ResumenRecopila y visualiza logs del journal de systemd en ClickStack mediante el
journald receiver de OpenTelemetry Collector. Incluye un conjunto de datos de demostración y un dashboard preconfigurado.
Supervise los logs de journald de su sistema Linux ejecutando el OpenTelemetry Collector con el receiver journald para recopilar los logs del sistema y enviarlos a ClickStack a través de OTLP. Si quiere probar primero esta integración sin modificar su configuración actual, vaya a la sección del conjunto de datos de demostración.
Integración con sistemas existentes
Requisitos previos
- Instancia de ClickStack en ejecución
- Sistema Linux con systemd (Ubuntu 16.04+, CentOS 7+, Debian 8+)
- Docker o Docker Compose instalados en el sistema supervisado
1
Obtén la API key de ClickStack
El OpenTelemetry Collector envía datos al endpoint OTLP de ClickStack, que requiere autenticación.
- Abre HyperDX en la URL de tu instancia de ClickStack (p. ej., http://localhost:8080)
- Crea una cuenta o inicia sesión si es necesario
- Ve a Team Settings → API Keys
- Copia tu API key de ingesta
- Configúrala como variable de entorno:
export CLICKSTACK_API_KEY=your-api-key-here
2
Verifica que el journal de systemd esté en ejecución
Asegúrate de que tu sistema use systemd y tenga logs del journal:
Si el almacenamiento del journal está solo en memoria, habilita el almacenamiento persistente:
# Comprobar la versión de systemd
systemctl --version
# Ver entradas recientes del journal
journalctl -n 20
# Comprobar el uso de disco del journal
journalctl --disk-usage
sudo mkdir -p /var/log/journal
sudo systemd-tmpfiles --create --prefix /var/log/journal
sudo systemctl restart systemd-journald
3
Crea la configuración de OpenTelemetry Collector
Crea un archivo de configuración para OpenTelemetry Collector:
cat > otel-config.yaml << 'EOF'
receivers:
journald:
directory: /var/log/journal
priority: info
units:
- sshd
- nginx
- docker
- containerd
- systemd
processors:
batch:
timeout: 10s
send_batch_size: 10000
resource:
attributes:
- key: service.name
value: systemd-logs
action: insert
- key: host.name
from_attribute: _HOSTNAME
action: upsert
attributes:
actions:
- key: unit
from_attribute: _SYSTEMD_UNIT
action: upsert
- key: priority
from_attribute: PRIORITY
action: upsert
exporters:
otlphttp:
endpoint: ${CLICKSTACK_ENDPOINT}
headers:
authorization: ${CLICKSTACK_API_KEY}
service:
pipelines:
logs:
receivers: [journald]
processors: [resource, attributes, batch]
exporters: [otlphttp]
EOF
4
Implementa con Docker Compose
Este ejemplo muestra cómo implementar el OTel collector junto con ClickStack:
El receiver
journald requiere el binario
journalctl para leer los archivos del journal. La imagen oficial
otel/opentelemetry-collector-contrib no incluye
journalctl de forma predeterminada.Para implementaciones en contenedores, puedes instalar el collector directamente en el host o crear una imagen personalizada con utilidades de systemd. Consulta la sección de solución de problemas para obtener más información.
Inicia los servicios:
services:
clickstack:
image: clickhouse/clickstack-all-in-one:latest
ports:
- "8080:8080"
- "4317:4317"
- "4318:4318"
networks:
- monitoring
otel-collector:
image: otel/opentelemetry-collector-contrib:0.115.1
depends_on:
- clickstack
environment:
- CLICKSTACK_API_KEY=${CLICKSTACK_API_KEY}
- CLICKSTACK_ENDPOINT=http://clickstack:4318
volumes:
- ./otel-config.yaml:/etc/otelcol/config.yaml:ro
- /var/log/journal:/var/log/journal:ro
- /run/log/journal:/run/log/journal:ro
- /etc/machine-id:/etc/machine-id:ro
command: ["--config=/etc/otelcol/config.yaml"]
networks:
- monitoring
networks:
monitoring:
driver: bridge
docker compose up -d
5
Verifica los logs en HyperDX
Una vez configurado, inicia sesión en HyperDX y verifica que los logs se estén enviando:
- Ve a la Búsqueda view
- Establece source en Logs
- Filtra por
service.name:systemd-logs
- Deberías ver entradas de log estructuradas con campos como
unit,
priority,
MESSAGE,
_HOSTNAME
Para quienes quieran probar la integración de logs de systemd antes de configurar sus sistemas de producción, proporcionamos un conjunto de datos de ejemplo con logs de systemd pregenerados y patrones realistas.
Conjunto de datos de demostración
1
Descargar el conjunto de datos de ejemplo
Descarga el archivo de log de ejemplo:
curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/systemd/systemd-demo.log
2
Crear la configuración del collector de demostración
Crea un archivo de configuración para la demo:
cat > systemd-demo.yaml << 'EOF'
receivers:
filelog:
include:
- /tmp/systemd-demo/systemd-demo.log
start_at: beginning
operators:
- type: regex_parser
regex: '^(?P<timestamp>\S+) (?P<hostname>\S+) (?P<unit>\S+?)(?:\[(?P<pid>\d+)\])?: (?P<message>.*)$'
parse_from: body
parse_to: attributes
- type: time_parser
parse_from: attributes.timestamp
layout: '%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z'
- type: add
field: attributes.source
value: "systemd-demo"
service:
pipelines:
logs/systemd-demo:
receivers: [filelog]
processors:
- memory_limiter
- transform
- batch
exporters:
- clickhouse
EOF
3
Ejecutar ClickStack con datos de demostración
Inicia ClickStack con los logs de demostración:
docker run -d --name clickstack-demo \
-p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \
-e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \
-v "$(pwd)/systemd-demo.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \
-v "$(pwd)/systemd-demo.log:/tmp/systemd-demo/systemd-demo.log:ro" \
clickhouse/clickstack-all-in-one:latest
La demo usa el receiver
filelog con logs de texto en lugar de
journald para evitar tener que usar
journalctl en el contenedor.
4
Verificar los logs en HyperDX
Una vez que ClickStack esté en ejecución:
- Abre HyperDX e inicia sesión en tu cuenta
- Ve a la Búsqueda view y selecciona
Logscomo source
- Establece el rango de tiempo en 2025-11-14 00:00:00 - 2025-11-17 00:00:00
Visualización de la zona horariaHyperDX muestra los timestamps en la zona horaria local de tu navegador. Los datos de demostración abarcan 2025-11-15 00:00:00 - 2025-11-16 00:00:00 (UTC). El rango de tiempo amplio garantiza que verás los logs de demostración independientemente de tu ubicación.
Para ayudarte a empezar a monitorizar los logs de systemd con ClickStack, proporcionamos visualizaciones esenciales para los datos del journal de systemd.
Dashboards y visualización
1
Descargar la configuración del dashboard
.
2
Importar el dashboard preconfigurado
- Abre HyperDX y ve a la sección Dashboards
- Haz clic en Import Dashboard en la esquina superior derecha, dentro del menú de puntos suspensivos
- Sube el archivo
systemd-logs-dashboard.jsony haz clic en Finish Import
3
Ver el dashboard
El dashboard incluye visualizaciones de:
- Volumen de logs a lo largo del tiempo
- Principales unidades de systemd por cantidad de logs
- Eventos de autenticación SSH
- Fallos de servicios
- Tasas de error
Para el conjunto de datos de demostración, establece el intervalo de tiempo en 2025-11-15 00:00:00 - 2025-11-16 00:00:00 (UTC) (ajústalo según tu zona horaria local).
Solución de problemas
Comprueba si los logs están llegando a ClickHouse:
No aparecen logs en HyperDX
Si no hay resultados, revise los logs del collector:
docker exec clickstack clickhouse-client --query "
SELECT COUNT(*) as log_count
FROM otel_logs
WHERE ServiceName = 'systemd-logs'
"
docker logs otel-collector | grep -i "error\|journald" | tail -20
Si ves
error: no se encontró journalctl
exec: "journalctl": executable file not found in $PATH:
La imagen
otel/opentelemetry-collector-contrib no incluye
journalctl. Puedes hacer una de estas dos cosas:
- Instala el collector en el host:
wget https://github.com/open-telemetry/opentelemetry-collector-releases/releases/download/v0.115.0/otelcol-contrib_0.115.0_linux_amd64.tar.gz
tar -xzf otelcol-contrib_0.115.0_linux_amd64.tar.gz
sudo mv otelcol-contrib /usr/local/bin/
otelcol-contrib --config=otel-config.yaml
- Usa el enfoque de exportación de texto (como en la demo) con el receiver
filelogpara leer exportaciones de journald
Próximos pasos
- Configura alertas para eventos críticos del sistema (fallos del servicio, errores de autenticación, cierres por OOM)
- Crea dashboards adicionales para casos de uso concretos (monitorización de la seguridad de SSH, estado del servicio)
- Filtra por unidades específicas de systemd para reducir el ruido y centrarte en los servicios que más importan
Esta guía usa un OpenTelemetry Collector independiente para leer logs de systemd y enviarlos al endpoint OTLP de ClickStack, que es el enfoque recomendado para producción. Para entornos de producción con varios hosts, considera:
Llevar a producción
- Desplegar el collector como un conjunto de daemon en Kubernetes
- Ejecutar el collector como un servicio de systemd en cada host
- Usar el OpenTelemetry Operator para el despliegue automatizado