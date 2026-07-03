نظرة عامة على إدخال البيانات إلى ClickStack

تُدخَل جميع البيانات إلى ClickStack Open Source أو Managed ClickStack عبر OpenTelemetry (OTel) collector. ويُعدّ هذا المكوّن نقطة الإدخال الأساسية للسجلات والمقاييس والتتبعات وبيانات الجلسات.

يكمن الفرق الرئيسي بين المعماريتين في موضع استضافة المكوّنات. ففي كلتا الحالتين، تشغّل OpenTelemetry Collector لتلقّي بيانات telemetry من تطبيقاتك. ومع ClickStack Open Source، تتولى أيضًا بنفسك إدارة واستضافة كلٍّ من ClickHouse وواجهة ClickStack (HyperDX). أما مع Managed ClickStack، فتُستضاف ClickHouse وواجهة HyperDX وتُداران داخل ClickHouse Cloud، مع توفير المصادقة المتكاملة والإدارة التشغيلية نيابةً عنك.

Managed ClickStack

Open Source ClickStack

في كلا نموذجي النشر، يوفّر الـ collector نقطتي نهاية OTLP:

HTTP - المنفذ 4318

- المنفذ gRPC - المنفذ 4317

يمكنك إرسال البيانات إلى نقطتي النهاية هاتين إما مباشرةً من language SDKs أو من وكلاء جمع بيانات متوافقين مع OTel، مثل OTel collectors أخرى تجمع مقاييس البنية التحتية والسجلات.

وبشكل أكثر تحديدًا:

التتبعات و السجلات — وتصدير هذه البيانات إلى OpenTelemetry collector عبر نقطة نهاية OTLP، التي تتولى إدخالها إلى ClickHouse. ولمزيد من التفاصيل حول language SDKs المتاحة مع ClickStack، راجع Language SDKs مسؤولة عن جمع بيانات telemetry من داخل تطبيقك — وبالأخص— وتصدير هذه البيانات إلى OpenTelemetry collector عبر نقطة نهاية OTLP، التي تتولى إدخالها إلى ClickHouse. ولمزيد من التفاصيل حول language SDKs المتاحة مع ClickStack، راجع SDKs

وكلاء جمع البيانات هم وكلاء يُنشرون عند الحافة — على الخوادم أو عُقد Kubernetes أو إلى جانب التطبيقات. ويجمعون بيانات telemetry الخاصة بالبنية التحتية (مثل السجلات والمقاييس)، أو يستقبلون الأحداث مباشرةً من التطبيقات المزوّدة بـ SDKs. وفي هذه الحالة، يعمل الوكيل على المضيف نفسه الذي يعمل عليه التطبيق، وغالبًا ما يكون على هيئة sidecar أو مجموعة شياطين. ويعيد هؤلاء الوكلاء توجيه البيانات إلى ClickStack OTel collector المركزي، الذي يعمل كبوابة هم وكلاء يُنشرون عند الحافة — على الخوادم أو عُقد Kubernetes أو إلى جانب التطبيقات. ويجمعون بيانات telemetry الخاصة بالبنية التحتية (مثل السجلات والمقاييس)، أو يستقبلون الأحداث مباشرةً من التطبيقات المزوّدة بـ SDKs. وفي هذه الحالة، يعمل الوكيل على المضيف نفسه الذي يعمل عليه التطبيق، وغالبًا ما يكون على هيئة sidecar أو مجموعة شياطين. ويعيد هؤلاء الوكلاء توجيه البيانات إلى ClickStack OTel collector المركزي، الذي يعمل كبوابة gateway ، ويُنشر عادةً مرة واحدة لكل cluster أو مركز بيانات أو Region. وتتلقى gateway أحداث OTLP من الوكلاء أو التطبيقات، وتتولى إدخالها إلى ClickHouse. راجع OTel collector لمزيد من التفاصيل. ويمكن أن تكون هذه الوكلاء نُسخًا أخرى من OTel collector أو تقنيات بديلة مثل Fluentd أو Vector