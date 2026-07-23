Supervisión de logs de Systemd y Journald con ClickStack

Supervisión de logs de Systemd con ClickStack

Resumen Recopila y visualiza logs del journal de systemd en ClickStack mediante el journald receiver de OpenTelemetry Collector. Incluye un conjunto de datos de demostración y un dashboard preconfigurado.

​ Integración con sistemas existentes

Supervise los logs de journald de su sistema Linux ejecutando el OpenTelemetry Collector con el receiver journald para recopilar los logs del sistema y enviarlos a ClickStack a través de OTLP.

Si quiere probar primero esta integración sin modificar su configuración actual, vaya a la sección del conjunto de datos de demostración

Requisitos previos

Instancia de ClickStack en ejecución

Sistema Linux con systemd (Ubuntu 16.04+, CentOS 7+, Debian 8+)

Docker o Docker Compose instalados en el sistema supervisado

1 Obtén la API key de ClickStack El OpenTelemetry Collector envía datos al endpoint OTLP de ClickStack, que requiere autenticación. Abre HyperDX en la URL de tu instancia de ClickStack (p. ej., http://localhost:8080) Crea una cuenta o inicia sesión si es necesario Ve a Team Settings → API Keys Copia tu API key de ingesta Configúrala como variable de entorno: export CLICKSTACK_API_KEY = your-api-key-here 2 Verifica que el journal de systemd esté en ejecución Asegúrate de que tu sistema use systemd y tenga logs del journal: # Comprobar la versión de systemd systemctl --version # Ver entradas recientes del journal journalctl -n 20 # Comprobar el uso de disco del journal journalctl --disk-usage Si el almacenamiento del journal está solo en memoria, habilita el almacenamiento persistente: sudo mkdir -p /var/log/journal sudo systemd-tmpfiles --create --prefix /var/log/journal sudo systemctl restart systemd-journald 3 Crea la configuración de OpenTelemetry Collector Crea un archivo de configuración para OpenTelemetry Collector: cat > otel-config.yaml << 'EOF' receivers : journald : directory : /var/log/journal priority : info units : - sshd - nginx - docker - containerd - systemd processors : batch : timeout : 10s send_batch_size : 10000 resource : attributes : - key : service.name value : systemd-logs action : insert - key : host.name from_attribute : _HOSTNAME action : upsert attributes : actions : - key : unit from_attribute : _SYSTEMD_UNIT action : upsert - key : priority from_attribute : PRIORITY action : upsert exporters : otlphttp : endpoint : ${CLICKSTACK_ENDPOINT} headers : authorization : ${CLICKSTACK_API_KEY} service : pipelines : logs : receivers : [ journald ] processors : [ resource , attributes , batch ] exporters : [ otlphttp ] EOF 4 Implementa con Docker Compose El receiver journald requiere el binario journalctl para leer los archivos del journal. La imagen oficial otel/opentelemetry-collector-contrib no incluye journalctl de forma predeterminada. Para implementaciones en contenedores, puedes instalar el collector directamente en el host o crear una imagen personalizada con utilidades de systemd. Consulta la sección de solución de problemas para obtener más información. Este ejemplo muestra cómo implementar el OTel collector junto con ClickStack: services : clickstack : image : clickhouse/clickstack-all-in-one:latest ports : - "8080:8080" - "4317:4317" - "4318:4318" networks : - monitoring otel-collector : image : otel/opentelemetry-collector-contrib:0.115.1 depends_on : - clickstack environment : - CLICKSTACK_API_KEY=${CLICKSTACK_API_KEY} - CLICKSTACK_ENDPOINT=http://clickstack:4318 volumes : - ./otel-config.yaml:/etc/otelcol/config.yaml:ro - /var/log/journal:/var/log/journal:ro - /run/log/journal:/run/log/journal:ro - /etc/machine-id:/etc/machine-id:ro command : [ "--config=/etc/otelcol/config.yaml" ] networks : - monitoring networks : monitoring : driver : bridge Inicia los servicios: docker compose up -d 5 Verifica los logs en HyperDX Una vez configurado, inicia sesión en HyperDX y verifica que los logs se estén enviando: Ve a la Búsqueda view Establece source en Logs Filtra por service.name:systemd-logs Deberías ver entradas de log estructuradas con campos como unit , priority , MESSAGE , _HOSTNAME

​ Conjunto de datos de demostración

Para quienes quieran probar la integración de logs de systemd antes de configurar sus sistemas de producción, proporcionamos un conjunto de datos de ejemplo con logs de systemd pregenerados y patrones realistas.

1 Descargar el conjunto de datos de ejemplo Descarga el archivo de log de ejemplo: curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/systemd/systemd-demo.log 2 Crear la configuración del collector de demostración Crea un archivo de configuración para la demo: cat > systemd-demo.yaml << 'EOF' receivers: filelog: include: - /tmp/systemd-demo/systemd-demo.log start_at: beginning operators: - type: regex_parser regex: '^(?P<timestamp>\S+) (?P<hostname>\S+) (?P<unit>\S+?)(?:\[(?P<pid>\d+)\])?: (?P<message>.*)$' parse_from: body parse_to: attributes - type: time_parser parse_from: attributes.timestamp layout: '%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z' - type: add field: attributes.source value: "systemd-demo" service: pipelines: logs/systemd-demo: receivers: [filelog] processors: - memory_limiter - transform - batch exporters: - clickhouse EOF 3 Ejecutar ClickStack con datos de demostración Inicia ClickStack con los logs de demostración: docker run -d --name clickstack-demo \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ -e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \ -v "$( pwd )/systemd-demo.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \ -v "$( pwd )/systemd-demo.log:/tmp/systemd-demo/systemd-demo.log:ro" \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest La demo usa el receiver filelog con logs de texto en lugar de journald para evitar tener que usar journalctl en el contenedor. 4 Verificar los logs en HyperDX Una vez que ClickStack esté en ejecución: Abre HyperDX e inicia sesión en tu cuenta Ve a la Búsqueda view y selecciona Logs como source Establece el rango de tiempo en 2025-11-14 00:00:00 - 2025-11-17 00:00:00 Visualización de la zona horaria HyperDX muestra los timestamps en la zona horaria local de tu navegador. Los datos de demostración abarcan 2025-11-15 00:00:00 - 2025-11-16 00:00:00 (UTC). El rango de tiempo amplio garantiza que verás los logs de demostración independientemente de tu ubicación.

​ Dashboards y visualización

Para ayudarte a empezar a monitorizar los logs de systemd con ClickStack, proporcionamos visualizaciones esenciales para los datos del journal de systemd.

1 Descargar la configuración del dashboard . 2 Importar el dashboard preconfigurado Abre HyperDX y ve a la sección Dashboards Haz clic en Import Dashboard en la esquina superior derecha, dentro del menú de puntos suspensivos Sube el archivo systemd-logs-dashboard.json y haz clic en Finish Import 3 Ver el dashboard El dashboard incluye visualizaciones de: Volumen de logs a lo largo del tiempo

Principales unidades de systemd por cantidad de logs

Eventos de autenticación SSH

Fallos de servicios

Tasas de error Para el conjunto de datos de demostración, establece el intervalo de tiempo en 2025-11-15 00:00:00 - 2025-11-16 00:00:00 (UTC) (ajústalo según tu zona horaria local).

​ Solución de problemas

​ No aparecen logs en HyperDX

Comprueba si los logs están llegando a ClickHouse:

docker exec clickstack clickhouse-client --query " SELECT COUNT(*) as log_count FROM otel_logs WHERE ServiceName = 'systemd-logs' "

Si no hay resultados, revise los logs del collector:

docker logs otel-collector | grep -i "error\|journald" | tail -20

​ error: no se encontró journalctl

Si ves exec: "journalctl": executable file not found in $PATH :

La imagen otel/opentelemetry-collector-contrib no incluye journalctl . Puedes hacer una de estas dos cosas:

Instala el collector en el host:

wget https://github.com/open-telemetry/opentelemetry-collector-releases/releases/download/v0.115.0/otelcol-contrib_0.115.0_linux_amd64.tar.gz tar -xzf otelcol-contrib_0.115.0_linux_amd64.tar.gz sudo mv otelcol-contrib /usr/local/bin/ otelcol-contrib --config=otel-config.yaml

Usa el enfoque de exportación de texto (como en la demo) con el receiver filelog para leer exportaciones de journald

​ Próximos pasos

Configura alertas para eventos críticos del sistema (fallos del servicio, errores de autenticación, cierres por OOM)

Crea dashboards adicionales para casos de uso concretos (monitorización de la seguridad de SSH, estado del servicio)

Filtra por unidades específicas de systemd para reducir el ruido y centrarte en los servicios que más importan

​ Llevar a producción

Esta guía usa un OpenTelemetry Collector independiente para leer logs de systemd y enviarlos al endpoint OTLP de ClickStack, que es el enfoque recomendado para producción.

Para entornos de producción con varios hosts, considera:

Desplegar el collector como un conjunto de daemon en Kubernetes

Ejecutar el collector como un servicio de systemd en cada host

Usar el OpenTelemetry Operator para el despliegue automatizado