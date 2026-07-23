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ResumenRecopila y visualiza logs del journal de systemd en ClickStack mediante el journald receiver de OpenTelemetry Collector. Incluye un conjunto de datos de demostración y un dashboard preconfigurado.

Integración con sistemas existentes

Supervise los logs de journald de su sistema Linux ejecutando el OpenTelemetry Collector con el receiver journald para recopilar los logs del sistema y enviarlos a ClickStack a través de OTLP. Si quiere probar primero esta integración sin modificar su configuración actual, vaya a la sección del conjunto de datos de demostración.
Requisitos previos
  • Instancia de ClickStack en ejecución
  • Sistema Linux con systemd (Ubuntu 16.04+, CentOS 7+, Debian 8+)
  • Docker o Docker Compose instalados en el sistema supervisado
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Obtén la API key de ClickStack

El OpenTelemetry Collector envía datos al endpoint OTLP de ClickStack, que requiere autenticación.
  1. Abre HyperDX en la URL de tu instancia de ClickStack (p. ej., http://localhost:8080)
  2. Crea una cuenta o inicia sesión si es necesario
  3. Ve a Team Settings → API Keys
  4. Copia tu API key de ingesta
  1. Configúrala como variable de entorno:
2

Verifica que el journal de systemd esté en ejecución

Asegúrate de que tu sistema use systemd y tenga logs del journal:
Si el almacenamiento del journal está solo en memoria, habilita el almacenamiento persistente:
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Crea la configuración de OpenTelemetry Collector

Crea un archivo de configuración para OpenTelemetry Collector:
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Implementa con Docker Compose

El receiver journald requiere el binario journalctl para leer los archivos del journal. La imagen oficial otel/opentelemetry-collector-contrib no incluye journalctl de forma predeterminada.Para implementaciones en contenedores, puedes instalar el collector directamente en el host o crear una imagen personalizada con utilidades de systemd. Consulta la sección de solución de problemas para obtener más información.
Este ejemplo muestra cómo implementar el OTel collector junto con ClickStack:
Inicia los servicios:
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Verifica los logs en HyperDX

Una vez configurado, inicia sesión en HyperDX y verifica que los logs se estén enviando:
  1. Ve a la Búsqueda view
  2. Establece source en Logs
  3. Filtra por service.name:systemd-logs
  4. Deberías ver entradas de log estructuradas con campos como unit, priority, MESSAGE, _HOSTNAME

Conjunto de datos de demostración

Para quienes quieran probar la integración de logs de systemd antes de configurar sus sistemas de producción, proporcionamos un conjunto de datos de ejemplo con logs de systemd pregenerados y patrones realistas.
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Descargar el conjunto de datos de ejemplo

Descarga el archivo de log de ejemplo:
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Crear la configuración del collector de demostración

Crea un archivo de configuración para la demo:
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Ejecutar ClickStack con datos de demostración

Inicia ClickStack con los logs de demostración:
La demo usa el receiver filelog con logs de texto en lugar de journald para evitar tener que usar journalctl en el contenedor.
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Verificar los logs en HyperDX

Una vez que ClickStack esté en ejecución:
  1. Abre HyperDX e inicia sesión en tu cuenta
  2. Ve a la Búsqueda view y selecciona Logs como source
  3. Establece el rango de tiempo en 2025-11-14 00:00:00 - 2025-11-17 00:00:00
Visualización de la zona horariaHyperDX muestra los timestamps en la zona horaria local de tu navegador. Los datos de demostración abarcan 2025-11-15 00:00:00 - 2025-11-16 00:00:00 (UTC). El rango de tiempo amplio garantiza que verás los logs de demostración independientemente de tu ubicación.

Dashboards y visualización

Para ayudarte a empezar a monitorizar los logs de systemd con ClickStack, proporcionamos visualizaciones esenciales para los datos del journal de systemd.
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Descargar la configuración del dashboard

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Importar el dashboard preconfigurado

  1. Abre HyperDX y ve a la sección Dashboards
  2. Haz clic en Import Dashboard en la esquina superior derecha, dentro del menú de puntos suspensivos
  1. Sube el archivo systemd-logs-dashboard.json y haz clic en Finish Import
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Ver el dashboard

El dashboard incluye visualizaciones de:
  • Volumen de logs a lo largo del tiempo
  • Principales unidades de systemd por cantidad de logs
  • Eventos de autenticación SSH
  • Fallos de servicios
  • Tasas de error
Para el conjunto de datos de demostración, establece el intervalo de tiempo en 2025-11-15 00:00:00 - 2025-11-16 00:00:00 (UTC) (ajústalo según tu zona horaria local).

Solución de problemas

No aparecen logs en HyperDX

Comprueba si los logs están llegando a ClickHouse:
Si no hay resultados, revise los logs del collector:

error: no se encontró journalctl

Si ves exec: "journalctl": executable file not found in $PATH: La imagen otel/opentelemetry-collector-contrib no incluye journalctl. Puedes hacer una de estas dos cosas:
  1. Instala el collector en el host:
  1. Usa el enfoque de exportación de texto (como en la demo) con el receiver filelog para leer exportaciones de journald

Próximos pasos

  • Configura alertas para eventos críticos del sistema (fallos del servicio, errores de autenticación, cierres por OOM)
  • Crea dashboards adicionales para casos de uso concretos (monitorización de la seguridad de SSH, estado del servicio)
  • Filtra por unidades específicas de systemd para reducir el ruido y centrarte en los servicios que más importan

Llevar a producción

Esta guía usa un OpenTelemetry Collector independiente para leer logs de systemd y enviarlos al endpoint OTLP de ClickStack, que es el enfoque recomendado para producción. Para entornos de producción con varios hosts, considera:
  • Desplegar el collector como un conjunto de daemon en Kubernetes
  • Ejecutar el collector como un servicio de systemd en cada host
  • Usar el OpenTelemetry Operator para el despliegue automatizado
Consulta Ingesta con OpenTelemetry para conocer los patrones de despliegue en producción.
Última modificación el 23 de julio de 2026