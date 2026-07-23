Configurar Nginx para enviar trazas a ClickStack

Añade la configuración de OpenTelemetry a tu archivo nginx.conf . Esta configuración carga el módulo y envía las trazas al endpoint OTLP de ClickStack.

Primero, obtén tu API key:

Abre HyperDX en la URL de tu ClickStack Ve a Settings → API Keys Copia tu API key de ingesta Defínela como variable de entorno: export CLICKSTACK_API_KEY=your-api-key-here

Añade esto a tu nginx.conf :

load_module modules/ngx_otel_module.so; events { worker_connections 1024; } http { # Configuración del exporter de OpenTelemetry otel_exporter { endpoint <clickstack-host>:4317; header authorization ${CLICKSTACK_API_KEY}; } # Nombre del servicio para identificar esta instancia de nginx otel_service_name "nginx-proxy"; # Habilitar tracing otel_trace on; server { listen 80; location / { # Habilitar tracing para esta ubicación otel_trace_context propagate; otel_span_name "$request_method $uri"; # Añadir detalles de la solicitud a las trazas otel_span_attr http.status_code $status; otel_span_attr http.request.method $request_method; otel_span_attr http.route $uri; # Tu configuración existente de proxy o aplicación proxy_pass http://your-backend; } } }

Si ejecutas Nginx en Docker, pasa la variable de entorno al contenedor:

services : nginx : image : nginx:1.27-otel environment : - CLICKSTACK_API_KEY=${CLICKSTACK_API_KEY} volumes : - ./nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf:ro

Sustituye <clickstack-host> por el nombre de host o la dirección IP de tu instancia de ClickStack.

El puerto 4317 es el endpoint gRPC que utiliza el módulo de Nginx

es el endpoint gRPC que utiliza el módulo de Nginx otel_service_name debe describir claramente tu instancia de Nginx (por ejemplo, “api-gateway”, “frontend-proxy”)

debe describir claramente tu instancia de Nginx (por ejemplo, “api-gateway”, “frontend-proxy”) Cambia otel_service_name para que coincida con tu entorno y sea más fácil identificarlo en HyperDX

Comprender la configuración

Qué se traza: Cada solicitud a Nginx crea un trace span que muestra:

Método y ruta de la solicitud

Código de estado HTTP

Duración de la solicitud

Marca de tiempo

Atributos del span: Las directivas otel_span_attr añaden metadatos a cada trace, lo que te permite filtrar y analizar solicitudes en HyperDX por código de estado, método, ruta, etc.

Después de realizar estos cambios, prueba tu configuración de Nginx:

nginx -t

Si la prueba es correcta, recarga Nginx: