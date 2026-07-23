ترحيل البيانات من Elastic إلى حزمة رصد من ClickHouse

ترحيل البيانات من Elastic إلى ClickStack

​ استراتيجية التشغيل المتوازي

عند الانتقال من Elastic إلى ClickStack في حالات استخدام رصد، نوصي باتباع نهج التشغيل المتوازي بدلًا من محاولة ترحيل البيانات التاريخية. توفّر هذه الاستراتيجية عدة مزايا:

أدنى قدر من المخاطر: من خلال تشغيل النظامين بالتوازي، تحافظ على إمكانية الوصول إلى البيانات الحالية ولوحات المعلومات، مع اختبار ClickStack وتعويد المستخدمين على النظام الجديد. انقضاء البيانات بشكل طبيعي: تكون لمعظم بيانات رصد مدة احتفاظ محدودة (عادةً 30 يومًا أو أقل)، مما يتيح انتقالًا طبيعيًا مع انقضاء البيانات من Elastic. ترحيل أكثر بساطة: لا حاجة إلى أدوات أو عمليات معقدة لنقل البيانات التاريخية بين الأنظمة.

ترحيل البيانات نعرض نهجًا لترحيل البيانات الأساسية من Elasticsearch إلى ClickHouse في قسم “ترحيل البيانات” . لا ينبغي استخدام هذا النهج مع مجموعات البيانات الكبيرة، لأنه نادرًا ما يوفّر أداءً جيدًا، إذ تحدّه قدرة Elasticsearch على التصدير بكفاءة، مع دعم تنسيق JSON فقط.

​ خطوات التنفيذ

1 تهيئة الإدخال المزدوج اضبط pipeline جمع البيانات لديك لإرسال البيانات إلى كلٍّ من Elastic وClickStack في الوقت نفسه. وتعتمد طريقة تنفيذ ذلك على الوكلاء الذين تستخدمهم حاليًا لعملية الجمع — راجع “ترحيل الوكلاء” 2 ضبط فترات الاحتفاظ هيّئ إعدادات TTL في Elastic بما يتوافق مع فترة الاحتفاظ المطلوبة. ثم اضبط TTL في ClickStack للاحتفاظ بالبيانات للمدة نفسها. 4 الانتقال التدريجي مع انتهاء صلاحية البيانات في Elastic بشكل طبيعي، ستعتمد تدريجيًا على ClickStack بصورة أكبر

وبعد ترسخ الثقة في ClickStack، يمكنك البدء في إعادة توجيه الاستعلامات ولوحات المعلومات

​ الاحتفاظ طويل الأمد

بالنسبة إلى المؤسسات التي تحتاج إلى فترات احتفاظ أطول:

واصل تشغيل النظامين بالتوازي إلى أن تنتهي مدة احتفاظ جميع البيانات في Elastic

يمكن أن تساعد إمكانات ClickStack الخاصة بـالتخزين المتدرج في إدارة البيانات طويلة الأمد بكفاءة.

فكّر في استخدام العروض المادية للاحتفاظ بالبيانات التاريخية المجمّعة أو المُرشَّحة، مع السماح بانتهاء صلاحية البيانات الخام.

​ الجدول الزمني للترحيل

يعتمد الجدول الزمني للترحيل على متطلبات الاحتفاظ بالبيانات لديك:

الاحتفاظ لمدة 30 يومًا : يمكن إتمام الترحيل خلال شهر.

: يمكن إتمام الترحيل خلال شهر. الاحتفاظ لمدة أطول : استمر في التشغيل المتوازي حتى تنقضي مدة الاحتفاظ بالبيانات في Elastic.

: استمر في التشغيل المتوازي حتى تنقضي مدة الاحتفاظ بالبيانات في Elastic. البيانات التاريخية: إذا كانت هناك ضرورة قصوى، ففكّر في استخدام ترحيل البيانات لاستيراد بيانات تاريخية محددة.

​ ترحيل الإعدادات

عند الترحيل من Elastic إلى ClickStack، ستحتاج إلى تكييف إعدادات الفهرسة والتخزين لديك بما يلائم معمارية ClickHouse. فبينما يعتمد Elasticsearch على التوسّع الأفقي والتجزئة لتحقيق الأداء وتحمّل الأعطال، ولذلك يستخدم عدة shards افتراضيًا، فإن ClickHouse مُحسَّن للتوسّع الرأسي، وعادةً ما يحقق أفضل أداء مع عدد أقل من shards.

​ الإعدادات الموصى بها

نوصي بالبدء بـ shard واحد والتوسّع رأسيًا. هذا الإعداد مناسب لمعظم أعباء عمل رصد، ويُبسّط الإدارة وضبط أداء الاستعلامات.

ClickHouse Cloud : يستخدم افتراضيًا معمارية shard واحد مع عدة نسخ متماثلة. ويتوسّع كل من التخزين والقدرة الحاسوبية بشكل مستقل، مما يجعله مثاليًا لحالات استخدام رصد ذات أنماط استيعاب غير متوقعة وأعباء العمل التي تتركز على القراءة.

: يستخدم افتراضيًا معمارية shard واحد مع عدة نسخ متماثلة. ويتوسّع كل من التخزين والقدرة الحاسوبية بشكل مستقل، مما يجعله مثاليًا لحالات استخدام رصد ذات أنماط استيعاب غير متوقعة وأعباء العمل التي تتركز على القراءة. ClickHouse OSS : في عمليات النشر المُدارة ذاتيًا، نوصي بما يلي: البدء بـ shard واحد التوسّع رأسيًا بإضافة CPU وRAM استخدام تخزين متدرج لتوسيع القرص المحلي باستخدام تخزين كائنات متوافق مع S3 استخدام ReplicatedMergeTree إذا كان التوافر العالي مطلوبًا لتحقيق تحمّل الأعطال، تكون نسخة متماثلة واحدة من الـ shard كافية عادةً في أعباء عمل رصد.

: في عمليات النشر المُدارة ذاتيًا، نوصي بما يلي:

​ متى تحتاج إلى التجزئة

قد تكون التجزئة ضرورية إذا:

تجاوز معدل إدخال البيانات لديك سعة عقدة واحدة (عادةً >500K صف/ثانية)

كنت بحاجة إلى عزل المستأجرين أو فصل البيانات حسب المنطقة

كانت مجموعة بياناتك الإجمالية كبيرة جدًا بالنسبة إلى خادم واحد، حتى مع تخزين الكائنات

إذا كنت بحاجة فعلًا إلى التجزئة، فارجع إلى التوسّع الأفقي للحصول على إرشادات حول مفاتيح التجزئة وإعداد الجدول الموزّع.

​ الاحتفاظ بالبيانات وTTL

يستخدم ClickHouse عبارات TTL في جداول MergeTree لإدارة انتهاء صلاحية البيانات. ويمكن لسياسات TTL أن:

تحذف البيانات منتهية الصلاحية تلقائيًا

تنقل البيانات الأقدم إلى تخزين كائني بارد

تحتفظ فقط بالسجلات الحديثة كثيرة الاستعلام على قرص سريع

نوصي بمواءمة إعدادات TTL في ClickHouse مع سياسات الاحتفاظ الحالية في Elastic للحفاظ على دورة حياة متسقة للبيانات أثناء الترحيل. للاطلاع على أمثلة، راجع إعداد TTL لبيئة الإنتاج في ClickStack

​ ترحيل البيانات

مع أننا نوصي بالتشغيل المتوازي لمعظم بيانات الرصد، فهناك حالات محددة قد تستلزم ترحيل البيانات مباشرةً من Elasticsearch إلى ClickHouse:

جداول بحث صغيرة تُستخدم في إثراء البيانات (مثل تعيينات المستخدمين وكتالوجات الخدمات)

بيانات أعمال مخزنة في Elasticsearch تحتاج إلى ربطها ببيانات الرصد، إذ تجعل إمكانات SQL في ClickHouse وتكاملات ذكاء الأعمال صيانة البيانات والاستعلام عنها أسهل مقارنةً بخيارات الاستعلام الأكثر محدودية في Elasticsearch.

بيانات التهيئة التي يجب الحفاظ عليها أثناء الترحيل

لا يكون هذا النهج عمليًا إلا مع مجموعات البيانات التي تقل عن 10 ملايين صف، لأن إمكانات التصدير في Elasticsearch تقتصر على JSON عبر HTTP ولا تتوسع جيدًا مع مجموعات البيانات الأكبر.

تتيح الخطوات التالية ترحيل فهرس Elasticsearch واحد باستخدام ClickHouse.