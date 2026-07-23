Monitoreo de trazas de aplicaciones Node.js con ClickStack

Monitoreo de trazas de Node.js con ClickStack

En resumen Captura trazas distribuidas de aplicaciones Node.js en ClickStack con la instrumentación automática de OpenTelemetry. Incluye un conjunto de datos de demostración y un dashboard preconfigurado.

​ Integración con una aplicación Node.js existente

En esta sección se explica cómo añadir trazado distribuido a su aplicación Node.js existente mediante la instrumentación automática de OpenTelemetry.

Si desea probar la integración antes de configurar su propio entorno, puede hacerlo con nuestra configuración predefinida y datos de muestra en la sección del conjunto de datos de demostración

Requisitos previos

Instancia de ClickStack en funcionamiento con endpoints OTLP accesibles (puertos 4317/4318)

Aplicación de Node.js existente (Node.js 14 o superior)

Gestor de paquetes npm o yarn

hostname o dirección IP de ClickStack

1 Instala y configura OpenTelemetry @hyperdx/node-opentelemetry e inicialízalo al comienzo de tu aplicación. Consulta la Instala el paquetee inicialízalo al comienzo de tu aplicación. Consulta la guía del SDK para Node.js para ver los pasos detallados de instalación. 2 Obtén la API key de ClickStack Necesitas una API key para enviar trazas al endpoint OTLP de ClickStack. Abre HyperDX en la URL de tu ClickStack (p. ej., http://localhost:8080) Crea una cuenta o inicia sesión si hace falta Ve a Configuración del equipo → API Keys Copia tu API key de ingesta 3 Ejecuta tu aplicación Inicia tu aplicación de Node.js con las variables de entorno configuradas: export CLICKSTACK_API_KEY = your-api-key-here export OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT = http :// localhost : 4318 4 Genera algo de tráfico Haz solicitudes a tu aplicación para generar trazas: # Solicitudes simples curl http://localhost:3000/ curl http://localhost:3000/api/users curl http://localhost:3000/api/products # Simular carga for i in { 1..100} ; do curl -s http://localhost:3000/ > /dev/null ; done 5 Verifica las trazas en HyperDX Una vez configurado, inicia sesión en HyperDX y verifica que las trazas se estén recibiendo. Deberías ver algo como esto. Si no ves trazas, prueba a ajustar el rango temporal: Haz clic en cualquier traza para ver la vista detallada con spans, duración y atributos:

​ Conjunto de datos de demostración

Para los usuarios que quieran probar el tracing de Node.js con ClickStack antes de instrumentar sus aplicaciones de producción, proporcionamos un conjunto de datos de ejemplo con trazas pregeneradas de aplicaciones Node.js con patrones de tráfico realistas.

1 Descargar el conjunto de datos de ejemplo Descarga el archivo de trazas de ejemplo: curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/nodejs/nodejs-traces-sample.json 2 Iniciar ClickStack Si todavía no tienes ClickStack en ejecución, inícialo con: docker run -d --name clickstack-demo \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ -e CLICKHOUSE_USER=default \ -e CLICKHOUSE_PASSWORD= \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest 3 Obtener la API key de ClickStack Necesitas una API key para enviar trazas al endpoint OTLP de ClickStack. Abre HyperDX en la URL de tu instancia de ClickStack (p. ej., http://localhost:8080) Crea una cuenta o inicia sesión si es necesario Ve a Configuración del equipo → API Keys Copia tu API key de ingesta Define tu API key como una variable de entorno: export CLICKSTACK_API_KEY = your-api-key-here 4 Enviar las trazas a ClickStack curl -X POST http://localhost:4318/v1/traces \ -H "Content-Type: application/json" \ -H "Authorization: $CLICKSTACK_API_KEY " \ -d @nodejs-traces-sample.json Deberías ver una respuesta como {"partialSuccess":{}} , lo que indica que las trazas se enviaron correctamente. 5 Verificar las trazas en HyperDX Abre HyperDX e inicia sesión en tu cuenta (puede que primero tengas que crear una cuenta) Ve a la vista de Búsqueda y establece la fuente en Traces Establece el rango temporal en 2025-10-25 13:00:00 - 2025-10-28 13:00:00 Visualización de la zona horaria HyperDX muestra los timestamps en la zona horaria local de tu navegador. Los datos de demostración abarcan 2025-10-26 13:00:00 - 2025-10-27 13:00:00 (UTC). El amplio rango temporal garantiza que verás las trazas de demostración independientemente de tu ubicación. Una vez que veas las trazas, puedes reducirlo a un período de 24 horas para obtener visualizaciones más claras.

​ Dashboards y visualización

Para ayudarte a empezar a monitorizar el rendimiento de aplicaciones Node.js, proporcionamos un dashboard preconfigurado con visualizaciones esenciales de trazas.

1 Descargar la configuración del dashboard . 2 Importa el dashboard preconfigurado Abre HyperDX y ve a la sección Dashboards Haz clic en Import Dashboard en la esquina superior derecha (debajo del menú de tres puntos) Sube el archivo nodejs-traces-dashboard.json y haz clic en Finish Import 3 El dashboard se creará con todas las visualizaciones ya preconfiguradas Para el conjunto de datos de demostración, establece el rango temporal en 2025-10-26 13:00:00 - 2025-10-27 13:00:00 (UTC) (ajústalo según tu zona horaria local). El dashboard importado no tendrá ningún rango temporal especificado de forma predeterminada.

​ Solución de problemas

​ Las trazas de demostración no aparecen con curl

Si has enviado trazas con curl pero no las ves en HyperDX, intenta enviarlas una segunda vez:

curl -X POST http://localhost:4318/v1/traces \ -H "Content-Type: application/json" \ -H "Authorization: $CLICKSTACK_API_KEY " \ -d @nodejs-traces-sample.json

Este es un problema conocido que se produce al usar el método de demostración con curl y no afecta a las aplicaciones de producción instrumentadas.

​ No se muestran trazas en HyperDX

Verifique que las variables de entorno estén configuradas:

echo $CLICKSTACK_API_KEY # Debería mostrar tu API key echo $OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT # Debería mostrar http://localhost:4318 o el host de tu ClickStack

Compruebe la conectividad de red:

curl -v http://localhost:4318/v1/traces

Debería conectarse correctamente al endpoint OTLP.

Comprueba los logs de la aplicación: Busca mensajes de inicialización de OpenTelemetry al iniciar la aplicación. El SDK de HyperDX debería mostrar una confirmación de que se ha inicializado.

​ Próximos pasos

Configura alertas para métricas críticas (tasas de errores, umbrales de latencia)

Crea dashboards adicionales para casos de uso específicos (monitorización de API, eventos de seguridad)

​ Llevar a producción