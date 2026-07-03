كجزء من الإعدادات، يوفّر ClickHouse إمكانية فرض قيود على تعقيد الاستعلامات. ويساعد ذلك على الحماية من الاستعلامات التي قد تستهلك الموارد بشكل كبير، مما يضمن تنفيذًا أكثر أمانًا وقابليةً للتنبؤ، خصوصًا عند استخدام واجهة المستخدم. تنطبق جميع القيود تقريبًا فقط على استعلامات
نظرة عامة
SELECT، وفي
معالجة الاستعلامات الموزعة، تُطبَّق القيود على كل خادم على حدة.
يتحقق ClickHouse عمومًا من القيود فقط بعد اكتمال
معالجة أجزاء البيانات، بدلًا من التحقق من القيود لكل صف. وقد
يؤدي ذلك إلى حدوث حالة تُنتهك فيها القيود أثناء
معالجة الجزء.
تحتوي معظم القيود أيضًا على إعداد
إعدادات
إعدادات
overflow_mode
overflow_mode، الذي يحدّد ما يحدث
عند تجاوز الحدّ، ويمكن أن يأخذ إحدى القيمتين التاليتين:
throw: إثارة استثناء (افتراضيًا).
break: إيقاف تنفيذ الاستعلام وإرجاع النتيجة الجزئية، كما لو أن بيانات المصدر قد نفدت.
يتضمن إعداد
إعدادات
إعدادات
group_by_overflow_mode
group_by_overflow_mode أيضًا
القيمة
any:
any: واصِل التجميع للمفاتيح التي دخلت إلى المجموعة، ولكن لا تُضِف مفاتيح جديدة إلى المجموعة.
تُستخدم الإعدادات التالية لفرض قيود على تعقيد الاستعلام.
قائمة الإعدادات
يمكن أن تكون قيمة القيود المفروضة على “الحد الأقصى لكمية شيء ما” هي
0،
ما يعني أنها “دون قيود”.
|الإعداد
|وصف مختصر
max_memory_usage
|الحد الأقصى لمقدار ذاكرة RAM التي يمكن استخدامها لتنفيذ استعلام على خادم واحد.
max_memory_usage_for_user
|الحد الأقصى لمقدار ذاكرة RAM التي يمكن استخدامها لتنفيذ استعلامات المستخدم على خادم واحد.
max_rows_to_read
|الحد الأقصى لعدد الصفوف التي يمكن قراءتها من جدول عند تنفيذ استعلام.
max_bytes_to_read
|الحد الأقصى لعدد البايتات (من البيانات غير المضغوطة) التي يمكن قراءتها من جدول عند تنفيذ استعلام.
read_overflow_mode_leaf
|يحدد ما يحدث عندما يتجاوز حجم البيانات المقروءة أحد حدود العقد الطرفية.
max_rows_to_read_leaf
|الحد الأقصى لعدد الصفوف التي يمكن قراءتها من جدول محلي على عقدة طرفية عند تنفيذ استعلام موزّع.
max_bytes_to_read_leaf
|الحد الأقصى لعدد البايتات (من البيانات غير المضغوطة) التي يمكن قراءتها من جدول محلي على عقدة طرفية عند تنفيذ استعلام موزّع.
read_overflow_mode_leaf
|يحدد ما يحدث عندما يتجاوز حجم البيانات المقروءة أحد حدود العقد الطرفية.
max_rows_to_group_by
|الحد الأقصى لعدد المفاتيح الفريدة الناتجة عن التجميع.
group_by_overflow_mode
|يحدد ما يحدث عندما يتجاوز عدد المفاتيح الفريدة للتجميع الحد المسموح.
max_bytes_before_external_group_by
|يفعّل أو يعطّل تنفيذ عبارات
GROUP BY باستخدام الذاكرة الخارجية.
max_bytes_ratio_before_external_group_by
|نسبة الذاكرة المتاحة المسموح باستخدامها لـ
GROUP BY. وعند بلوغها، تُستخدم الذاكرة الخارجية للتجميع.
max_bytes_before_external_sort
|يفعّل أو يعطّل تنفيذ عبارات
ORDER BY باستخدام الذاكرة الخارجية.
max_bytes_ratio_before_external_sort
|نسبة الذاكرة المتاحة المسموح باستخدامها لـ
ORDER BY. وعند بلوغها، يُستخدم الفرز الخارجي.
max_rows_to_sort
|الحد الأقصى لعدد الصفوف قبل الفرز. يتيح ذلك تقييد استهلاك الذاكرة أثناء الفرز.
max_bytes_to_sort
|الحد الأقصى لعدد البايتات قبل الفرز.
sort_overflow_mode
|يحدد ما يحدث إذا تجاوز عدد الصفوف المستلمة قبل الفرز أحد الحدود.
max_result_rows
|يقيّد عدد الصفوف في النتيجة.
max_result_bytes
|يقيّد حجم النتيجة بالبايتات (غير مضغوطة).
result_overflow_mode
|يحدد ما يجب فعله إذا تجاوز حجم النتيجة أحد الحدود.
max_execution_time
|الحد الأقصى لوقت تنفيذ الاستعلام بالثواني.
timeout_overflow_mode
|يحدد ما يجب فعله إذا استمر تنفيذ الاستعلام مدة أطول من
max_execution_time أو إذا كان وقت التنفيذ التقديري أطول من
max_estimated_execution_time.
max_execution_time_leaf
|مماثل دلاليًا لـ
max_execution_time، لكنه يُطبَّق فقط على العقد الطرفية في الاستعلامات الموزعة أو البعيدة.
timeout_overflow_mode_leaf
|يحدد ما يحدث عندما يستمر تنفيذ الاستعلام على العقدة الطرفية مدة أطول من
max_execution_time_leaf.
min_execution_speed
|الحد الأدنى لسرعة التنفيذ بالصفوف في الثانية.
min_execution_speed_bytes
|الحد الأدنى لعدد بايتات التنفيذ في الثانية.
max_execution_speed
|الحد الأقصى لعدد صفوف التنفيذ في الثانية.
max_execution_speed_bytes
|الحد الأقصى لعدد بايتات التنفيذ في الثانية.
timeout_before_checking_execution_speed
|يتحقق، بعد انقضاء الوقت المحدد بالثواني، من أن سرعة التنفيذ ليست بطيئة جدًا (أي لا تقل عن
min_execution_speed).
max_estimated_execution_time
|الحد الأقصى لوقت التنفيذ التقديري للاستعلام بالثواني.
max_columns_to_read
|الحد الأقصى لعدد الأعمدة التي يمكن قراءتها من جدول في استعلام واحد.
max_temporary_columns
|الحد الأقصى لعدد الأعمدة المؤقتة التي يجب الاحتفاظ بها في RAM في الوقت نفسه عند تشغيل استعلام، بما في ذلك الأعمدة الثابتة.
max_temporary_non_const_columns
|الحد الأقصى لعدد الأعمدة المؤقتة التي يجب الاحتفاظ بها في RAM في الوقت نفسه عند تشغيل استعلام، من دون احتساب الأعمدة الثابتة.
max_subquery_depth
|يحدد ما يحدث إذا احتوى الاستعلام على عدد من الاستعلامات الفرعية المتداخلة يتجاوز العدد المحدد.
max_ast_depth
|الحد الأقصى لعمق التداخل في الشجرة النحوية للاستعلام.
max_ast_elements
|الحد الأقصى لعدد العناصر في الشجرة النحوية للاستعلام.
max_rows_in_set
|الحد الأقصى لعدد الصفوف في مجموعة البيانات ضمن عبارة IN المُنشأة من استعلام فرعي.
max_bytes_in_set
|الحد الأقصى لعدد البايتات (للبيانات غير المضغوطة) المستخدمة بواسطة مجموعة في عبارة IN المُنشأة من استعلام فرعي.
set_overflow_mode
|يحدد ما يحدث عند تجاوز كمية البيانات أحد الحدود.
max_rows_in_distinct
|الحد الأقصى لعدد الصفوف المختلفة عند استخدام DISTINCT.
max_bytes_in_distinct
|الحد الأقصى لحجم الحالة في الذاكرة، محسوبًا بالبايتات (غير المضغوطة)، التي يستخدمها جدول تجزئة عند استخدام DISTINCT.
distinct_overflow_mode
|يحدد ما يحدث عند تجاوز كمية البيانات أحد الحدود.
max_rows_to_transfer
|الحد الأقصى للحجم (بالصفوف) الذي يمكن تمريره إلى خادم بعيد أو حفظه في جدول مؤقت عند تنفيذ قسم GLOBAL IN/JOIN.
max_bytes_to_transfer
|الحد الأقصى لعدد البايتات (للبيانات غير المضغوطة) التي يمكن تمريرها إلى خادم بعيد أو حفظها في جدول مؤقت عند تنفيذ قسم GLOBAL IN/JOIN.
transfer_overflow_mode
|يحدد ما يحدث عند تجاوز كمية البيانات أحد الحدود.
max_rows_in_join
|يقيّد عدد الصفوف في جدول التجزئة المستخدم عند ضمّ الجداول.
max_bytes_in_join
|الحد الأقصى لحجم جدول التجزئة المستخدم عند ضمّ الجداول، بالبايت.
join_overflow_mode
|يحدد الإجراء الذي ينفذه ClickHouse عند بلوغ أيٍّ من حدود join التالية.
max_partitions_per_insert_block
|يقيّد الحد الأقصى لعدد الأقسام في كتلة بيانات مُدرجة واحدة، ويُطرَح استثناء إذا كانت الكتلة تحتوي على عدد كبير جدًا من الأقسام.
throw_on_max_partitions_per_insert_block
|يتيح لك التحكم في السلوك عند بلوغ
max_partitions_per_insert_block.
max_temporary_data_on_disk_size_for_user
|الحد الأقصى لكمية البيانات التي تستهلكها الملفات المؤقتة على القرص، بالبايت، لجميع استعلامات المستخدم المتزامنة قيد التشغيل.
max_temporary_data_on_disk_size_for_query
|الحد الأقصى لكمية البيانات التي تستهلكها الملفات المؤقتة على القرص، بالبايت، لجميع الاستعلامات المتزامنة قيد التشغيل.
max_sessions_for_user
|الحد الأقصى لعدد الجلسات المتزامنة لكل مستخدم مُصادَق عليه على خادم ClickHouse.
max_partitions_to_read
|يقيّد الحد الأقصى لعدد الأقسام التي يمكن الوصول إليها في استعلام واحد.
الإعدادات المتقادمة
الإعدادات التالية متقادمة
الحد الأقصى لعمق مسار المعالجة. وهو يقابل عدد التحويلات التي تمر بها كل كتلة بيانات أثناء معالجة الاستعلام. ويُحتسب ضمن حدود خادم واحد. وإذا زاد عمق مسار المعالجة عن ذلك، يتم رفع استثناء.