توضح هذه الوثيقة المراحل المختلفة لـ Postgres ClickPipe، والحالات التي قد يمر بها، وما تعنيه.

عندما تنقر على زر Create ClickPipe، يتم إنشاء ClickPipe في حالة Provisioning . وتمثل عملية التجهيز هذه المرحلة التي نُنشئ فيها البنية التحتية الأساسية اللازمة لتشغيل ClickPipes الخاصة بالخدمة، إلى جانب تسجيل بعض البيانات الوصفية الأولية الخاصة بالـ pipe. ونظرًا إلى أن موارد المعالجة الخاصة بـ ClickPipes داخل الخدمة تكون مشتركة، فسيتم إنشاء ClickPipe الثانية لديك بسرعة أكبر بكثير من الأولى — لأن البنية التحتية تكون موجودة بالفعل.

بعد تهيئة الـ pipe، يدخل في حالة Setup . في هذه الحالة، ننشئ جداول ClickHouse الوجهة. كما نجمع تعريفات جداول المصدر لديك ونسجّلها هنا.

Snapshot (ما لم يكن هذا مسارًا مخصصًا لـ CDC فقط، وفي هذه الحالة سينتقل إلى Running ). تُستخدم Snapshot و Initial Snapshot و Initial Load (وهو الأكثر شيوعًا) بالتبادل. في هذه الحالة، نأخذ لقطة من جداول قاعدة البيانات المصدر ونحمّلها إلى ClickHouse. لا تستخدم هذه العملية النسخ المتماثل المنطقي، ولكن يتم إنشاء replication slot في هذه الخطوة، لذلك يجب أن تراعي معلمات max_slot_wal_keep_size والتخزين لديك نمو الفتحة أثناء التحميل الأولي. لمزيد من المعلومات حول التحميل الأولي، راجع Snapshot عند تشغيل إعادة المزامنة أو عند إضافة جداول جديدة إلى مسار موجود. بمجرد اكتمال الإعداد، ندخل في حالة(ما لم يكن هذا مسارًا مخصصًا لـ CDC فقط، وفي هذه الحالة سينتقل إلى). تُستخدم(وهو الأكثر شيوعًا) بالتبادل. في هذه الحالة، نأخذ لقطة من جداول قاعدة البيانات المصدر ونحمّلها إلى ClickHouse. لا تستخدم هذه العملية النسخ المتماثل المنطقي، ولكن يتم إنشاء replication slot في هذه الخطوة، لذلك يجب أن تراعي معلماتوالتخزين لديك نمو الفتحة أثناء التحميل الأولي. لمزيد من المعلومات حول التحميل الأولي، راجع وثائق التحميل الأولي المتوازي . سيدخل المسار أيضًا في حالةعند تشغيل إعادة المزامنة أو عند إضافة جداول جديدة إلى مسار موجود.

​ قيد التشغيل

Running (ما لم يكن مسارًا مخصّصًا لـ snapshot فقط، إذ سينتقل حينها إلى Completed ). عند هذه المرحلة، يبدأ المسار في التقاط تغييرات البيانات . في هذه الحالة، نبدأ النسخ المتماثل المنطقي من قاعدة البيانات المصدر إلى ClickHouse. ولمزيد من المعلومات حول التحكم في CDC، راجع بمجرد اكتمال التحميل الأولي، ينتقل المسار إلى حالة(ما لم يكن مسارًا مخصّصًا لـفقط، إذ سينتقل حينها إلى). عند هذه المرحلة، يبدأ المسار في. في هذه الحالة، نبدأ النسخ المتماثل المنطقي من قاعدة البيانات المصدر إلى ClickHouse. ولمزيد من المعلومات حول التحكم في CDC، راجع التوثيق الخاص بالتحكم في CDC

بمجرد أن يصبح المسار في الحالة Running ، يمكنك إيقافه مؤقتًا. سيؤدي ذلك إلى إيقاف عملية CDC، وسيدخل المسار في الحالة Paused . في هذه الحالة، لا يتم سحب أي بيانات جديدة من قاعدة البيانات المصدر، لكن البيانات الحالية في ClickHouse تبقى كما هي. يمكنك استئناف المسار من هذه الحالة.

​ جارٍ الإيقاف المؤقت

ستتوفر هذه الحالة قريبًا. إذا كنت تستخدم OpenAPI الخاصة بنا، ففكّر في إضافة دعم لها الآن لضمان استمرار عمل التكامل لديك عند إصدارها.

عند النقر على زر الإيقاف المؤقت، يدخل الـ pipe في الحالة Pausing . وهذه حالة انتقالية يكون خلالها إيقاف عملية CDC قيد التنفيذ. وبمجرد توقف عملية CDC بالكامل، ينتقل الـ pipe إلى الحالة Paused .

ستتوفر هذه الحالة قريبًا. إذا كنت تستخدم OpenAPI الخاص بنا، ففكّر في إضافة دعم لها الآن لضمان استمرار عمل تكاملك عند طرحها.

يشير هذا حاليًا إلى أن الـpipe في طور إزالة الجداول.

​ إعادة المزامنة

ستتوفر هذه الحالة قريبًا. إذا كنت تستخدم OpenAPI ، ففكّر في إضافة دعم لها من الآن لضمان استمرار عمل تكاملك عند طرحها.

تشير هذه الحالة إلى أن الـ pipe في مرحلة إعادة المزامنة، حيث يُجري استبدالًا ذريًا لجداول _resync بالجداول الأصلية. ويمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول إعادة المزامنة في وثائق إعادة المزامنة

تنطبق هذه الحالة على الأنابيب المخصّصة للّقطات فقط، وتشير إلى أن اللقطة قد اكتملت ولم يعد هناك أي عمل متبقٍ.