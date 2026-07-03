يوفّر ClickHouse عدة أساليب للتعامل مع JSON، ولكل منها مزاياها وعيوبها وحالات استخدامها. في هذا الدليل، سنشرح كيفية تحميل JSON وتصميم المخطط الخاص بك بالشكل الأمثل. يتضمن هذا الدليل الأقسام التالية: