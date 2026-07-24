باستخدام ClickHouse Agents، يمكنك:
ما الذي يمكنك فعله باستخدامه
- إنشاء وكلاء مخصصين من دون كتابة أي تعليمات برمجية. يتيح لك ذلك كتابة التعليمات، واختيار نموذج، وربط الأدوات.
- إجراء محادثات مع خدمة ClickHouse الخاصة بك، على أن يستدعي الوكيل الأدوات عند الحاجة.
- مشاركة وكلائك مع زملائك في الفريق أو نشرها في متجر.
تعرّف على المزيد عن إمكانات ClickHouse Agents في الصفحات أدناه:
في هذا القسم
|الصفحة
|ما تتناوله
|البدء السريع
|أنشئ وكيلك الأول وشغّل استعلام تجريبيًا
|الدردشة
|المحادثات، والإشارات المرجعية، والمحادثات المثبتة، والتفريع، واختصارات لوحة المفاتيح، والمشاركة
|منشئ الوكلاء
|إعداد الوكلاء، ومعلمات النموذج، والأدوات المرتبطة، وخوادم MCP، والمهارات، والوكلاء الفرعيون
|المطالبات
|مكتبة المطالبات المحفوظة
|الذاكرة
|سياق مستمر عبر المحادثات
|المتجر
|مشاركة الوكلاء واكتشافهم داخل مؤسستك
|المشاركة وإدارة الوصول
|نموذج الأذونات الخاص بالوكلاء