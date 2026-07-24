هذا الدليل مخصّص للمستخدمين الذين لديهم دور Admin في ClickHouse Cloud.

​ أضف مستخدمين إلى مؤسستك

​ دعوة المستخدمين

يمكن للمسؤولين دعوة عدة مستخدمين في الوقت نفسه وتعيين دور واحد أو أكثر عند إرسال الدعوة.

1 الوصول إلى إعدادات المؤسسة واختيار `Users and roles` من صفحة الخدمات، اختر اسم مؤسستك. ثم اختر عنصر القائمة Users and roles من القائمة المنبثقة. 2 اختيار `Invite members` في الزاوية العلوية اليسرى انقر على الزر Invite members في الزاوية العلوية اليسرى. 3 إدخال عناوين البريد الإلكتروني للأعضاء الجدد وتعيين الأدوار أدخل عناوين البريد الإلكتروني في أعلى شاشة الدعوة. ثم اختر دورًا واحدًا أو أكثر لتعيينها للمستخدمين. 4 انقر على Send invites Send invites في أسفل الشاشة. سيتلقى المستخدمون رسالة بريد إلكتروني يمكنهم من خلالها الانضمام إلى المؤسسة. لمزيد من المعلومات حول قبول الدعوات، راجع انقر علىفي أسفل الشاشة. سيتلقى المستخدمون رسالة بريد إلكتروني يمكنهم من خلالها الانضمام إلى المؤسسة. لمزيد من المعلومات حول قبول الدعوات، راجع إدارة حسابي

​ إضافة المستخدمين عبر موفّر الهوية SAML

إذا كانت مؤسستك مُهيّأة لاستخدام SAML SSO ، فاتبع هذه الخطوات لإضافة مستخدمين إلى مؤسستك.

أضف المستخدمين إلى تطبيق SAML لدى موفّر الهوية. لن يظهر المستخدمون في ClickHouse حتى يسجّلوا الدخول مرة واحدة. عندما يسجّل المستخدم الدخول إلى ClickHouse Cloud، سيُسنَد إليه تلقائيًا الدور الافتراضي المحدد في إعدادات SAML. اتبع الإرشادات الواردة في Manage user role assignments أدناه لمنح الأذونات.

​ فرض المصادقة عبر SAML فقط

بمجرد أن يكون لديك مستخدم SAML واحد على الأقل داخل المؤسسة ومُعيَّن له دور Admin، أزِل من المؤسسة المستخدمين الذين يستخدمون طرق مصادقة أخرى لفرض المصادقة عبر SAML فقط على مستوى المؤسسة.

​ إدارة إسناد الأدوار للمستخدمين

يمكن للمستخدمين المُسنَد إليهم دور Admin تحديث أذونات المستخدمين الآخرين في أي وقت.

1 الوصول إلى إعدادات المؤسسة واختيار Users and roles من صفحة الخدمات، حدِّد اسم مؤسستك. اختر عنصر القائمة Users and roles من القائمة المنبثقة. 4 حفظ تغييراتك احفظ تغييراتك باستخدام الزر Save changes أسفل علامة التبويب.

​ إزالة مستخدم

إزالة مستخدمي SAML لن يتمكن مستخدمو SAML الذين أُلغي تعيينهم من تطبيق ClickHouse لدى موفّر الهوية لديك من تسجيل الدخول إلى ClickHouse Cloud. ولن يُزال الحساب من الواجهة تلقائيًا، لذا ستحتاج إلى إزالته يدويًا.

اتبع الخطوات التالية لإزالة مستخدم.