تُظهر خرائط الخدمات كيفية تفاعل خدماتك مع بعضها. ويُنشئ ClickStack الرسم البياني عبر مطابقة وحدات span عميل (الطلبات الصادرة) مع وحدات span خادم (الطلبات الواردة) ضمن التتبّع نفسه، لإعادة بناء مسار الطلب بين الخدمات.

خريطة خدمات في لوحة التنقل اليسرى لفتح الرسم البياني الكامل. تظهر الخدمات بمجرد البدء في انقر علىفي لوحة التنقل اليسرى لفتح الرسم البياني الكامل. تظهر الخدمات بمجرد البدء في إدخال بيانات التتبّع باستخدام OpenTelemetry.

​ استكشاف خريطة خدمات

تمثل كل عقدة خدمة، ويُحدَّد ذلك بواسطة سمة المورد service.name . وتربط الحواف (الخطوط المتقطعة) بين الخدمات عندما يتطابق span عميل في خدمة ما مع span خادم في خدمة أخرى. ويعكس حجم العقدة الحجم النسبي لحركة المرور، وتشير العقد الحمراء إلى الخدمات التي سجّلت أخطاء ضمن النطاق الزمني المحدد.

يتيح لك شريط الأدوات أعلى الخريطة تصفية العرض وضبطه.

محدد المصدر — صفِّ الخريطة بحسب مصدر تتبعات محدد (مثل “ClickPy Traces”).

مُنزلق أخذ العينات — اضبط معدل أخذ العينات لتحقيق توازن بين الأداء والدقة. وتُحمَّل المعدلات المنخفضة بسرعة أكبر في المجموعات كبيرة الحجم.

منتقي نطاق التاريخ — حدِّد النافذة الزمنية لبيانات التتبّع المستخدمة لإنشاء الخريطة.

استخدم الزرين +/- في الزاوية السفلية اليسرى من الخريطة، أو مرِّر للتكبير والتصغير.

​ خرائط الخدمات على مستوى التتبّع

عند فحص تتبّع معيّن، تعرض خريطة خدمات مركّزة كيفية انتقال هذا الطلب تحديدًا بين الخدمات. يتيح لك ذلك رؤية طوبولوجيا طلب واحد من دون مغادرة المخطط الشلالي للتتبّع.