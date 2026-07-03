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يدعم Elasticsearch وClickHouse مجموعة واسعة من أنواع البيانات، لكن آليات التخزين الأساسية ونماذج الاستعلام فيهما تختلف جذريًا. يوضّح هذا القسم ما يقابل أنواع الحقول الشائعة الاستخدام في Elasticsearch في ClickHouse، حيثما توفّر ذلك، كما يقدّم سياقًا يساعد في توجيه عمليات الترحيل. وعند عدم وجود مقابل مباشر، تُذكر بدائل أو ملاحظات في التعليقات.

ملاحظات

  • المصفوفات: في Elasticsearch، تدعم جميع الحقول المصفوفات دعمًا أصيلًا. أما في ClickHouse، فيجب تعريف المصفوفات صراحةً (مثل Array(String))، مع ميزة إمكانية الوصول إلى مواضع محددة فيها والاستعلام عنها، مثل an_array[1].
  • الحقول المتعددة: يتيح Elasticsearch فهرسة الحقل نفسه بطرائق متعددة (مثل text وkeyword معًا). أما في ClickHouse، فيجب تمثيل هذا النمط باستخدام أعمدة أو views منفصلة.
  • نوعا Map وJSON - في ClickHouse، يُستخدم النوع Map عادةً لتمثيل بنى key-value الديناميكية مثل resourceAttributes وlogAttributes. ويتيح هذا النوع إدخال البيانات بمرونة ومن دون مخطط ثابت، إذ يسمح بإضافة مفاتيح عشوائية في وقت التشغيل — وهو ما يشبه من حيث الفكرة JSON objects في Elasticsearch. ومع ذلك، هناك قيود مهمة ينبغي مراعاتها:
    • أنواع قيم موحّدة: يجب أن تحتوي أعمدة Map في ClickHouse على نوع قيم متّسق (مثل Map(String, String)). ولا تُدعَم القيم ذات الأنواع المختلطة من دون تحويل قسري.
    • تكلفة على الأداء: يتطلب الوصول إلى أي مفتاح في Map تحميل الخريطة بالكامل إلى الذاكرة، وهو ما قد يكون غير مثالي من ناحية الأداء.
    • عدم وجود subcolumns: بخلاف JSON، لا تُمثَّل المفاتيح في Map بوصفها subcolumns فعلية، مما يحدّ من قدرة ClickHouse على الفهرسة والضغط والاستعلام بكفاءة.
    وبسبب هذه القيود، يتجه ClickStack إلى الاستغناء عن Map لصالح النوع JSON المحسّن في ClickHouse. ويعالج النوع JSON العديد من أوجه القصور في Map:
    • تخزين عمودي حقيقي: يُخزَّن كل JSON path بوصفه subcolumn، مما يتيح ضغطًا وترشيحًا وتنفيذًا متجهيًا للاستعلامات بكفاءة.
    • دعم الأنواع المختلطة: يمكن لأنواع البيانات المختلفة (مثل الأعداد الصحيحة والسلاسل النصية والمصفوفات) أن تتعايش تحت المسار نفسه من دون تحويل قسري أو توحيد للنوع.
    • قابلية التوسع على مستوى نظام الملفات: تمنع الحدود الداخلية للمفاتيح الديناميكية (max_dynamic_paths) والأنواع (max_dynamic_types) حدوث تضخم في عدد column files على القرص، حتى مع مجموعات المفاتيح ذات high cardinality.
    • تخزين كثيف: تُخزَّن nulls والقيم المفقودة بشكل sparse لتجنّب overhead غير الضروري. يُعد النوع JSON مناسبًا بشكل خاص لأعباء observability، إذ يوفّر مرونة الإدخال من دون مخطط ثابت، إلى جانب أداء أنواع ClickHouse الأصلية وقابليتها للتوسع — مما يجعله بديلًا مثاليًا لـ Map في حقول attributes الديناميكية. ولمزيد من التفاصيل حول نوع JSON، نوصي بالاطلاع على JSON guide و”How we built a new powerful JSON data type for ClickHouse”.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦