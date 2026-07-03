Cómo funciona
- Tu aplicación usa un SDK de ClickStack (p. ej., Node.js, Python, Go). Estos SDKs se basan en los SDKs de OpenTelemetry, con funciones adicionales y mejoras de usabilidad.
- El SDK recopila y exporta trazas y logs mediante OTLP (HTTP o gRPC).
- El OpenTelemetry collector recibe la telemetría y la escribe en ClickHouse a través de los exportadores configurados.
Idiomas compatibles
Compatibilidad con OpenTelemetryAunque ClickStack ofrece SDK de lenguaje con telemetría y funcionalidades mejoradas, también puede usar sin problemas los SDK existentes de OpenTelemetry.
|Idioma
|Descripción
|Enlace
|AWS Lambda
|Instrumente sus funciones de AWS Lambda
|Documentación
|Browser
|SDK de JavaScript para aplicaciones basadas en navegador
|Documentación
|Elixir
|Aplicaciones de Elixir
|Documentación
|Go
|Aplicaciones y microservicios en Go
|Documentación
|Java
|Aplicaciones de Java
|Documentación
|NestJS
|Aplicaciones de NestJS
|Documentación
|Next.js
|Aplicaciones de Next.js
|Documentación
|Node.js
|Entorno de ejecución de JavaScript para aplicaciones del lado del servidor
|Documentación
|Deno
|Aplicaciones de Deno
|Documentación
|Python
|Aplicaciones y servicios web en Python
|Documentación
|React Native
|Aplicaciones móviles de React Native
|Documentación
|Ruby
|Aplicaciones de Ruby on Rails y servicios web
|Documentación
Protección mediante API key
Para ingestar datos en ClickStack mediante el OTel collector, los SDKs deberán especificar una API key de ingesta. Esto puede configurarse mediante una función
No es necesario para Managed ClickStackLa API key no es necesaria para Managed ClickStack.
init en el SDK o la variable de entorno
OTEL_EXPORTER_OTLP_HEADERS:
Esta API key la genera la UI de ClickStack (HyperDX) y está disponible en la aplicación, en
OTEL_EXPORTER_OTLP_HEADERS='authorization=<YOUR_INGESTION_API_KEY>'
Team Settings → API Keys.
Para la mayoría de los SDKs de lenguaje y las bibliotecas de telemetría compatibles con OpenTelemetry, puedes simplemente configurar la variable de entorno
OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT en tu aplicación o especificarla durante la inicialización del SDK:
export OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT=http://localhost:4318
Todos los SDKs admiten la correlación automática con metadatos de Kubernetes (nombre del pod, espacio de nombres, etc.) cuando se ejecutan en un entorno de Kubernetes. Esto permite:
Integración con Kubernetes
- Ver métricas de Kubernetes de pods y nodos asociados a sus servicios
- Correlacionar los logs y las trazas de la aplicación con métricas de infraestructura
- Hacer un seguimiento del uso de recursos y del rendimiento en todo el clúster de Kubernetes