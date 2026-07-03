يتيح لك ClickStack إجراء بحث نصي كامل ضمن أحداثك (السجلات والتتبعات). يمكنك البدء في البحث بمجرد كتابة كلمات مفتاحية تطابق أحداثك. على سبيل المثال، إذا كان السجل يحتوي على “Error”، فيمكنك العثور عليه بمجرد كتابة “Error” في شريط البحث.

تُستخدم صيغة البحث نفسها أيضًا لتصفية الأحداث في لوحات المعلومات والمخططات.

​ ميزات Search

​ صيغة البحث باللغة الطبيعية

لا تراعي عمليات البحث حالة الأحرف

تطابق عمليات البحث الكلمات الكاملة افتراضيًا (مثلًا، سيطابق Error ‎ Error here لكن ليس ‎ Errors here ). يمكنك إحاطة الكلمة بمحارف البدل لمطابقة أجزاء من الكلمات (مثلًا، سيطابق *Error* كلًا من AnyError و AnyErrors )

‎ لكن ليس ‎ ). يمكنك إحاطة الكلمة بمحارف البدل لمطابقة أجزاء من الكلمات (مثلًا، سيطابق كلًا من و ) يُبحث في مصطلحات البحث بأي ترتيب (مثلًا، سيطابق Hello World السجلات التي تحتوي على Hello World و World Hello )

السجلات التي تحتوي على و ) يمكنك استبعاد الكلمات المفتاحية باستخدام NOT أو - (مثلًا، Error NOT Exception أو Error -Exception )

أو (مثلًا، أو ) يمكنك استخدام AND و OR لدمج عدة كلمات مفتاحية (مثلًا، Error OR Exception )

و لدمج عدة كلمات مفتاحية (مثلًا، ) يمكن إجراء المطابقات التامة باستخدام علامات الاقتباس المزدوجة (مثلًا، "Error tests not found" )

​ البحث في الأعمدة/الخصائص

يمكنك البحث في الأعمدة وخصائص JSON/map باستخدام column:value (على سبيل المثال: level:Error , service:app )

(على سبيل المثال: , ) يمكنك البحث عن نطاق من القيم باستخدام معاملات المقارنة ( > , < , >= , <= ) (على سبيل المثال: Duration:>1000 )

, , , ) (على سبيل المثال: ) يمكنك البحث عن وجود خاصية باستخدام property:* (على سبيل المثال: duration:* )

​ إدخال الوقت

يقبل إدخال الوقت مُدخلات باللغة الطبيعية (مثل 1 hour ago , yesterday , last week )

, , ) سيؤدي تحديد نقطة زمنية واحدة إلى البحث بدءًا من تلك النقطة الزمنية وحتى الآن.

سيُحوَّل النطاق الزمني دائمًا عند البحث إلى النطاق الزمني المُحلَّل، لتسهيل استكشاف الأخطاء وإصلاحها في الاستعلامات الزمنية.

يمكنك أيضًا تمييز شريط في المدرج التكراري للتكبير إلى نطاق زمني محدد.

​ صياغة بحث SQL

يمكنك، اختياريًا، تبديل حقول إدخال البحث إلى وضع SQL. سيؤدي ذلك إلى قبول أي عبارة WHERE صالحة في SQL للبحث. وهذا مفيد للاستعلامات المعقدة التي لا يمكن التعبير عنها باستخدام صياغة Lucene.

​ عبارة SELECT

لتحديد الأعمدة التي ستُعرض في نتائج البحث، يمكنك استخدام حقل الإدخال SELECT . وهو تعبير SQL من نوع SELECT لتحديد الأعمدة التي ستظهر في صفحة البحث. الأسماء المستعارة غير مدعومة حاليًا (على سبيل المثال، لا يمكنك استخدام column as "alias" ).

​ عملية البحث المحفوظة

يمكنك حفظ عمليات البحث للوصول إليها بسرعة لاحقًا. وبمجرد حفظها، ستظهر في صفحة عملية البحث المحفوظة ، مما يسهّل عليك الرجوع إلى استعلامات البحث المستخدمة كثيرًا من دون الحاجة إلى إعادة إنشائها.

لحفظ عملية بحث، ما عليك سوى تهيئة استعلام البحث ثم النقر على زر الحفظ. ويمكنك منح عملية البحث المحفوظة اسمًا وصفيًا ليسهل التعرّف عليها لاحقًا.

​ إضافة تنبيهات إلى عمليات البحث المحفوظة

يمكن مراقبة عمليات البحث المحفوظة باستخدام التنبيهات لإخطارك عند استيفاء شروط معيّنة. يمكنك إعداد التنبيهات بحيث يتم تشغيلها عندما يتجاوز عدد الأحداث المطابقة لعملية البحث المحفوظة لديك حدًا معيّنًا أو ينخفض عنه.

لمزيد من المعلومات حول إعداد التنبيهات وتهيئتها، راجع وثائق التنبيهات

​ إضافة الوسوم

يمكنك إضافة وسوم إلى لوحات المعلومات وعمليات البحث المحفوظة للمساعدة في تنظيمها. وتوفّر الوسوم طريقة مرنة للتصنيف والتصفية بما يناسب احتياجاتك.

التنظيم : تظهر الوسوم في الشريط الجانبي الأيسر، حيث تُجمَّع لوحات المعلومات وعمليات البحث المحفوظة وفقًا للوسوم المخصَّصة لها

: تظهر الوسوم في الشريط الجانبي الأيسر، حيث تُجمَّع لوحات المعلومات وعمليات البحث المحفوظة وفقًا للوسوم المخصَّصة لها وسوم متعددة : يمكنك إضافة وسم واحد أو أكثر إلى العنصر نفسه لتحسين التصنيف

: يمكنك إضافة وسم واحد أو أكثر إلى العنصر نفسه لتحسين التصنيف الإنشاء التلقائي : إذا أضفت وسمًا غير موجود بعد، فسيُنشأ تلقائيًا

: إذا أضفت وسمًا غير موجود بعد، فسيُنشأ تلقائيًا سهولة الإدارة: يمكنك إضافة الوسوم أو إزالتها في أي وقت لتعديل بنية التنظيم لديك

يسهّل ذلك العثور على العناصر ذات الصلة والحفاظ على مساحة عمل منظَّمة مع ازدياد مجموعتك.

يمكنك أيضًا تحديد عدة وسوم لتصفية العناصر وعرضها عبر فئات مختلفة: