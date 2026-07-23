Monitorización de logs de host de EC2 con ClickStack

Monitorización de logs de host de EC2 con ClickStack

TL;DR Recopila y visualiza logs del sistema de EC2 en ClickStack con OpenTelemetry Collector y enriquecimiento automático de metadatos de EC2 (ID de instancia, región, AZ, tipo de instancia). Incluye un dataset de demostración y un dashboard preconfigurado.

​ Integración con una instancia de EC2 existente

Esta sección explica cómo instalar OpenTelemetry Collector en sus instancias de EC2 para recopilar logs del sistema y enviarlos a ClickStack con enriquecimiento automático de metadatos de EC2. Esta arquitectura distribuida está lista para producción y escala a varias instancias.

¿Ejecuta ClickStack en la misma instancia de EC2? /var/log en el contenedor de ClickStack y agregue el procesador resourcedetection a su configuración personalizada para capturar automáticamente los metadatos de EC2. Esta guía se centra en la arquitectura distribuida, que es la más habitual para implementaciones en producción. Si ClickStack se ejecuta en la misma instancia de EC2 cuyos logs quiere supervisar, puede usar un enfoque todo en uno, similar al de la guía de logs de host genéricos . Monteen el contenedor de ClickStack y agregue el procesadora su configuración personalizada para capturar automáticamente los metadatos de EC2. Esta guía se centra en la arquitectura distribuida, que es la más habitual para implementaciones en producción.

Si desea probar la integración de logs de host de EC2 antes de configurar su instancia de producción, puede hacerlo con nuestra configuración preconfigurada y datos de muestra en la sección “Conjunto de datos de demostración”

Requisitos previos

Instancia de ClickStack en ejecución (puede ser on-premise, en la nube o local)

Instancia de EC2 en ejecución (Ubuntu, Amazon Linux u otra distribución de Linux)

Conectividad de red desde la instancia de EC2 hasta el endpoint OTLP de ClickStack (puerto 4318 para HTTP o 4317 para gRPC)

Servicio de metadatos de la instancia de EC2 accesible (habilitado de forma predeterminada)

1 Verifique que se pueda acceder a los metadatos de EC2 Desde su instancia de EC2, verifique que se pueda acceder al servicio de metadatos: # Get metadata token (IMDSv2) TOKEN = $( curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600" ) # Verify instance metadata curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN " http://169.254.169.254/latest/meta-data/instance-id curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN " http://169.254.169.254/latest/meta-data/placement/region curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN " http://169.254.169.254/latest/meta-data/instance-type Deberías ver el ID de la instancia, la región y el tipo de instancia. Si estos comandos fallan, verifica lo siguiente: Que el servicio de metadatos de la instancia esté habilitado

Que IMDSv2 no esté bloqueado por grupos de seguridad ni por ACL de red

Que estés ejecutando estos comandos desde la propia instancia de EC2 Los metadatos de EC2 están disponibles en http://169.254.169.254 desde dentro de la instancia. El procesador resourcedetection de OpenTelemetry usa este endpoint para enriquecer automáticamente los logs con contexto de nube. 2 Verifique que existan archivos de syslog Verifique que su instancia de EC2 esté escribiendo archivos de syslog: # Ubuntu instances ls -la /var/log/syslog # Amazon Linux / RHEL instances ls -la /var/log/messages # View recent entries tail -20 /var/log/syslog # or tail -20 /var/log/messages 3 Instalar OpenTelemetry Collector Instale la distribución Contrib del OpenTelemetry Collector en su instancia de EC2: # Download the latest release wget https://github.com/open-telemetry/opentelemetry-collector-releases/releases/download/v0.114.0/otelcol-contrib_0.114.0_linux_amd64.tar.gz # Extract and install tar -xvf otelcol-contrib_0.114.0_linux_amd64.tar.gz sudo mv otelcol-contrib /usr/local/bin/ # Verify installation otelcol-contrib --version 4 Crear la configuración del collector Cree un archivo de configuración para el OpenTelemetry Collector en /etc/otelcol-contrib/config.yaml : sudo mkdir -p /etc/otelcol-contrib Elija la configuración según su distribución de Linux: Linux moderno (Ubuntu 24.04+)

Linux heredado (Amazon Linux 2, RHEL y versiones anteriores de Ubuntu) sudo tee /etc/otelcol-contrib/config.yaml > /dev/null << 'EOF' receivers : filelog/syslog : include : - /var/log/syslog - /var/log/**/*.log start_at : end operators : - type : regex_parser regex : '^(?P<timestamp>\S+) (?P<hostname>\S+) (?P<unit>\S+?)(?:\[(?P<pid>\d+)\])?: (?P<message>.*)$' parse_from : body parse_to : attributes - type : time_parser parse_from : attributes.timestamp layout_type : gotime layout : '2006-01-02T15:04:05.999999-07:00' - type : add field : attributes.source value : "ec2-host-logs" processors : resourcedetection : detectors : [ ec2 , system ] timeout : 5s override : false ec2 : tags : - ^Name - ^Environment - ^Team batch : timeout : 10s send_batch_size : 10000 exporters : otlphttp : endpoint : "http://YOUR_CLICKSTACK_HOST:4318" headers : authorization : "${env:CLICKSTACK_API_KEY}" service : pipelines : logs : receivers : [ filelog/syslog ] processors : [ resourcedetection , batch ] exporters : [ otlphttp ] EOF sudo tee /etc/otelcol-contrib/config.yaml > /dev/null << 'EOF' receivers : filelog/syslog : include : - /var/log/messages - /var/log/**/*.log start_at : end operators : - type : regex_parser regex : '^(?P<timestamp>\w+ \d+ \d{2}:\d{2}:\d{2}) (?P<hostname>\S+) (?P<unit>\S+?)(?:\[(?P<pid>\d+)\])?: (?P<message>.*)$' parse_from : body parse_to : attributes - type : time_parser parse_from : attributes.timestamp layout : '%b %d %H:%M:%S' - type : add field : attributes.source value : "ec2-host-logs" processors : resourcedetection : detectors : [ ec2 , system ] timeout : 5s override : false ec2 : tags : - ^Name - ^Environment - ^Team batch : timeout : 10s send_batch_size : 10000 exporters : otlphttp : endpoint : "http://YOUR_CLICKSTACK_HOST:4318" headers : authorization : "${env:CLICKSTACK_API_KEY}" service : pipelines : logs : receivers : [ filelog/syslog ] processors : [ resourcedetection , batch ] exporters : [ otlphttp ] EOF

Reemplace lo siguiente en la configuración: YOUR_CLICKSTACK_HOST : El nombre de host o la dirección IP en la que se ejecuta ClickStack

: El nombre de host o la dirección IP en la que se ejecuta ClickStack Para pruebas locales, puedes usar un túnel SSH (consulta la sección de solución de problemas) Esta configuración: Lee los archivos de registro del sistema desde ubicaciones estándar ( /var/log/syslog para Ubuntu, /var/log/messages para Amazon Linux/RHEL)

para Ubuntu, para Amazon Linux/RHEL) Analiza el formato syslog para extraer campos estructurados (marca temporal, hostname, unidad/servicio, PID, mensaje)

Detecta y añade automáticamente los metadatos de EC2 usando el procesador resourcedetection

usando el procesador Opcionalmente, incluye las etiquetas de EC2 (Name, Environment, Team) si están presentes

Envía logs a ClickStack mediante OTLP HTTP Enriquecimiento de metadatos de EC2 El procesador resourcedetection añade automáticamente estos atributos a cada registro: cloud.provider : “aws”

: “aws” cloud.platform : “aws_ec2”

: “aws_ec2” cloud.region : región de AWS (p. ej., “us-east-1”)

: región de AWS (p. ej., “us-east-1”) cloud.availability_zone : zona de disponibilidad (p. ej., “us-east-1a”)

: zona de disponibilidad (p. ej., “us-east-1a”) cloud.account.id : ID de la cuenta de AWS

: ID de la cuenta de AWS host.id : ID de la instancia de EC2 (p. ej., “i-1234567890abcdef0”)

: ID de la instancia de EC2 (p. ej., “i-1234567890abcdef0”) host.type : tipo de instancia (p. ej., “t3.medium”)

: tipo de instancia (p. ej., “t3.medium”) host.name : nombre de host de la instancia 5 Configura la API key de ClickStack Exporta tu API key de ClickStack como variable de entorno: export CLICKSTACK_API_KEY = "your-api-key-here" Para que esto se mantenga tras reiniciar, agrégalo al perfil de tu shell: echo 'export CLICKSTACK_API_KEY="your-api-key-here"' >> ~/.bashrc source ~/.bashrc 6 Ejecuta el collector Inicia el OpenTelemetry Collector: CLICKSTACK_API_KEY = "your-api-key-here" /usr/local/bin/otelcol-contrib --config /etc/otelcol-contrib/config.yaml Para uso en producción Configure el collector para que se ejecute como un servicio de systemd, de modo que se inicie automáticamente al arrancar y se reinicie en caso de fallo. Consulte la documentación de OpenTelemetry Collector para obtener más información. 7 Verificación de logs en HyperDX Una vez que el collector esté en ejecución, inicia sesión en HyperDX y verifica que los logs estén llegando con metadatos de EC2: Ve a la vista de búsqueda Establece source en Logs Filtra por source:ec2-host-logs Haz clic en una entrada de log para expandirla Verifica que aparezcan metadatos de EC2 en los atributos del recurso: cloud.provider

cloud.region

host.id (ID de instancia)

(ID de instancia) host.type (tipo de instancia)

(tipo de instancia) cloud.availability_zone

​ Conjunto de datos de demostración

Para quienes quieran probar la integración de log de host de EC2 antes de configurar sus instancias de producción, proporcionamos un conjunto de datos de ejemplo con metadatos simulados de EC2.

1 Descarga el conjunto de datos de ejemplo Descarga el archivo de logs de ejemplo: curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/host-logs/journal.log El conjunto de datos incluye: Secuencia de arranque del sistema

Actividad de inicio de sesión por SSH (intentos exitosos y fallidos)

Incidente de seguridad (ataque de fuerza bruta con respuesta de fail2ban)

Mantenimiento programado (tareas de cron, anacron)

Reinicios de servicios (rsyslog)

Mensajes del kernel y actividad del firewall

Combinación de operaciones normales y eventos destacados 2 Crear una configuración de prueba para el collector Cree un archivo llamado ec2-host-logs-demo.yaml con la siguiente configuración: cat > ec2-host-logs-demo.yaml << 'EOF' receivers : filelog/journal : include : - /tmp/host-demo/journal.log start_at : beginning operators : - type : regex_parser regex : '^(?P<timestamp>\S+) (?P<hostname>\S+) (?P<unit>\S+?)(?:\[(?P<pid>\d+)\])?: (?P<message>.*)$' parse_from : body parse_to : attributes - type : time_parser parse_from : attributes.timestamp layout : '%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z' - type : add field : attributes.source value : "ec2-demo" processors : # Simulate EC2 metadata for demo (no real EC2 instance required) resource : attributes : - key : service.name value : "ec2-demo" action : insert - key : cloud.provider value : "aws" action : insert - key : cloud.platform value : "aws_ec2" action : insert - key : cloud.region value : "us-east-1" action : insert - key : cloud.availability_zone value : "us-east-1a" action : insert - key : host.id value : "i-0abc123def456789" action : insert - key : host.type value : "t3.medium" action : insert - key : host.name value : "prod-web-01" action : insert service : pipelines : logs/ec2-demo : receivers : [ filelog/journal ] processors : - resource - memory_limiter - transform - batch exporters : - clickhouse EOF Para fines de demostración, añadimos manualmente metadatos de EC2 mediante el procesador resource . En producción, con instancias reales de EC2, use el procesador resourcedetection , que consulta automáticamente la API de metadatos de EC2. 3 Ejecutar ClickStack con la configuración de demostración Ejecute ClickStack con los logs y la configuración de demostración: docker run --name clickstack-demo \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ -e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \ -v "$( pwd )/ec2-host-logs-demo.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \ -v "$( pwd )/journal.log:/tmp/host-demo/journal.log:ro" \ docker.hyperdx.io/hyperdx/hyperdx-all-in-one:latest 4 Verifica los logs en HyperDX Una vez que el collector esté en ejecución: Abre HyperDX e inicia sesión en tu cuenta (puede que primero tengas que crear una cuenta) Ve a la vista de búsqueda y establece el source en Logs Establece el intervalo de tiempo en 2025-11-10 00:00:00 - 2025-11-13 00:00:00 Filtra por source:ec2-demo Expande una entrada de log para ver los metadatos de EC2 en los atributos del recurso Visualización de la zona horaria HyperDX muestra los timestamps en la zona horaria local de tu navegador. Los datos de demostración abarcan 2025-11-11 00:00:00 - 2025-11-12 00:00:00 (UTC). El intervalo de tiempo amplio garantiza que veas los logs de demostración independientemente de tu ubicación. Una vez que veas los logs, puedes reducir el intervalo a un período de 24 horas para obtener visualizaciones más claras. Deberías ver logs con un contexto simulado de EC2 que incluye: ID de instancia: i-0abc123def456789

Región: us-east-1

Zona de disponibilidad: us-east-1a

Tipo de instancia: t3.medium

​ Dashboard y visualización

Para ayudarte a empezar a monitorizar los logs de host de EC2 con ClickStack, proporcionamos visualizaciones esenciales con contexto de la nube.

1 Descargar la configuración del dashboard . 2 Importa el dashboard preconfigurado Abre HyperDX y ve a la sección dashboard Haz clic en Import Dashboard en la esquina superior derecha, en el menú de los tres puntos Sube el archivo host-logs-dashboard.json y haz clic en Finish Import 3 Ver el dashboard El dashboard se creará con todas las visualizaciones ya configuradas: Puedes filtrar las visualizaciones del dashboard por contexto de EC2: cloud.region:us-east-1 - Muestra logs de una región específica

- Muestra logs de una región específica host.type:t3.medium - Filtra por tipo de instancia

- Filtra por tipo de instancia host.id:i-0abc123def456 - Logs de una instancia específica Para el conjunto de datos de demostración, establece el intervalo de tiempo en 2025-11-11 00:00:00 - 2025-11-12 00:00:00 (UTC) (ajústalo según tu zona horaria local). El dashboard importado no tendrá un intervalo de tiempo especificado de forma predeterminada.

​ Solución de problemas

​ Los metadatos de EC2 no aparecen en los logs

Verifica que el servicio de metadatos de EC2 sea accesible:

# Obtener el token de metadatos TOKEN = $( curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600" ) # Probar el endpoint de metadatos curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN " http://169.254.169.254/latest/meta-data/instance-id

Si esto falla, compruebe lo siguiente:

El servicio de metadatos de la instancia está habilitado

IMDSv2 no está bloqueado por los grupos de seguridad

Está ejecutando el collector en la propia instancia EC2

Revise los logs del collector para detectar errores de metadatos:

# Si se ejecuta como servicio de systemd sudo journalctl -u otelcol-contrib -f | grep -i "ec2\|metadata\|resourcedetection" # Si se ejecuta en primer plano, revisar stdout

​ No se muestran logs en HyperDX

Verifica que los archivos de syslog existan y que se estén escribiendo:

ls -la /var/log/syslog /var/log/messages tail -f /var/log/syslog

Comprueba que el collector pueda leer los archivos de registro:

cat /var/log/syslog | head -20

Verifique la conectividad de red con ClickStack:

# Probar el endpoint OTLP curl -v http://YOUR_CLICKSTACK_HOST:4318/v1/logs # Debería obtenerse una respuesta (incluso si hay un error, significa que el endpoint es accesible)

Compruebe los logs del collector para detectar errores:

# Si se ejecuta en primer plano # Buscar mensajes de error en stdout # Si se ejecuta como servicio systemd sudo journalctl -u otelcol-contrib -f | grep -i "error\|failed"

​ Análisis incorrecto de los logs

Verifica el formato de syslog:

Para Ubuntu 24.04+:

# Debe mostrar el formato ISO8601: 2025-11-17T20:55:44.826796+00:00 tail -5 /var/log/syslog

Para Amazon Linux 2 / Ubuntu 20.04:

# Debe mostrar el formato tradicional: Nov 17 14:16:16 tail -5 /var/log/messages

Si el formato no coincide, use la pestaña de configuración correspondiente en la sección Crear configuración del collector , según su distribución.

​ El collector no se inicia como servicio de systemd

Comprueba el estado del servicio:

sudo systemctl status otelcol-contrib

Ver logs detallados:

sudo journalctl -u otelcol-contrib -n 50

Problemas comunes:

API key mal configurada en el entorno

Errores de sintaxis en el archivo de configuración

Problemas de permisos al leer archivos de log

​ Próximos pasos

Configura alertas para eventos críticos del sistema (fallos del servicio, fallos de autenticación, advertencias sobre el disco)

Filtra por atributos de metadatos de EC2 (región, tipo de instancia, ID de instancia) para supervisar recursos específicos

Correlaciona el log de host de EC2 con los logs de la aplicación para una resolución de problemas más completa

Crea dashboards personalizados para la supervisión de seguridad (intentos de SSH, uso de sudo , bloqueos del firewall)

​ Paso a producción