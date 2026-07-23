Supervisión de logs genéricos del host con ClickStack

Supervisión de logs del host con ClickStack

En resumen Recopila y visualiza los logs del sistema del host (syslog, auth, kernel) en ClickStack usando el receiver filelog de OTel. Incluye un dataset de demostración y un dashboard preconfigurado.

​ Integración con hosts existentes

En esta sección se explica cómo configurar sus hosts existentes para que envíen logs del sistema a ClickStack modificando la configuración del ClickStack OTel collector para que lea todos los archivos de logs del sistema (syslog, auth, kernel, daemon y logs de aplicaciones).

Si desea probar la integración de logs del host antes de configurar su propio entorno existente, puede hacerlo con nuestra configuración preconfigurada y datos de ejemplo en la sección “conjunto de datos de demostración”

Requisitos previos

Instancia de ClickStack en ejecución

Sistema con archivos syslog

Acceso para modificar los archivos de configuración de ClickStack

1 Verifique que existan archivos de syslog Primero, verifique que su sistema esté generando archivos de syslog: # Check if syslog files exist (Linux) ls -la /var/log/syslog /var/log/messages # Or on macOS ls -la /var/log/system.log # View recent entries tail -20 /var/log/syslog Ubicaciones habituales de syslog: Ubuntu/Debian : /var/log/syslog

: RHEL/CentOS/Fedora : /var/log/messages

: macOS: /var/log/system.log 2 Crear una configuración personalizada del OTel collector ClickStack permite extender la configuración base del OpenTelemetry Collector montando un archivo de configuración personalizado y estableciendo una variable de entorno. Cree un archivo llamado host-logs-monitoring.yaml con la configuración de su sistema: Linux moderno (Ubuntu 24.04+)

Linux heredado (Ubuntu 20.04, RHEL, CentOS)

macOS receivers : filelog/syslog : include : - /var/log/syslog - /var/log/**/*.log start_at : end operators : - type : regex_parser regex : '^(?P<timestamp>\S+) (?P<hostname>\S+) (?P<unit>\S+?)(?:\[(?P<pid>\d+)\])?: (?P<message>.*)$' parse_from : body parse_to : attributes - type : time_parser parse_from : attributes.timestamp layout_type : gotime layout : '2006-01-02T15:04:05.999999-07:00' - type : add field : attributes.source value : "host-logs" - type : add field : resource["service.name"] value : "host-production" service : pipelines : logs/host : receivers : [ filelog/syslog ] processors : - memory_limiter - transform - batch exporters : - clickhouse receivers : filelog/syslog : include : - /var/log/syslog - /var/log/messages - /var/log/**/*.log start_at : end operators : - type : regex_parser regex : '^(?P<timestamp>\w+ \d+ \d{2}:\d{2}:\d{2}) (?P<hostname>\S+) (?P<unit>\S+?)(?:\[(?P<pid>\d+)\])?: (?P<message>.*)$' parse_from : body parse_to : attributes - type : time_parser parse_from : attributes.timestamp layout : '%b %d %H:%M:%S' - type : add field : attributes.source value : "host-logs" - type : add field : resource["service.name"] value : "host-production" service : pipelines : logs/host : receivers : [ filelog/syslog ] processors : - memory_limiter - transform - batch exporters : - clickhouse receivers : filelog/syslog : include : - /var/log/system.log - /host/private/var/log/*.log start_at : end operators : - type : regex_parser regex : '^(?P<timestamp>\w+ \d+ \d{2}:\d{2}:\d{2}) (?P<hostname>\S+) (?P<unit>\S+?)(?:\[(?P<pid>\d+)\])?: (?P<message>.*)$' parse_from : body parse_to : attributes - type : time_parser parse_from : attributes.timestamp layout : '%b %d %H:%M:%S' - type : add field : attributes.source value : "host-logs" - type : add field : resource["service.name"] value : "host-production" service : pipelines : logs/host : receivers : [ filelog/syslog ] processors : - memory_limiter - transform - batch exporters : - clickhouse

Todas las configuraciones: Leer archivos de syslog desde sus ubicaciones estándar

Analiza el formato syslog para extraer campos estructurados (timestamp, hostname, unidad/servicio, PID, mensaje)

Conservar las marcas de tiempo originales de los logs

Agregue el atributo source: host-logs para poder filtrar en HyperDX

para poder filtrar en HyperDX Enrutar los logs al exportador de ClickHouse mediante un pipeline dedicado Solo defines nuevos receiver y canalizaciones en la configuración personalizada

Los procesadores ( memory_limiter , transform , batch ) y los exportadores ( clickhouse ) ya están definidos en la configuración base de ClickStack; solo haces referencia a ellos por nombre

, , ) y los exportadores ( ) ya están definidos en la configuración base de ClickStack; solo haces referencia a ellos por nombre El parser regex extrae nombres de unidades de systemd, PIDs y otros metadatos del formato syslog

Esta configuración usa start_at: end para evitar reingestar logs cuando el collector se reinicia. Para hacer pruebas, cámbialo a start_at: beginning para ver de inmediato los logs históricos. 3 Configurar ClickStack para cargar una configuración personalizada Para habilitar una configuración personalizada del collector en tu despliegue actual de ClickStack, debes: Montar el archivo de configuración personalizado en /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml Definir la variable de entorno CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml Montar el directorio de syslog para que el collector pueda leerlo Opción 1: Docker Compose Actualiza la configuración de despliegue de ClickStack: services : clickstack : # ... existing configuration ... environment : - CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml # ... other environment variables ... volumes : - ./host-logs-monitoring.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro - /var/log:/var/log:ro # ... other volumes ... Opción 2: Docker Run (imagen todo en uno) Si usas la imagen todo en uno con docker run : docker run --name clickstack \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ -e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \ -v "$( pwd )/host-logs-monitoring.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \ -v /var/log:/var/log:ro \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest Asegúrese de que el collector de ClickStack tenga los permisos adecuados para leer los archivos syslog. En producción, use montajes de solo lectura ( :ro ) y siga el principio de mínimo privilegio. 4 Verificar los logs en HyperDX Una vez configurado, inicia sesión en HyperDX y verifica que los logs se estén recibiendo correctamente: Ve a la vista de Búsqueda Establece la fuente en Logs Filtra por source:host-logs para ver logs específicos del host Deberías ver entradas de log estructuradas con campos como unit , hostname , pid , message , etc.

​ Conjunto de datos de demostración

Para los usuarios que quieran probar la integración de logs del host antes de configurar sus sistemas de producción, proporcionamos un conjunto de datos de ejemplo con logs del sistema pregenerados y patrones realistas.

1 Descargar el conjunto de datos de ejemplo Descargue el archivo de log de ejemplo: curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/host-logs/journal.log El conjunto de datos incluye: Secuencia de arranque del sistema

Actividad de inicio de sesión por SSH (intentos exitosos y fallidos)

Incidente de seguridad (ataque de fuerza bruta con respuesta de fail2ban)

Mantenimiento programado (trabajos de cron, anacron)

Reinicios de servicios (rsyslog)

Mensajes del kernel y actividad del firewall

Una combinación de operaciones normales y eventos destacados 2 Crear la configuración de prueba del collector Cree un archivo llamado host-logs-demo.yaml con la siguiente configuración: cat > host-logs-demo.yaml << 'EOF' receivers : filelog/journal : include : - /tmp/host-demo/journal.log start_at : beginning operators : - type : regex_parser regex : '^(?P<timestamp>\S+) (?P<hostname>\S+) (?P<unit>\S+?)(?:\[(?P<pid>\d+)\])?: (?P<message>.*)$' parse_from : body parse_to : attributes - type : time_parser parse_from : attributes.timestamp layout : '%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z' - type : add field : attributes.source value : "host-demo" - type : add field : resource["service.name"] value : "host-demo" service : pipelines : logs/host-demo : receivers : [ filelog/journal ] processors : - memory_limiter - transform - batch exporters : - clickhouse EOF 3 Ejecutar ClickStack con la configuración de demostración Ejecute ClickStack con los logs de demostración y esta configuración: docker run --name clickstack-demo \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ -e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \ -v "$( pwd )/host-logs-demo.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \ -v "$( pwd )/journal.log:/tmp/host-demo/journal.log:ro" \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest Esto monta el archivo de log directamente en el contenedor. Se hace con fines de prueba usando datos de demostración estáticos. 4 Verificar los logs en HyperDX Una vez que ClickStack esté en ejecución: Abra HyperDX e inicie sesión en su cuenta (puede que primero tenga que crear una cuenta) Vaya a la vista de Búsqueda y establezca la fuente en Logs Establezca el intervalo de tiempo en 2025-11-10 00:00:00 - 2025-11-13 00:00:00 Visualización de la zona horaria HyperDX muestra las marcas de tiempo en la zona horaria local de su navegador. Los datos de demostración abarcan 2025-11-11 00:00:00 - 2025-11-12 00:00:00 (UTC). El amplio intervalo de tiempo garantiza que verá los logs de demostración independientemente de su ubicación. Una vez que vea los logs, puede reducir el intervalo a un período de 24 horas para obtener visualizaciones más claras.

​ Dashboards y visualización

Para ayudarte a empezar a monitorizar los logs del host con ClickStack, proporcionamos visualizaciones esenciales para los logs del sistema.

1 Descargar la configuración del dashboard . 2 Importar el dashboard preconfigurado Abre HyperDX y ve a la sección Dashboards Haz clic en Import Dashboard en la esquina superior derecha, en el menú de puntos suspensivos Carga el archivo host-logs-dashboard.json y haz clic en Finish Import 3 Ver el dashboard El dashboard se creará con todas las visualizaciones preconfiguradas: Las visualizaciones clave incluyen: Volumen de logs a lo largo del tiempo por nivel de severidad

Principales unidades de systemd que generan logs

Actividad de inicio de sesión por SSH (exitosos frente a fallidos)

Actividad del firewall (bloqueado frente a permitido)

Eventos de seguridad (inicios de sesión fallidos, vetos y bloqueos)

Actividad de reinicio de servicios Para el conjunto de datos de demostración, establece el intervalo de tiempo en 2025-11-11 00:00:00 - 2025-11-12 00:00:00 (UTC) (ajústalo según tu zona horaria local). El dashboard importado no tendrá un intervalo de tiempo especificado de forma predeterminada.

​ Solución de problemas

​ La configuración personalizada no se carga

Verifique que la variable de entorno esté configurada:

docker exec < container-nam e > printenv CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE

Verifica que el archivo de configuración personalizado esté montado y sea legible:

docker exec < container-nam e > cat /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml | head -10

​ No aparecen logs en HyperDX

Verifique que los archivos de syslog existan y que se estén escribiendo correctamente:

# Comprobar si syslog existe ls -la /var/log/syslog /var/log/messages # Verificar que los logs se están escribiendo tail -f /var/log/syslog

Verifique que el collector pueda leer los logs:

docker exec < containe r > cat /var/log/syslog | head -20

Comprueba que la configuración efectiva incluya el receiver filelog:

docker exec < containe r > cat /etc/otel/supervisor-data/effective.yaml | grep -A 10 filelog

Revise si hay errores en los logs del collector:

docker exec < containe r > cat /etc/otel/supervisor-data/agent.log | grep -i "filelog\|syslog"

Si usa el conjunto de datos de demostración, verifique que el archivo de log sea accesible:

docker exec < containe r > cat /tmp/host-demo/journal.log | wc -l

​ Los logs no se interpretan correctamente

Verifica que el formato de syslog coincida con la configuración que elegiste:

Para Linux moderno (Ubuntu 24.04+):

# Debe mostrarse en formato ISO8601: 2025-11-17T20:55:44.826796+00:00 tail -5 /var/log/syslog

Para versiones antiguas de Linux o macOS:

# Debe mostrar el formato tradicional: Nov 17 14:16:16 tail -5 /var/log/syslog # o tail -5 /var/log/system.log

Si el formato no coincide, selecciona la pestaña de configuración adecuada en la sección Crear una configuración personalizada del OTel collector

​ Siguientes pasos

Configura alertas para eventos críticos del sistema (fallos de servicio, fallos de autenticación, advertencias de disco)

Filtra por unidades específicas para supervisar servicios concretos

Correlaciona los logs del host con los logs de la aplicación para una resolución de problemas más completa

Crea dashboards personalizados para la supervisión de seguridad (intentos de SSH, uso de sudo, bloqueos del firewall)

​ Paso a producción