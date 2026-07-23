أنشئ مخططات من موجّهات بلغة طبيعية في ClickStack باستخدام ميزة Text-to-Chart المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تتيح لك ميزة Text-to-Chart في ClickStack إنشاء تصورات مرئية من خلال وصف ما تريد رؤيته بنص عادي. وبدلًا من تحديد المقاييس وعوامل التصفية وحقول group-by يدويًا، يمكنك كتابة موجّه مثل “معدلات الخطأ حسب الخدمة خلال آخر 24 ساعة”، وسينشئ ClickStack المخطط المقابل تلقائيًا.

تستخدم هذه الميزة نموذج لغة كبيرًا (LLM) لتحويل موجّهك النصي إلى استعلام، ثم تُنشئ التصور المرئي في Chart Explorer . وهي تعمل مع أي مصدر بيانات مُعدّ.

​ المتطلبات الأساسية

ANTHROPIC_API_KEY عند تشغيل ClickStack. يتطلب Text-to-Chart مفتاح API لـ Anthropic . عيّن متغير البيئةعند تشغيل ClickStack.

في عمليات النشر مفتوحة المصدر، مرّر المفتاح كمتغير بيئة. وتختلف الطريقة باختلاف نوع النشر:

Docker (الكل في واحد أو الوضع المحلي)

Docker (HyperDX فقط)

Docker Compose

Helm docker run -e ANTHROPIC_API_KEY='<YOUR_KEY>' -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 clickhouse/clickstack-all-in-one:latest docker run -e ANTHROPIC_API_KEY='<YOUR_KEY>' -p 8080:8080 docker.hyperdx.io/hyperdx/hyperdx-local أضف المتغير إلى ملف .env أو عيّنه مباشرةً في docker-compose.yaml : services : app : environment : ANTHROPIC_API_KEY : ${ANTHROPIC_API_KEY} مرّر المفتاح باستخدام --set : helm install my-hyperdx hyperdx/hdx-oss-v2 \ --set env[0].name=ANTHROPIC_API_KEY \ --set env[0].value= < YOUR_KE Y >

1 الانتقال إلى Chart Explorer اختر Chart Explorer من القائمة الجانبية اليسرى في HyperDX. 2 تحديد مصدر بيانات اختر مصدر البيانات الذي تريد عرضه بصريًا — على سبيل المثال، السجلات أو التتبعات أو المقاييس. 3 إدخال موجّه نصي في أعلى Chart Explorer، ابحث عن حقل إدخال AI Assistant. اكتب وصفًا بلغة طبيعية للمخطط الذي تريد إنشاءه. على سبيل المثال: Show error rates by service over the last 24 hours

Latency breakdown by endpoint

Count of events over time grouped by severity يحوّل ClickStack الموجّه إلى استعلام ويعرض التصوّر تلقائيًا.

​ تجربة Text-to-Chart باستخدام بيانات تجريبية

docker run -e ANTHROPIC_API_KEY='<YOUR_KEY>' -p 8080:8080 clickhouse/clickstack-local:latest

انتقل إلى localhost:8080 . للاتصال ببيانات العرض التجريبي، انتقل إلى Team Settings وأنشئ اتصالًا جديدًا بالتفاصيل التالية:

اسم الاتصال : Demo

: المضيف : https://sql-clickhouse.clickhouse.com

: اسم المستخدم : otel_demo

: كلمة المرور: اتركه فارغًا

سجل وتتبّع ومقياس وSessions — لاستخدام قاعدة البيانات otel_v2 . للاطلاع على التفاصيل الكاملة حول تهيئة المصادر، راجع ثم عدّل كل مصدر من المصادر —— لاستخدام قاعدة البيانات. للاطلاع على التفاصيل الكاملة حول تهيئة المصادر، راجع دليل مجموعة بيانات العرض التجريبي البعيدة

بعد الاتصال، افتح Chart Explorer وجرّب الموجّهات على السجل والتتبّع والمقياس المتاحة.

​ أمثلة على الموجّهات

توضّح الموجّهات التالية حالات استخدام شائعة عند العمل مع بيانات observability:

الموجّه مصدر البيانات الوصف Error count by service over time السجلات يعرض تكرار الأخطاء عبر الخدمات مع مرور الوقت Average request duration grouped by endpoint التتبعات يوضّح أنماط زمن الاستجابة لكل نقطة نهاية P99 latency by service التتبعات يحدّد زمن الاستجابة للطرف الأبعد عبر الخدمات Count of 5xx status codes over the last 6 hours السجلات يتتبّع اتجاهات أخطاء الخادم

يمكن أن تشير الموجّهات إلى أي عمود أو سمة متاحة في مصادر البيانات التي أعددتها. وكلما كان الموجّه أكثر تحديدًا، كان المخطط المُنشأ أكثر دقة.

تدعم Text-to-Chart حاليًا Anthropic فقط بصفته موفّر خدمة النماذج اللغوية الكبيرة (LLM). ومن المخطط دعم موفّرين إضافيين، بما في ذلك OpenAI، في الإصدارات المستقبلية.

لا تُدعَم حاليًا كمصادر بيانات سوى السجلات والتتبّعات. أما مقاييس Prometheus فلا تزال غير مدعومة.

تعتمد دقة المخطط على وضوح الموجّه وبنية البيانات الأساسية. إذا لم يطابق المخطط المُنشأ التوقعات، فجرّب إعادة صياغة الموجّه أو تحديد أسماء الأعمدة صراحةً.