أضف مستخدمين إلى مؤسستك
يمكن للمسؤولين دعوة عدة مستخدمين في الوقت نفسه وتعيين دور واحد أو أكثر عند إرسال الدعوة.
دعوة المستخدمين
1
الوصول إلى إعدادات المؤسسة واختيار `Users and roles`
من صفحة الخدمات، اختر اسم مؤسستك. ثم اختر عنصر القائمة
Users and roles من القائمة المنبثقة.
2
اختيار `Invite members` في الزاوية العلوية اليسرى
انقر على الزر
Invite members في الزاوية العلوية اليسرى.
3
إدخال عناوين البريد الإلكتروني للأعضاء الجدد وتعيين الأدوار
أدخل عناوين البريد الإلكتروني في أعلى شاشة الدعوة. ثم اختر دورًا واحدًا أو أكثر لتعيينها للمستخدمين.
4
انقر على
Send invites
انقر على
Send invites في أسفل الشاشة. سيتلقى المستخدمون رسالة بريد إلكتروني يمكنهم من خلالها الانضمام إلى المؤسسة. لمزيد من المعلومات حول قبول الدعوات، راجع إدارة حسابي.
إذا كانت مؤسستك مُهيّأة لاستخدام SAML SSO، فاتبع هذه الخطوات لإضافة مستخدمين إلى مؤسستك.
إضافة المستخدمين عبر موفّر الهوية SAML
- أضف المستخدمين إلى تطبيق SAML لدى موفّر الهوية. لن يظهر المستخدمون في ClickHouse حتى يسجّلوا الدخول مرة واحدة.
- عندما يسجّل المستخدم الدخول إلى ClickHouse Cloud، سيُسنَد إليه تلقائيًا الدور الافتراضي المحدد في إعدادات SAML.
- اتبع الإرشادات الواردة في
Manage user role assignmentsأدناه لمنح الأذونات.
بمجرد أن يكون لديك مستخدم SAML واحد على الأقل داخل المؤسسة ومُعيَّن له دور Admin، أزِل من المؤسسة المستخدمين الذين يستخدمون طرق مصادقة أخرى لفرض المصادقة عبر SAML فقط على مستوى المؤسسة.
فرض المصادقة عبر SAML فقط
يمكن للمستخدمين المُسنَد إليهم دور Admin تحديث أذونات المستخدمين الآخرين في أي وقت.
إدارة إسناد الأدوار للمستخدمين
1
الوصول إلى إعدادات المؤسسة واختيار Users and roles
من صفحة الخدمات، حدِّد اسم مؤسستك. اختر عنصر القائمة
Users and roles من القائمة المنبثقة.
2
تحديد المستخدم المطلوب تحديثه واختيار Edit
اختر عنصر القائمة الموجود في نهاية الصف الخاص بالمستخدم الذي تريد تعديل مستوى وصوله. اختر
edit من القائمة المنبثقة.
3
تحديث الأذونات
انقر داخل مربع
Roles لتوسيع القائمة. حدِّد مربعات الاختيار لإضافة أدوار للمستخدم أو إزالتها منه. راجع أدوار Console والأذونات للحصول على قائمة بالأدوار والأذونات المرتبطة بها.
4
حفظ تغييراتك
احفظ تغييراتك باستخدام الزر
Save changes أسفل علامة التبويب.
إزالة مستخدم
اتبع الخطوات التالية لإزالة مستخدم.
إزالة مستخدمي SAMLلن يتمكن مستخدمو SAML الذين أُلغي تعيينهم من تطبيق ClickHouse لدى موفّر الهوية لديك من تسجيل الدخول إلى ClickHouse Cloud. ولن يُزال الحساب من الواجهة تلقائيًا، لذا ستحتاج إلى إزالته يدويًا.
- حدِّد اسم المؤسسة في الزاوية السفلية اليسرى
- انقر على
Users and roles
- انقر على النقاط الثلاث بجوار اسم المستخدم، ثم حدِّد
Remove
- أكِّد الإجراء بالنقر على الزر
Remove user