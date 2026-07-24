تشرح هذه الصفحة كيفية قبول الدعوات، وإدارة إعدادات المصادقة متعددة العوامل، وإعادة تعيين كلمات المرور

​ قبول دعوة

يمكنك استخدام عدة طرق لقبول دعوة للانضمام إلى مؤسسة. إذا كانت هذه أول دعوة تصلك، فاختر طريقة المصادقة المناسبة لمؤسستك أدناه.

إذا لم تكن هذه أول مؤسسة تنضم إليها، فإما أن تسجّل الدخول إلى مؤسستك الحالية ثم تقبل الدعوة من الزاوية السفلية اليسرى من الصفحة، أو تقبل الدعوة من بريدك الإلكتروني ثم تسجّل الدخول باستخدام حسابك الحالي.

مستخدمو SAML تستخدم المؤسسات التي تعتمد SAML تسجيل دخول فريدًا لكل مؤسسة في ClickHouse. استخدم الرابط المباشر الذي يزوّدك به المسؤول لتسجيل الدخول.

​ البريد الإلكتروني وكلمة المرور

يتيح لك ClickHouse Cloud المصادقة باستخدام عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور. عند استخدام هذه الطريقة، فإن أفضل وسيلة لحماية حسابك في ClickHouse هي استخدام كلمة مرور قوية. تتوفر العديد من الموارد عبر الإنترنت لمساعدتك على إنشاء كلمة مرور يسهل تذكّرها. أو يمكنك استخدام مولّد كلمات مرور عشوائية وحفظ كلمة المرور في مدير كلمات مرور لمزيد من الأمان.

يجب أن تتكون كلمات المرور من 12 حرفًا على الأقل، وأن تستوفي 3 من أصل 4 من متطلبات التعقيد: أحرف كبيرة، وأحرف صغيرة، وأرقام و/أو رموز خاصة.

​ تسجيل الدخول الأحادي (SSO) عبر الحسابات الاجتماعية

استخدم Continue with Google أو Continue with Microsoft Account للتسجيل في الخدمات أو قبول الدعوات.

إذا كانت شركتك تستخدم Google Workspace أو Microsoft 365، فيمكنك الاستفادة من إعداد تسجيل الدخول الأحادي الحالي داخل ClickHouse Cloud. للقيام بذلك، ما عليك سوى التسجيل باستخدام عنوان البريد الإلكتروني الخاص بشركتك، ثم دعوة المستخدمين الآخرين باستخدام عناوين بريدهم الإلكتروني الخاصة بالشركة. ونتيجةً لذلك، سيتعين على المستخدمين لديك تسجيل الدخول عبر مسارات تسجيل الدخول الخاصة بشركتك، سواء من خلال موفّر الهوية لديك أو مباشرةً عبر المصادقة من Google أو Microsoft، قبل أن يتمكنوا من المصادقة على ClickHouse Cloud.

​ تسجيل الدخول الأحادي (SSO) عبر SAML

يُضاف المستخدمون الذين يستخدمون SAML SSO تلقائيًا من قِبل موفّر الهوية الخاص بهم عند تسجيل الدخول. ويمكن لمستخدمي ClickHouse Cloud الذين لديهم دور Admin على مستوى المؤسسة إدارة الأدوار المعيّنة لمستخدمي SAML وفرض استخدام SAML باعتباره طريقة المصادقة الوحيدة.

​ إدارة المصادقة متعددة العوامل (MFA)

يمكن للمستخدمين الذين يسجّلون الدخول باستخدام البريد الإلكتروني + password أو social authentication تعزيز أمان account لديهم باستخدام المصادقة متعددة العوامل (MFA). لإعداد MFA:

سجّل الدخول إلى console.clickhouse.cloud انقر على الأحرف الأولى من اسمك في الزاوية العلوية اليسرى بجانب شعار ClickHouse اختر Profile اختر Security من الجانب الأيسر انقر على Set up في مربع تطبيق المصادقة استخدم تطبيق مصادقة مثل Authy أو 1Password أو Google Authenticator لمسح رمز QR أدخل الرمز للتأكيد في الشاشة التالية، انسخ رمز الاسترداد واحتفِظ به في مكان آمن حدِّد المربع بجانب I have safely recorded this code انقر على Continue

​ احصل على رمز الاسترداد جديد

إذا كنت قد فعّلت MFA سابقًا ولم تُنشئ رمز الاسترداد أو فقدته، فاتبع الخطوات التالية للحصول على رمز الاسترداد جديد:

انتقل إلى https://console.clickhouse.cloud سجّل الدخول باستخدام credentials الخاصة بك وMFA انتقل إلى profile الخاص بك في الزاوية العلوية اليسرى انقر على Security في الجهة اليسرى انقر على أيقونة سلة المهملات بجوار تطبيق المصادقة انقر على Remove authenticator app أدخل الرمز وانقر على Continue انقر على Set up في قسم تطبيق المصادقة امسح رمز QR وأدخل الرمز الجديد انسخ رمز الاسترداد واحفظه في مكان آمن حدّد المربع بجوار I have safely recorded this code انقر على Continue

​ استعادة الحساب

​ نسيت كلمة المرور

إذا نسيت كلمة المرور، فاتبع الخطوات التالية للاسترداد الذاتي:

انتقل إلى https://console.clickhouse.cloud أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وانقر على Continue انقر على Forgot your password? انقر على Send password reset link تحقّق من بريدك الإلكتروني، ثم انقر على Reset password في الرسالة الإلكترونية أدخل كلمة المرور الجديدة، وأكّدها، ثم انقر على Update password انقر على Back to sign in سجّل الدخول كالمعتاد باستخدام كلمة المرور الجديدة

​ استعادة MFA بالخدمة الذاتية

إذا فقدت جهاز MFA أو حذفت رمز المصادقة، فاتبع الخطوات التالية لاستعادة الوصول وإنشاء رمز جديد:

انتقل إلى https://console.clickhouse.cloud أدخل بيانات الاعتماد الخاصة بك وانقر على متابعة في شاشة المصادقة متعددة العوامل، انقر على إلغاء انقر على رمز الاسترداد أدخل الرمز واضغط على متابعة انسخ رمز الاسترداد الجديد واحتفظ به في مكان آمن انقر على المربع بجوار I have safely recorded this code ثم انقر على متابعة بعد تسجيل الدخول، انتقل إلى ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليسرى انقر على الأمان في الزاوية العلوية اليسرى انقر على أيقونة سلة المهملات بجوار تطبيق المصادقة لإزالة تطبيق المصادقة القديم انقر على إزالة تطبيق المصادقة عندما يُطلب منك إدخال المصادقة متعددة العوامل، انقر على إلغاء انقر على رمز الاسترداد أدخل رمز الاسترداد الخاص بك (وهو الرمز الجديد الذي أُنشئ في الخطوة 7) وانقر على متابعة انسخ رمز الاسترداد الجديد واحتفظ به في مكان آمن - فهذا إجراء احتياطي في حال غادرت هذه الشاشة أثناء عملية الإزالة انقر على المربع بجوار I have safely recorded this code ثم انقر على متابعة اتبع العملية المذكورة أعلاه لإعداد عامل MFA جديد

​ فقدان MFA ورمز الاسترداد

إذا فقدت جهاز MFA ورمز الاسترداد، أو فقدت جهاز MFA ولم تحصل مطلقًا على رمز استرداد، فاتبع الخطوات التالية لطلب إعادة التعيين:

أرسل تذكرة: إذا كنت ضمن مؤسسة لديها مستخدمون إداريون آخرون، حتى إذا كنت تحاول الوصول إلى مؤسسة تضم مستخدمًا واحدًا فقط، فاطلب من أحد أعضاء مؤسستك المعيَّن له دور Admin تسجيل الدخول إلى المؤسسة وتقديم تذكرة دعم لإعادة تعيين MFA نيابةً عنك. وبعد أن نتحقق من أن الطلب موثَّق، سنعيد تعيين MFA الخاص بك ونُخطر الـ Admin. سجّل الدخول كالمعتاد من دون MFA، ثم انتقل إلى إعدادات ملفك الشخصي لتسجيل عامل جديد إذا رغبت.