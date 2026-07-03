Los datos suelen enviarse a ClickStack a través del OpenTelemetry Collector (OTel), ya sea directamente desde los SDKs de lenguaje o mediante un OpenTelemetry Collector intermedio que actúa como agente; por ejemplo, recopilando métricas y logs de infraestructura.

Los SDKs de lenguaje se encargan de recopilar telemetría desde dentro de su aplicación, en particular trazas y logs, y de exportar estos datos al OpenTelemetry Collector a través del endpoint de OTLP, que gestiona la ingestión en ClickHouse.

En los entornos basados en navegador, los SDKs también pueden encargarse de recopilar datos de sesión, incluidos eventos de la UI, clics y navegación, lo que permite reproducir las sesiones de los usuarios.

​ Cómo funciona

Tu aplicación usa un SDK de ClickStack (p. ej., Node.js, Python, Go). Estos SDKs se basan en los SDKs de OpenTelemetry, con funciones adicionales y mejoras de usabilidad. El SDK recopila y exporta trazas y logs mediante OTLP (HTTP o gRPC). El OpenTelemetry collector recibe la telemetría y la escribe en ClickHouse a través de los exportadores configurados.

​ Idiomas compatibles

Compatibilidad con OpenTelemetry Aunque ClickStack ofrece SDK de lenguaje con telemetría y funcionalidades mejoradas, también puede usar sin problemas los SDK existentes de OpenTelemetry.

Idioma Descripción Enlace AWS Lambda Instrumente sus funciones de AWS Lambda Documentación Browser SDK de JavaScript para aplicaciones basadas en navegador Documentación Elixir Aplicaciones de Elixir Documentación Go Aplicaciones y microservicios en Go Documentación Java Aplicaciones de Java Documentación NestJS Aplicaciones de NestJS Documentación Next.js Aplicaciones de Next.js Documentación Node.js Entorno de ejecución de JavaScript para aplicaciones del lado del servidor Documentación Deno Aplicaciones de Deno Documentación Python Aplicaciones y servicios web en Python Documentación React Native Aplicaciones móviles de React Native Documentación Ruby Aplicaciones de Ruby on Rails y servicios web Documentación

​ Protección mediante API key

No es necesario para Managed ClickStack La API key no es necesaria para Managed ClickStack.

Para ingestar datos en ClickStack mediante el OTel collector, los SDKs deberán especificar una API key de ingesta. Esto puede configurarse mediante una función init en el SDK o la variable de entorno OTEL_EXPORTER_OTLP_HEADERS :

OTEL_EXPORTER_OTLP_HEADERS = 'authorization=<YOUR_INGESTION_API_KEY>'

Esta API key la genera la UI de ClickStack (HyperDX) y está disponible en la aplicación, en Team Settings → API Keys .

OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT en tu aplicación o especificarla durante la inicialización del SDK: Para la mayoría de los SDKs de lenguaje y las bibliotecas de telemetría compatibles con OpenTelemetry, puedes simplemente configurar la variable de entornoen tu aplicación o especificarla durante la inicialización del SDK:

export OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT = http :// localhost : 4318

​ Integración con Kubernetes

Todos los SDKs admiten la correlación automática con metadatos de Kubernetes (nombre del pod, espacio de nombres, etc.) cuando se ejecutan en un entorno de Kubernetes. Esto permite:

Ver métricas de Kubernetes de pods y nodos asociados a sus servicios

Correlacionar los logs y las trazas de la aplicación con métricas de infraestructura

Hacer un seguimiento del uso de recursos y del rendimiento en todo el clúster de Kubernetes