|نوع Elasticsearch
|المقابل في ClickHouse
|ملاحظات
boolean
UInt8 أو
Bool
|يدعم ClickHouse النوع
Boolean كاسم مستعار لـ
UInt8 في الإصدارات الأحدث.
keyword
String
|يُستخدم للتصفية بالمطابقة التامة، والتجميع، والفرز.
text
String
|إمكانات full-text search محدودة في ClickHouse؛ وتتطلب tokenization منطقًا مخصصًا باستخدام دوال مثل
tokens مع array functions.
long
Int64
|عدد صحيح موقّع 64-بت.
integer
Int32
|عدد صحيح موقّع 32-بت.
short
Int16
|عدد صحيح موقّع 16-بت.
byte
Int8
|عدد صحيح موقّع 8-بت.
unsigned_long
UInt64
|عدد صحيح غير موقّع 64-بت.
double
Float64
|عدد عشري عائم 64-بت.
float
Float32
|عدد عشري عائم 32-بت.
half_float
Float32 أو
BFloat16
|أقرب مكافئ. لا يحتوي ClickHouse على نوع float بحجم 16-بت. يتوفر في ClickHouse النوع
BFloat16، لكنه يختلف عن Half-float IEE-754: إذ يوفّر half-float دقة أعلى مع نطاق أصغر، بينما يضحّي bfloat16 بالدقة مقابل نطاق أوسع، مما يجعله أنسب لأحمال تعلّم الآلة.
scaled_float
Decimal(x, y)
|لتخزين numeric values ذات الفاصلة الثابتة.
date
DateTime
|أنواع تاريخ مكافئة بدقة الثواني.
date_nanos
DateTime64
|يدعم ClickHouse دقة النانوثانية باستخدام
DateTime64(9).
binary
String,
FixedString(N)
|يتطلب فك ترميز base64 للحقول الثنائية.
ip
IPv4,
IPv6
|تتوفر أنواع
IPv4 و
IPv6 الأصلية.
object
Nested,
Map,
Tuple,
JSON
|يمكن لـ ClickHouse تمثيل الكائنات الشبيهة بـ JSON باستخدام
Nested أو
JSON.
flattened
String
|يخزّن النوع flattened في Elasticsearch كائنات JSON كاملةً كحقول مفردة، ما يتيح وصولًا مرنًا ومن دون schema ثابتة إلى المفاتيح المتداخلة من دون تعيين كامل. وفي ClickHouse، يمكن تحقيق وظيفة مشابهة باستخدام النوع String، لكن ذلك يتطلب تنفيذ المعالجة في materialized views.
nested
Nested
|توفّر أعمدة ClickHouse
Nested دلالات مشابهة للحقول الفرعية المجمّعة، بافتراض استخدام
flatten_nested=0.
join
|NA
|لا يوجد مفهوم مباشر لعلاقات الأصل-الفرع. ولا حاجة إليه في ClickHouse لأن joins عبر الجداول مدعومة.
alias
Alias modifier للعمود
|الأسماء المستعارة مدعومة من خلال modifier للحقل. ويمكن تطبيق الدوال على هذا alias، مثل
size String ALIAS formatReadableSize(size_bytes)
range types (
*_range)
Tuple(start, end) أو
Array(T)
|لا يحتوي ClickHouse على نوع range أصلي، لكن يمكن تمثيل النطاقات الرقمية ونطاقات التاريخ باستخدام البنى
Tuple(start, end) أو
Array. وبالنسبة إلى نطاقات IP (
ip_range)، خزّن قيم CIDR كـ
String وقيّمها باستخدام دوال مثل
isIPAddressInRange(). وبدلًا من ذلك، يمكن استخدام قواميس lookup المعتمدة على
ip_trie للحصول على تصفية فعّالة.
aggregate_metric_double
AggregateFunction(...) و
SimpleAggregateFunction(...)
|استخدم aggregate function states وmaterialized views لنمذجة المقاييس المجمّعة مسبقًا. تدعم جميع دوال aggregation aggregate states.
histogram
Tuple(Array(Float64), Array(UInt64))
|مثّل الحاويات والعدّادات يدويًا باستخدام arrays أو schema مخصصة.
annotated-text
String
|لا يوجد دعم مدمج للبحث المدرك للكيانات أو annotations.
completion,
search_as_you_type
|NA
|لا يوجد محرّك autocomplete أو suggester أصلي. يمكن محاكاة ذلك باستخدام
String وsearch functions.
semantic_text
|NA
|لا يوجد semantic search أصلي — أنشئ embeddings واستخدم vector search.
token_count
Int32
|استخدمه أثناء ingestion لحساب عدد الـ token يدويًا، مثلًا عبر الدالة
length(tokens())، على سبيل المثال مع عمود Materialized
dense_vector
Array(Float32)
|استخدم arrays لتخزين embeddings.
sparse_vector
Map(UInt32, Float32)
|حاكِ المتجهات sparse باستخدام الخرائط. لا يوجد دعم أصلي للمتجهات sparse.
rank_feature /
rank_features
Float32,
Array(Float32)
|لا يوجد تعزيز أصلي أثناء الاستعلام، لكن يمكن تمثيله يدويًا ضمن منطق التقييم.
geo_point
Tuple(Float64, Float64) أو
Point
|استخدم Tuple من (خط العرض، خط الطول). ويتوفر
Point أيضًا كنوع في ClickHouse.
geo_shape,
shape
Ring,
LineString,
MultiLineString,
Polygon,
MultiPolygon
|دعم أصلي للأشكال الجغرافية والفهرسة المكانية.
percolator
|NA
|لا يوجد مفهوم لفهرسة الاستعلامات. استخدم SQL القياسي + العروض المادية التزايدية بدلًا من ذلك.
version
String
|لا يوفّر ClickHouse نوعًا أصليًا للإصدارات. خزّن الإصدارات كسلاسل نصية، واستخدم دوال UDFs مخصصة لإجراء المقارنات الدلالية عند الحاجة. وفكّر في تطبيعها إلى تنسيقات رقمية إذا كانت استعلامات النطاق مطلوبة.
ملاحظات
-
المصفوفات: في Elasticsearch، تدعم جميع الحقول المصفوفات دعمًا أصيلًا. أما في ClickHouse، فيجب تعريف المصفوفات صراحةً (مثل
Array(String))، مع ميزة إمكانية الوصول إلى مواضع محددة فيها والاستعلام عنها، مثل
an_array[1].
-
الحقول المتعددة: يتيح Elasticsearch فهرسة الحقل نفسه بطرائق متعددة (مثل
textو
keywordمعًا). أما في ClickHouse، فيجب تمثيل هذا النمط باستخدام أعمدة أو views منفصلة.
-
نوعا Map وJSON - في ClickHouse، يُستخدم النوع
Mapعادةً لتمثيل بنى key-value الديناميكية مثل
resourceAttributesو
logAttributes. ويتيح هذا النوع إدخال البيانات بمرونة ومن دون مخطط ثابت، إذ يسمح بإضافة مفاتيح عشوائية في وقت التشغيل — وهو ما يشبه من حيث الفكرة JSON objects في Elasticsearch. ومع ذلك، هناك قيود مهمة ينبغي مراعاتها:
- أنواع قيم موحّدة: يجب أن تحتوي أعمدة
Mapفي ClickHouse على نوع قيم متّسق (مثل
Map(String, String)). ولا تُدعَم القيم ذات الأنواع المختلطة من دون تحويل قسري.
- تكلفة على الأداء: يتطلب الوصول إلى أي مفتاح في
Mapتحميل الخريطة بالكامل إلى الذاكرة، وهو ما قد يكون غير مثالي من ناحية الأداء.
- عدم وجود subcolumns: بخلاف JSON، لا تُمثَّل المفاتيح في
Mapبوصفها subcolumns فعلية، مما يحدّ من قدرة ClickHouse على الفهرسة والضغط والاستعلام بكفاءة.
Mapلصالح النوع
JSONالمحسّن في ClickHouse. ويعالج النوع
JSONالعديد من أوجه القصور في
Map:
- تخزين عمودي حقيقي: يُخزَّن كل JSON path بوصفه subcolumn، مما يتيح ضغطًا وترشيحًا وتنفيذًا متجهيًا للاستعلامات بكفاءة.
- دعم الأنواع المختلطة: يمكن لأنواع البيانات المختلفة (مثل الأعداد الصحيحة والسلاسل النصية والمصفوفات) أن تتعايش تحت المسار نفسه من دون تحويل قسري أو توحيد للنوع.
-
قابلية التوسع على مستوى نظام الملفات: تمنع الحدود الداخلية للمفاتيح الديناميكية (
max_dynamic_paths) والأنواع (
max_dynamic_types) حدوث تضخم في عدد column files على القرص، حتى مع مجموعات المفاتيح ذات high cardinality.
-
تخزين كثيف: تُخزَّن nulls والقيم المفقودة بشكل sparse لتجنّب overhead غير الضروري.
يُعد النوع
JSONمناسبًا بشكل خاص لأعباء observability، إذ يوفّر مرونة الإدخال من دون مخطط ثابت، إلى جانب أداء أنواع ClickHouse الأصلية وقابليتها للتوسع — مما يجعله بديلًا مثاليًا لـ
Mapفي حقول attributes الديناميكية. ولمزيد من التفاصيل حول نوع JSON، نوصي بالاطلاع على JSON guide و”How we built a new powerful JSON data type for ClickHouse”.
- أنواع قيم موحّدة: يجب أن تحتوي أعمدة