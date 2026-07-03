عندما تنقر على زر Create ClickPipe، يتم إنشاء ClickPipe في حالة
Provisioning
Provisioning. وتمثل عملية التجهيز هذه المرحلة التي نُنشئ فيها البنية التحتية الأساسية اللازمة لتشغيل ClickPipes الخاصة بالخدمة، إلى جانب تسجيل بعض البيانات الوصفية الأولية الخاصة بالـ pipe. ونظرًا إلى أن موارد المعالجة الخاصة بـ ClickPipes داخل الخدمة تكون مشتركة، فسيتم إنشاء ClickPipe الثانية لديك بسرعة أكبر بكثير من الأولى — لأن البنية التحتية تكون موجودة بالفعل.
بعد تهيئة الـ pipe، يدخل في حالة
Setup
Setup. في هذه الحالة، ننشئ جداول ClickHouse الوجهة. كما نجمع تعريفات جداول المصدر لديك ونسجّلها هنا.
بمجرد اكتمال الإعداد، ندخل في حالة
لقطة
Snapshot (ما لم يكن هذا مسارًا مخصصًا لـ CDC فقط، وفي هذه الحالة سينتقل إلى
Running). تُستخدم
Snapshot و
Initial Snapshot و
Initial Load (وهو الأكثر شيوعًا) بالتبادل. في هذه الحالة، نأخذ لقطة من جداول قاعدة البيانات المصدر ونحمّلها إلى ClickHouse. لا تستخدم هذه العملية النسخ المتماثل المنطقي، ولكن يتم إنشاء replication slot في هذه الخطوة، لذلك يجب أن تراعي معلمات
max_slot_wal_keep_size والتخزين لديك نمو الفتحة أثناء التحميل الأولي. لمزيد من المعلومات حول التحميل الأولي، راجع وثائق التحميل الأولي المتوازي. سيدخل المسار أيضًا في حالة
Snapshot عند تشغيل إعادة المزامنة أو عند إضافة جداول جديدة إلى مسار موجود.
بمجرد اكتمال التحميل الأولي، ينتقل المسار إلى حالة
قيد التشغيل
Running (ما لم يكن مسارًا مخصّصًا لـ
snapshot فقط، إذ سينتقل حينها إلى
Completed). عند هذه المرحلة، يبدأ المسار في
التقاط تغييرات البيانات. في هذه الحالة، نبدأ النسخ المتماثل المنطقي من قاعدة البيانات المصدر إلى ClickHouse. ولمزيد من المعلومات حول التحكم في CDC، راجع التوثيق الخاص بالتحكم في CDC.
بمجرد أن يصبح المسار في الحالة
متوقفة مؤقتًا
Running، يمكنك إيقافه مؤقتًا. سيؤدي ذلك إلى إيقاف عملية CDC، وسيدخل المسار في الحالة
Paused. في هذه الحالة، لا يتم سحب أي بيانات جديدة من قاعدة البيانات المصدر، لكن البيانات الحالية في ClickHouse تبقى كما هي. يمكنك استئناف المسار من هذه الحالة.
جارٍ الإيقاف المؤقت
عند النقر على زر الإيقاف المؤقت، يدخل الـ pipe في الحالة
ستتوفر هذه الحالة قريبًا. إذا كنت تستخدم OpenAPI الخاصة بنا، ففكّر في إضافة دعم لها الآن لضمان استمرار عمل التكامل لديك عند إصدارها.
Pausing. وهذه حالة انتقالية يكون خلالها إيقاف عملية CDC قيد التنفيذ. وبمجرد توقف عملية CDC بالكامل، ينتقل الـ pipe إلى الحالة
Paused.
التعديل
يشير هذا حاليًا إلى أن الـpipe في طور إزالة الجداول.
ستتوفر هذه الحالة قريبًا. إذا كنت تستخدم OpenAPI الخاص بنا، ففكّر في إضافة دعم لها الآن لضمان استمرار عمل تكاملك عند طرحها.
إعادة المزامنة
تشير هذه الحالة إلى أن الـ pipe في مرحلة إعادة المزامنة، حيث يُجري استبدالًا ذريًا لجداول _resync بالجداول الأصلية. ويمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول إعادة المزامنة في وثائق إعادة المزامنة.
ستتوفر هذه الحالة قريبًا. إذا كنت تستخدم OpenAPI، ففكّر في إضافة دعم لها من الآن لضمان استمرار عمل تكاملك عند طرحها.
تنطبق هذه الحالة على الأنابيب المخصّصة للّقطات فقط، وتشير إلى أن اللقطة قد اكتملت ولم يعد هناك أي عمل متبقٍ.
مكتملة
إذا وقع خطأ غير قابل للاسترداد في الـ
Failed
pipe، فسينتقل إلى الحالة
Failed. يمكنك التواصل مع الدعم أو إعادة المزامنة للـ
pipe الخاص بك للتعافي من هذه الحالة.