--name clickstack-postgres \
-p 8123:8123 -p 9000:9000 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \
-e HYPERDX_API_KEY=your-api-key \
-e CLICKHOUSE_PASSWORD=your-clickhouse-password \
-e POSTGRES_PASSWORD=secure_password_here \
-e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \
-v "$(pwd)/postgres-metrics.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \
clickhouse/clickstack:latest
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Verifique la recopilación de métricas
Una vez configurado, inicie sesión en HyperDX y verifique que las métricas se estén recibiendo:
- Vaya a Metrics Explorer
- Busque métricas que empiecen por postgresql (por ejemplo, postgresql.backends, postgresql.commits)
- Debería ver puntos de datos de métricas en el intervalo de recopilación configurado
Para los usuarios que quieran probar la integración de métricas de PostgreSQL antes de configurar sus sistemas en producción, proporcionamos un conjunto de datos pregenerado con patrones realistas de métricas de PostgreSQL.
Conjunto de datos de demostración
Solo métricas a nivel de base de datosEste conjunto de datos de demostración incluye únicamente métricas a nivel de base de datos para mantener la muestra de datos ligera. Las métricas de tablas e índices se recopilan automáticamente al supervisar una base de datos PostgreSQL real.
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Descargar el conjunto de datos de muestra de métricas
Descargue los archivos de métricas pregenerados (24 horas de métricas de PostgreSQL con patrones realistas):
El conjunto de datos incluye patrones realistas:
# Descargar métricas gauge (conexiones, tamaño de la base de datos)
curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/postgres/postgres-metrics-gauge.csv
# Descargar métricas sum (commits, rollbacks, operaciones)
curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/postgres/postgres-metrics-sum.csv
- Pico matutino de conexiones (08:00) - Hora punta de inicios de sesión
- Problema de rendimiento de la caché (11:00) - Pico de Blocks_read
- Error de la aplicación (14:00-14:30) - La tasa de rollback alcanza picos del 15 %
- Incidentes de deadlock (14:15, 16:30) - Deadlocks poco frecuentes
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Iniciar ClickStack
Inicie una instancia de ClickStack:
Espere aproximadamente 30 segundos hasta que ClickStack se inicie por completo.
docker run -d --name clickstack-postgres-demo \
-p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \
clickhouse/clickstack-all-in-one:latest
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Cargar métricas en ClickStack
Cargue las métricas directamente en ClickHouse:
# Cargar métricas gauge
cat postgres-metrics-gauge.csv | docker exec -i clickstack-postgres-demo \
clickhouse-client --query "INSERT INTO otel_metrics_gauge FORMAT CSVWithNames"
# Cargar métricas sum
cat postgres-metrics-sum.csv | docker exec -i clickstack-postgres-demo \
clickhouse-client --query "INSERT INTO otel_metrics_sum FORMAT CSVWithNames"
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Verificar métricas en HyperDX
Una vez cargadas, la forma más rápida de ver sus métricas es mediante el dashboard preconfigurado.Continúe en la sección Dashboards y visualización para importar el dashboard y ver varias métricas de PostgreSQL a la vez.
Visualización de la zona horariaHyperDX muestra los timestamps en la zona horaria local de su navegador. Los datos de demostración abarcan 2025-11-10 00:00:00 - 2025-11-11 00:00:00 (UTC). Establezca el intervalo de tiempo en 2025-11-09 00:00:00 - 2025-11-12 00:00:00 para asegurarse de ver las métricas de demostración independientemente de su ubicación. Una vez que vea las métricas, puede reducir el intervalo a un período de 24 horas para obtener visualizaciones más claras.
Para ayudarte a empezar a monitorear PostgreSQL con ClickStack, proporcionamos visualizaciones esenciales de las métricas de PostgreSQL.
Dashboards y visualización
1
Descargar la configuración del dashboard
.
2
Importa el dashboard preconfigurado
- Abre HyperDX y ve a la sección Dashboards
- Haz clic en Import Dashboard en la esquina superior derecha, en el menú de los tres puntos
- Sube el archivo
postgres-metrics-dashboard.jsony haz clic en Finish Import
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Ver el dashboard
El dashboard se creará con todas las visualizaciones preconfiguradas:
Para el conjunto de datos de demostración, establece el intervalo de tiempo en 2025-11-10 00:00:00 - 2025-11-11 00:00:00 (UTC) (ajústalo según tu zona horaria local). El dashboard importado no tendrá ningún intervalo de tiempo especificado de forma predeterminada.
Solución de problemas
Verifique que la variable de entorno esté configurada:
La configuración personalizada no se carga
Comprueba que el archivo de configuración personalizado esté montado:
docker exec <container-name> printenv CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE
docker exec <container-name> cat /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
Verifica que PostgreSQL sea accesible:
No se muestran métricas en HyperDX
Revise los logs del OTel collector:
docker exec <clickstack-container> psql -h postgres-host -U otel_monitor -d postgres -c "SELECT 1"
docker exec <container> cat /etc/otel/supervisor-data/agent.log | grep -i postgres
Verifique que la contraseña esté configurada correctamente:
Errores de autenticación
Probar las credenciales directamente:
docker exec <clickstack-container> printenv POSTGRES_PASSWORD
psql -h postgres-host -U otel_monitor -d postgres -c "SELECT version();"
Siguientes pasos
- Configura alertas para umbrales críticos (límites de conexión, tasas elevadas de rollback y tasas bajas de aciertos de caché)
- Habilita la monitorización a nivel de consulta con la extensión
pg_stat_statements
- Supervisa varias instancias de PostgreSQL duplicando la configuración del receiver con distintos endpoints y nombres de servicio
Esta guía se basa en el OpenTelemetry Collector integrado de ClickStack para facilitar una configuración rápida. Para implementaciones de producción, recomendamos ejecutar su propio OTel Collector y enviar los datos al endpoint OTLP de ClickStack. Consulte Enviar datos de OpenTelemetry para obtener una configuración de producción.