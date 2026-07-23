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ClickStack ofrece varias formas de ingestar datos de observabilidad en tu instancia de ClickHouse. Esta sección contiene guías de inicio rápido para diversas fuentes de logs, trazas y métricas.
Varias de estas guías de integración usan el OpenTelemetry Collector integrado de ClickStack Open Source para realizar pruebas y evaluaciones rápidas.Para implementaciones en producción, recomendamos ejecutar las integraciones como agentes de OpenTelemetry Collector cerca de tus cargas de trabajo. Estos agentes deben reenviar los datos de telemetría a través de OTLP a un ClickStack OpenTelemetry Collector, que luego entrega los datos ya sea a una instancia autogestionada de ClickHouse para la distribución ClickStack Open Source o a Managed ClickStack. Consulta “Sending OpenTelemetry data” para la configuración de producción.
Última modificación el 23 de julio de 2026