TL;DRRecopila y visualiza logs del sistema de EC2 en ClickStack con OpenTelemetry Collector y enriquecimiento automático de metadatos de EC2 (ID de instancia, región, AZ, tipo de instancia). Incluye un dataset de demostración y un dashboard preconfigurado.
Esta sección explica cómo instalar OpenTelemetry Collector en sus instancias de EC2 para recopilar logs del sistema y enviarlos a ClickStack con enriquecimiento automático de metadatos de EC2. Esta arquitectura distribuida está lista para producción y escala a varias instancias.
Integración con una instancia de EC2 existente
Si desea probar la integración de logs de host de EC2 antes de configurar su instancia de producción, puede hacerlo con nuestra configuración preconfigurada y datos de muestra en la sección “Conjunto de datos de demostración”.
¿Ejecuta ClickStack en la misma instancia de EC2?Si ClickStack se ejecuta en la misma instancia de EC2 cuyos logs quiere supervisar, puede usar un enfoque todo en uno, similar al de la guía de logs de host genéricos. Monte
/var/log en el contenedor de ClickStack y agregue el procesador
resourcedetection a su configuración personalizada para capturar automáticamente los metadatos de EC2. Esta guía se centra en la arquitectura distribuida, que es la más habitual para implementaciones en producción.
Requisitos previos
- Instancia de ClickStack en ejecución (puede ser on-premise, en la nube o local)
- Instancia de EC2 en ejecución (Ubuntu, Amazon Linux u otra distribución de Linux)
- Conectividad de red desde la instancia de EC2 hasta el endpoint OTLP de ClickStack (puerto 4318 para HTTP o 4317 para gRPC)
- Servicio de metadatos de la instancia de EC2 accesible (habilitado de forma predeterminada)
1
Verifique que se pueda acceder a los metadatos de EC2
Desde su instancia de EC2, verifique que se pueda acceder al servicio de metadatos:
Deberías ver el ID de la instancia, la región y el tipo de instancia. Si estos comandos fallan, verifica lo siguiente:
# Get metadata token (IMDSv2)
TOKEN=$(curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600")
# Verify instance metadata
curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/meta-data/instance-id
curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/meta-data/placement/region
curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/meta-data/instance-type
- Que el servicio de metadatos de la instancia esté habilitado
- Que IMDSv2 no esté bloqueado por grupos de seguridad ni por ACL de red
- Que estés ejecutando estos comandos desde la propia instancia de EC2
Los metadatos de EC2 están disponibles en
http://169.254.169.254 desde dentro de la instancia. El procesador
resourcedetection de OpenTelemetry usa este endpoint para enriquecer automáticamente los logs con contexto de nube.
2
Verifique que existan archivos de syslog
Verifique que su instancia de EC2 esté escribiendo archivos de syslog:
# Ubuntu instances
ls -la /var/log/syslog
# Amazon Linux / RHEL instances
ls -la /var/log/messages
# View recent entries
tail -20 /var/log/syslog
# or
tail -20 /var/log/messages
3
Instalar OpenTelemetry Collector
Instale la distribución Contrib del OpenTelemetry Collector en su instancia de EC2:
# Download the latest release
wget https://github.com/open-telemetry/opentelemetry-collector-releases/releases/download/v0.114.0/otelcol-contrib_0.114.0_linux_amd64.tar.gz
# Extract and install
tar -xvf otelcol-contrib_0.114.0_linux_amd64.tar.gz
sudo mv otelcol-contrib /usr/local/bin/
# Verify installation
otelcol-contrib --version
4
Crear la configuración del collector
Cree un archivo de configuración para el OpenTelemetry Collector en
Reemplace lo siguiente en la configuración:
/etc/otelcol-contrib/config.yaml:
Elija la configuración según su distribución de Linux:
sudo mkdir -p /etc/otelcol-contrib
- Linux moderno (Ubuntu 24.04+)
- Linux heredado (Amazon Linux 2, RHEL y versiones anteriores de Ubuntu)
sudo tee /etc/otelcol-contrib/config.yaml > /dev/null << 'EOF'
receivers:
filelog/syslog:
include:
- /var/log/syslog
- /var/log/**/*.log
start_at: end
operators:
- type: regex_parser
regex: '^(?P<timestamp>\S+) (?P<hostname>\S+) (?P<unit>\S+?)(?:\[(?P<pid>\d+)\])?: (?P<message>.*)$'
parse_from: body
parse_to: attributes
- type: time_parser
parse_from: attributes.timestamp
layout_type: gotime
layout: '2006-01-02T15:04:05.999999-07:00'
- type: add
field: attributes.source
value: "ec2-host-logs"
processors:
resourcedetection:
detectors: [ec2, system]
timeout: 5s
override: false
ec2:
tags:
- ^Name
- ^Environment
- ^Team
batch:
timeout: 10s
send_batch_size: 10000
exporters:
otlphttp:
endpoint: "http://YOUR_CLICKSTACK_HOST:4318"
headers:
authorization: "${env:CLICKSTACK_API_KEY}"
service:
pipelines:
logs:
receivers: [filelog/syslog]
processors: [resourcedetection, batch]
exporters: [otlphttp]
EOF
Reemplace lo siguiente en la configuración:
YOUR_CLICKSTACK_HOST: El nombre de host o la dirección IP en la que se ejecuta ClickStack
- Para pruebas locales, puedes usar un túnel SSH (consulta la sección de solución de problemas)
- Lee los archivos de registro del sistema desde ubicaciones estándar (
/var/log/syslogpara Ubuntu,
/var/log/messagespara Amazon Linux/RHEL)
- Analiza el formato syslog para extraer campos estructurados (marca temporal, hostname, unidad/servicio, PID, mensaje)
- Detecta y añade automáticamente los metadatos de EC2 usando el procesador
resourcedetection
- Opcionalmente, incluye las etiquetas de EC2 (Name, Environment, Team) si están presentes
- Envía logs a ClickStack mediante OTLP HTTP
Enriquecimiento de metadatos de EC2El procesador
resourcedetection añade automáticamente estos atributos a cada registro:
cloud.provider: “aws”
cloud.platform: “aws_ec2”
cloud.region: región de AWS (p. ej., “us-east-1”)
cloud.availability_zone: zona de disponibilidad (p. ej., “us-east-1a”)
cloud.account.id: ID de la cuenta de AWS
host.id: ID de la instancia de EC2 (p. ej., “i-1234567890abcdef0”)
host.type: tipo de instancia (p. ej., “t3.medium”)
host.name: nombre de host de la instancia
5
Configura la API key de ClickStack
Exporta tu API key de ClickStack como variable de entorno:
Para que esto se mantenga tras reiniciar, agrégalo al perfil de tu shell:
export CLICKSTACK_API_KEY="your-api-key-here"
echo 'export CLICKSTACK_API_KEY="your-api-key-here"' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
6
Ejecuta el collector
Inicia el OpenTelemetry Collector:
CLICKSTACK_API_KEY="your-api-key-here" /usr/local/bin/otelcol-contrib --config /etc/otelcol-contrib/config.yaml
Para uso en producciónConfigure el collector para que se ejecute como un servicio de systemd, de modo que se inicie automáticamente al arrancar y se reinicie en caso de fallo. Consulte la documentación de OpenTelemetry Collector para obtener más información.
7
Verificación de logs en HyperDX
Una vez que el collector esté en ejecución, inicia sesión en HyperDX y verifica que los logs estén llegando con metadatos de EC2:
- Ve a la vista de búsqueda
- Establece
sourceen
Logs
- Filtra por
source:ec2-host-logs
- Haz clic en una entrada de log para expandirla
- Verifica que aparezcan metadatos de EC2 en los atributos del recurso:
cloud.provider
cloud.region
host.id(ID de instancia)
host.type(tipo de instancia)
cloud.availability_zone
-
Para quienes quieran probar la integración de log de host de EC2 antes de configurar sus instancias de producción, proporcionamos un conjunto de datos de ejemplo con metadatos simulados de EC2.
Conjunto de datos de demostración
1
Descarga el conjunto de datos de ejemplo
Descarga el archivo de logs de ejemplo:
El conjunto de datos incluye:
curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/host-logs/journal.log
- Secuencia de arranque del sistema
- Actividad de inicio de sesión por SSH (intentos exitosos y fallidos)
- Incidente de seguridad (ataque de fuerza bruta con respuesta de fail2ban)
- Mantenimiento programado (tareas de cron, anacron)
- Reinicios de servicios (rsyslog)
- Mensajes del kernel y actividad del firewall
- Combinación de operaciones normales y eventos destacados
2
Crear una configuración de prueba para el collector
Cree un archivo llamado
ec2-host-logs-demo.yaml con la siguiente configuración:
cat > ec2-host-logs-demo.yaml << 'EOF'
receivers:
filelog/journal:
include:
- /tmp/host-demo/journal.log
start_at: beginning
operators:
- type: regex_parser
regex: '^(?P<timestamp>\S+) (?P<hostname>\S+) (?P<unit>\S+?)(?:\[(?P<pid>\d+)\])?: (?P<message>.*)$'
parse_from: body
parse_to: attributes
- type: time_parser
parse_from: attributes.timestamp
layout: '%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z'
- type: add
field: attributes.source
value: "ec2-demo"
processors:
# Simulate EC2 metadata for demo (no real EC2 instance required)
resource:
attributes:
- key: service.name
value: "ec2-demo"
action: insert
- key: cloud.provider
value: "aws"
action: insert
- key: cloud.platform
value: "aws_ec2"
action: insert
- key: cloud.region
value: "us-east-1"
action: insert
- key: cloud.availability_zone
value: "us-east-1a"
action: insert
- key: host.id
value: "i-0abc123def456789"
action: insert
- key: host.type
value: "t3.medium"
action: insert
- key: host.name
value: "prod-web-01"
action: insert
service:
pipelines:
logs/ec2-demo:
receivers: [filelog/journal]
processors:
- resource
- memory_limiter
- transform
- batch
exporters:
- clickhouse
EOF
Para fines de demostración, añadimos manualmente metadatos de EC2 mediante el procesador
resource. En producción, con instancias reales de EC2, use el procesador
resourcedetection, que consulta automáticamente la API de metadatos de EC2.
3
Ejecutar ClickStack con la configuración de demostración
Ejecute ClickStack con los logs y la configuración de demostración:
docker run --name clickstack-demo \
-p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \
-e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \
-v "$(pwd)/ec2-host-logs-demo.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \
-v "$(pwd)/journal.log:/tmp/host-demo/journal.log:ro" \
docker.hyperdx.io/hyperdx/hyperdx-all-in-one:latest
4
Verifica los logs en HyperDX
Una vez que el collector esté en ejecución:
- Abre HyperDX e inicia sesión en tu cuenta (puede que primero tengas que crear una cuenta)
- Ve a la vista de búsqueda y establece el source en
Logs
- Establece el intervalo de tiempo en 2025-11-10 00:00:00 - 2025-11-13 00:00:00
- Filtra por
source:ec2-demo
- Expande una entrada de log para ver los metadatos de EC2 en los atributos del recurso
Deberías ver logs con un contexto simulado de EC2 que incluye:
Visualización de la zona horariaHyperDX muestra los timestamps en la zona horaria local de tu navegador. Los datos de demostración abarcan 2025-11-11 00:00:00 - 2025-11-12 00:00:00 (UTC). El intervalo de tiempo amplio garantiza que veas los logs de demostración independientemente de tu ubicación. Una vez que veas los logs, puedes reducir el intervalo a un período de 24 horas para obtener visualizaciones más claras.
- ID de instancia:
i-0abc123def456789
- Región:
us-east-1
- Zona de disponibilidad:
us-east-1a
- Tipo de instancia:
t3.medium
Para ayudarte a empezar a monitorizar los logs de host de EC2 con ClickStack, proporcionamos visualizaciones esenciales con contexto de la nube.
Dashboard y visualización
1
Descargar la configuración del dashboard
.
2
Importa el dashboard preconfigurado
- Abre HyperDX y ve a la sección dashboard
- Haz clic en Import Dashboard en la esquina superior derecha, en el menú de los tres puntos
- Sube el archivo
host-logs-dashboard.jsony haz clic en Finish Import
3
Ver el dashboard
El dashboard se creará con todas las visualizaciones ya configuradas:Puedes filtrar las visualizaciones del dashboard por contexto de EC2:
cloud.region:us-east-1- Muestra logs de una región específica
host.type:t3.medium- Filtra por tipo de instancia
host.id:i-0abc123def456- Logs de una instancia específica
Para el conjunto de datos de demostración, establece el intervalo de tiempo en 2025-11-11 00:00:00 - 2025-11-12 00:00:00 (UTC) (ajústalo según tu zona horaria local). El dashboard importado no tendrá un intervalo de tiempo especificado de forma predeterminada.
Solución de problemas
Verifica que el servicio de metadatos de EC2 sea accesible:
Los metadatos de EC2 no aparecen en los logs
Si esto falla, compruebe lo siguiente:
# Obtener el token de metadatos
TOKEN=$(curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600")
# Probar el endpoint de metadatos
curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/meta-data/instance-id
- El servicio de metadatos de la instancia está habilitado
- IMDSv2 no está bloqueado por los grupos de seguridad
- Está ejecutando el collector en la propia instancia EC2
# Si se ejecuta como servicio de systemd
sudo journalctl -u otelcol-contrib -f | grep -i "ec2\|metadata\|resourcedetection"
# Si se ejecuta en primer plano, revisar stdout
Verifica que los archivos de syslog existan y que se estén escribiendo:
No se muestran logs en HyperDX
Comprueba que el collector pueda leer los archivos de registro:
ls -la /var/log/syslog /var/log/messages
tail -f /var/log/syslog
Verifique la conectividad de red con ClickStack:
cat /var/log/syslog | head -20
Compruebe los logs del collector para detectar errores:
# Probar el endpoint OTLP
curl -v http://YOUR_CLICKSTACK_HOST:4318/v1/logs
# Debería obtenerse una respuesta (incluso si hay un error, significa que el endpoint es accesible)
# Si se ejecuta en primer plano
# Buscar mensajes de error en stdout
# Si se ejecuta como servicio systemd
sudo journalctl -u otelcol-contrib -f | grep -i "error\|failed"
Verifica el formato de syslog: Para Ubuntu 24.04+:
Análisis incorrecto de los logs
Para Amazon Linux 2 / Ubuntu 20.04:
# Debe mostrar el formato ISO8601: 2025-11-17T20:55:44.826796+00:00
tail -5 /var/log/syslog
Si el formato no coincide, use la pestaña de configuración correspondiente en la sección Crear configuración del collector, según su distribución.
# Debe mostrar el formato tradicional: Nov 17 14:16:16
tail -5 /var/log/messages
Comprueba el estado del servicio:
El collector no se inicia como servicio de systemd
Ver logs detallados:
sudo systemctl status otelcol-contrib
Problemas comunes:
sudo journalctl -u otelcol-contrib -n 50
- API key mal configurada en el entorno
- Errores de sintaxis en el archivo de configuración
- Problemas de permisos al leer archivos de log
Próximos pasos
- Configura alertas para eventos críticos del sistema (fallos del servicio, fallos de autenticación, advertencias sobre el disco)
- Filtra por atributos de metadatos de EC2 (región, tipo de instancia, ID de instancia) para supervisar recursos específicos
- Correlaciona el log de host de EC2 con los logs de la aplicación para una resolución de problemas más completa
- Crea dashboards personalizados para la supervisión de seguridad (intentos de SSH, uso de
sudo, bloqueos del firewall)
Esta guía instala el OpenTelemetry Collector directamente en instancias de EC2, que es el patrón recomendado para entornos de producción en la monitorización a nivel de host. Para gestionar collectors en muchas instancias, considere usar herramientas de gestión de configuración (Ansible, Chef, Puppet) o el OpenTelemetry Operator en entornos de Kubernetes. Consulte Envío de datos de OpenTelemetry para la configuración de producción.