Varias de estas guías de integración usan el OpenTelemetry Collector integrado de ClickStack Open Source para realizar pruebas y evaluaciones rápidas.Para implementaciones en producción, recomendamos ejecutar las integraciones como agentes de OpenTelemetry Collector cerca de tus cargas de trabajo. Estos agentes deben reenviar los datos de telemetría a través de OTLP a un ClickStack OpenTelemetry Collector, que luego entrega los datos ya sea a una instancia autogestionada de ClickHouse para la distribución ClickStack Open Source o a Managed ClickStack. Consulta “Sending OpenTelemetry data” para la configuración de producción.
|Sección
|Descripción
|Logs del host
|Recopilar logs del sistema del host
|Logs de AWS Lambda con Rotel
|Reenviar logs de Lambda con Rotel
|AWS CloudWatch
|Reenviar grupos de logs de CloudWatch
|Logs de Cloudflare
|Recopilar logs de Cloudflare
|Métricas de JVM
|Supervisar el rendimiento de JVM
|Logs de Kafka
|Recopilar logs del broker de Kafka
|Métricas de Kafka
|Supervisar el rendimiento de Kafka
|Kubernetes
|Supervisar clústeres de K8s
|Logs de MongoDB
|Recopilar logs del servidor de MongoDB
|Logs de MySQL
|Recopilar logs de consultas lentas y errores de MySQL
|Logs de Nginx
|Recopilar logs de acceso y errores de Nginx
|Trazas de Nginx
|Rastrear solicitudes HTTP de Nginx
|Trazas de Node.js
|Rastrear solicitudes HTTP de Node.js
|Logs de PostgreSQL
|Recopilar logs de Postgres
|Métricas de PostgreSQL
|Supervisar el rendimiento de Postgres
|Logs de Redis
|Recopilar logs del servidor de Redis
|Métricas de Redis
|Supervisar el rendimiento de Redis
|Logs de Systemd
|Recopilar logs de Systemd/Journald
|Métricas de Temporal
|Supervisar las métricas de Temporal Cloud