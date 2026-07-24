يتيح لك ClickHouse Agents الاستعلام عن بيانات ClickHouse واستكشافها عبر المحادثة، من دون الحاجة إلى كتابة SQL أو منطق التنسيق بنفسك. يفهم الوكيل ما تريد، ويخطط للخطوات، ويستدعي الأدوات التي هيأتها، ثم يعرض لك النتائج. هذه الميزة متاحة حاليًا في مرحلة بيتا؛ وقد يتغير سلوكها وإمكاناتها قبل التوافر العام.

​ ما الذي يمكنك فعله باستخدامه

باستخدام ClickHouse Agents، يمكنك:

إنشاء وكلاء مخصصين من دون كتابة أي تعليمات برمجية. يتيح لك ذلك كتابة التعليمات، واختيار نموذج، وربط الأدوات.

إجراء محادثات مع خدمة ClickHouse الخاصة بك، على أن يستدعي الوكيل الأدوات عند الحاجة.

مشاركة وكلائك مع زملائك في الفريق أو نشرها في متجر.

​ في هذا القسم

تعرّف على المزيد عن إمكانات ClickHouse Agents في الصفحات أدناه: