تتيح لك أنماط الأحداث في ClickStack فهم كميات كبيرة من السجلات أو التتبعات بسرعة، وذلك عبر تجميع الرسائل المتشابهة تلقائيًا في مجموعات. وبدلًا من التنقيب في ملايين الأحداث الفردية، لن تحتاج إلا إلى مراجعة عدد قليل من المجموعات المفيدة.

وهذا يسهّل كثيرًا تحديد الأخطاء أو التحذيرات الجديدة، ومعرفة أيّها يتكرر، وأيّها يقود الارتفاعات المفاجئة في حجم السجلات. ونظرًا إلى أن الأنماط تُنشأ ديناميكيًا، فلن تحتاج إلى تعريف تعبيرات نمطية أو صيانة قواعد التحليل - إذ يتكيّف ClickStack تلقائيًا مع أحداثك بغض النظر عن التنسيق.

وإلى جانب الاستجابة للحوادث، تساعدك هذه الرؤية العامة أيضًا على تحديد مصادر السجلات كثيرة الضجيج التي يمكن تقليصها لخفض التكلفة، واكتشاف الأنواع المختلفة من السجلات التي تنتجها خدمة ما، والإجابة بسرعة أكبر عمّا إذا كان النظام يُصدر بالفعل الإشارات التي تهمك.

​ الوصول إلى أنماط الأحداث

تتوفّر أنماط الأحداث مباشرةً من خلال لوحة Search في ClickStack.

من محدِّد Analysis Mode في أعلى اليسار، اختر أنماط الأحداث للتبديل من Results Table القياسي إلى عرض مُجمَّع للأحداث المتشابهة.

يوفّر هذا بديلاً عن Results Table الافتراضي، والذي يتيح لك التمرير عبر كل سجل أو تتبّع على حدة.

تكون أنماط الأحداث أكثر فاعلية عند تطبيقها على أجزاء فرعية محددة من بياناتك. على سبيل المثال، عادةً ما يؤدي حصر التصفية على خدمة واحدة قبل تفعيل أنماط الأحداث إلى إظهار رسائل أكثر صلة وإثارة للاهتمام مقارنةً بتطبيق الأنماط على آلاف الخدمات دفعةً واحدة.

كما أنها فعّالة بشكل خاص في تلخيص رسائل الخطأ، إذ تُجمَّع الأخطاء المتكررة ذات المعرّفات أو الحمولات المختلفة في مجموعات موجزة.