تتوفّر أنماط الأحداث مباشرةً من خلال لوحة Search في ClickStack. من محدِّد Analysis Mode في أعلى اليسار، اختر أنماط الأحداث للتبديل من Results Table القياسي إلى عرض مُجمَّع للأحداث المتشابهة. يوفّر هذا بديلاً عن Results Table الافتراضي، والذي يتيح لك التمرير عبر كل سجل أو تتبّع على حدة.
الوصول إلى أنماط الأحداث
تكون أنماط الأحداث أكثر فاعلية عند تطبيقها على أجزاء فرعية محددة من بياناتك. على سبيل المثال، عادةً ما يؤدي حصر التصفية على خدمة واحدة قبل تفعيل أنماط الأحداث إلى إظهار رسائل أكثر صلة وإثارة للاهتمام مقارنةً بتطبيق الأنماط على آلاف الخدمات دفعةً واحدة. كما أنها فعّالة بشكل خاص في تلخيص رسائل الخطأ، إذ تُجمَّع الأخطاء المتكررة ذات المعرّفات أو الحمولات المختلفة في مجموعات موجزة. للاطلاع على مثال عملي، انظر كيف تُستخدم أنماط الأحداث في Remote Demo Dataset.