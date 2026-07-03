boolean UInt8 أو Bool يدعم ClickHouse النوع Boolean كاسم مستعار لـ UInt8 في الإصدارات الأحدث.

keyword String يُستخدم للتصفية بالمطابقة التامة، والتجميع، والفرز.

text String إمكانات full-text search محدودة في ClickHouse؛ وتتطلب tokenization منطقًا مخصصًا باستخدام دوال مثل tokens مع array functions.

long Int64 عدد صحيح موقّع 64-بت.

integer Int32 عدد صحيح موقّع 32-بت.

short Int16 عدد صحيح موقّع 16-بت.

byte Int8 عدد صحيح موقّع 8-بت.

unsigned_long UInt64 عدد صحيح غير موقّع 64-بت.

double Float64 عدد عشري عائم 64-بت.

float Float32 عدد عشري عائم 32-بت.

half_float Float32 أو BFloat16 أقرب مكافئ. لا يحتوي ClickHouse على نوع float بحجم 16-بت. يتوفر في ClickHouse النوع BFloat16 ، لكنه يختلف عن Half-float IEE-754: إذ يوفّر half-float دقة أعلى مع نطاق أصغر، بينما يضحّي bfloat16 بالدقة مقابل نطاق أوسع، مما يجعله أنسب لأحمال تعلّم الآلة.

scaled_float Decimal(x, y) لتخزين numeric values ذات الفاصلة الثابتة.

date DateTime أنواع تاريخ مكافئة بدقة الثواني.

date_nanos DateTime64 يدعم ClickHouse دقة النانوثانية باستخدام DateTime64(9) .

binary String , FixedString(N) يتطلب فك ترميز base64 للحقول الثنائية.

ip IPv4 , IPv6 تتوفر أنواع IPv4 و IPv6 الأصلية.

object Nested , Map , Tuple , JSON يمكن لـ ClickHouse تمثيل الكائنات الشبيهة بـ JSON باستخدام Nested أو JSON .

flattened String يخزّن النوع flattened في Elasticsearch كائنات JSON كاملةً كحقول مفردة، ما يتيح وصولًا مرنًا ومن دون schema ثابتة إلى المفاتيح المتداخلة من دون تعيين كامل. وفي ClickHouse، يمكن تحقيق وظيفة مشابهة باستخدام النوع String، لكن ذلك يتطلب تنفيذ المعالجة في materialized views.

nested Nested توفّر أعمدة ClickHouse Nested دلالات مشابهة للحقول الفرعية المجمّعة، بافتراض استخدام flatten_nested=0 .

join NA لا يوجد مفهوم مباشر لعلاقات الأصل-الفرع. ولا حاجة إليه في ClickHouse لأن joins عبر الجداول مدعومة.

alias Alias modifier للعمود الأسماء المستعارة مدعومة من خلال modifier للحقل. ويمكن تطبيق الدوال على هذا alias، مثل size String ALIAS formatReadableSize(size_bytes)

range types ( *_range ) Tuple(start, end) أو Array(T) لا يحتوي ClickHouse على نوع range أصلي، لكن يمكن تمثيل النطاقات الرقمية ونطاقات التاريخ باستخدام البنى Tuple(start, end) أو Array . وبالنسبة إلى نطاقات IP ( ip_range )، خزّن قيم CIDR كـ String وقيّمها باستخدام دوال مثل isIPAddressInRange() . وبدلًا من ذلك، يمكن استخدام قواميس lookup المعتمدة على ip_trie للحصول على تصفية فعّالة.

aggregate_metric_double AggregateFunction(...) و SimpleAggregateFunction(...) استخدم aggregate function states وmaterialized views لنمذجة المقاييس المجمّعة مسبقًا. تدعم جميع دوال aggregation aggregate states.

histogram Tuple(Array(Float64), Array(UInt64)) مثّل الحاويات والعدّادات يدويًا باستخدام arrays أو schema مخصصة.

annotated-text String لا يوجد دعم مدمج للبحث المدرك للكيانات أو annotations.

completion , search_as_you_type NA لا يوجد محرّك autocomplete أو suggester أصلي. يمكن محاكاة ذلك باستخدام String وsearch functions.

semantic_text NA لا يوجد semantic search أصلي — أنشئ embeddings واستخدم vector search.

token_count Int32 استخدمه أثناء ingestion لحساب عدد الـ token يدويًا، مثلًا عبر الدالة length(tokens()) ، على سبيل المثال مع عمود Materialized

dense_vector Array(Float32) استخدم arrays لتخزين embeddings.

sparse_vector Map(UInt32, Float32) حاكِ المتجهات sparse باستخدام الخرائط. لا يوجد دعم أصلي للمتجهات sparse.

rank_feature / rank_features Float32 , Array(Float32) لا يوجد تعزيز أصلي أثناء الاستعلام، لكن يمكن تمثيله يدويًا ضمن منطق التقييم.

geo_point Tuple(Float64, Float64) أو Point استخدم Tuple من (خط العرض، خط الطول). ويتوفر Point أيضًا كنوع في ClickHouse.

geo_shape , shape Ring , LineString , MultiLineString , Polygon , MultiPolygon دعم أصلي للأشكال الجغرافية والفهرسة المكانية.

percolator NA لا يوجد مفهوم لفهرسة الاستعلامات. استخدم SQL القياسي + العروض المادية التزايدية بدلًا من ذلك.