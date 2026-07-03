يوفّر ClickHouse عدة أساليب للتعامل مع JSON، ولكل منها مزاياها وعيوبها وحالات استخدامها. في هذا الدليل، سنشرح كيفية تحميل JSON وتصميم المخطط الخاص بك بالشكل الأمثل. يتضمن هذا الدليل الأقسام التالية:
- تحميل JSON - تحميل JSON المنظَّم وشبه المنظَّم والاستعلام عنه في ClickHouse باستخدام مخططات بسيطة.
- استدلال مخطط JSON - استخدام استدلال مخطط JSON للاستعلام عن JSON وإنشاء مخططات الجداول.
- Designing JSON schema - خطوات تصميم مخطط JSON الخاص بك وتحسينه.
- تصدير JSON - كيفية تصدير JSON.
- التعامل مع تنسيقات JSON الأخرى - بعض النصائح للتعامل مع تنسيقات JSON الأخرى غير المفصولة بأسطر جديدة (NDJSON).
- أساليب أخرى لنمذجة JSON - أساليب قديمة لنمذجة JSON. غير موصى بها.