في كلا نموذجي النشر، يوفّر الـ collector نقطتي نهاية OTLP:
- Managed ClickStack
- Open Source ClickStack
- HTTP - المنفذ
4318
- gRPC - المنفذ
4317
- Language SDKs مسؤولة عن جمع بيانات telemetry من داخل تطبيقك — وبالأخص التتبعات والسجلات — وتصدير هذه البيانات إلى OpenTelemetry collector عبر نقطة نهاية OTLP، التي تتولى إدخالها إلى ClickHouse. ولمزيد من التفاصيل حول language SDKs المتاحة مع ClickStack، راجع SDKs.
- وكلاء جمع البيانات هم وكلاء يُنشرون عند الحافة — على الخوادم أو عُقد Kubernetes أو إلى جانب التطبيقات. ويجمعون بيانات telemetry الخاصة بالبنية التحتية (مثل السجلات والمقاييس)، أو يستقبلون الأحداث مباشرةً من التطبيقات المزوّدة بـ SDKs. وفي هذه الحالة، يعمل الوكيل على المضيف نفسه الذي يعمل عليه التطبيق، وغالبًا ما يكون على هيئة sidecar أو مجموعة شياطين. ويعيد هؤلاء الوكلاء توجيه البيانات إلى ClickStack OTel collector المركزي، الذي يعمل كبوابة gateway، ويُنشر عادةً مرة واحدة لكل cluster أو مركز بيانات أو Region. وتتلقى gateway أحداث OTLP من الوكلاء أو التطبيقات، وتتولى إدخالها إلى ClickHouse. راجع OTel collector لمزيد من التفاصيل. ويمكن أن تكون هذه الوكلاء نُسخًا أخرى من OTel collector أو تقنيات بديلة مثل Fluentd أو Vector.
التوافق مع OpenTelemetryرغم أن ClickStack يوفّر language SDKs خاصة به وOpenTelemetry مخصّصًا مع بيانات telemetry وميزات محسّنة، يمكنك أيضًا استخدام OpenTelemetry SDKs والوكلاء الحاليين لديك بسلاسة.